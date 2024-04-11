Как и когда проходит регистрация ИП в качестве работодателя в Страховом фонде Российской Федерации? Когда она требует участия самого предпринимателя, а когда проходит автоматически?

Чтобы компания действовала в соответствии с законодательством и имела право нанимать персонал индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве работодателя.

Регистрация ИП в качестве работодателя в 2024 году: что нового

С января 2023 года ПФР и ФСС объединились в СФР. Регистрация ИП в качестве работодателя в 2024 году осуществляется по правилам, действующим с момента объединении фондов.

Соответственно, все аспекты, связанные с тем, нужно ли проводить регистрацию работников ИП, самого предпринимателя в качестве страхователя в ФСС, как зарегистрироваться через Госуслуги в 2024 году мы разберём с учётом этих нововведений.

Изменения, действующие для ИП

Заявление о регистрации страхователя для трудовых договоров отменено

После сдачи отчётности по форме ЕФС-1 в налоговую службу, в Соцфонд поступят все данные, необходимые для автоматической регистрации. Однако некоторым предпринимателям придётся самостоятельно обратиться в СФР для регистрации.

Для снятия с учёта не требуется заявление

Снятие с учёта происходит без заявления ИП. Оно автоматически осуществляется на основе информации из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Не требуется предоставление заявлений о выключении предпринимателя из категории работодателей. После получения Соцфондом информации о прекращении деятельности предприятия, регистрация его как страхователя завершается.

Изменения для ООО с открытыми обособленными подразделениями (ОП)

Для ООО с открытыми обособленными подразделениями (ОП) изменения проходят автоматически в СФР, за исключением страхования случаев производственного травматизма.

Кому нужно проходить регистрацию в СФР самостоятельно

Предприниматель самостоятельно регистрируется в Социальном фонде, если:

Он заключил заключить договор гражданско-правового характера с оплатой страхования от травматизма, если сотрудничество представляет риски для исполнителя. Регистрация как работодателя в СФР происходит по общим правилам после подачи соответствующего заявления в ФНС и передачи данных о регистрации в Соцфонде. В случае неблагоприятных условий при выполнении работ и возможного воздействия на здоровье сотрудников, страхование производственного травматизма обязательно. Организация зарегистрировала ОП, осуществляющие выплаты физическим лицам через банковский счёт, совершающее выплаты по страхованию от травматизма.

Как ИП зарегистрироваться в СФР и встать на учёт: сроки и особенности процедуры

Регистрация ИП в СФР должна быть проведена не позже 30 дней с момента заключения договора со страховыми выплатами на травматизм. Задержка в подаче документов для регистрации ИП как работодателя может повлечь за собой штрафы, размер которых зависит от степени просрочки (до 90 дней или более).

Каким способом можно зарегистрироваться в СФР

Чтобы зарегистрировать ИП в качестве работодателя в СФР, можно использовать различные методы. Например, можно отправить заявление о регистрации ИП как работодателя в Соцфонд, придя лично в офис СФР или воспользовавшись услугами МФЦ. Также можно отправить заявление почтой через Почту России или воспользоваться порталом «Госуслуги».

Форма заявления содержится в приложении № 1 к регламенту, установленному приказом ФСС от 22.04.2019 № 214. Помимо заполненной формы, необходимо приложить копию договора ГПХ и копии документов, подтверждающих личность заявителя.

Как зарегистрировать ИП в качестве работодателя в СФР

Приказ Минтруда от 07.12.2022 № 768н регулирует процедуру вступления бизнеса в Социальный фонд России и его снятия с учёта.

Для давно существующих бизнесов

В 2023 году все ООО и ИП, которые действовали до объединения ФСС и ПФР, автоматически были зарегистрированы в Социальном фонде России. Для этого предпринимателям не нужно было отправлять никаких заявлений.

Для недавно открытых предприятий и организаций

О недавно созданных компаниях информация поступает в СФР автоматически после обмена данными с ФНС. При этом ООО сразу же регистрируются в качестве работодателей, а для ИП регистрация в СФР понадобится только в случае заключения первого ГПД или при приёме на работу первого сотрудника.

