Как открыть и зарегистрировать обособленное подразделение ООО

В нашей новой статье разберём, как открыть обособленное подразделение ООО, как провести его регистрацию в ФНС и платить за него налоги. Также рассмотрим понятие обособленного подразделения и его функционирование как формы масштабирования бизнеса.

Что такое обособленное подразделение

Примером такой формы расширения бизнеса может служить компания, открывшая розничные продажи за пределами своего основного офиса, арендующая помещение и нанявшая сотрудников. Важно отметить, что магазин будет считаться обособленным подразделением только после функционирования более месяца. Пункты розничной продажи, открытые на короткий срок (до 1 месяца), не входят в определение обособленных представительств.

Какие разновидности расширения бизнеса существуют помимо отдельного подразделения?

Компания может открыть представительство или филиал. Представительства не занимаются коммерческой деятельностью, но выполняют функции по представлению и защите интересов компании, проведению рекламных кампаний и укреплению узнаваемости бренда и лояльности клиентов. Филиал осуществляет дублирующие функции основного офиса, имея возможность продавать товары или предоставлять услуги, заключать соглашения с партнёрами и вести отдельный баланс (сообщая отчёты в налоговую самостоятельно) или работать на общем балансе (отчитываясь в головном офисе).

Выбирая стратегию развития своего бизнеса, предприниматель сталкивается с рядом вариантов для увеличения масштабов. Однако, несмотря на ограничения, открытие общества с ограниченной ответственностью (ООО) представляется более привлекательным, чем учреждение филиала или представительства.

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В отличие от филиала или представительства, обособленное подразделение ООО не требует внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, такая форма экспансии лишена права участия в тендерах и заключения договоров с партнёрами, а также ответственности по судебным искам, которая ложится на главный офис организации.

Кто принимает решение об открытии обособленного подразделения

Решение о старте работы нового филиала принимает учредитель ООО. Если организация не имеет других участников, то решение принимается либо единолично учредителем, либо на общем собрании участников. Для проведения собрания необходимо составить список присутствующих участников, а также оформить протокол с обсуждёнными предложениями и принятыми решениями. Решение о старте филиала принимается путём голосования, и для его утверждения необходимо получить 2/3 голосов присутствующих участников.

Как открыть обособленное подразделение

Для открытия обособленного подразделения необходимо выполнить несколько шагов. Сначала проводится регистрация подразделения юридического лица и решаются организационные вопросы, связанные с его функционированием. Затем учредитель или собрание участников общества с ограниченной ответственностью принимают решение об открытии подразделения и издают приказ об этом. После этого заполняется и отправляется в налоговую службу уведомление об открытии подразделения. На следующем этапе учредителю необходимо обеспечить обустройство рабочих мест и аренду или приобретение помещения для функционирования подразделения.

Как зарегистрировать ОП в налоговой

Для регистрации обособленного подразделения в налоговой инспекции сначала нужно определить торгово-материальные ценности, которыми будет распоряжаться новая структурная единица. Затем следует нанять сотрудников и открыть расчётный счёт, если в этом будет необходимость. После этого необходимо избрать руководителя обособленного подразделения. Последним этапом будет направление в налоговую инспекцию уведомления о создании нового структурного отделения в течение 30 календарных дней с момента открытия обособленного подразделения. Согласно законодательству, уведомление отправляется в отделение налоговой службы по адресу регистрации головной организации согласно статье 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Необходимо уведомить органы ФНС об открытии обособленного подразделения. Для этого можно воспользоваться электронной формой на сайте, обратиться в МФЦ или к нотариусу, либо отправить уведомление по почте. По истечении 5 дней с момента отправки заявления будет произведена регистрация обособленного подразделения. После завершения этой процедуры налоговая инспекция направит соответствующее уведомление руководству организации.

Если обособленное подразделение не имеет расчётного счёта и не выплачивает заработную плату, уведомление в Социальный фонд России не требуется. Регистрация в СФР будет необходима, если у обособленного подразделения есть расчётный счёт и выплаты сотрудникам.

Какие документы понадобятся для регистрации обособленного подразделения

Для регистрации обособленного подразделения требуется предоставить только заявление по форме № С-09-3-1, в отличие от филиала и представительства, для которых необходим целый пакет документов, включающий в себя решение об открытии, приказ, доверенность на имя руководителя новой структурной единицы, договоры аренды, положение об открытии филиала или представительства. Важно, чтобы заявление было заполнено без ошибок, иначе оно будет отклонено.

