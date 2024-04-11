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Может ли самозанятый (СЗ) открыть ООО

В этом тексте разберём, может ли гражданин это сделать и какие другие возможности расширить свою деятельность у СЗ. Также мы коснёмся юридических вопросов регистрации ООО, преимуществ и недостатков открытия такой формы бизнеса.
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Может ли самозанятый (СЗ) открыть ООО
Иллюстрация: Астрал

Форма самозанятости приобретает всё большую популярность среди предпринимателей. Вместе с тем, когда речь идёт об увеличении масштабов бизнеса, часто встаёт вопрос: «Сможет ли СЗ учредить ООО?».

В этом материале мы рассмотрим:

  • Возможность самозанятого бизнесмена основать общество с ограниченной ответственностью.

  • Альтернативные пути роста. 

Кроме того, мы затронем юридические аспекты создания ООО и плюсы и минусы такого вида бизнеса.

Можно ли зарегистрировать ООО самозанятым

Самозанятое лицо вправе зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Однако необходимо учитывать некоторые специфические требования и ограничения:

  • Не включается в права самозанятого создать ООО в качестве единственного учредителя. Так как Общество является юридическим лицом, требуется включение в состав основателя хотя бы ещё одно лицо.

  • При осуществлении регистрации компании СЗ в партнёрстве с другим учредителем обязаны аккуратно собрать все необходимые документы, включая Создание устава, разработку учредительного договора и др.

Может ли самозанятый быть учредителем

Чтобы понять ответ на этот вопрос, сначала следует разобраться в определениях «самозанятого» и «учредителя компании».

Самозанятый — это человек, который самостоятельно занимается предпринимательской деятельностью без оформления юридического лица. Он работает на себя и предлагает услуги или продукт от своего имени, не являясь при этом официальным работником у работодателя. Такие люди функционируют в рамках специального налогового режима под названием НПД.

Учредитель компании — это лицо или группа лиц, которые участвуют в создании и регистрации предприятия, формируют уставной капитал и устанавливают его правила и цели.

В соответствии с законом № 422-ФЗ, самозанятый человек может выступать в качестве учредителя. Более того, он имеет право предложить определённые услуги своей компании, кроме случаев, указанных в пункте 2 статьи 4 этого закона. Однако необходимо отметить, что СЗ, действуя, как внешний работник, не может быть официальным сотрудником собственной организации.

Может ли самозанятый учредитель быть директором

Применительно к российскому законодательству, нюансы статуса самозанятого, являющегося учредителем компании, следующие: 

  • Он вправе предоставлять услуги и выполнять работы лишь для третьих сторон (для других предприятий или физических лиц) в качестве юридического лица.

  • Он не вправе занимать статус директора в собственной компании.

Однако со ссылкой на № 14-ФЗ, возможно для учредителей договориться и определить одного из них как управляющего, оформив это договором ГПХ.

Налоговые особенности для самозанятого учредителя

В качестве налогового резидента, обязанного уплачивать НПД, самозанятый индивид должен каждый месяц выплачивать определённый процент от своего дохода. Он составляет 4% от прибыли, которая была получена от физических лиц, и 6% — от юридических лиц.

В то же время самозанятые лица могут по своему усмотрению делать социальные взносы (что является обязательным для ИП и юридических лиц). Согласно Постановлению Правительства РФ №160, они должны учитываться при определении страхового стажа.

Как оформить ООО самозанятым

Если самозанятый решает зарегистрировать своё ООО, ему необходимо сделать несколько шагов:

  1. Решить все внутренние подготовительные вопросы (выбрать название, определить уставной капитал, принять Устав организации и т.д. Более подробно об этом можно прочитать в нашем материале).

  2. Подготовить пакет документов для регистрации (мы представили его чуть ниже).

  3. Подать документы в ФНС (вы можете сделать это самостоятельно или через нотариуса).

  4. Получить ответ от налоговой. 

Необходимые документы для регистрации ООО: заполненная форма Р11011, копии учредительных документов компании – Устава, решение о создании юридического лица и гарантийное письмо от собственника помещения (желательно).

УЦ «Калуга Астрал» поможет с ускоренным выпуском сертификатов УКЭП юрлица и ИП. Для получения рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Наши специалисты помогут сэкономить время на идентификацию, регистрацию в налоговой и настройку рабочего места.

Также каждый самозанятый должен иметь в виду, что регистрация ООО и ведение бизнеса подразумевает дополнительную нагрузку. Так, например, учредитель обязан вести отчётность, соблюдать трудовое законодательство, выплачивать все налоги, отчитываться об этом в ФНС и выполнять другие административные обязанности.

Преимущества и недостатки открытия ООО самозанятым

Регистрация ООО самозанятым имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать при принятии решения об открытии данной формы бизнеса. Давайте рассмотрим их преимущества и недостатки.

Преимущества 

Недостатки

  • Возможность масштабировать своё предприятие, что приведёт к увеличению дохода.

  • Хорошо выстроенная управленческая структура большого бизнеса может повысить уровень доверия клиентов и партнёров.

  • Шанс получить финансирование у большего количества инвесторов (нежели при открытии мини-бизнеса).

  • Личные активы защищены (ответственность СЗ распространяется только на активы компании).

  • Больше обязанностей по отчётности.

  • Дополнительные траты на квалифицированный персонал (юристы, бухгалтеры, менеджеры и т.д.).

  • Если бизнес терпит убытки, СЗ придётся самому нести долговые тяжбы.

  • Дополнительная нагрузка со стороны законодательства и ФНС.

Чтобы не допустить ошибок при формировании отчётности, «Калуга Астрал» предлагает клиентам использовать «Астрал Отчёт 5.0». Это облачный сервис создан для отправки необходимых документов из любого места без привязки к компьютеру. 

В Личном кабинете вы можете найти нужные формы и бланки и заполнить их с помощью «Астрал. Отчёт 5.0». Умный редактор поможет вам это сделать, подскажет, какие именно графы нужно заполнить и что туда необходимо вписать. Более того, он не позволит отправить отчётность, если будут ошибки.

Подведём итог

Если вы являетесь самозанятым бизнесменом и рассматриваете возможность основания ООО, важно оценить все возможные преимущества и риски, определить свои амбиции, потребности и ресурсы.

Создание общества с ограниченной ответственностью может быть осмысленным шагом для стремящихся к карьерному росту, расширению бизнес-перспектив и охране личного имущества. 

Однако стоит помнить, что такой переход предполагает наличие дополнительных обязательств, сопутствующих расходов и ответственности. Поэтому приоритетно тщательно исследовать свою деятельность и ресурсы перед принятием окончательного решения.

Используйте сервис «Регистрация бизнеса» от «Калуга Астрал», чтобы ускорить процесс регистрации ООО. Вам не придётся тратить время на ожидание в очередях к нотариусу или в отделении ИФНС. Просто отправьте пакет необходимых документов в электронном виде через наш сервис и дождитесь ответа от налоговой.

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