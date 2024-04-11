Может ли самозанятый (СЗ) открыть ООО

Форма самозанятости приобретает всё большую популярность среди предпринимателей. Вместе с тем, когда речь идёт об увеличении масштабов бизнеса, часто встаёт вопрос: «Сможет ли СЗ учредить ООО?».
В этом материале мы рассмотрим:
Возможность самозанятого бизнесмена основать общество с ограниченной ответственностью.
Альтернативные пути роста.
Кроме того, мы затронем юридические аспекты создания ООО и плюсы и минусы такого вида бизнеса.
Можно ли зарегистрировать ООО самозанятым
Самозанятое лицо вправе зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Однако необходимо учитывать некоторые специфические требования и ограничения:
Не включается в права самозанятого создать ООО в качестве единственного учредителя. Так как Общество является юридическим лицом, требуется включение в состав основателя хотя бы ещё одно лицо.
При осуществлении регистрации компании СЗ в партнёрстве с другим учредителем обязаны аккуратно собрать все необходимые документы, включая Создание устава, разработку учредительного договора и др.
Может ли самозанятый быть учредителем
Чтобы понять ответ на этот вопрос, сначала следует разобраться в определениях «самозанятого» и «учредителя компании».
Самозанятый — это человек, который самостоятельно занимается предпринимательской деятельностью без оформления юридического лица. Он работает на себя и предлагает услуги или продукт от своего имени, не являясь при этом официальным работником у работодателя. Такие люди функционируют в рамках специального налогового режима под названием НПД.
Учредитель компании — это лицо или группа лиц, которые участвуют в создании и регистрации предприятия, формируют уставной капитал и устанавливают его правила и цели.
В соответствии с законом № 422-ФЗ, самозанятый человек может выступать в качестве учредителя. Более того, он имеет право предложить определённые услуги своей компании, кроме случаев, указанных в пункте 2 статьи 4 этого закона. Однако необходимо отметить, что СЗ, действуя, как внешний работник, не может быть официальным сотрудником собственной организации.
Может ли самозанятый учредитель быть директором
Применительно к российскому законодательству, нюансы статуса самозанятого, являющегося учредителем компании, следующие:
Он вправе предоставлять услуги и выполнять работы лишь для третьих сторон (для других предприятий или физических лиц) в качестве юридического лица.
Он не вправе занимать статус директора в собственной компании.
Однако со ссылкой на № 14-ФЗ, возможно для учредителей договориться и определить одного из них как управляющего, оформив это договором ГПХ.
Налоговые особенности для самозанятого учредителя
В качестве налогового резидента, обязанного уплачивать НПД, самозанятый индивид должен каждый месяц выплачивать определённый процент от своего дохода. Он составляет 4% от прибыли, которая была получена от физических лиц, и 6% — от юридических лиц.
В то же время самозанятые лица могут по своему усмотрению делать социальные взносы (что является обязательным для ИП и юридических лиц). Согласно Постановлению Правительства РФ №160, они должны учитываться при определении страхового стажа.
Как оформить ООО самозанятым
Если самозанятый решает зарегистрировать своё ООО, ему необходимо сделать несколько шагов:
Решить все внутренние подготовительные вопросы (выбрать название, определить уставной капитал, принять Устав организации и т.д. Более подробно об этом можно прочитать в нашем материале).
Подготовить пакет документов для регистрации (мы представили его чуть ниже).
Подать документы в ФНС (вы можете сделать это самостоятельно или через нотариуса).
Получить ответ от налоговой.
Необходимые документы для регистрации ООО: заполненная форма Р11011, копии учредительных документов компании – Устава, решение о создании юридического лица и гарантийное письмо от собственника помещения (желательно).
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Также каждый самозанятый должен иметь в виду, что регистрация ООО и ведение бизнеса подразумевает дополнительную нагрузку. Так, например, учредитель обязан вести отчётность, соблюдать трудовое законодательство, выплачивать все налоги, отчитываться об этом в ФНС и выполнять другие административные обязанности.
Преимущества и недостатки открытия ООО самозанятым
Регистрация ООО самозанятым имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать при принятии решения об открытии данной формы бизнеса. Давайте рассмотрим их преимущества и недостатки.
Преимущества
Недостатки
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Подведём итог
Если вы являетесь самозанятым бизнесменом и рассматриваете возможность основания ООО, важно оценить все возможные преимущества и риски, определить свои амбиции, потребности и ресурсы.
Создание общества с ограниченной ответственностью может быть осмысленным шагом для стремящихся к карьерному росту, расширению бизнес-перспектив и охране личного имущества.
Однако стоит помнить, что такой переход предполагает наличие дополнительных обязательств, сопутствующих расходов и ответственности. Поэтому приоритетно тщательно исследовать свою деятельность и ресурсы перед принятием окончательного решения.
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