Новые правила учета НМА в 2024 году по ФСБУ 14/2022. Что должен знать каждый бухгалтер

С 2024 года все организации, кроме бюджетных, должны учитывать НМА по ФСБУ 14/2022. Рассмотрим, что нужно знать и как перейти к новым правилам учета нематериальных активов.

В связи с принятием нового стандарта также внесли изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Определили требования к формированию в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах организаций и капитальных вложениях в такие активы.

ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 (в редакции приказа № 87н) заменяют ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР».

Разъяснения по изменениям в учете и различиям между ФСБУ 14/2022 и прежними ПБУ подробно представлены в информационном сообщении Минфина от 18.07.2022 № ИС-учет-40.

Критерии НМА 2024

К НМА с 2024 года относятся активы, обладающие признаками из пункта 4 стандарта:

Актив не имеет материально-вещественной формы, но может быть идентифицирован.

Актив предназначен для использования в деятельности более 12 месяцев или более длительного операционного цикла.

Актив способен приносить экономические выгоды в будущем.

У организации есть исключительное право на актив или неисключительное — по лицензионному договору или иным разрешительным документам.

Организация может ограничить доступ иных лиц к активу.

ФСБУ 14/2022 изменил учет программ, справочных систем, лицензий и других активов.

Так, например, по правилам нового стандарта следует признать в составе НМА неисключительные права, полученные по лицензионному договору, а также права и разрешения на ведение деятельности. И наоборот, из перечня НМА исключили товарные знаки, знаки обслуживания, созданные собственными силами организации.

Примеры активов, какие теперь относят к нематериальным, а какие — нет, можно посмотреть в таблице.

Таблица. Примеры активов, которые являются НМА и которые к НМА не относятся по ФСБУ 14/2022:

Новые понятия и определения ФСБУ 14/2022

Балансовая стоимость объекта НМА — первоначальная (переоцененная) стоимость объекта за вычетом накопленной амор тизации и обесценения (п. 29 ФСБУ 14/2022).

Группа НМА — совокупность объектов НМА одного вида, которые объединили исходя из сходного характера их использования (п. 12 ФСБУ 14/2022).

Лимит стоимости организация устанавливает самостоятельно. Предельная величина стоимостного лимита не определена, но должна устанавливаться с учетом существенности информации об активах. Стандарт можно не применять к активам стоимостью ниже лимита (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Малоценные НМА — это активы стоимостью ниже самостоятельно установленного организацией лимита (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Материальные носители(вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, можно учитывать либо в составе объекта НМА либо отдельно от него (подп. «и» п. 8 ФСБУ 14/2022).

Элементы амортизации НМА (п. 42 ФСБУ 14/2022):

срок полезного использования;

ликвидационная стоимость;

способ начисления амортизации.

Ликвидационная стоимость — величина, которую организация получила бы при выбытии НМА за вычетом предполагаемых затрат на выбытие (п. 35 ФСБУ 14/2022). В подавляющем большинстве случаев ликвидационная стоимость НМА равна 0, кроме случаев, когда:

НМА торгуется на активном рынке;

при гарантированном выкупе НМА по окончании срока его использования.

Как перейти на учет по ФСБУ 14/2022

Алгоритм действий по переходу на учет НМА по ФСБУ 14/2022 следующий:

Проверка наличия НМА. Проведение инвентаризации. Группировка активов. Установление стоимостного лимита. Выбор способа перехода. Внесение изменений в учетную политику. Бухгалтерские проводки по отражению перехода.

Проверка наличия НМА

Следует проверить, есть ли на балансе активы, которые могут отражаться в составе НМА по ФСБУ 14/2022 или в составе капвложений в НМА по ФСБУ 26/2020. Для этого сформируйте ОСВ по счетам, на которых отражают НМА и расходы, связанные с ними затраты: 04, 05, 08, 20–29, 44, 97.

Каждый объект или затрату, которых может коснуться переквалификация, надо проверить на соответствие признакам НМА или капвложений в них.

Внимание! Помним про срок использования актива, при соответствии всем остальным признакам из пункта 4 ФСБУ 14/2022:

● более 12 месяцев — НМА;

● менее или равно 12 месяцев — не НМА.

Инвентаризация

Проверку НМА и капвложений в них при переходе на ФСБУ 14/2022 можно провести в составе годовой инвентаризации или отдельно. В первую очередь проверьте НМА, которые числятся на счете 04, и суммы амортизации, начисленной по ним, на счете 05. По этим активам:

Проверьте наличие документов, подтверждающих ваши права на их использование.

