Можно ли зарегистрировать ИП иностранному гражданину

В этой статье мы детально, но кратко обсудим, какие действия должен предпринять иностранный гражданин, чтобы зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, и какие документы он должен подготовить.

Все иностранные граждане, которые проживают в России на законных основаниях и на постоянной основе, могут зарегистрировать себя как индивидуальных предпринимателей и начать свой бизнес. В юридическом смысле здесь нет никаких ограничений. Оформление здесь имеет свои уникальные особенности, связанные с комплектацией необходимых документов.

Что нужно иностранцу, чтобы открыть ИП

Иностранному гражданину, который хочет зарегистрировать себя как ИП в России, необходимо соответствовать следующим критериям:

легальное нахождение в стране: наличие действующей рабочей визы (если ваша страна гражданства требует визовый режим) или наличие безвизового статуса пребывания;

постоянное место жительства: документ, подтверждающий статус резидента России (вид на жительство или разрешение на временное проживание);

регистрация по месту жительства;

18-летний возраст, который считается совершеннолетним в России. Отметим, что если вы еще не достигли 18 лет, но вам уже исполнилось 14, то вы также можете открыть свое дело, но вам понадобится согласие родителей или опекуна и процесс эмансипации.

Соблюдая эти критерии, не забудьте, что некоторые виды предпринимательской деятельности имеют ограничения для иностранцев. Поэтому настоятельно рекомендуется заранее разобраться в деталях выбранного вами вида бизнеса.

Если вы предпочитаете регистрироваться онлайн, вам потребуется получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП). Для этого следует обратиться в аккредитованный Минцифры удостоверяющий центр, имея при себе паспорт с нотариально заверенным переводом, СНИЛС и ИНН.

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Чем можно заниматься

Специфического списка видов деятельности, доступных для ведения бизнеса в России для иностранцев, в российском законодательстве не существует. Все предприниматели должны следовать общим правилам, которые действуют независимо от их гражданства.

Нельзя заниматься производством ядов, медикаментов или оказывать услуги в области частной охраны. Для некоторых возможностей бизнеса, таких как установка систем пожарной безопасности, требуется специальная лицензия.

В определённых ситуациях иностранный предприниматель должен предоставить справку о несудимости, полученную как в своей стране, так и в России. Это необходимо в случае, если он планирует работать с детьми, презентовать социальные услуги или организовывать массовые мероприятия.

Какие документы нужно предоставить

Все предприниматели, в том числе иностранцы, должны представить определенный набор документов, чтобы иметь возможность вести бизнес в России. Отличие для иностранцев заключается в том, что все их документы должны быть переведены на русский язык. Они также могут столкнуться с тем, что некоторые документы в их родной стране отличаются от требуемых в России. Спецификация требуемых документов может меняться в зависимости от гражданства иностранца и соглашений между его страной и Россией.

Обязательные документы

Открытие индивидуального предпринимательства иностранцем в России проводится на основании заявления формы Р21001. Требуются оригинал паспорта, нотариально засвидетельствованная копия с переводом на русский язык или другой эквивалентный документ. Внесение государственного сбора не всегда обязательно, но в определенных ситуациях его нужно уплатить до подачи заявления. Не требуется оплата госсбора при подаче документов через интернет, в многофункциональных центрах или у нотариуса. Отказ в регистрации на основании отсутствия оплаты не имеет силы. При подаче заявления офлайн ИНН не обязателен, однако при онлайн-регистрации его нужно получить заранее.

Дополнительные документы

Иностранный гражданин, желающий стать индивидуальным предпринимателем в России, обязан представить ряд документов. Это включает в себя его оригинальный паспорт и его верифицированную копию с переводом, или его аналог. В некоторых случаях перед подачей заявления на статус ИП может потребоваться оплата государственного сбора. Однако, это условие не является обязательным при подаче документов через интернет, в МФЦ или у нотариуса. Если предприимчивый иностранец решает подать заявление к личному визиту в соответствующее государственное учреждение, он не будет требовать ИНН. Однако, для подачи заявлений онлайн, получение ИНН становится необходимостью.

В каких случаях необходимо платить госпошлину

Иностранный гражданин, который решает стать самозанятым в России, должен предоставить некоторые документы, включая оригинал паспорта и его перевод, заверенный нотариусом или его эквивалент. Может потребоваться подтверждение оплаты государственной пошлины при подаче заявления. Отсутствие квитанции об уплате госпошлины не является официальным основанием для отказа в регистрации. Если заявление подается по электронной форме, в многофункциональном сервисном центре или через нотариуса, государственная пошлина не требуется. При подаче заявления в офлайновом формате нет необходимости предоставлять ИНН, в отличие от регистрации по электронной форме, где это требование обязательно.

Как подать документы иностранцу на регистрацию ИП

Правила регистрации иностранного гражданства в качестве индивидуального предпринимателя в России такие же, как и для российских граждан, и проходят через одинаковые налоговые органы.

Вы можете подать документы несколькими способами:

Онлайн через официальный веб-сайт ФНС, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП). Документы должны быть отсканированы и подписаны на каждой странице. Не требуется оплата государственной пошлины.

Лично в налоговом органе, оплатив государственную пошлину в размере 800 рублей и предоставив все документы.

Через многофункциональные сервисные центры без оплаты государственной пошлины, хотя это может занять больше времени. Выбор упрощенного системы налогообложения (УСН) может не быть принят, но вы сможете представить уведомление об этом отдельно в течение 30 дней после регистрации.

