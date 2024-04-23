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Индивидуальный предприниматель

Какие налоги и страховые взносы платит ИП в 2024 году

В 2024 году список налоговых обязательств ИП не изменился, но условия уплаты налогов были скорректированы: теперь все налоги и страховые взносы поступают в ФНС и СФР с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Разберёмся, какие налоги должен уплатить индивидуальный предприниматель в 2024 году.
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Какие налоги и страховые взносы платит ИП в 2024 году
Иллюстрация: Астрал

Виды налогов для ИП

Для ИП, ведущих бизнес на территории России, предусмотрена уплата следующих видов налогов и страховых взносов:

  • за себя. Предприниматели обязаны перечислять в СФР фиксированные взносы. Кроме того, ИП не освобождаются от ежегодных платежей, которые вносят все физические лица;

  • за коммерческую деятельность. Перечень налогов и сумма обязательных платежей зависит от налогового режима, который выбрал предприниматель;

  • за сотрудников. Если у ИП есть сотрудники или исполнители на ГПД, предприниматель обязан уплачивать страховые взносы и удерживать НДФЛ с заработной платы работников.

Сколько налогов ИП платит за себя

Имущественные налоги

После регистрации ИП физлицо сохраняет свой статус и обязанность платить имущественные налоги. Налоги потребуется платить как за собственность, приобретённую до начала ведения бизнеса, так и за имущество, полученное после открытия ИП.

ИП не нужно самому рассчитывать сумму имущественных налогов или отправлять уведомления об исчисленных суммах в ФНС. До 1 ноября каждого года ФНС отправляет предпринимателям налоговые уведомления через Личный кабинет на сайте налоговой службы или на «Госуслугах». Уведомления содержат информацию о сумме имущественных налогов за прошлый год. До 1 декабря того года, в котором было получено уведомление, ИП должен перевести эту сумму на Единый налоговый счёт (ЕНС).

Если ИП использует свою недвижимость для бизнеса, ему можно не платить налог за неё. Это право есть у всех ИП, кроме предпринимателей на ОСНО. При этом от налогообложения нельзя освободить объекты, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Список таких объектов в каждом регионе свой.

Фиксированные страховые взносы

ИП обязан уплачивать фиксированные страховые взносы за себя. Исключение составляют ИП на автоматизированной упрощённой системе налогообложения и плательщики налога на профессиональный доход.

С 2023 года взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование необходимо перечислять в Социальный фонд через ЕНП. Фонд сам распределит сумму по направлениям. Отправлять уведомления об исчисленных суммах взносов за себя не нужно.

Страховые взносы ИП за себя — это фиксированная сумму. В 2024 году она составляет 49 500 рублей. Если доход ИП в течение года превысил 300 тысяч рублей, он должен уплатить дополнительный взнос. В этом случае нужно перевести в СФР не только фиксированный взнос в размере 49 500 рублей, но и дополнительную выплату: 1% от той части дохода, которая превышает 300 тысяч рублей. Для этого взноса правительство установило лимит (подп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК).

Страховые взносы ИП за себя в 2024 году

Кто платит

Сколько нужно заплатить

Крайний срок платежа

ИП, доход которых за 2023 год больше 300 000 рублей

1% с суммы дохода, которая превышает 300 000 рублей. Максимальный размер платежа — 257 061 рубля

1 июля 2024 года

Все ИП

49 500 рублей

Первый рабочий день 2025 года

ИП, доход которых за 2024 год больше 300 000 рублей

1% с суммы дохода, которая превышает 300 000 рублей. Максимальный размер платежа — 277 571 рубля

1 июля 2025 года

Налоги на доходы от коммерческой деятельности

Налоги для ИП на ОСНО

Предприниматели, использующие общую систему налогообложения, обязаны ежеквартально уплачивать НДФЛ с доходов от своего бизнеса. При годовом доходе меньше 5 млн рублей налоговая ставка составляет 13%. Если доход превышает это значение, необходимо уплатить 13% от 5 млн и 15% с суммы превышения. Для предпринимателей, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка НДФЛ составляет 30%.

Сроки уплаты подоходного налога ИП в 2024 году:

  • за I квартал 2024 года — до 25 апреля 2024 года;

  • за 2023 год — до 15 июля 2024 года;

  • за I полугодие 2024 года — до 25 июля 2024 года;

  • за 9 месяцев 2024 года — до 25 октября 2024 года.

Также ИП на ОСНО каждый месяц платят налог на добавленную стоимость. Стандартная налоговая ставка для большинства товаров и услуг составляет 20%, но для некоторых вещей она может быть снижена до 10%. Все группы товаров и услуг со сниженной налоговой ставкой перечислены в статье 164 Налогового кодекса РФ.

