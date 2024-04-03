Астрал
Регистрация ООО

Регистрация ООО через нотариуса

В данной статье мы рассмотрим, нужен ли нотариус при регистрации ООО и как происходят этапы получения юридического статуса предприятия.
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Регистрация ООО через нотариуса
Иллюстрация: Астрал

Оформление юридического статуса компании в форме ООО через нотариуса – это наиболее удобный и безопасный метод. Эти опытные специалисты могут официально подтверждать документы и направлять их в Федеральную налоговую службу, что облегчает весь процесс. 

В этой статье мы обсудим, обязательно ли привлечение нотариуса при регистрации ООО и какова последовательность действий при получении официального статуса для бизнеса.

Когда учредители обязаны обратиться к нотариусу

Если учредители ООО не хотят посещать налоговую службу или регистрационный орган лично, им стоит обратиться к нотариусу для управления процессом регистрации. В этом случае он будет производить следующую работу:

  • Регистрирует все необходимые документы.

  • Подтверждает их подлинность через свою подпись и печать. Это делает документы юридически значимыми и гарантирует их соответствие закону. 

Все эти меры предпринимаются в рамках нотариального делопроизводства.

Нотариальное действие (НД) – это процесс заверения документов подписью и печатью самого нотариуса. 

Например, согласно ст.9 №129-ФЗ, одним НД считается подтверждение легитимности подписи в форме Р11001 (заявление о регистрации ООО) и подача всех документов в налоговую. На 2024 год — это обязательное действие. Только нотариус может отправить все заверенные документы на регистрацию ООО в ИФНС.

Учредитель ООО может самостоятельно осуществить подачу всех необходимых документов для регистрации без нотариуса. Для этого он должен лично обратиться в налоговую инспекцию.

Порядок нотариальной регистрации ООО

Обратившись к нотариусу для получения юридического статуса ООО, следуйте следующим восьми основным шагам:

  1. Выберите название для вашего будущего предприятия.

  2. Установите юридический адрес, для которого необходимы договор аренды и выписка из ЕГРН.

  3. Решите внутренние вопросы, такие как определение уставного капитала, назначение генерального директора и т.д.

  4. Выберите соответствующий ОКВЭД и систему налогообложения.

  5. Ратифицируйте Устав компании и подпишите договор о её создании.

  6. Подготовьте набор необходимых документов (детали обсуждаются далее).

  7. Отправьте всё нотариусу для заверения.

  8. Дождитесь ответа от налоговой службы.

Более подробно о каждом этапе регистрации вы можете узнать из нашего материала.

Необходимые нотариусу документы для регистрации ООО

Для регистрации ООО вам потребуется пять документов – паспорт учредителя организации и самого нотариуса (как представителя), заполненная форма Р11001, Устав компании и решение об учреждении ООО.

«Регистрация бизнеса» – это удобный онлайн-сервис, который поможет подготовить и отправить в налоговую службу заявление по форме № Р11001 и устав ООО. Платить госпошлину не придётся, ведь заявление будет подано в электронном виде.

Сколько стоит услуга регистрации ООО через нотариуса

Обычно регистрация ООО требует оплаты стандартного набора услуг. Если основатель предоставляет документы самостоятельно или с помощью нотариуса, первым делом он должен уплатить государственную пошлину в размере 4 000 рублей. 

Если документы передаются электронно, пошлина не взимается. Вместе с тем для этого необходим УКЭП. Стоимость электронной подписи в сертифицирующем центре в 2024 году составит примерно 2 000 рублей.

Кроме этого, не забудьте учесть стоимость услуг нотариуса и дополнительные платежи (например, открытие банковского счёта обойдётся вам в 500 рублей; приобретение ККТ – от 6 000 рублей и т. д.). Более подробную информацию о расходах на открытие ООО в 2024 году вы можете найти в нашем материале.

Возможные причины отказа в регистрации юрлица

В основном отказ в регистрации юридического статуса ООО связан с двумя причинами:

  • Отсутствие полных или корректно составленных сведений о компании (неверное название, отсутствие индекса юридического лица, ошибки в форме или отсутствие паспорта учредителя и т.д.).

  • Адрес для регистрации юридического лица является массовым, то есть на нём уже зарегистрировано более десяти субъектов.

Плюсы и минусы регистрации ООО через нотариуса

Плюсы:

Минусы:

  • Контроль со стороны нотариуса позволит не сделать ошибок при заполнении документов.

  • Экономия времени (учредителю не нужно идти самому в ФНС).

  • Быстрота выполнения услуги (все документы заверяются в день обращения).

  • Минимизация документов (не нужно оформлять большое количество доверенностей для посредников, всё делает сам нотариус).

  • Можно провести регистрацию сразу с несколькими заявителями (онлайн такой процесс не получится).

  • Не нужно получать КЭП, чтобы отправить документы на регистрацию в ФНС.

  • Клиент не ограничивается типовым Уставом (на некоторых сервисах регистрации подразумевается такое).

  • Невозможность отказаться от услуг нотариуса после заверения всех документов (именно он должен отправить всё в ИФНС).

  • Дополнительная трата денег за работу специалиста.

  • «Неполное оформление» всех документов (нотариус не может заполнить за вас ту же форму Р11001, он лишь заверяет всё).

Особенности регистрации ООО через нотариуса с несколькими заявителями

Бывает так, что учредители из разных регионов обращаются к различным нотариусам. В таких ситуациях один руководитель, получивший заверенное заявление от нотариуса, передаёт его другому соучредителю, который, в свою очередь, предъявляет его своему нотариусу. Если основателей больше, процесс повторяется. После всех заверений конечное заявление отправляется в ИФНС последним нотариусом, участвовавшим в процессе.

В других случаях один из учредителей может обратиться к специалисту, в то время как другие принимают решение подавать документы самостоятельно. Тогда они подают заверенное заявление вместе с документами лично, и их подписи заверяются налоговым инспектором.

Подведём итоги

Оформление юрлица в виде ООО с помощью нотариуса – быстрый и удобный метод создания компании. В данном процессе специалист выполняет важную функцию – проверку правильности составления учредительных документов. Нотариус занимается подготовкой, удостоверением и последующей передачей заполненных форм в орган регистрации.

Такой подход имеет свои плюсы и особенности. Он позволяет учредителям сократить затраты времени и физических усилий, так как исключает необходимость непосредственного взаимодействия с государственными учреждениями.

Однако следует учитывать, что регистрация посредством нотариуса может подразумевать дополнительные финансовые затраты на услуги этого специалиста. А ещё могут потребоваться дополнительные временные ресурсы на подготовку документов, так как нотариусу требуется удостоверить подписи всех учредителей. Это можно отнести к основным минусам такого метода.

Выбирая между регистрацией ООО через нотариуса или через налоговую, следует учитывать конкретные обстоятельства, особенности предпринимательской деятельности и индивидуальные предпочтения учредителей. Перед принятием окончательного решения рекомендуется получить консультацию у специалиста и тщательно проанализировать все этапы процесса регистрации.

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Регистрация ООО

Регистрация ООО через нотариуса

В данной статье мы рассмотрим, нужен ли нотариус при регистрации ООО и как происходят этапы получения юридического статуса предприятия.

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