Оцените, сохраняют ли они статус НМА после перехода на ФСБУ 14/2022.

Определите первоначальную стоимость, срок полезного использования и сумму начисленной амортизации.

Проверьте наличие признаков обесценения.

Оцените возможность установить ликвидационную стоимость.

Далее: затраты, связанные с НМА, следует проверить на соответствие признакам капитальных вложений в НМА по ФСБУ 26/2020. Проверьте счета:

08 «Капитальные вложения во внеоборотные активы»;

20–29 — счета учета расходов на производство;

44 «Коммерческие расходы» по расходам на товарные знаки и бренды;

97 «Расходы будущих периодов».

Инвентаризацию НМА и связанных с ними затрат можно провести как до 31 декабря 2023 года, так и после, но до составления первой отчетности за 2024 год. Главное — проверять объекты по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Результаты проверки можно оформить бухгалтерской справкой по образцу унифицированного бланка ИНВ-1а «Инвентаризационная опись нематериальных активов».

Также в справке надо отразить затраты, которые теряют статус капитальных вложений в НМА или, наоборот, приобретают его.

Группировка активов

По результатам инвентаризации разделите НМА на три группы объектов:

● группа 1 — всегда были и будут НМА;

● группа 2 — были НМА, но теперь нет;

● группа 3 — теперь НМА, а раньше к ним не относились.

Это нужно, чтобы определить корректировки в учете при переходе на новые правила.

По объектам первой группы следует проверить, надо ли корректировать амортизацию, обесценение или срок полезного использования. Это может понадобиться при выборе способа перехода на новый стандарт.

К объектам второй группы относится, например, товарный знак, созданный собственными силами. По пункту 8 ФСБУ 14/2022 он не признается НМА. Поэтому к нему не надо применять и ФСБУ 26/2020 в части капвложений в НМА.

Информацию об объектах, выбывающих из состава НМА, надо отразить в инвентаризационной описи или бухгалтерской справке. Такие НМА списываются с учета, но учитываются на забалансовом счете.

Объекты третьей группы, которые теперь признаются НМА, а раньше относились к иным активам, надо поставить на учет. Это могут быть неисключительные права, полученные по лицензионному договору, учитываемые ранее на 97 счете (та же самая 1С, если срок лицензии более 12 месяцев), или права/разрешения на ведение деятельности (лицензия на алкоголь, на медицинскую или образовательную деятельность).

При анализе учитывайте первоначальный, а не остаточный срок, к которому относится актив или расход. Перечень таких активов надо оформить бухгалтерской справкой или актом, описью, протоколом и т. д. И на основании такого документа поставить активы на учет как объекты НМА.

Лимит стоимости

Лимит стоимости НМА устанавливается организацией самостоятельно. К активам, стоимость которых ниже лимита, новый стандарт не применяют (п. 7 ФСБУ 14/2022). Получается, что лимит стоимости НМА устанавливается с целью упрощения учета.

Важно не перестараться! Обязательно определяйте лимит стоимости с учетом существенности информации о таких активах.

Как вариант, можно установить для НМА такой же лимит, как в налоговом учете, — 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК). Но нужно проверить, не окажет ли единовременное списание всех малоценных НМА на расходы в момент перехода существенного влияния на отчетность. Сравнивать нужно с показателями бухгалтерского баланса на 31.12.2023 по строке 1110 (НМА) и отчета о финансовых результатах за 2023 год по строке 1220 «Себестоимость продаж», куда относится амортизация списываемых НМА. Если влияние окажется существенным, необходимо уменьшить величину стоимостного лимита.

Выбор лимита стоимости НМА индивидуален. С одной стороны, чем выше лимит, тем проще учет: не надо проверять НМА на обесценение, пересматривать их элементы амортизации и т. д. (п. 42, 43 ФСБУ 14/2022). С другой стороны, при высоком лимите компания уменьшает свои чистые активы и валюту баланса, что делает финансовую отчетность менее привлекательной для кредиторов и инвесторов.

Как провести анализ последствий выбора лимита стоимости НМА

Определите размер лимита по стоимости НМА на основании профессионального суждения, например, 100 000 рублей, как в НК. Чтобы проверить его соответствие требованиям ФСБУ, выполните несколько действий.

