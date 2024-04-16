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Астрал
Индивидуальный предприниматель

Как открыть ИП человеку с долгами

Имеет ли право человек с долгами стать индивидуальным предпринимателем? Закон позволяет должникам открывать бизнес. Сложности могут возникнуть только у тех, кто уже был индивидуальным предпринимателем, но лишился этого статуса по решению суда. Рассмотрим, как организовать бизнес, имея долги.
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Как открыть ИП человеку с долгами
Иллюстрация: Астрал

Отличия ИП от юрлица 

Статус индивидуального предпринимателя даёт физическому лицу возможность заниматься коммерческой деятельностью. При этом человек сохраняет статус физического лица, а его имущество и финансы не делятся на личные и относящиеся к бизнесу. При возникновении у ИП долгов судебные исполнители могут конфисковать как доходы от предпринимательской деятельности, так и личное имущество физического лица.

Если физическое лицо решает зарегистрировать юридическое лицо, его ответственность становится ограниченной. Учредители ООО несут ответственность за долги предприятия только в размере своей доли в уставном капитале компании. Личное имущество участников ООО не находится под угрозой. Поэтому личные средства основателей организации защищены лучше, чем имущество ИП.

Почему ФНС может запретить открывать ИП

Основные причины, по которым налоговая служба может отказать в регистрации ИП, указаны в статье 23 закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Среди этих причин отсутствие нужных для регистрации документов, ошибки в заявлении, неправильный выбор отделения для подачи документов и наличие у гражданина статуса банкрота.

Согласно статье 22.1 закона № 129-ФЗ, в регистрации также откажут лицам, которые:

  • уже являются действующими ИП;

  • лишились статуса ИП по принуждению суда менее одного года назад;

  • были лишены права заниматься предпринимательской деятельностью, и срок этого запрета ещё не истёк;

  • были исключены из ЕГРИП по решению ФНС менее трёх лет назад.

В законодательстве нет прямого запрета открывать ИП лицам с долгами по налогам или кредитам.

Кто может открыть ИП с долгами

Итак, физическое лицо, имеющее долги, может стать ИП. Однако из-за того, что имущество индивидуального предпринимателя не делится на личное и относящееся к бизнесу, взыскание долгов может затронуть его доходы от предпринимательской деятельности. По этой причине юристы советуют людям с долгами попробовать вернуть деньги или хотя бы реструктурировать долг, прежде чем открывать ИП.

Как открыть ИП с кредитной задолженностью

Человек может стать ИП, даже если у него есть долг перед банком или кредитными организациями. Однако предпринимателю с плохой кредитной историей будет сложнее вести бизнес. Скорее всего, в новом кредите гражданину будет отказано. Банки обмениваются информацией о своих клиентах через бюро кредитных историй. Поэтому, если человек не погасил кредит в одном банке, вероятно, ему откажут и в других организациях.

Открытие ИП с долгами по налогам

Если гражданин ранее не получал статус индивидуального предпринимателя, и все его долги появились, когда он был физлицом, никаких препятствий для регистрации ИП быть не должно. Однако важно помнить, что ФНС может списывать задолженность по налогам физлица с банковского счёта индивидуального предпринимателя, если у налоговой службы есть соответствующее судебное решение.

Если же ранее гражданин уже имел статус ИП, то ситуация усложняется. Статья 22.4 закона № 129-ФЗ говорит о праве налоговой службы исключить лицо из ЕГРИП, если у предпринимателя имеются долги по налогам и сборам и если он не сдавал отчётность в течение 15 месяцев. В этом случае гражданин не сможет снова получить статус ИП в течение трёх лет после закрытия бизнеса.

Открытие ИП с долгами перед судебными приставами

Наличие долгов, которые находятся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), не влияет на возможность открыть ИП. Однако такая задолженность может осложнить предпринимательскую деятельность, поскольку приставы имеют право не только арестовать личное имущество должника, но и забрать доход от бизнеса для погашения долга.

Как узнать сумму своего долга

Существуют разные способы узнать сумму долгов и пеней. 

  1. Через Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП. Выберите свой регион, введите в форму фамилию, имя, отчество и дату рождения и нажмите на кнопку «Найти». Система покажет список ваших долгов, по которым открыто исполнительное производство.

  2. С помощью «Госуслуг». Сведения о непогашенных задолженностях есть в разделе «Платежи». Гражданин может запросить полную информацию о деле в ФССП. Для этого нужно перейти на страницу услуги «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам» и отправить запрос в службу судебных приставов.

  3. В бюро кредитных историй (БКИ). Получить список БКИ, в которых хранится ваша кредитная история, можно через «Госуслуги». После этого нужно отправить запрос на получение кредитной истории на сайте самого бюро.

  4. У банка-кредитора. С помощью онлайн-банка физлицо может легко узнать о том, есть ли у него долги по кредитам.

Процесс регистрации ИП с долгами

Процедура регистрации ИП для должника и для человека без долгов одинакова.

  1. Выберите виды деятельности, которыми вы хотите заниматься, и налоговый режим.

  2. Заполните заявление о государственной регистрации по форме № Р21001.

  3. Подготовьте документы для регистрации ИП: паспорт, заявление о регистрации, заявление о переходе на специальный налоговый режим (при необходимости). В некоторых случаях заявителю нужны и другие бумаги, например, справка об отсутствии судимости.

  4. Уплатите государственную пошлину в размере 800 рублей, если подаёте документы в бумажной форме. Квитанцию об оплате необходимо приложить к заявлению о регистрации.

  5. Подайте документы в регистрирующую ИФНС по месту жительства.

Заполнить заявление и подать документы в налоговую поможет сервис «Регистрация бизнеса». Введите свои паспортные данные, СНИЛС и ИНН, чтобы наши специалисты подготовили заявление о регистрации ИП. Все документы будут отправлены в ФНС в электронном виде, поэтому платить пошлину не придётся.

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