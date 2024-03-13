Регистрация ИП не по месту постоянной прописки

Выполнить регистрацию ИП без адреса постоянной прописки вполне допустимо при запуске бизнеса. Это может возникнуть, например, если у предпринимателя временное место жительства. Отсюда вытекают вопросы: «Как в таких условиях оформить свою компанию на основе временной регистрации? Что делать, если прописки вообще нет?».

В данной статье мы обсудим, реализуемо ли открытие ИП без наличия официальной местной прописки, и если да, то какие действия для этого потребуются.

Можно ли открыть ИП в одном городе, а быть зарегистрированным – в другом

Да, российское законодательство допускает возможность организации бизнеса в городе, не соответствующем месту прописки гражданина. Для реализации этого не запрещается:

Произвести регистрацию по месту подписи. Открыть сам бизнес в любом ином регионе. Оплачивать все установленные налоги и сборы в инспекцию, где была осуществлена ваша регистрация.

Подробнее об установленных правилах для регистрации и ведения ИП не по месту прописки можно узнать в нашем материале.

В отсутствие у ИП какой-либо прописки его регистрация для ведения бизнеса невозможна. В данном случае необходимо получение временной регистрации, после чего возможно обращение в ФНС для получения юридического статуса.

По какому адресу можно зарегистрироваться как ИП

Индивидуальный предприниматель может провести регистрацию по месту жительства (№ 129-ФЗ).

Согласно ГК РФ, не существуют понятия «постоянная» или «временная» прописка. Есть два других определения, в которых необходимо разобраться.

Место жительство – тот адрес (квартира или дом), который указан у человека в паспорте (аналогично постоянной прописке).

Место пребывания – выданный адрес человеку для регистрации на время (подразумевает «временную» прописку).

Как регион деятельности ИП влияет на уплату налогов

Регион деятельности индивидуального предпринимателя может оказать влияние на уплату налогов в следующих аспектах.

Региональные налоговые ставки.

В регионах России могут действовать различные налоговые ставки на доход ИП, налог на прибыль или налог на имущество. Например, если вы работаете на УСН, в некоторых частях страны ваша ставка будет не просто 6% (УСН «Доходы») или 15% (УСН «Доходы минус расходы»), а варьироваться в зависимости от места и рода деятельности.

Местность Деятельность УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» Московская область IT-сфера 1% 5% Татарстан IT-сфера для городов, где численность населения ниже 7 000 человек 1% 5% Челябинская область Распространяется на все сферы деятельности 6% 10% Тюменская область Также распространяется на всю деятельность 4% 5%

Условия применения налоговых льгот и льготных режимов.

Некоторые регионы могут предоставлять предпринимателям определённые льготы для стимулирования предпринимательской активности. Знание и использование этих льгот уменьшает налоговую нагрузку на ИП.

Например, если вы на ОСНО, можно снизить налоговую нагрузку, если бизнес будет переведён в особую экономическую зону (ст. 284 НК). Так, ставка зависит от вида деятельности – от 0% до 15,5%.

Если же вы на УСН, регион сам вправе выставлять размер налогов. Где-то на УСН «Доходы» ставка будет снижена с классических 6% до 1%, а на УСН «Доходы минус расходы» – с 15% до 5%.

При выборе региона деятельности ИП необходимо учитывать налоговые особенности данной местности.

Как выбрать виды деятельности

Для того чтобы стать индивидуальным предпринимателем, необходимо пройти несколько этапов. Вначале необходимо определиться с системой налогообложения. К вашим услугам шесть вариантов: Общая система налогообложения (ОСНО), Упрощённая система налогообложения (УСН), Патентная система налогообложения (ПСН), Налог на профессиональный доход (НПД), Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и Автоматизированная система налогообложения. В одном из наших публикаций можно найти подробное описание каждой из систем.

Следующим шагом является работа с ОКВЭД-кодами. ОКВЭД – это классификационная система, которая предназначена для категоризации разных направлений в экономике. Каждому отраслевому направлению присваивается свой уникальный код, который упрощает процедуру сбора и обработки статистической информации, также помогает при регистрации предприятий и компаний.

Система ОКВЭД обеспечивает структурирование видов хозяйственной активности для налогообложения, статистики, анализа рынка труда и цели подобного рода.

Итоговым шагом будет подача заявления в Федеральную налоговую службу.

Как зарегистрировать ИП по месту жительства

Чтобы получить официальный юридический статус ИП, нужно понять, в какой именно ИФНС подавать документы. Сделать это можно с помощью официального сайта налоговой инспекции. Вам нужно вбить адрес вашей прописки и субъект РФ.

