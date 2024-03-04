Можно ли одновременно с ИП открыть ООО? Наличие статуса индивидуального предпринимателя не запрещает предпринимателю зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Как совместить ООО с ИП? Возможно ли, чтобы дробление бизнеса считалось незаконным? Ответы на эти и другие вопросы по данной теме представлены в нашей новой публикации.

Отличия ИП от ООО

Статус индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью имеют ряд различий, которые следует учитывать при принятии решения о разделении бизнеса. Давайте проведём сравнение обеих форм предпринимательской деятельности.

Свойства ИП Свойства ООО Регистрация проходит по заявлению. Госпошлина 800 рублей, регистрируя бизнес онлайн, можно обойтись без её уплаты. Для открытия предоставляется комплект документов. Госпошлина 4000 рублей, но при регистрации онлайн, её не уплачивают. Остаётся физлицом. Юридическое лицо. Открыть его может только одно физлицо. Открывает как один, так и несколько учредителей. Адрес регистрации совпадает с домашней пропиской учредителя. Регистрируется по юридическому адресу. Не нужен уставной капитал. Для открытия уставной капитал больше 10 тысяч рублей обязателен. Количество доступных видов деятельности ограничено. Не ограничен в законных видах деятельности. Имеет право пользоваться всеми системами налогообложения. Действует во всех налоговых режимах, исключая НПД и патент. Вправе свободно распоряжаться доходами. Для учредителя выплачивается зарплата и квартальные дивиденды. С них он обязан платить 13% налога. Ограничен в возможности использовать инвестирование. Свободно прибегает к инвестированию. Нанимает работников, оплачивая за них страховые взносы, но не несёт обязанностей по выплате выходного пособия. Использует наёмный труд, оплачивая страховые взносы. Имеет обязательства по выплате выходных пособий. Для ведения отчётности достаточно книги учёта расходов и доходов. Ведёт бухгалтерский учёт и сдаёт отчётность. Административная и налоговая ответственность за правонарушения меньше. Максимальная ответственность правонарушения по НК и Административному кодексу РФ Закрыть бизнес можно в кратчайшие сроки, подав заявление в ФНС. Многоэтапная процедура ликвидации.

Какие варианты совмещения ИП и ООО возможны

При рассмотрении возможности открыть ООО при наличии ИП, рассмотрим различные варианты сочетания этих двух форм бизнеса. Предприниматель может совмещать ООО с существующим ИП следующими способами:

Быть учредителем открываемого ООО или наоборот, если он уже учредил общество с ограниченной ответственностью и рассматривает возможность открытия ИП. Стать руководителем ООО по найму. Оказывать услуги своему ООО.

Давайте рассмотрим эти варианты более подробно.

Предприниматель учреждает ООО

ИП и ООО может создать один человек. Предприниматель имеет полное право открыть общество с ограниченной ответственностью в статусе учредителя. Для этого направляет в ФНС заявление об открытии ООО, заполнив его как физическое лицо.

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Предприниматель имеет право создать ООО как единоличный учредитель. Однако такое совмещение может привлечь внимание налоговой службы и вызвать определённые трудности.

Директор ООО открывает ИП

В данном случае риски меньше, так как предприниматель регистрируется как физическое лицо и свободно ведёт бизнес в обеих формах.

ООО нанимает предпринимателя на должность руководителя

Предприниматель может стать директором ООО, не выступая в качестве его учредителя. При этом необходимо заключить договор ГПХ, который будет основанием для его приёма на руководящую должность.

Важно! Для найма предпринимателя на руководящую должность нужно, чтобы у ИП были открыты коды ОКВЭД, дающие ему право работать в качестве управленца.

ИП оказывает услуги своему ООО

Предприниматель может продавать товары или предоставлять услуги ООО, будучи его участником. Однако важно правильно оформлять сделки и вести сотрудничество на рыночных условиях, а также внимательно вести налоговый и бухгалтерский учёт, чтобы избежать возможных проблем.

Когда дробление бизнеса могут посчитать незаконным

Если у вас есть ИП и вы хотите создать ООО, следует учесть, что при определённых обстоятельствах налоговая служба может признать это нарушением закона.

Разделение бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки. Компания использует специальную систему налогообложения, но её доход достиг максимального предела, и учредитель хочет, разделив, таким образом, бизнес, продолжать работу в прежнем налоговом режиме и увеличить свою прибыль. Бизнесмен зарегистрировал ИП и ООО по одному адресу, а также на один номер телефона и электронную почту. Адрес массовой регистрации. У организаций общие арендованные помещения: офис, склад, производство. Арендную плату они оплачивают совместно или друг за друга. У ИП и учредителя ООО есть родственные связи. Налоговая может закрыть ИП, открытое на мужа или жену, если у одного из них уже есть ООО, и при этом обе компании занимаются одним видом деятельности. Если ИП продаёт товары или услуги только собственному ООО. Обе компании ведут один вид деятельности, а дроблением они всего лишь поделили друг с другом клиентов или поставщиков. Доходность и рентабельность обеих компаний упала по сравнению с периодом до открытия ещё одной формы бизнеса.

Можно ли ИП зарегистрировать ООО и наоборот, не вызвав интереса налоговой службы? Можно, если, развивая бизнес, вы откроете две компании с разными видами деятельности.

Как выбрать юридический адрес правильно

Для открытия ООО необходимо иметь юридический адрес, которым может быть арендованный или приобретённый офис. Однако возможна и регистрация нового бизнеса и по месту прописки предпринимателя.

Для регистрации ООО в арендованном здании рекомендуется предоставить в ФНС гарантийное письмо от владельца помещения о сдаче офиса в аренду и использовании его как юридического адреса для бизнеса. Если ООО будет зарегистрировано в собственном офисе, необходимо подтвердить право собственности на помещение.

Возможно, также зарегистрировать ООО по домашнему адресу учредителя, при условии, что:

жильё приватизировано;

не имеет обременений;

родственники согласны;

деятельность компании допустима в жилом помещении.

Внимание! Если ООО и ИП будут зарегистрированы по одному адресу, предпринимателю потребуется обосновать перед ФНС необходимость регистрации обеих форм бизнеса.

Частые вопросы

Можно ли ИП создать ООО или стать участником уже существующего ООО?

Да, индивидуальный предприниматель может это сделать. В качестве учредителя или участника общества с ограниченной ответственностью он регистрируется как физическое лицо.

Может ли учредитель ООО открыть ИП?

Федеральный закон №14-ФЗ не запрещает учредителям ООО регистрировать ИП. Подав заявления в ФНС, он действует как физическое лицо.

Как уменьшить риски совмещения статуса ИП и директора ООО?

Чтобы не вызывать интерес налоговой службы к такому совмещению, у ИП должен быть открыт ОКВЭД, по которому он может работать в роли директора.

Итоги

Совмещать две формы ведения бизнеса можно, особенно в формате членства ИП в ООО или когда предприниматель работает в нём по найму. Одновременное наличие ИП и ООО предполагает раздельный бухгалтерский учёт и налоговую отчётность. Чтобы совмещение не казалось незаконным, нужно чтобы компании вели разную деятельность.

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