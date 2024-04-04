Сколько ООО можно открыть одному человеку

Организация общества с ограниченной ответственностью ООО является одним из наиболее распространённых вариантов бизнес-деятельности в России. Оптимальность данной формы обусловлена несложной процедурой регистрации и богатыми возможностями для экономического роста.

Современное регулирование и упрощённые процедуры получения официального статуса подразумевают, что граждане могут запустить не одно, а множество ООО. Во многих случаях это стратегически целесообразно и возможно. Отсюда вытекает вопрос: «Сколько ООО одно лицо может зарегистрировать на своё имя?».

В этой статье мы дадим ответ на данный вопрос, а также рассмотрим следующие темы:

Какие возникают ограничения и особенности при регистрации нескольких ООО?

Есть ли сопутствующие риски в этом процессе?

Как наилучшим образом организовать процесс создания и управления параллельно несколькими компаниями?

Особенности данной формы ведения бизнеса

Согласно Федеральному Закону № 14, гражданин может открыть неограниченное количество ООО в любой сфере.

Плюсы Минусы Расширение географии бизнеса – вы можете работать на больших расстояниях и иметь много клиентов.

Независимость от бизнес-провалов (если компания состоит из многих ООО, то в случае неудачи одной части организации, другая сильно не пострадает, а наоборот, сможет минимизировать потери).

Увеличенный доход (каждое ООО приносит свою прибыль). Наличие дополнительных затрат (чем больше нагрузка на бизнес, тем больше всевозможных ресурсов будет уходить на него).

Большая степень ответственности (в случае нарушения законодательства или финансовых трудностей в одной компании репутация и финансовое состояние других ООО также могут пострадать).

Риски взаимозависимых компаний

Если вы планируете открыть несколько ООО, нужно учесть следующие риски:

1.Процесс регистрации будет занимать много времени. Вам придётся подготовить все нужные документы, уплатить установленные пошлины и направить заявления в налоговую для каждого нового ООО. Этот процесс может быть долгим.

2.Налоговая нагрузка возрастает. За каждым ООО необходимо выплачивать налоги и предоставлять финансовую отчётность.

ООО может отправлять документы в каждое ведомство из одного окна – Личного кабинета в системе для отправки электронной отчётности. Компания «Астрал-Софт» предлагает два решения для быстрой передачи документов в ФНС, СФР и Росстат. Астрал Отчёт 5.0 – это удобный онлайн-сервис, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна, а 1С-Отчётность – модуль для 1С, который можно использовать в привычном интерфейсе.

3.Расходы на дополнительный персонал. Для работы потребуются несколько бухгалтеров и юристов, которые будут разбираться в теме бизнеса. Управление большим количеством сотрудников приведёт к увеличению расходов.

4.Усиленное внимание налоговых органов. Создание нескольких ООО может вызвать дополнительные проверки. Причиной может послужить подозрение со стороны ФНС, что вы создали много организаций для ухода от налогов.

Риск массовых учредителей и дробления бизнеса

Проблема массовых учредителей (когда один человек становится инициатором создания большого числа компаний) является отдельной проблемой на пути бизнесмена. Такой шаг может привести к неблагоприятным финансовым последствиям. Раздробленность бизнеса на множество компаний может усилить затраты, связанные с управлением и поддержкой каждой из них. Это приводит к уменьшению общего дохода (за счёт большого количества потраченных денег).

Бизнесмен также может встретиться лицом к лицу с проблемой, когда образуется много отдельных структур в рамках одной компании. В таких случаях большое количество самостоятельных подразделений создаёт следующие сложности:

Отсутствие чёткого плана развития, управления и контроля над всеми организациями.

Появление потенциальных конфликтов интересов между ними.

Высокая нагрузка на финансы и ресурсы.

При создании многих ООО одним лицом крайне важно тщательно спланировать стратегию управления, бюджетирования и налоговую политику. Также необходимо строго следовать требованиям законодательства, чтобы избежать отрицательных последствий.

Какие документы нужны для того, чтобы открыть второе и последующее ООО

Как мы говорили выше, налогоплательщику можно открыть два и более ООО. Для этого нужно выполнить несколько шагов. Сначала зарегистрировать ООО. Более подробно об этом вы можете узнать из нашего материала.

Затем необходимо собрать пакет документов и представить их в ФНС. Если учредителем и руководителем ООО является физическое лицо, тогда нужно собрать:

Заполненную форму Р11011.

Копии учредительных документов компании – Устава.

Решение о создании юридического лица.

Гарантийное письмо от собственника помещения (желательно).

Используйте сервис «Регистрация бизнеса» от «Калуга Астрал», чтобы ускорить процесс регистрации ООО. Вам не придётся тратить время на ожидание в очередях к нотариусу или в отделении ИФНС. Просто отправьте пакет необходимых документов в электронном виде через наш сервис и дождитесь ответа от налоговой.

Скачать форму Р11011.

Популярные вопросы

Может ли учредитель ООО быть прописан в другом городе

Части компании часто находятся в разных регионах. Возможна ситуация, когда руководителю необходимо создать ещё один юридический субъект в другом месте или разделить бизнес. Согласно статье 8 из Федерального Закона №129, нужно помнить, что место прописки учредителя и регистрация OOO – это разные вещи. Важно только, что юридический адрес должен соответствовать тому региону, где компания зарегистрирована. Так, бизнес можно вести в одном городе и при этом быть зарегистрированным в другом.

Можно ли регистрировать ООО на дому

Любой учредитель, кому не требуется офис или производственные помещения для работы, вправе зарегистрировать свою организацию по месту жительства. При этом учредитель не должен обязательно владеть квартирой или домом.

Согласно подпункту 2 статьи 17 ЖК, коммерческое использование пространства после получения письменного согласия всех жильцов по квартире разрешено. Более подробно об этом вы можете узнать из нашего материала.

Может ли один человек открыть ООО

Да, такая ситуация возможна. Согласно статье 7 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и физическим, и юридическим лицам могут открыть ООО. При этом если компания была учреждена одним лицом, то этот человек становится единственным составляющим и участником компании.

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