Какие документы нужно оформить для регистрации

Для регистрации стоит подготовить следующие документы: заполненный бланк Р21001 и заявление об использовании нужного вида системы налогообложения (если не выбран ОСНО). Иногда также требуется паспорт и сведения о судимостях. Отправить все подготовленные документы можно либо через выбранное вами учреждение, либо через сайт Госуслуг.

Вся регистрация делается через Федеральную Налоговую Службу, МФЦ или через портал Госуслуг. Также можно воспользоваться отдельным сервисом «Регистрация бизнеса». С помощью нашего решения вы сможете быстро зарегистрировать ИП, не устанавливая дополнительные программы для заполнения документов. Вы потратите минимальное количество времени на сбор всех данных и отправку заполненных бланков. Также мы поддержим вас на всех этапах регистрации.

Регистрация ИП по месту деятельности

Если вы имеете временную прописку (место пребывания) и хотите зарегистрировать ваше ИП, в таком случае вам нужно подать в ФНС следующий пакет документов:

Заполненное заявление Р21001.

Паспорт (рекомендуется предоставить).

Ваш ИНН.

Квитанция, что заплатили госпошлину.

Документ о временном проживании.

Важно, чтобы на момент отправки всех данных, вы жили на месте пребывания не менее 6 месяцев.

Можно ли иностранцу зарегистрировать ИП не по месту прописки

Граждане иностранных государств могут зарегистрироваться как ИП по адресу своего фактического пребывания или в любом другом населённом пункте. Важно иметь отметку о временном пребывании или вид на жительство.

Однако следует быть осторожным: при аннулировании документа, разрешающего временное проживание в России, ваше свидетельство о регистрации в качестве ИП также становится недействительным. ФМС обязана известить налоговые органы, если возникли проблемы с регистрацией, после чего ваш юридический статус прекращается в течение пяти дней.

Что делать, если у ИП меняется адрес регистрации

Если вы переехали и прописались по новому адресу, налоговая служба самостоятельно обновит эту информацию. Следовательно, они автоматически переведут вас на учёт в новую налоговую.

Относительно сдачи отчётности:

Предприниматели, работающие на УСН и ОСНО, обязаны сдавать все отчёты в ИФНС по месту своей регистрации. Кроме того, если вы ведёте бизнес по патенту, вам необходимо зарегистрировать его и по месту прописки, и по месту фактического пребывания.

При использовании ПСН учтите, что она связана с конкретным местом. В случае изменения адреса регистрации вам потребуется приобрести новый патент. Соответствующую заявку следует отправить за 10 дней до начала использования ПСН.

С помощью сервисов «Калуга Астрал» можно организовать отправку электронной отчётности во все контролирующие органы, включая Росстат. Сервис 1С-Отчётность позволяет без ошибок заполнять и сдавать документы по основным направлениям. Если вы работаете в программах «1С», то использование сервиса будет интуитивно понятным.

Что нужно сделать после регистрации ИП

Чтобы ваша работа была целостной, а вся отчётность отправлялась в ведомства вовремя, необходимо сделать несколько шагов:

Выбрать налоговый режим (если это не было сделано до этого времени). Зарегистрироваться в основных ведомствах (ФНС, ФМС, СФР и т.д.). Приобрести специальную ККТ. В нашем интернет-магазине сотрудники помогут вам выбрать подходящее оборудование, обновить прошивку кассы, установить и заменить фискальный накопитель, приобрести сканеры, принтеры и т.д. Подключить специальный сервис для передачи документов в налоговую. Для отправки фискальных данных рекомендуем онлайн-вариант Астрал.ОФД. Разработчик продукта «Калуга Астрал» является сертифицированным оператором фискальных данных и имеет все необходимые лицензии от ФСТЭК и ФСБ России. Сервис без перебоев обрабатывает фискальные документы и своевременно отправляет их в ФНС.

Подведём итоги

Индивидуальное предпринимательство требует официального статуса, который по закону предоставляет ФНС. Регистрация обычно происходит в соответствии с постоянным адресом предпринимателя, что может вызвать некоторые вопросы.

Можно ли зарегистрировать ИП, не имея постоянной прописки?

Да, можно. При отсутствии постоянной прописки можно использовать временную. Для этого потребуются документы, подтверждающие вашу личность и место временной регистрации.

Если у предпринимателя есть постоянная и временная прописка, то по закону юридический статус предоставляется с учётом места официальной регистрации.

Можно ли в процессе жизни сменить место жительства и зарегистрировать ИП в другом городе?

Да, можно. В этом случае ФНС уведомляется о вашем намерении и автоматически передаёт ваши данные в новую ИФНС, связанную с вашим новым местом проживания.

Какие действия необходимо предпринять для этого?

Чтобы зарегистрировать бизнес, вам потребуется подать заполненное заявление Р21001, предоставить паспорт, ИНН, квитанцию об оплате государственной пошлины и свидетельство о временном проживании.

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