Возьмите уровень существенности, который установлен в учетной политике для целей бухучета вашей компании. Обычно он равен 5% от суммы строки баланса. Сложите стоимость всех НМА ниже проверяемого лимита. Влияние на отчетность проверяется по всем НМА, которые потенциально спишутся единовременно в момент перехода. То есть сумма всех малоценных НМА может превышать проверяемый лимит — это нормально. Данные по строке 1110 «Нематериальные активы» в балансе на 31.12.2023 умножьте на уровень существенности из пункта 1 и сравните полученный результат с суммой всех малоценных НМА из пункта 2. Данные по строке 1220 «Себестоимость продаж» в отчете о финансовых результатах за 2023 год умножьте на уровень существенности и сравните полученный результат с суммой всех малоценных НМА.

Установленный лимит стоимости НМА подходит, если сумма всех малоценных НМА меньше результатов третьего и четвертого действия по отдельности.

При необходимости лимит можно увеличить. Если сумма всех малоценных НМА превышает результаты третьего и четвертого действия, то лимит нужно уменьшить. Установленный лимит пропишите в учетной политике.

С 2024 года малоценные НМА после завершения всех капитальных вложений в них списываются сразу на расходы текущего периода (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Контроль за наличием и движением малоценных НМА следует вести на забалансовом счете.

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Способы перехода на новый стандарт

Существует три варианта перехода на новый стандарт:

перспективный;

упрощенная ретроспектива;

полная ретроспектива.

Перспективный переход по ФСБУ 14/2022 доступен только для организаций с правом на упрощенный бухучет. Остальные варианты доступны всем компаниям.

Право на упрощенный бухучет есть у трех категорий организаций:

малые предприятия (доход до 800 млн рублей и численностью до 100 человек);

участники проекта «Сколково»;

некоммерческие организации.

Причем эти компании не должны подлежать обязательному аудиту (выручка менее 800 млн рублей, сумма активов баланса до 400 тысяч рублей и прочие критерии, согласно закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ).

Компании без права на упрощенный бухучет должны использовать ретроспективный пересчет: полный или упрощенный.

Выбранный способ перехода организация раскрывает в пояснениях к первой бухгалтерской отчетности за 2024 год (п. 56 ФСБУ 14/2022, п. 21 ПБУ 1/2008).

Перспективный переход

Перспективный переход на ФСБУ 14/2022 доступен компаниям с правом на упрощенный бухучет.

При перспективном способе перехода новые правила применяют только в отношении НМА, приобретенных и созданных после 1 января 2024 года (п. 55 ФСБУ 14/2022). По объектам, которые поставили на учет до перехода, порядок не изменяется.

Но даже в случае, когда право на перспективный переход есть, компания может его не применять. Для обеспечения более достоверной информации в бухгалтерской отчетности вы вправе выбрать полный или упрощенный ретроспективный пересчет.

Последствия перехода надо обосновать в бухгалтерской справке и раскрыть в бухгалтерской отчетности за 2024 год

Если компания все же переходит на новый стандарт перспективным способом, она вправе признавать капвложения в НМА расходами текущего периода (подп. «б» п. 4 ФСБУ 26/2020). Этот выбор надо прописать в учетной политике.

При перспективном переходе ранее учтенные расходы будущих периодов, не подходящие под критерии НМА, продолжают списывать до их полного исчерпания, а новые аналогичные затраты признаются сразу в расходах.

При перспективном переходе корректировать прежний учет не нужно.

Упрощенная ретроспектива

Упрощенный ретроспективный пересчет подходит компаниям, у которых нет права на упрощенный бухучет и которые не сдают консолидированную отчетность. Хотя выбрать этот способ может любая компания (рекомендации Фонда НРБУ «БМЦ» от 13.10.2023 № Р-155/2023-КпР).

Порядок действий при упрощенной ретроспективе зависит от группы активов: были и остались НМА, потеряли статус НМА или приобрели его.

НМА из группы, которые не теряют свой статус.

Такие НМА остаются на балансе. По ним надо пересмотреть элементы амортизации: рассчитать по новым правилам оставшийся срок полезного использования и ликвидационную стоимость. Это обязательно нужно сделать, если балансе организации числятся полностью самортизированные НМА, которые она продолжает использовать. Этого быть не должно. Изменение суммы при пересчете накопленной амортизации отражается, как изменение оценочных значений (подп. «а» п. 53 ФСБУ 14/2022).

