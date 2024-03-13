Астрал
ЭДО в кадровом учете

Как выбрать сервис кадрового ЭДО: кейс перехода на КЭДО от онлайн-школы OTUS

На что нужно обратить внимание при выборе программы для электронного кадрового документооборота (КЭДО)? Рассказывает наш клиент — ООО «Отус онлайн-образование».
39 8
Как выбрать сервис кадрового ЭДО: кейс перехода на КЭДО от онлайн-школы OTUS
Иллюстрация: Астрал

Ситуация

«Отус онлайн-образование» — это создатель образовательной платформы OTUS. На сайте OTUS размещено более 130 курсов по программированию, информационной безопасности, Data Science и другим популярным направлениям в сфере IT. Компания сотрудничает с 622 преподавателями, обучение у которых прошло почти 28 тысяч студентов.

После пандемии COVID-19 в «Отус онлайн-образование» ввели гибридный и удалённый форматы работы. Многие сотрудники компании продолжают трудиться дистанционно. Это сильно усложнило работу бухгалтеров. Светлана Сивохина, специалист по кадровому делопроизводству, отмечает, что из-за «удалёнки» возникли проблемы с доставкой документов сотрудникам, подписанием и возвратом бумаг. Кроме того, много времени уходило на сортировку документов, которые приходили обратно в офис.

Задача

Перед руководителем компании возникло сразу несколько проблем: 

  • чрезмерная нагрузка на бухгалтерию;

  • медленный обмен документами;

  • высокие расходы на печать, доставку и хранение бумаг.

Справиться с трудностями можно с помощью перевода кадрового документооборота в электронную форму. Но какой сервис для КЭДО выбрать?

Решение

Программу для КЭДО руководитель компании выбирал вместе с главным бухгалтером, так как сравнивать возможности сервисов должен сотрудник, который будет использовать выбранный продукт в своей работе. Лучшим вариантом для «Отус онлайн-образование» стал облачный сервис Астрал i КЭДО.

При выборе сервиса компания обратила внимание на такие критерии, как:

  1. Стоимость услуг. Изначально клиент собирался подключить сервис от другого крупного оператора ЭДО. Однако соотношение цены и возможностей оказалось лучше у продукта от «Астрал». У нас есть индивидуальные тарифы для компаний со штатом свыше 300 сотрудников.

  2. Возможность выпуска электронной подписи. Чтобы работник мог подписывать документы в системе КЭДО, ему необходимо получить усиленную электронную подпись. Астрал i КЭДО позволяет выпускать усиленные неквалифицированные электронные подписи прямо из сервиса благодаря собственному удостоверяющему центру.

  3. Репутация разработчика. Бухгалтеры «Отус онлайн-образование» уже пользовались продуктом от «Астрал» — модулем для сдачи электронных отчётов 1С-Отчётность. Сотрудники были довольны сервисом и порекомендовали своему руководству обратить внимание на другие наши разработки.

Результат

После перехода на электронный кадровый документооборот бухгалтерам стало проще работать с сотрудниками на «удалёнке». С помощью Астрал i КЭДО наш клиент смог снизить расходы на курьерскую доставку бумаг и сэкономить время, которое уходило на подписание документов.

Сортировка подписанных бумаг, которая отнимала у бухгалтеров больше всего времени, больше не проводится. Теперь все электронные документы доступны в Личном кабинете Астрал i КЭДО. Пользователи легко находят нужные документы с помощью строки поиска и фильтров. Компания также планирует использовать Модуль найма.

Астрал i КЭДО — это эффективность в работе, удобство в использовании и радость от результата!

Светлана Сивохина, специалист по кадровому делопроизводству ООО «Отус онлайн-образование»

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KCh5z

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: древние мошенники, цены на бананы, ФАС проверяет S7

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

12

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с УСН

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс
13
Налоги, взносы, пошлины

ФНС: должников по налогам среди компаний стало в 2,5 раза меньше

Должники в 2023 году выплатили 1,7 трлн рублей по налоговым долгам.

12

Календарь вебинаров

26
Лучшие спикеры, новый каждый день
Персонифицированные сведения

💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников

В строке 020 ПСФЛ надо указывать ИНН физлица. Но можно и не указывать.

