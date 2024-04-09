Формат фискальных данных – что это такое и для чего нужен

В этой статье мы разберём, что такое формат фискальных данных и как он применяется в коммерческой деятельности и подаче налоговых деклараций.

Формат фискальных данных – это уникальный стандарт, созданный для передачи и сохранении информации о финансовых операциях. Важность корректного составления и отправки этих данных очень важна, поскольку это позволяет соблюсти законодательство и минимизирует риск штрафов и налоговых трудностей.

Версии ФФД для ККТ – что это такое

Формат фискальных данных – это метод представления сведений об экономических действиях, применяемый в системах бухгалтерии, составлении отчётов и налогообложении внутри организаций. Сюда обычно входят все сведения о:

Торговых операциях в виде покупок и продаж.

Платежах по налогам.

Прибыли и издержках.

Других финансовых действиях, которые нужно учесть для правильного расчёта налогов и соответствия законодательным требованиям.

Желающим глубже ознакомиться с вопросом кассовых операций советуем изучить материалы по кассовой дисциплине.

Формат версий фискальных данных

Всего существует три типа ФФД – 1.05, 1.1 и 1.2. Они отличаются друг от друга обновлениями и изменениями, внесёнными в каждую последующую версию.

Каждый новый ФФД может содержать исправление ошибок, улучшение в структуре данных, добавление новых полей или реквизитов для более детальной информации. Описание каждого ФФД дадим ниже.

ФФД 1.05

Формат фискальных данных ФФД 1.05 представляет собой усовершенствованную версию ФФД 1.0, которая была упразднена (согласно Письму ФНС России от 03.04.2018 N ММВ-20-20/33@). Этот формат доступен для использования компаний, деятельность которых не затрагивает маркированные товары.

Поскольку ФФД 1.05 являлся переходной ступенью от ФФД 1.0 к 1.1, его возможности весьма ограничены. В чеках, использующих данный формат, отображаются следующие элементы:

Тип налогообложения.

Итоговая сумма сделки и размер НДС.

Наименование покупаемых товаров.

Модели оплаты (наличные, безналичные, через кредит, при помощи подарочной карты и т.п.).

Сумма авансового платежа.

Локация и адрес места осуществления торгов.

Номер рабочей смены и др.

ФФД 1.1

Обновлённая версия формата фискальных данных 1.1 упрощает процесс передачи данных от ККТ. Данный стандарт был создан в соответствии с изменениями в законе № 54-ФЗ. Это позволяет точнее и быстрее предоставлять информацию о финансовых сделках и удовлетворять требования в области налогов и финансового учёта.

Информация, которая добавляется в чек по формату фискальных данных 1.1:

Название приобретённого товара или услуги.

Способы расчёта.

Объём купленного товара.

Подробнее о данных, которые должны быть включены в чеки по формату фискальных данных 1.1, вы можете узнать здесь.

ФФД 1.2

Фискальный формат данных 1.2 – это новейшее обновление, которое содержит улучшения в структуре информации и исправленные ошибки. Также в него входят дополнительные поля и функциональность для более подробного описания действий на кассовых аппаратах.

Какие нововведения были введены в ФФД 1.2:

Добавлен новый элемент [M] – проверяющий, пройдена ли маркировка товаров.

Теперь составляются не только обычные чеки, но и документация для "Честного ЗНАКа" (например, запрос об актуальности кода маркировки).

После произведённой продажи отправляется специальное уведомление. Если оно не было получено в течение месяца, продажа маркированных товаров будет приостановлена.

Какой выбрать ФФД

Если вы работаете с товарами, которые нужно маркировать, обязательно используйте именно ФФД 1.2. Этот формат может сформировать не только специальные чеки, но и передать данные в национальную систему маркировки и прослеживаемости продукции «Честный ЗНАК».

Сравнение форматов версий фискальных документов

Признак ФФД 1.05 ФФД 1.1 ФФД 1.2 Работа с товарами Подойдут для бизнесов, которые работают с товарами, не требующими маркировки Обязательно для работы с товарами, требующими нанесения специальных идентификационных обозначений Отчёт о закрытии смены Содержит следующую информацию: Количество чеков, сформированных за 24 часа.

Сколько документов не было отправлено в ОФД. К тому, что написано в предыдущем столбце, добавлены: 4 типа итогов за смену (приход, расход, возвраты).