Амортизацию по новым правилам при переходе упрощенно-ретроспективным способом начисляют с первого месяца перехода на ФСБУ 14/2022. Пересчитывать балансовую стоимость НМА за прошлые годы не надо (п. 53 ФСБУ).

В этом случае проводки по учету корректировок будут аналогичны учету при полной ретроспективе, но счет 04 они не затрагивают. 84 счет не используется. Показатели 2023 года не меняются.

Объекты, которые потеряли статус НМА.

Такие объекты надо списать с учета. Для этого делается корректировка счетов 04 и 05 с применением счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (подп. «в» п. 53 ФСБУ 14/2022).

Списанные НМА, потерявшие свой статус, учитываются далее на забалансовом счете.

Объекты, которые приобрели статус НМА.

Эти НМА ставим на учет и отражаем их на счете 04 (подп. «б» п. 53 ФСБУ 14/2022). Амортизация по таким объектам начисляется с первого месяца перехода. Для таких объектов нужно установить:

первоначальную стоимость актива, которая равна их балансовой стоимости на момент перехода, поскольку при упрощенной ретроспективе балансовая стоимость активов не пересчитывается (п. 53 ФСБУ 14/2022);

оставшийся срок полезного использования, скорректированный по правилам ФСБУ 14/2022;

ликвидационную стоимость;

способ амортизации.

Расходы на объекты, учитываемые ранее на счете 97, которые с 2024 года соответствуют признакам НМА и установленному организацией лимиту стоимости НМА, переводятся на счет 04.

Например, это неисключительные права пользования на объекты интеллектуальной собственности, полученные по лицензионным договорам. Если эти расходы не соответствуют признакам НМА, спишите их в расходы в межотчетном периоде (31.12.23 в 23:59:59) после закрытия года и составления отчетности за этот год.

Ретроспективный переход

Этот способ дает максимально достоверную отчетность после перехода на ФСБУ 14/2022. Вот здесь как раз пересчитывается балансовая стоимость НМА и его амортизация так, как если бы компания применяла новые правила с самого начала возникновения НМА (п. 52 ФСБУ 14/2022).

Отчетность за прошлые годы не исправляют, а в балансе за 2024 год корректируют графы за два предыдущих года. Также в отчете о финансовых результатах за 2024 год корректируются сравнительные показатели за 2023 год.

Конкретный порядок перехода, опять же, зависит от группы НМА.

Объекты, которые сохранили статус НМА.

Такие НМА оставьте на балансе. По ним необходимо:

проверить актив по критериям признания в составе НМА (п. 4 ФСБУ 14/2022);

установить срок полезного использования НМА (п. 30 ФСБУ 14/2022);

определить ликвидационную стоимость НМА (п. 35–37 ФСБУ 14/2022);

установить способы амортизации (п. 40 и 41 ФСБУ 14/2022);

определить первоначальную стоимость НМА и по новым правилам откорректировать счет 04 (п. 9–11 ФСБУ 14/2022).

Изменения балансовой стоимости НМА при переходе на ФСБУ 14/2022 списывают на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», если они не затрагивают другие статьи бухгалтерского баланса (п. 54 ФСБУ 14/2022). Перерасчет амортизации нужно сделать за все годы ее начисления и скорректировать счет 05.

Разницы, которые возникли в связи с корректировкой счетов 04 и 05, относят на счет 84 (п. 54 ФСБУ 14/2022). Перерасчет сделайте в межотчетный период — 31 декабря (после закрытия года и составления бухгалтерской отчетности за этот год, но до 1 января года начала применения ФСБУ 14/2022).

Объекты, которые потеряли статус НМА.

Эти объекты требуется списать с учета с учета. Для этого сделайте корректировку счетов 04 и 05 с использованием счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Объекты, которые обрели статус НМА.

Такие активы переведите на счет 04. По ним с даты их приобретения или создания определите первоначальную стоимость, срок полезного использования, рассчитайте амортизацию, установите ликвидационную стоимость и т. д.

Первоначальную стоимость НМА отразите на счете 04 в корреспонденции со счетом 84.

Сумму амортизации, приходящейся на уже прошедшие периоды, — на счете 05 также в корреспонденции со счетом 84.

При полной ретроспективе входящие остатки на 01.01.2024 должны быть такими, как если бы компания применяла новые правила с самого начала возникновения НМА (п. 52 ФСБУ 14/2022).

