Перевели на КЭДО группу компаний: опыт ООО «АТИ.СУ»

О компании

Общество с ограниченной ответственностью «АТИ.СУ» помогает своим клиентам начать работу с биржей грузоперевозок ATI.SU. Благодаря «АТИ.СУ» предприниматели из России и СНГ могут без лишних звонков и переговоров найти проверенного перевозчика для доставки своего груза. А логистические компании с помощью биржи получают тендеры на грузоперевозки.

Полина Костина курирует в «АТИ.СУ» направление кадрового делопроизводства. Она рассказывает, что в компании молодой коллектив, который поддерживает цифровизацию рутинных задач: например, обмена документами. Многие работники трудятся дистанционно.

Задача

Руководители компании решили упростить внутренний документооборот, переведя его в электронную форму. К системе КЭДО было нужно подключить сразу несколько юридических лиц, поэтому «АТИ.СУ» искали гибкое, но комплексное решение с удобным интерфейсом, мобильной версией и интеграцией в 1С:ЗУП.

Решение

Компания рассмотрела предложения от разных операторов кадрового электронного оборота. В итоге клиент выбрал облачный сервис Астрал i КЭДО, так как оценил удобство шаблонов документов, гибкие маршруты, возможность подключить к системе КЭДО группу компаний и наличие собственного Удостоверяющего центра для выпуска УНЭП.

Результат

Благодаря Астрал i КЭДО на обмен документами в «АТИ.СУ» уходит намного меньше времени. Кадровые специалисты отмечают, что в первое время возникали трудности, но с помощью технической поддержки «Астрал» все проблемы оперативно решались.

Руководство компании довольно тем, что все юридические лица из холдинга смогли перейти на КЭДО, заплатив сравнительно небольшую сумму. В будущем организация планирует подключить и использовать Модуль приглашения пользователей для найма дистанционных сотрудников.

Астрал i КЭДО — это незаменимый помощник в работе.

Полина Костина, специалист по кадровому делопроизводству ООО «АТИ.СУ»

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