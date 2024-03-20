Что такое юридический адрес регистрации ИП? Можно ли предпринимателю вести бизнес по одному адресу, а проживать по другому? Эту тему мы раскроем в нашей новой статье.

Что такое юридический адрес ИП

Понятие «юридический адрес ИП» не имеет чёткого определения в законе, так как ИП – физические лица, а не юридические, поэтому адрес регистрации ИП совпадает с пропиской в паспорте.

В выписке из ЕГРИП указывается исключительно место регистрации предпринимателя, которое совпадает с его личным адресом регистрации. Основное условие для помещения, которое может быть использовано в качестве юридического адреса при регистрации ИП, заключается в его обязательном жилом назначении.

По какому адресу ИП может зарегистрироваться

Регистрация ИП в нежилых помещениях невозможна, так как фактическое проживание в офисных или складских помещениях не допускается. Бизнесмен может зарегистрировать ИП по следующему адресу.

Предприниматель в заявлении о регистрации ИП должен указать адрес, где он прописан, будь то квартира, жилой дом, общежитие или отдельная жилая комната, независимо от того, проживает ли он там временно или постоянно. Даже при наличии временного места жительства можно зарегистрировать бизнес.

Нужно ли ИП регистрировать свой юридический адрес

При общении с партнёрами или заключении договоров, предприниматель может указывать адрес арендованного офиса или магазина, а не свой домашний адрес. Однако для взаимодействия с налоговой службой или судебными инстанциями предпочтительнее использовать адрес своего фактического проживания. Ответы из суда или налоговой будут автоматически направляться по адресу регистрации, указанному в ЕГРИП.

Регистрация юридического адреса для индивидуальных предпринимателей не требуется, поскольку это информация о месте жительства физического лица, указанная в его паспорте на момент подачи заявления об открытии ИП в ИФНС.

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Иностранным гражданам, регистрирующим бизнес, нужно предоставлять документы, подтверждающие право иностранца на постоянное проживание или временное пребывание на территории страны.

Для начинающего бизнесмена, желающего зарегистрировать юридический адрес для ИП, достаточно указать свой адрес в заявлении о регистрации ИП, и информация автоматически будет внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей после завершения регистрационной процедуры.

Правила определения юридического адреса для ИП

При определении юридического адреса для индивидуального предпринимателя следует учитывать место его регистрации, указанное в паспорте. Это место может быть как постоянным, так и временным сроком на 90 дней в случае смены места жительства. Если ИП зарегистрирован по временной прописке, а срок её действия истёк, это не приводит к потере статуса индивидуального предпринимателя. Однако есть исключения, когда регистрация прекращается досрочно, а также в случае аннулирования документов, разрешающих проживание иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Если индивидуальный предприниматель переехал в другой регион, ему необходимо оформить временную прописку по новому месту проживания, даже если место его государственной регистрации находится в другом регионе. Информировать налоговую о временной прописке и вносить изменения в ЕГРИП не требуется, если место постоянной регистрации в паспорте остаётся неизменным.

Что делать, если ИП не проживает по адресу своей регистрации

Индивидуальный предприниматель имеет право не проживать по адресу своей регистрации в паспорте, в случае если он не проживает по этому адресу.

Не предусмотрено никаких санкций от налоговой службы за этот процесс. Однако все официальные уведомления от ФНС и других контролирующих органов и фондов будут приходить по адресу регистрации ИП, чтобы обеспечить беспрепятственное получение всей поступающей корреспонденции по новому юридическому адресу и не пропустить важных извещений.

Нужна ли регистрация адреса, если ИП открывает новый офис

Нет нужды вносить данные нового офиса в ЕГРИП, поскольку местом регистрации ИП по-прежнему остаётся место прописки предпринимателя, указанное в его паспорте на момент подачи заявления в ФНС о получении статуса ИП.

Предприниматели, занимающиеся бытовыми услугами, розничной торговлей и общественным питанием, обязаны уведомить налоговую инспекцию о месте осуществления своей деятельности. Также компании, подлежащие лицензированию, и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разъездной торговлей, должны сообщить ФНС о своём месте ведения бизнеса.

Как изменить адрес регистрации ИП

Изменение адреса регистрации индивидуального предпринимателя происходит автоматически при переезде и изменении места прописки, информация передаётся в налоговую службу из МВД. После десяти дней с момента получения новых данных запись в Едином реестре предпринимателей обновляется, и можно запросить выписку из ЕГРИП для проверки актуальности информации.

В статье «Сведения о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей» читайте подробности о том, как получить выписку.

Для быстрого внесения новой прописки в ЕГРИП предприниматель может подать заявление в ФНС, заполнив форму Р 24001. В этой форме необходимо указать титульный лист и страницу с новым местом проживания предпринимателя, а также приложить заверенную нотариусом копию страницы паспорта. Новый юридический адрес и дата внесения изменений также указываются в статье.

Информация! Предприниматели могут подать заявление лично в регистрирующем отделении ФНС или отправить его по почте. Также возможно отправить заявление в электронном формате через форму Р24001.

Если данные в ЕГРИП изменены, они появятся в течение 5 дней после подачи заявления. В случае неправильного заполнения заявления или отсутствия заверенной копии документов с новым адресом, заявление будет отклонено.

Можно ли узнать адрес индивидуального предпринимателя и как это сделать

Для получения адреса индивидуального предпринимателя необходимо направить специальный запрос в ФНС, поскольку эта информация относится к его персональным данным и не отображается в публичных сведениях ЕГРИП.

Существует несколько способов подать заявление с запросом адреса:

обратиться в МФЦ;

отправить почтой России;

посетить отделение ИФНС, к которому относится ИП.

Заявление необходимо составить самостоятельно, для него не предусмотрен специальный бланк. При оформлении документа следует указать данные заявителя, информацию о предпринимателе, по которому делается запрос, а также причину запроса. Подав заявление, можно узнать адрес юридической регистрации ИП по ИНН или по ОГРН, поскольку эти данные являются уникальными идентификаторами.

При обращении за этой информацией лично или отправке запроса через МФЦ или почтой, обязательно оплачивают государственную пошлину и прилагают к заявлению платёжное подтверждение.

Внимание! Индивидуальный предприниматель, в отношении которого делается обращение, будет уведомлен о запросе его личных данных.

Краткие итоги

Формулировка «юридический адрес ИП» не корректна, так как индивидуальные предприниматели — физические лица, однако это можно использовать условно для обозначения места осуществления деятельности ИП, например, магазин, склад или офис. При изменении адреса информация о новом месте регистрации автоматически поступает в налоговую.

Для получения выписки и реестра ИП необходимо обратиться в ФНС и запросить адрес прописки индивидуального предпринимателя.

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