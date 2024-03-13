Ошибки в ЕФС-1: как исправлять в 2024 году

При отправке отчетности в СФР, ее либо принимают, либо нет. Кроме того, программа выдает протокол проверки документа. Рассмотрим, какие ошибки часто допускают страхователи, когда сдают форму ЕФС-1, и как их исправить.

Протокол и коды результата

При проверке ЕФС-1 выдается протокол, в котором возможны следующие коды результата:

Код 20 — предупреждение, сведения приняты. Ситуация требует проверки со стороны страхователя. Пользователь возможно заполнил все верно, но система все равно о чем-то сигнализирует.

Коды 30, 40 и 50 — ошибка, сведения не будут учтены на лицевом счете. Нужно повторно подать форму с исправлением ошибок.

Как читать протокол проверки отчетности

Рассмотрим несколько примеров.

Пример № 1

В этом случае отчет принят с одним предупреждением — «Документ принят» выделено зеленым шрифтом. Поэтому нужно разобраться, в чем причина.

Например, предупреждение в блоке подраздела 1.1 ЕФС-1«Дата мероприятия» не может быть позже «Текущей даты» возникает, когда вы увольняете человека той датой, когда он сам написал заявление. То есть фактически он будет уволен после отработки через две недели, а приказ об увольнении издан от сегодняшнего дня. Обязанность предоставить сведения уже возникла, а дата увольнения еще не наступила.

Соответственно, вы так и должны заполнять форму ЕФС-1, никаких дополнительных действий не требуется.

Место ошибки — строка 3. Система оповещает, что по физлицу возникла какая-то ошибка, которую нужно искать в этой строке и устранить.

«1С-Отчетность»: Подберите оптимальный тариф для вашего бизнеса! Сервис передачи отчетности в контролирующие органы прямо из программы «1С-Предприятие»: привычный интерфейс «1С»;

тщательная проверка ошибок;

подключение к сервису с любой УКЭП.

Пример № 2

Программа выдает сообщение красным шрифтом — «Документ принят частично!».

Описание ошибки: «”Фамилия”, “Имя”, “Отчество” и “СНИЛС” должны соответствовать данным ПФР, проверка осуществляется с учетом историчности.»

В данном случае возникла ошибка при заполнении ФИО и СНИЛС, которые должны соответствовать данным СФР. Тут нужно проверить, какие изменения произошли в сведениях застрахованного лица, не забит ли какой-то латинский символ в ФИО, поэтому подсистема его и не принимает.

Отправляйте отчетность с любого рабочего места и в любое удобное время с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Встроенный редактор отчетов подскажет, как заполнить каждое поле в форме, а функциональность сервиса исключает риск сдачи отчетности с ошибкой или по неактуальной форме. Оставить заявку

Пример № 3

Описание ошибки: «Сведения с типом формы “исходная” не могут быть представлены за период, данные по которому уже учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на основании формы “исходная” или “корректирующая”».

Решение: исходная форма может быть только одна за каждый отчетный период, в том числе по каждому застрахованному лицу. Необходимо подать форму с типом «корректирующая» по застрахованному лицу, которое указано в поле «Место ошибки» — в примере застрахованное лицо [1], то есть корректирующая форма должна содержать только сведения по первому ЗЛ из предоставленной формы.

Пример № 4

Описание ошибки: «Сведения с типом формы “корректирующая” или “отменяющая” могут быть предоставлены только за период, данные по которому уже учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на основании формы “исходная” или “корректирующая”».

Решение: сведения по застрахованному лицу, которое указано в поле «Место ошибки», предоставленные ранее в исходной форме не были учтены на индивидуальном лицевом счете (далее — ИЛС) застрахованного лица. Необходимо по данному ЗЛ предоставить форму с типом «исходная».

Пример № 5

Описание ошибки: «По застрахованному лицу мероприятия не приняты. Ранее учтено мероприятие с таким же GUID».

Вы или пытаетесь отправить дубль записи, или у вас произошли какие-то изменения в программе. Бывает, что сформировали отчетность в одной программе, а теперь пытаетесь отправить что-то, сформированное в другой программе, а GUID сгенерировался такой же.

Решение: необходимо проверить факт предоставления кадрового мероприятия по застрахованному лицу, которое указано в поле «Место ошибки». В большинстве случаев при формировании сведений об увольнении ЗЛ в форму ошибочно повторно включается информация о приеме, или форма повторно направляется до момента получения протокола по результатам проверки. В таких случаях ошибка не подлежит исправлению.

СуперХод: Переходи на 1С-Отчетность до 31 марта 2024 года! Плати за год — пользуйся полтора!

Пример № 6

Описание ошибки: «По застрахованному лицу мероприятия не приняты. Не найдены исходные сведения для отменяемого мероприятия».

Программа не находит то мероприятие, которое вы пытаетесь отменить, и в результате возникает ошибка.

Решение: нужно поднять те файлы, которые вы ранее предоставляли и найти тот GUID, который заполняли при сдаче формы, затем скопировать его в отменяемую форму. Если это не получилось сделать, например, если файл отсутствует или поврежден, можно обратиться в ваш территориальный орган фонда, чтобы получить разъяснения или помощь с этим кодом GUID для корректного заполнения сведений.

Сдавайте электронную отчетность через сервисы Астрал. Выбирайте, какой удобнее: облачный онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0 или же интегрированный с вашей учетной программой — 1С-Отчетность.

Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса Экосистема клиентского сервиса под любые потребности бизнеса Оставьте заявку и мы свяжемся с вами Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KBqEw