Несколько типов сумм (наличные деньги, безнал, авансы, кредиты и т.д.).

Есть пункт с суммой НДС. Если вы подключены к ОФД, вам не нужно формировать бумажный отчёт. Это сокращает расходы на ленту для чеков. При этом отчёт создаётся электронно со всеми перечисленными данными. Реквизиты по агентам Присутствует пункт «Признак агента». Он говорит о том, что продавец работает от лица иного поставщика. Есть иной пункт «Признак агента по предмету расчёта», который обязательно указывать только в электронном виде. При этом он действует на каждую позицию. В печатной версии чека эту информацию можно не указывать. В электронной же версии данные присутствуют.

Как узнать номер версии ФФД в чеке на кассе Эвотор

Для начала нужно зайти в Личный кабинет ККТ. Если у вас его нет, зарегистрироваться можно на официальном сайте Эвотор. Затем необходимо зайти в «Настройки» и нажать кнопку «ОФД».

В пункте «Формат фискальных данных» вы сможете узнать действующую версию ФФД.

Как узнать версию ФФД на кассе АТОЛ

Для этого вам необходимо распечатать чек «Информация о ККТ» на кассе. В бумажном документе внизу есть строка «ФФД ККТ», в котором и обозначена актуальная версия.

Чтобы сформировать сам чек, нужно сначала выключить кассу и долго нажимать кнопку промотки чековой ленты. Не отрывая руки, включите ККТ – последует два звуковых сигнала. После этого перестаньте нажимать на кнопку. Касса автоматически выдаст вам соответствующий чек.

Если вы хотите приобрести кассу, в интернет-магазине «Астрал ККТ» представлено множество моделей для бизнеса любого типа. При покупке ККТ можно оформить услугу технической поддержки оборудования. В течение года наши специалисты будут следить за состоянием вашей кассы: обновлять прошивку устройства и устанавливать драйверы, помогут заменить фискальный накопитель.

Регистрация новой онлайн-кассы Эвотор под ФФД 1.2

Чтобы подключить ККТ впервые, необходимо выполнить несколько шагов:

1.Зарегистрируйте ККТ в ФНС. Для этого необходимо заполнить заявление.

Также вы можете обратиться в «Астрал ККТ». Наши специалисты самостоятельно заполнят форму заявления на регистрацию кассы в ФНС и передадут сведения за вас. Вам остаётся только подписать необходимые документы, а мы всё сделаем за вас.

2.Снова зайдите в «Настройки» и нажмите зелёную кнопку.

3.Заполните реквизиты. Особое внимание уделите информации о товарах, с которыми вы собираетесь работать (подакцизные, требующие маркировки и т.д.).

1. 2. 3.

В пункте «Реквизиты организации» поставьте правильную версию формата фискальных данных (ФФД 1.2).

4.Подключитесь к ОФД. Для этого нужно заполнить все данные, представленные ниже.

5.Выставите правильные дату и время и нажмите «Далее». Чтобы не сделать ошибок при внесении данных по реквизитам, проверьте все данные.

6.Чтобы узнать, как информация выдаётся на отчёте по регистрации, необходимо напечатать чек. Три выделенных пункта нужно добавить в Личный кабинет в ФНС. После их внесения регистрация кассы будет завершена.

Как только вы осуществите первую продажу, проверьте правильность статуса чека в специальном приложении от ФНС «Проверка чека».

Перерегистрация Эвотор с ФФД 1.05 на ФФД 1.2

Чтобы перерегистрироваться, выполните несколько простых шагов. Сначала проверьте модель вашего фискального накопителя. Если он не является ФН-М или ФН-1.2, вам потребуется его заменить.

Затем перейдите в "Настройки" и нажмите "ОФД". Здесь вы увидите опцию "Изменить реквизиты компании", где нужно ввести ФФД 1.2. Поставьте те же галочки, которые вы выбрали при регистрации новой кассы Эвотор.

Чтобы закончить процесс, снова напечатайте чек и введите информацию в Личном кабинете ФНС (как указано выше).

Возможно, вы зададитесь вопросом: «Необходимо ли проводить процедуру перерегистрации в ФНС при обновлении ФФД?». Согласно письму ФНС от 20.01.2022 № ПА-4-20/523@, это не требуется. Однако, если вы меняете какие-либо другие реквизиты, вам нужно будет подать заявление о перерегистрации в налоговую службу.