Расходы будущих периодов по объектам, учитываемым ранее на счете 97 и которые с 2024 года соответствуют признакам НМА по ФСБУ 14/2022 и лимиту стоимости из учетной политики, переведите на счет 04. Например, это могут быть лицензии или неисключительные права пользования на программы. Если эти расходы не соответствуют признакам НМА, то спишите их в расходы в межотчетном периоде.

Продолжать учитывать на счете 97 расходы, которые были отнесены к будущим периодам по пункту 39 ПБУ 14/2007, нельзя. Это ПБУ перестало действовать с 2024 года, а аналогичной нормы в ФСБУ 14/2022 нет.

Перевод РБП (расходов будущих периодов) в НМА при полной ретроспективе отражается в два этапа.

Первым этапом сделайте прямые проводки:

с кредита счета 97 в дебет счета 04 в сумме, которая изначально была отражена на счете 97;

в кредит счета 05 с дебета счета 97 в сумме, которая была списана в расходы со счета 97 до момента перехода.

Вторым этапом скорректировать первоначальную стоимость нового НМА и сумму начисленной по нему амортизации через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Ведь при полной ретроспективе входящие остатки на 01.01.2024 должны быть такими, как если бы компания применяла новые правила с самого начала возникновения НМА (п. 52 ФСБУ 14/2022).

По бывшим РБП нужно определить первоначальную стоимость на момент их приобретения по правилам ФСБУ 14/2022, первоначальный (не оставшийся) срок полезного использования, рассчитать новую сумму амортизации, при необходимости установить ликвидационную стоимость и т. д. Далее первоначальную стоимость НМА скорректируйте на счете 04 в корреспонденции со счетом 84. Сумму амортизации, приходящуюся на уже прошедшие периоды, — на счете 05 также в корреспонденции со счетом 84.

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Внесение изменений в учетную политику

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» обязательны к применению с 2024 года, поэтому сам факт начала применения стандарта закреплять в учетной политике не нужно, ведь права выбора нет.

В части правил учета, которые не отличаются от прежних, замените все отсылки к старым ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02 по учету НМА и НИОКР на новое ФСБУ 14/2022.

В учетной политике следует прописать следующие изменения по учету нематериальных активов, связанные с новыми правилами:

Лимит по стоимости НМА и уровень существенности.

Порядок контроля за объектами, которые не признаются НМА (укажите и при необходимости добавьте новый забалансовый счет в рабочий план счетов).

Виды и группы нематериальных активов (исходя из сходного характера использования, для каждой группы возможен свой способ амортизации и учета).

Способ оценки объектов НМА после их признания (в подавляющем большинстве — по первоначальной стоимости).

Периодичность и способы переоценки, порядок списания накопленной дооценки (в случае выбора способа оценки НМА по переоцененной стоимости).

Даты начала и прекращения амортизации (с даты признания или выбытия с даты признания или выбытия НМА или с 1 числа следующего месяца).

Способ амортизации (линейный, способ уменьшаемого остатка или пропорционально выпуску) по каждой группе НМА и периодичность ее начисления.

Порядок проверки элементов амортизации (один раз в конце года или чаще).

Способ перехода на ФСБУ 14/2022 (перспективный, упрощенный, ретроспективный).

Малые предприятия и НКО без обязательного аудита могут принять и соответственно закрепить в учетной политике такие упрощения:

НКО с 2024 года обязаны начислять амортизацию по НМА по общим правилам: порядок такого начисления нужно прописать в учетной политике.

Бухгалтерские проводки по отражению перехода

При перспективном способе перехода на ФСБУ 14/2022 никаких переходящих проводок делать не нужно.

Проводки по переходу на новый стандарт делают только при полной или упрощенной ретроспективе. Их формируют в межотчетный период.

По рекомендациям Минфина от 26.12.2023 № 07-04-09/126152 межотчетный — период между отчетным периодом и периодом, предшествующим отчетному.

В рассматриваемом случае этим периодом будет условный промежуток времени между 24.00 часом 31 декабря 2023 года и 00.00 часом 01 января 2024 года.

При любом способе перехода на ФСБУ 14/2022 его последствия будут отражены только в бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Проводки по переходу упрощенным способом

Для группы 1:

1. При корректировке срока полезного использования по НМА, который не теряет свой статус из-за перехода на ФСБУ 14/2022 при упрощенном способе перехода, амортизация не корректируется, а лишь пересчитывается ее ежемесячная сумма с января 2024 года. Корректировок в учете делать не нужно. Сальдо по счетам 04 и 05 останется прежним.