Через нотариуса без оплаты госпошлины, но с оплатой услуг нотариуса. Нотариус подтверждает ваши документы и отсылает их в налоговое управление электронным способом. Убедитесь, что выбранный нотариус предлагает эту услугу.

Используя специализированные сервисы, когда вам просто нужно предоставить необходимую информацию и они сделают все за вас. Это простой и удобный способ.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться бесплатной услугой Регистрация бизнеса онлайн. Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

Иностранный предприниматель, регистрирующийся в России, должен получить специальную квалифицированную электронную подпись (КЭП) от Федеральной Налоговой Службы. Подпись физического лица не предназначена для ведения бизнеса и представления налоговой отчетности. Без наличия этой подписи невозможно вести предпринимательскую деятельность. Получение КЭП в удостоверяющем центре ФНС для нерезидентов является бесплатным. Для этого необходимый документ – это сертифицированный токен. Обработка заявок происходит в живую по очереди, в соответствии с режимом работы выбранного отделения.

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В течение какого времени регистрируют ИП нерезидента

Регистрация индивидуального предпринимателя в налоговом органе требует до трех рабочих дней. Подтверждение государственной регистрации и выписку из ЕГРИП вы получите на указанную электронную почту. Если бумажные копии документов необходимы, отметьте это в заявлении, и заберите их лично в месте подачи заявки. Информация будет также автоматически передана в СФР, без потребности в дополнительной регистрации.

Почему иностранцу могут отказать в регистрации бизнеса

Следующие моменты могут стать причиной отказа в регистрации ИП:

Не представлены все обязательные документы. Были обнаружены недочеты в заполнении анкеты на регистрацию. Срок РВП истек. Ранее уже была процедура регистрации ИП в России. Если банкротство всплывает и оно было менее года назад. Вы направили документы в неправильную налоговую инспекцию. Не минуло 3 года после принудительного закрытия последнего ИП.

В случае несогласия с отказом вы в праве обратиться в суд. Если были допущены ошибки, то можно их исправить и подать заявление снова, не оплачивая госпошлину, если это будет сделано в течение 3 месяцев.

Какой режим налогообложения для ИП можно выбрать

В финансовой системе России представлено пять ключевых режимов налогообложения, подходящих для разных видов предпринимательской деятельности.

ОСН для общей системы налогообложения используется в основном крупными структурами и индивидуальными предпринимателями, кому по тем или иным причинам не доступны льготные режимы или превышают разрешенные размеры для других систем налогообложения.

УСН или упрощённая система налогообложения предусматривает два подхода к определению налога: основываясь на доходах (6%) или вычисляя доходы минус расходы (15%). Этот режим может быть применим для предпринимателя, удовлетворяющего определённым требованиям.

ПСН, или патентная система налогообложения, подходит для малого бизнеса, включая магазины, кафе и услуги, и предполагает уплату фиксированного налога.

ЕСХН, или единый сельскохозяйственный налог, разработан для предпринимателей, работающих в области сельского хозяйства.

НПД, или налог на профессиональный доход, представляет собой наиболее простой вариант для бизнеса и не требует официальной регистрации как ИП. Это дает возможность работать как самозанятым или как ИП, но с определёнными ограничениями.

Нюансы налогообложения для иностранных граждан

На иностранных граждан, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели в России и применяют общую систему налогообложения, пребывая в стране менее 183 дней за год, возлагается налог на доходы физических лиц на уровне 30% вместо стандартной ставки в 13%.

В случае выбора упрощенной или патентной системы налогообложения, заявление о применении одной из этих систем нужно подавать в течение месяца с момента регистрации в качестве предпринимателя. Если этого не сделать своевременно, то изменить систему налогообложения сможете только в следующем году. Советуем подавать заявление сразу при оформлении регистрации.

После того как вы оформите себя как предпринимателя, вам потребуется регулярно уплачивать страховые взносы, независимо от того, приносит ли ваш бизнес прибыль или работает в убыток. Вы можете вносить эти платежи каждый квартал или два раза в год.

Подведём итог

Иностранные лица, легально пребывающие на территории России, имеют возможность зарегистрировать бизнес в качестве индивидуального предпринимателя после выполнения ряда требований. Для этого необходимо иметь разрешение на временное пребывание или вид на жительство, быть зарегистрированным постоянно либо временно и достигнуть совершеннолетия. Заявление для регистрации подается с использованием формы Р21001 с приложением необходимых документов, как то паспорт, вид на жительство, копию свидетельства о регистрации и т.п.

Иностранцы могут рассматривать различные налоговые системы, включая ОСН, УСН, ПСН, ЕСХН и НПД. Однако, если они проживают в России менее 183 дней в году и выбрали общую систему налогообложения, тогда ставка НДФЛ может составлять 30%. Необходимо помнить и о том, что страховые взносы надо уплачивать независимо от того, приносит бизнес прибыль или нет.

Процесс регистрации для иностранного предпринимателя не отличается от аналогичного процесса для граждан РФ и может быть воплощен онлайн на сайте налоговой службы, в налоговой при встрече, через многофункциональный центр обслуживания, у нотариуса либо через специальные сервисы. После завершения регистрации аппликант получит по электронной почте свидетельство о налоговом учете и выписку из ЕГРИП из налоговой инспекции.

Важно помнить, что иностранные ИП должны соблюдать все действующие законы и быть в курсе ограничений по типам деятельности для них. После регистрации, они обязаны регулярно уплачивать страховые взносы и вести отчетность о своей финансовой активности.

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