15
Курсы валют

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей

Московская биржа продавала европейскую валюту за 100,17 рубля впервые с 28 февраля.

23
Банки

Банк «Точка» регистрирует товарный знак в виде буквы «Т». Он такой второй

Буква «Т» на жёлтом – зарегистрированный торговый знак банка «Тинькофф».

44

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
49
Кадровый учет

Справка о графике работы: зачем нужна, как оформить

Зачастую граждане обращаются к своим работодателям с просьбой выдать документы, связанные с их работой. Среди них — копии приказа о приеме на работу или увольнении, о переводе на другую должность, выписки из трудовой книжки или справки о заработке. Реже встречаются запросы о предоставлении документа, подтверждающего график работы сотрудника. В статье рассмотрим ситуации, когда может понадобиться подобная справка, а также приведем образец данного документа.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
31
Ипотека

Ипотеку могут выплачивать только семьи с доходом больше 100 000 рублей

Заемщикам комфортнее тратить на ежемесячные платежи по ипотеке не больше 30% от дохода семьи. Рекомендованный заработок для обслуживания кредита составил 101,6 тысяч рублей в месяц.

73
Зарплата

Перевод денег с карты директора на карту работника зарплатой не считается

Заработная плата устанавливается в трудовом договоре и должна перечисляться работнику с расчетного счета компании или выдаваться из кассы наличными с оформлением расходно-кассовых документов. Переводы денег между работниками компании друг другу не могут считаться заработной платой.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
32
Бухгалтеры

🧨Осталось 2 дня до бухгалтерской конференции «Клерка»! Участвовать можно онлайн

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить онлайн-билет и с комфортом смотреть выступления спикеров.

36
Лимит кассы

Лимит остатка кассы в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Для соблюдения правил кассовой дисциплины Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У определено понятие лимита остатка наличных денег в кассе, а также порядок его расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
55

Разборы законов

1 202
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Базовые экономические нормативы

Планирование цены на продукцию ГОЗ можно отчасти сравнить с работой сапера. Одно неверное движение — и все пошло по пессимистичному сценарию. Чтобы этого избежать — важно при планировании опираться на точные показатели. Для этой цели отлично подходят так называемые обоснованные экономические показатели и нормативы. О них мы сегодня и поговорим.

Базовые экономические нормативы
61
Валютные операции

ЦБ больше не будет требовать разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе иностранцев

Центробанк с 1 апреля 2024 года позволит россиянам не получать разрешение на оплату своих долей в имуществе нерезидентов. Сумма таких операций не должна превышать лимит в 15 млн рублей.

50
Наталия Лукина
Увольнение

Вам грозит увольнение. Как распознать намерение начальства попрощаться с вами

На какие тревожные звоночки бухгалтеру обратить внимание, чтобы скрытое увольнение не стало неожиданность? Как сохранить работу, если гендир решил уволить вас без причины? Куда идти в суд или трудовую инспекцию? Подготовили для вас инструкции, которые помогут сохранить работу или уйти на своих условиях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
116
Маркировка товаров

Цифра дня. Про маркировку

Маркировка молочной продукции за весь период своего существования принесла в бюджет почти 60 миллиардов рублей.

Цифра дня. Про маркировку
19
Бухгалтерские программы

Бухгалтеры жалуются, что не могут получить доступ к сервису 1С Первый Бит

Компания Первый Бит попала под DDoS-атаку, поэтому сервисы и телефоны недоступны.

1
479
Астрал
Отчетность в СФР

Ошибки в ЕФС-1: как исправлять в 2024 году

При отправке отчетности в СФР, ее либо принимают, либо нет. Кроме того, программа выдает протокол проверки документа. Рассмотрим, какие ошибки часто допускают страхователи, когда сдают форму ЕФС-1, и как их исправить.

Ошибки в ЕФС-1: как исправлять в 2024 году
85

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Страхование

В России новый вид страхования — от БПЛА и дронов

Некоммерческая организация «РТ-Взаимное страхование» начала предоставлять новый вид услуг — страховку от атак беспилотниками.

3
133

Интересные материалы

Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
2
2,4 тыс.