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Регистрация ООО

Согласие собственника жилья на регистрацию ООО

В российском законодательстве есть требование о необходимости получения согласия владельца жилья на то, чтобы использовать его адрес для регистрации юридического лица. Этот пункт вызывает большое количество вопросов у бизнесменов и собственников таких объектов.
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Согласие собственника жилья на регистрацию ООО
Иллюстрация: Астрал

В этом материале мы обсудим главные пункты и нормы по получению разрешения, а также последствия его нарушения. Наш материал поможет разобраться в этой сложной теме и предотвратить потенциальные негативные исходы.

Когда необходимо согласие собственника

В тех случаях, когда для регистрации ООО  используется адрес жилого помещения, необходимо получить письменное разрешение от собственника объекта. Этот этап имеет большое юридическое значение при регистрации компании, так как с помощью него можно избежать нарушений законодательства и предотвратить возможные споры и проблемы в будущем. Иначе, в случае несоблюдения данного требования, компания может столкнуться с отказом в присвоении ей юридического статуса или другими негативными последствиями.

Почему могут отказать в создании ООО по домашнему адресу

Есть пять ключевых ситуаций, когда регистрация ООО может не пройти через ФНС:

  1. Адрес, который вы указали, не подходящий (например, здание ещё не построено или разрушено).

  2. Было предоставлено неправильное описание местоположения. Такое может случиться, если адрес был указан с ошибками.

  3. Здание, указанное вами, отсутствует на картах.

  4. Вам не удалось предоставить письменное разрешение от владельца недвижимости.

  5. Адрес, который вы указали, уже используется большой группой людей. В этом случае для утверждения помещения как юридического для вашего ООО необходимо получить согласие от владельца здания (например, это может быть торговый или бизнес-центр).

Какие помещения могут быть использованы в качестве юридического адреса

Чтобы адрес был закреплён за юридическим лицом, само помещение должно соответствовать определённым правилам. В целом, сами объекты для регистрации ООО делятся на два типа – жилые и нежилые. Ниже представлена таблица с основными требованиями для каждого помещения.

Жилое место

Нежилое место

  • Здание введено в эксплуатацию.

  • Данные адреса и местоположения совпадают и в целом существуют.

  • На помещение не наложен запрет на регистрацию компаний.

  • Оно не считается объектом массового использования.

  • Владелец имеет все документы, подтверждающие его статус (помещение официально принадлежит человеку, оно приватизировано).

  • Помещение достроено и может использоваться.

  • У владельца имеются документы, подтверждающие, что оно принадлежит именно ему.

  • Адрес и жилое помещение существуют (они не выдуманы).

Согласие на регистрацию ООО по домашнему адресу 

Не существует стандартного шаблона согласия от владельца. Поэтому его можно оформить в произвольном виде, соблюдая определённые пункты.

В начале документа в правом верхнем углу указывается регистрационное ведомство ФНС, где предполагается пройти процедуру регистрации юридического статуса вашего предприятия. Затем следует полное наименование документа. После этого можно осуществить переход к главной части:

  • Уважаемый/Уважаемая (ФИО владельца помещения).

  • Полный почтовый адрес (город, улица, номер дома или корпуса, офис или предоставляемое рабочее место, почтовый индекс).

  • Заявление, подтверждающее что основатель живёт или планирует жить по указанному адресу.

  • Документ, подтверждающий право владения помещением.

  • Дата оформления согласия и подпись владельца.


Скачать образец формы согласия собственника квартиры (жилого помещения) на регистрацию ООО

Если в помещении проживают другие люди, они также должны дать письменное разрешение на использование места для регистрации компании.

Согласие на регистрацию ООО в нежилом помещении

Если учредитель хочет использовать нежилое помещение для регистрации бизнеса, ему понадобится гарантийное письмо. ГП является доказательством финансовой надёжности и доступности ресурсов для ведения предпринимательской деятельности. Оно является свидетельством того, что собственник недвижимости готов предоставить его в аренду.

Форма ГП не стандартизирована, но в него следует включить следующую информацию:

  • Информация о собственнике помещения (ФИО).

  • Наименование Федеральной Налоговой Службы, где будет оформлена регистрация ООО.

  • Полный почтовый адрес (город, улица, номер дома, корпус, офис, место работы и почтовый индекс).

  • Письменное согласие владельца помещения на использование его в качестве юридического адреса компании.

  • Приложение (копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение).

  • Подпись арендатора и печать (если имеется).

Вы можете получить дополнительную информацию о том, как правильно составить ГП и о его предназначении, прочитав нашу статью.

Подведём итоги

Согласие владельца жилого помещения на регистрацию ООО – ключевой фактор, определяющий успешность регистрационного процесса. Он важен для соблюдения законности, защиты собственника и предотвращения возможных конфликтов и непредвиденных ситуаций. 

Заявление собственника помещения о готовности разрешить регистрацию ООО подразумевает гарантию того, что деятельность организации не будет нарушать его права и интересы и не вызовет проблем в будущем.

Официальное разрешение на регистрацию оформляется путём заполнения данных на листе формата А4 (ФИО владельца, адрес, текст согласия и др.). В случае, если генеральный директор планирует регистрацию ООО на нежилом помещении, он должен получить гарантийное письмо.

Наличие официально оформленных согласий обеспечивает полную уверенность в возможности безотказной регистрации и защиту от нарушения закона и связанных с этим штрафов.

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