2. Если все же компания решила корректировать балансовую стоимость НМА, то при упрощенном способе проводки счет 04 не затрагивают (рекомендация Фонда НРБУ «БМЦ» от 13.10.2023 № Р-155/2023-КпР). Рассчитанную по новым правилам амортизацию отразите так:

Дебет 84 Кредит 05 — доначислена амортизация НМА.

Дебет 05 Кредит 84 — уменьшена начисленная амортизация НМА.

Если на момент перехода на ФСБУ сумма амортизации не сформировала финансовые результаты, то есть относится к незавершенному производству или остаткам готовой продукции на складе, то надо скорректировать остатки и по иным счетам:

Дебет 20, 23, 25, 26, 40, 43 и др. Кредит 05 — увеличены затраты на производство на сумму доначисленной амортизации.

Или

Дебет 05 Кредит 20, 23, 25, 26, 40, 43 и др. — уменьшены затраты на производство на сумму уменьшенной амортизации.

Для группы 2:

Объекты, которые теряют статус НМА, нужно списать в межотчетный период проводками с применением счета 84 (подп. «в» п. 53 ФСБУ 14/2022):

Дебет 84 Кредит 04 — списана первоначальная стоимость объекта.

Дебет 05 Кредит 84 — списана накопленная амортизация.

Дебет 013 —малоценные НМА отражены за балансом.

Для группы 3:

Активы, которые приобрели статус НМА, переведите в состав НМА (подп. «б» п. 53 ФСБУ 14/2022). Проводки зависят от того, с какого именно счета делается перевод.

Дебет 04 Кредит 97 — балансовая стоимость неисключительных прав пользования, которая числилась на счете 97, отражена в составе НМА.

Если лицензионное ПО менее установленной стоимости для НМА, то его надо списать:

Дебет 84 Кредит 97 — списано малоценное лицензионное ПО.

Дебет 014 —малоценное лицензионное ПО отражено за балансом.

Проводки по переходу ретроспективным способом

Ретроспектива — это самый сложный способ перехода на новый стандарт. Его применение имеет смысл только для организаций, сдающих консолидированную отчетность. Проводки во многом схожи с аналогичными проводками при упрощенной ретроспективе. Покажем основное отличие на примере переходных проводок для первой группы НМА.

При полной ретроспективе по НМА, которые не теряют свой статус, при необходимости пересчитывают и балансовую стоимость, и начисленную амортизацию.

В отличие от упрощенного способа здесь затрагивается счет 04.

При увеличении балансовой стоимости НМА:

Дебет 04 Кредит 84 — увеличена первоначальная стоимость НМА в связи с переходом на ФСБУ 14/2022.

Дебет 84 Кредит 05 — увеличена амортизация из-за корректировки балансовой стоимости НМА. Эта проводка должна быть по стоимости меньше первой, иначе нет гарантии увеличения балансовой стоимости НМА.

При уменьшении балансовой стоимости НМА:

Дебет 84 Кредит 04 — уменьшена первоначальная стоимость НМА в связи с переходом на ФСБУ 14/2022.

Дебет 05 Кредит 84 — уменьшена амортизация из-за корректировки балансовой стоимости нематериального актива в связи с переходом на ФСБУ 14/2022. Эта проводка должна быть по стоимости больше первой, иначе нет гарантии уменьшения балансовой стоимости НМА.

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Выводы

Применять новый стандарт по НМА нужно всем.

Компании, которые имеют право на упрощенное ведение бухгалтерского учета, могут не использовать отдельные положения нового ФСБУ 14/2022, что значительно облегчает учет. Тем более в этом случае не надо проводить никаких переходных операций. Но важно правильно прописать эти упрощения в учетной политике.

Новые правила по НМА не меняют порядок их налогового учета. Поэтому в учете неизбежно возникнут постоянные налоговые разницы между БУ и НУ для организаций на ОСНО. Будьте внимательны.

Закон устанавливает штрафы за ошибки в бухгалтерском учете:

10 000 руб. за грубое нарушение правил учета доходов и расходов;

30 000 руб. для тех, кто допускал нарушения в течение более чем одного налогового периода (ст. 120 НК).

Налоговиков вряд ли заинтересует факт неприменения ФСБУ 14/2022. Ведь новые правила по НМА не влияют на суммы налогов.

Вопросы к бухучету вероятны в основном от аудиторов. Поэтому игнорировать новые правила не стоит. Стандарты бухгалтерского учета следует соблюдать.

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