25 марта в 14:00 (мск) ГК «Астрал» проведет интенсив на тему: «Всё, что нужно знать о МЧД в 2024 году»

Спикеры
Денис Алдошин — продуктовый маркетолог Астрал.Доверенности
Павел Касаткин — продуктовый маркетолог Астрал.Платформы
Программа интенсива
Использование сертификатов сотрудников в 2024г.
Виды доверенностей и их использование. Как выбрать нужный формат?
Порталы и государственные системы, работающие с МЧД.
Порядок выпуска МЧД. Как создать доверенность?
Хранение и отзыв доверенностей.
Организация работы с МЧД в организации. Как доверять правильно?
Частые вопросы о МЧД. О чем не успели поговорить?
Интеграционное решение по применению МЧД для бизнеса
Ознакомиться с полным планом интенсива, задать вопросы спикеру и зарегистрироваться можно, нажав на кнопку
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