Заявление на регистрацию обособленного подразделения форма С-09-3-1

Документ С-09-3-1 предоставляет информацию о действиях, выполненных в отношении обособленных подразделений с ограниченными полномочиями, не связанных с филиалами или представительствами. Этот документ состоит из двух страниц, на первой из которых указаны данные организации, уведомляющей об открытии обособленного подразделения, а на второй – информация о самом подразделении.

Правила заполнения заявления:

Использовать чёрную пасту и печатные буквы, размещая каждую букву в отдельной ячейке. Также при заполнении формы в электронном виде следует убедиться, что каждая буква вписана в отдельную ячейку.

В случае предоставления документа от имени руководителя организации необходимо указать паспортные данные руководителя в графе о документах, подтверждающих полномочия.

При открытии ОП доверенным лицом в бланк заявления следует внести сведения о доверенности, а не паспортные данные.

Титульный лист должен содержать КПП основной организации, а в приложении – КПП открываемого подразделения.

Распечатывать вторую страницу необходимо в количестве, соответствующем количеству открываемых ОП, и прикреплять её к титульному листу.

Образец документа состоит всего из двух страниц. Чтобы быстро заполнить и подать заявление о регистрации обособленного подразделения ООО, скачайте бланк формы С-09-3-1.

Важно! Регистрационное заявление подаётся только в том случае, если у нового подразделения есть официальный адрес и в штате работает более одного сотрудника. Дата регистрации обособленного подразделения считается днём, когда был нанят первый сотрудник. После этого дня у вас есть 30 дней на то, чтобы направить уведомление в ФНС о создании подразделения.

Вопросы бухгалтерского учёта для обособленного подразделения

Главный офис компании ведёт учёт открытого структурного отделения такого формата. Единый налоговый платёж (ЕНП) осуществляется на единый налоговый счёт ООО (ЕНС) для выплаты налогов и взносов. Расходы распределяются в соответствии с долями выручки, а первичные документы ОП составляются от имени главного офиса. ООО, имеющие обособленные подразделения, подают декларацию о доходах в двух видах:

Общая, которая включает сведения о доходах основного офиса и ОП (подаётся в отделение ИФНС по месту регистрации ООО). Сокращённая декларация о доходах (представляется в отделение ИФНС, к которому относится открытое подразделение).

Внимание! Страховые взносы и НДФЛ должна оплачивать главная компания, даже если обособленное подразделение выплачивает заработную плату сотрудникам и имеет свой собственный расчётный счёт.

Закрытие обособленного подразделения в 2024 году: пошаговая инструкция

Закрытие ОП так же просто, как и регистрация обособленного подразделения юридического лица.

Инструкция по закрытию обособленного подразделения в 2024 году включает в себя три простых шага.

Принять решение о закрытии ОП на собрании участников ООО. Это предполагает заполнение листа регистрации, проведение голосования и составление протокола. Составить приказ о закрытии структурной единицы и назначить ответственное лицо. Отправить в ИФНС заявление о закрытии ОП по форме С-09-3-2.

Согласно НК, сообщение о прекращении деятельности обособленного подразделения должно быть направлено в Федеральную налоговую службу в течение трёх дней после принятия решения. Для этого необходимо заполнить бланк формы С-09-3-2 и выбрать способ отправки: в бумажном или в электронном виде. Скачайте бланк, чтобы быстро заполнить и подать его.

Какие последствия возникают для ООО в случае уклонения от учёта обособленного подразделения

В соответствии с пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса, организации несут ответственность за нарушение сроков постановки обособленного подразделения на учёт. За такие нарушения предусмотрен штраф, который составляет 200 рублей за каждый документ, не предоставленный в срок. Должностные лица также подлежат штрафу в размере от 300 до 500 рублей.

Кроме того, в случае ведения деятельности обособленного подразделения без постановки на налоговый учёт, организация будет облагаться отдельным штрафом. Размер этого штрафа составляет 10% от суммы всех полученных доходов за период деятельности без регистрации подразделения. Минимальный размер штрафа не может быть менее 40 тысяч рублей.

Краткие итоги

Обособленное подразделение – часть организации, которая функционирует независимо, имеет своё собственное помещение с постоянными рабочими местами и сотрудниками.

Открытие ОП не влечёт за собой изменений в данных, отражённых в ЕГРЮЛ.

Процесс открытия и закрытия обособленного подразделения осуществляется решением собрания участников ООО. После этого в ИФНС направляется заявление по форме С-09-3-1 для открытия ОП или С-09-3-2 для его закрытия.

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