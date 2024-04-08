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Регистрация ИП на НПД

Регистрация ИП на НПД предусмотрена для предпринимателей, которые работают без найма персонала, соблюдая при этом установленные ограничения по доходам, и не ведут продажи акцизных товаров. Преимущества этого налогового режима для бизнеса и его ограничения рассмотрим в нашем материале.
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Регистрация ИП на НПД
Иллюстрация: Астрал

Алгоритм действий при регистрации ИП на НПД

Что такое «ИП на НПД» – это форма предпринимательства, позволяющая использовать налоговые льготы, предназначенные для самозанятых лиц.

Что сделать для регистрации ИП на НПД:

  1. Перед тем как отправить заявление на регистрацию ИП в налоговую, необходимо пройти процедуру регистрации как самозанятый через приложение ФНС «Мой налог». 

  2. Если вы решите подавать заявление лично, через почту или МФЦ, вам придётся уплатить пошлину в размере 800 рублей, но если предпочтёте регистрироваться онлайн, госпошлина не требуется. 

  3. После успешной регистрации следует проверить статус налогоплательщика по налогу на профессиональный доход. Как только самозанятый становится предпринимателем, режим налогообложения по НПД применяется автоматически.

Ответ на заявление о регистрации бизнеса придёт от налоговой инспекции через 3 дня с момента получения заявления.

Сервис «Астрал Софт» «Регистрация бизнеса» – простой способ зарегистрировать ИП и выбрать налоговый режим, просто загрузив документы и заполнив онлайн-заявление без уплаты государственной пошлины.

Если не оформлять самозанятость при регистрации ИП, применится режим ОСНО. Чтобы с него перейти на НПД, потребуется сдача отчётов по ОСНО и потом уже открытие самозанятости для уплаты налогов на профессиональную деятельность.

В чём преимущества НПД для ИП

У НПД для индивидуальных предпринимателей несколько плюсов:

  • отсутствие обязательных страховых взносов;

  • сниженная налоговая ставка;

  • возможность избежать использования кассового аппарата и необходимости предоставления отчётности. 

Не каждый предприниматель может использовать этот налоговый режим. Перед тем как принять решение о применении НПД для регистрации индивидуального предпринимателя, необходимо удостовериться, что ваш бизнес соответствует определённым требованиям. Например, в бизнесе не должно быть наёмных работников, а годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Также предприниматель, планирующий переход на налоговый режим НПД не должен работать медиатором, адвокатом, арбитражным управляющим или нотариусом.

Внимание! Переход на налог на профессиональную деятельность невозможен для предпринимателей, занимающихся торговлей акцизными товарами, недвижимостью, добычей полезных ископаемых или услугами посредничества. 

С кем может работать ИП на НПД

С использованием этого налогового режима предприниматель имеет возможность сотрудничать с юридическими и физическими лицами, при условии соблюдения норм, которые исключают применение налога на профессиональную деятельность к бизнесу. Предприниматели на НПД могут заключать гражданско-правовые договоры с юридическими лицами, но только в тех случаях, когда взаимодействие не может быть рассмотрено как трудовые отношения.

Как перейти от ИП к работе в статусе самозанятого на НПД 

Ранее мы рассмотрели процедуру регистрации ИП в качестве самозанятого, а теперь рассмотрим процесс перехода действующего ИП на этот налоговый режим. Для этого необходимо также оформить самозанятость и затем подать в налоговую инстанцию заявление об отказе от текущего налогового режима. Также, если была использована онлайн-касса, необходимо снять её с учёта.

Важно! Нельзя сочетать налог на профессиональный доход (НПД) с другими налоговыми режимами одновременно. 

Для подачи заявления в налоговую организацию необходимо использовать соответствующие формы в зависимости от текущего налогового режима:

  • для упрощённой системы налогообложения (УСН) – форма 26.2-8; 

  • для единого налога на вменённый доход (ЕНВД) – форма ЕНВД-4;

  • для единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) – форма 26.1-7. 

Предпринимателям, использующим общую систему налогообложения (ОСНО), нет необходимости отправлять отказ от текущего режима налогообложения при переходе на самозанятость, так как действие режима прекращается автоматически. В случае работы по патенту, переход на уплату налогов с профессиональной деятельности возможен только после истечения срока действия патента.

Узнать полную информацию об изменении налогового статуса предпринимателя при переходе на НПД можно в письмах ФНС с номерами СД-4-3/25577@ от 26.12.2018 и СД-4-3/101@ от 10.01.2019

Какие налоги и обязательные платежи уплачивает ИП на НПД

В этом режиме налогообложения ИП уплачивает 4% от доходов с физических лиц и 6% с прибыли от юридических лиц ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчётным. Налог на добавленную стоимость не взимается, а отчётность и налоговые декларации не предоставляются, однако налоговые обязательства сохраняются.

Обязательные страховые взносы ИП, использующее налог на профессиональную деятельность не выплачивает, но предприниматель может уплачивать в СФР пенсионные взносы добровольно. 

 Чем ИП на НПД отличается от самозанятого, у которого нет статуса ИП

Индивидуальный предприниматель и самозанятый отличаются по статусу налогоплательщика, но оба могут воспользоваться одинаковой налоговой ставкой. Однако статус ИП даёт больше инструментов для осуществления бизнеса, таких как отдельный расчётный счёт, печать, эквайринг и возможность изменения налогового режима, в то время как самозанятый лишён этих возможностей.

Ещё одно отличие ИП от самозанятого в том, что для перехода в другой налоговый режим не требует остановки работы или перерегистрации.

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