Штрафы за неприменение ФФД 1.2

Статья 14.5 КоАП подразумевает два формата штрафа: для физлиц и ИП – выплата от 1 500 до 3 000 рублей; для компании – от 5 000 до 10 000 рублей. При этом, если вы совершаете правонарушение в первый раз, можете получить лишь предупреждение. За повторные подобные ситуации штрафа не миновать.

Правильное взаимодействие с ККТ можно проверить в личном кабинете Астрал.ОФД. В нём расположены разделы, которые вам помогут – регистрация / перерегистрация онлайн-кассы, дата окончания работы с ОФД, история фискального накопителя и т.д. В личном кабинете есть интерактивные подсказки, которые укажут вам, когда необходимо что-то изменить, обновить или заключить новый договор. Это убережёт ваш бизнес от штрафов в дальнейшем.

Как поправки в ФФД повлияют на бизнес

В 2023 году были введены новые изменения (согласно Приказу ФНС от 12.04.2023 № ЕД-7-20/239@), включающие в ФФД следующие функции:

Больше не требуется создания отчёта о открытии и закрытии смен при подключении к ОФД.

Уменьшилось количество информации, требуемой для печати на чеке. Например, платёжные агенты и субагенты могут указывать меньше сведений.

Можно объединить все одинаковые маркированные товары в одну строку при продаже. Например, информация о продаже трёх слуховых аппаратов будет выглядеть так: «Аппарат слуховой» 3 000 рублей * 3 штуки = 9 000 рублей».

Некоторые реквизиты для электронной версии чека стали обязательными, включая «Меру количества предмета расчёта».

Все вышеуказанные данные сохраняются в электронном чеке.

Формирование такой отчётности в электронном виде — наиболее удобный и быстрый вариант. Сервис 1С-Отчётность поможет вам в этом. Конфигурация 1С поставит отметки об операции в КК автоматически. Происходит это на основании проводок, сформированных ПКО. Это сделает формирование документов несложным и безошибочным.

Частые вопросы и ответы

Что такое фискальные данные в чеке?

Фискальные данные – это информация, которая содержится в чеке, выдаваемом при проведении финансовой операции (№ 54-ФЗ). Они представляют собой документ, который фиксирует сумму и характер операции, а также другую важную информацию для учёта и отчётности.

Обычно фискальные данные в чеке включают в себя следующую информацию:

Название и адрес организации, выдавшей чек.

Дата и время проведения операции.

Описание купленного товара или услуги.

Цена товара или услуги.

Общая сумма покупки.

Сумма налога.

Номер чека или кассовый номер и т.д.

пример фискальных данных в чеке

Что такое фискализация кассы?

Фискализация кассы – это процесс регистрации и настройки кассового оборудования согласно требованиям налогового законодательства для осуществления финансовых операций. Это может быть:

Регистрация ККТ в налоговой.

Установка специального программного обеспечения на кассовое оборудование.

Тестирование и проверка работоспособности ККТ после настройки и т.д.

Что такое оператор фискальных данных?

Согласно № 54-ФЗ, оператор фискальных данных – это специализированная организация, которая предоставляет услуги обработки и передачи фискальных данных от кассовых аппаратов и платёжных терминалов налоговым органам. ОФД также отвечает за:

Хранение данных в течение определённого периода времени.

Обеспечение безопасности и конфиденциальности передаваемой информации.

Предоставление отчётов о финансовых операциях.

Что такое фискальный накопитель и его тип?

Фискальный накопитель – это устройство, которое применяется для хранения фискальных данных в цифровой форме. Он используется в кассовых аппаратах, электронных платёжных терминалах и других устройствах, проводящих финансовые операции.

как выглядит фискальный накопитель

Фискальный накопитель выполняет следующие функции:

Записывает данные обо всех операциях, сделанных на ККТ.

Хранит в себе эти сведения и защищает от взлома и утечки.

Тип фискального накопителя же – это один из параметров, который определяет особенности функционирования и хранения фискальных данных в кассовом аппарате. По Приказу ФНС № АБ-7-20/960@ действуют ФН 1.1М и ФН-1.2.

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