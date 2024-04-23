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Астрал

Все данные Единого налогового счёта в 1С-Отчётность

В 2023 году началась интеграция продуктов 1С с Личным кабинетом ФНС. Рассказываем о новых возможностях сервиса.
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Все данные Единого налогового счёта в 1С-Отчётность
Иллюстрация: Астрал

В 2023 году началась интеграция продуктов 1С с Личным кабинетом ФНС. Благодаря этому в 1С-Отчётность появилось новое рабочее место — Личный кабинет ЕНС. Теперь пользователи могут решить все свои задачи прямо в 1С-Отчётность. Рассказываем о новых возможностях сервиса.

Зачем нужен Личный кабинет ЕНС в 1С-Отчётность

1С-Отчётность синхронизируется с Личным кабинетом ФНС, поэтому предприниматель может ознакомиться со всеми сведениями о Едином налоговом счёте, не переходя на сайт налоговой службы. Что может сделать пользователь с помощью ЛК ЕНС?

Узнать состояние ЕНС. Проверить сальдо ЕНС, размер предстоящих платежей и сумму зарезервированных средств можно даже офлайн. Данные всегда будут доступны в вашей учётной записи 1С-Отчётность.

Проверить расчёты по налогам и сборам. В Личном кабинете ЕНС отображаются данные обо всех налогах и сборах, которые входят в Единый налоговый счёт. Все обязательства можно расшифровать по конкретному КБК. Пользователю доступны данные как о прошедших, так и о предстоящих платежах.

Получить подробные сведения об операциях ЕНП. Предприниматель может увидеть информацию о поступлении денег на счёт и о том, как эти средства распределялись между разными налогами и сборами.

Ознакомиться с историей изменения сальдо. В специальном разделе Личного кабинета ЕНС по датам расписаны все случаи уменьшения и увеличения сальдо на счёте.

Проверить наличие задолженностей и штрафов. Если у пользователя есть штрафы или непогашенные документы, он может просмотреть их отдельно в виде датированного списка.

Провести сверку расчётов. Личный кабинет ЕНС в 1С-Отчётность позволяет сравнить данные из первичных документов и их отражение в учёте. Например, бухгалтер может проверить операции по пополнению Единого налогового счёта: сравнить суммы из платёжных поручений с суммами, которые были зафиксированы в учёте. Система сама найдёт все обоснования.

Пополнить ЕНС. В ЛК можно заполнить платёжное поручение. Сумма платежа в документе указывается автоматически. Заполненное поручение можно выгрузить или сразу отправить в ФНС.

Распорядиться положительным сальдо. Пользователь может заполнить заявление на возврат или зачёт положительного сальдо и отправить его, не выходя из программы.

Запросить документы в ФНС. С помощью Личного кабинета ЕНС в 1С-Отчётность можно заказать справки о сальдо ЕНС, об исполнении обязанностей, о принадлежности сумм ЕНП и некоторые другие документы, а также сформировать уведомление об исчисленных суммах.

Кто может подключиться к ЛК ЕНС в 1С-Отчётность

Личный кабинет ЕНС доступен всем пользователям сервиса 1С-Отчётность, которые оплатили тариф «Основной», «Группа компаний» или «Верное решение». Новые клиенты могут воспользоваться тарифом «Промо ЕНС» и получить бесплатный доступ к ЛК ЕНС на полгода.

Что нужно для первичной авторизации в сервисе:

  • Индивидуальным предпринимателям — усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), выпущенная на имя ИП.

  • Юридическим лицам — УКЭП, выпущенная на имя руководителя компании. Вместо подписи руководителя можно использовать личную УКЭП сотрудника и машиночитаемую доверенность (МЧД) на имя этого работника. МЧД должна находиться в распределённом реестре ФНС.

Дальнейший обмен данными с Личным кабинетом ФНС происходит одним из двух способов:

  1. С помощью УКЭП. При каждом обращении за обновлением данных пользователю нужно вводить пароль. При этом информация в Личном кабинете ЕНС обновляется только по запросу, когда пользователь нажимает в ЛК кнопку «Обновить».

  2. С помощью «Согласия на раскрытие налоговой тайны». Предприниматель отправляет в ФНС согласие налогоплательщика на раскрытие налоговой тайны, не выходя из 1С-Отчётность. После этого вводить пароль для синхронизации данных не потребуется. Информация в Личном кабинете ЕНС будет ежедневно обновляться в фоновом режиме.

Как получить доступ бесплатно: тариф «Промо ЕНС»

Тариф «Промо ЕНС» предназначен для клиентов, которые ранее не подключали сервис 1С-Отчётность. С помощью «Промо ЕНС» предприниматели могут пользоваться Личным кабинетом ЕНС в 1С бесплатно. Например, пользователи смогут:

  • просматривать баланс Единого налогового счёта;

  • получать данные обо всех операциях;

  • проводить сверку;

  • отправлять в ФНС налоговые уведомления;

  • пополнять Единый налоговый счёт;

  • распоряжаться положительным сальдо.

Срок действия тарифа «Промо ЕНС» составляет 180 дней. Продлить тариф невозможно.

Чтобы получить подробную информацию о Личном кабинете ЕНС в 1С-Отчётность и тарифе «Промо ЕНС», оставьте номер телефона в форме для обратной связи на нашем сайте. Сотрудники «Астрал» перезвонят вам и ответят на все вопросы о продукте.

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