Как регистрируется ИП без работников

ИП без наёмных работников не заключает договоры ГПХ, что исключает необходимость регистрации в Соцфонде. Однако предприниматель может добровольно оплатить страховые взносы за себя, на случай декретного отпуска или временной нетрудоспособности.

В какие сроки происходит в СФР постановка на учёт ИП

Как узнать, что регистрация ИП в качестве страхователя в СФР состоялась и получить рег. номер

Если процесс пройдёт успешно, бизнесмен получит от Социального фонда уведомление с присвоенным ему регистрационным кодом страхователя. Уведомление может быть отправлено через «Госуслуги» или на указанный предпринимателем электронный адрес, либо будет отражено в его данных в ЕГРИП.

Сервис «Регистрация бизнеса» поможет быстро открыть своё дело, выбрать систему налогообложения и подать все необходимые документы в ФНС и обеспечить оперативную передачу данных в СФР.

Как предпринимателю сняться с учёта в СФР

Снятие предпринимателя с учёта – это законодательно закреплённая процедура, которая автоматически завершает регистрацию страхователя в Соцфонде при прекращении бизнеса в ФНС и соответствующей записи в Едином реестре. Иными словами, как только в ЕГРИП появляется запись о закрытии ИП, снятие с учёта в СФР происходит автоматически. Однако статус работодателя у предпринимателя сохраняется до расторжения договора ГПХ или истечения срока его действия.

Когда предпринимателя снимут с учёта

Порядок и сроки поцедуры регулируются в различных законах, включая Закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ, Закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ и Закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Чтобы снятие с учёта не вызывало трудностей, необходимо регулярно предоставлять информацию о каждом этапе взаимодействия с персоналом, подрядчиками и прекращении сотрудничества.

С помощью сервисов «1С-Отчётность» и «Астрал Отчёт 5.0», правильно сформировать отчёт по форме ЕФС-1 можно за несколько минут. С их помощью сдача отчётности в контролирующие органы проходит в сроки и без ошибок.

Как проверить, снят ли предприниматель с учёта в СФР

После окончания процедуры снятия с учёта, Соцфонд отправляет уведомление бывшему предпринимателю. Это уведомление может быть получено через личный кабинет на портале «Госуслуги», по адресу электронной почты организации или ИП, либо на бумаге. Для получения бумажного уведомления необходимо отправить запрос в Соцфонд, и в течение 3 рабочих дней оно будет доставлено.

Часты вопросы

Какой штраф за несвоевременную постановку на учёт

Если процедура регистрации не будет завершена в установленный законом срок (30 дней), предусмотренный статьёй 26.28 Федерального закона №125, то возможно наложение штрафа в размере 5 000 рублей при просрочке менее 90 дней и 10 000 рублей при превышении данного срока. Кроме того, предпринимателю, который упустил срок подачи документов, угрожает административный штраф в пределах от 500 до 1000 рублей.

Что делать, если в Соцфонде необоснованно отказали в приёме документов, нарушили сроки или потребовали оплату

Если у вас возникли проблемы с приёмом документов в Социальном фонде, их отклонили без обоснования, нарушили сроки или потребовали оплату, можно подать жалобу в Социальный фонд России, изложив все свои претензии. Это можно сделать через сайт организации, через портал «Госуслуги» или отправив письмо через Почту России.

Подведём итоги

В заключение отметим несколько базовых моментов по теме публикации:

Чтобы встать на учёт в СФР или сняться с него, бизнесменам не требуется предпринимать какие-либо действия. Самостоятельная регистрация в Социальном фонде обязательна лишь в случае, если индивидуальный предприниматель принимает на работу сотрудника и делает страховые выплаты на травматизм, а также при регистрации общества с ограниченной ответственностью и его филиала. При найме сотрудника или заключении договора ГПХ предприниматель должен зарегистрировать себя как работодателя в СФР в течение 30 дней через портал «Госуслуги» или другим удобным способом. При нарушении установленных сроков регистрации в отношении предпринимателя применяются штрафные санкции.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KLabo