Сумму налога за квартал делят на три равные части и в течение следующего квартала каждый месяц переводят на ЕНС по 1/3 от суммы платежа за весь квартал. Сроки уплаты НДС в 2024 году:

  • за IV квартал 2023 года — до 29 января, 28 февраля и 28 марта 2024 года;

  • за I квартал 2024 года — до 29 апреля, 29 мая и 28 июня 2024 года;

  • за II квартал 2024 года — до 29 июля, 28 августа и 30 сентября 2024 года;

  • за III квартал 2024 года — до 28 октября, 28 ноября и 30 декабря 2024 года.

Сроки сдачи налоговой отчётности ИП на ОСНО в 2024 году

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ

За I квартал 2024 года — до 25 апреля 2024 года.

За I полугодие 2024 года — до 25 июля 2024 года.

За 9 месяцев 2024 года — до 25 октября 2024 года

Форма 3-НДФЛ

За 2023 год — до 2 мая 2024 года

Декларация по НДС

За IV квартал 2023 года — до 25 января 2024 года.

За I квартал 2024 года — до 25 апреля 2024 года. 

За II квартал — до 25 июля 2024 года. 

За III квартал — до 25 октября 2024 года

Налоги для ИП на УСН

ИП, выбравшие упрощённую систему налогообложения, обязаны уплачивать только специальный налог на УСН. Ставка налога определяется в зависимости от выбранного варианта налогового режима:

  • УСН «Доходы»: стандартная ставка составляет 6%. Региональная власть может установить льготы для некоторых категорий граждан и снизить ставку до 1%;

  • УСН «Доходы минус расходы»: стандартная ставка равна 15%. Регионы могут снизить ставку до 5%.

Налог на УСН платят ежеквартально.

Сроки уплаты налога и сдачи отчётности на УСН в 2024 году

Декларация по УСН

За 2023 год — до 25 апреля 2024 года

Уведомление об исчисленных суммах налога

За I квартал 2024 года — до 25 апреля 2024 года.

За I полугодие 2024 года — до 25 июля 2024 года.

За 9 месяцев 2024 года — до 25 октября 2024 года

Уплата налога

За I квартал 2024 года — до 2 мая 2024 года.

За I полугодие 2024 года — до 29 июля 2024 года.

За 9 месяцев 2024 года — до 28 октября 2024 года

Налоги для ИП на АУСН

ИП на автоматизированной упрощённой системе налогообложения также платят только один налог. Ставка зависит от варианта налоговой системы:

  • 8% — при налогообложении доходов;

  • 20% — при налогообложении разницы между доходами и расходами.

Рассчитывать сумму выплат и сдавать уведомления об исчисленных суммах не нужно. ФНС сама пришлёт налоговое уведомление до 15-го числа того месяца, который следует за отчётным. Уплатить налог необходимо до 25-го числа того месяца, когда пришло уведомление.

Налоги для ИП на ЕСХН

Производители сельхозпродукции платят Единый сельскохозяйственный налог с разницы между доходами и расходами. Стандартная налоговая ставка ЕСХН равна 6%. Региональное правительство может снизить её вплоть до 0%. ЕСХН платят раз в полгода. Налог за I полугодие 2024 года нужно уплатить до 29 июля 2024 года, сумму за 2024 год — до 28 марта 2025 года.

ИП на ЕСХН не освобождаются от налога на добавленную стоимость. Получить освобождение от НДС могут только плательщики единого сельхозналога, доход которых за прошлый год составил менее 60 млн рублей. Уплачивать налог на добавленную стоимость нужно каждый месяц.

Сроки сдачи отчётности ИП на ЕСХН в 2024 году

Декларация по ЕСХН

За 2023 год — до 25 марта 2024 года

Уведомление об исчисленных суммах ЕСХН

За I полугодие 2024 года — до 25 июля 2024 года

Декларация по НДС

За IV квартал 2023 года — до 25 января 2024 года.

За I квартал 2024 года — до 25 апреля 2024 года. 

За II квартал — до 25 июля 2024 года. 

За III квартал — до 25 октября 2024 года

Налоги для ИП на патенте

Предприниматели на патентной системе (ПСН) оплачивают только полученный патент. Его стоимость рассчитывает налоговая служба. Цена патента зависит от предполагаемого объёма доходов предпринимателя. Сдавать отчётность в этом случае не нужно.

Сроки платы за патент

Срок действия патента

Когда нужно заплатить

Менее 6 месяцев

До конца срока действия патента

6 месяцев и более

1/3 от стоимости патента — в течение 90 дней с начала его действия. 2/3 от стоимости — до конца срока действия

Налоги для ИП на НПД

ИП, которые перешли на НПД, платят только налог на профессиональный доход. Ставка составляет:

  • 4% — для доходов, полученных при продаже товаров или оказании услуг физлицам;

  • 6% — для доходов от работы с юрлицами и ИП.

Размер налога рассчитывается автоматически на основе данных, полученных через приложение «Мой налог». ИП не требуется отправлять в ФНС налоговую декларацию и уведомления об исчисленных суммах налогов.

Налогов и взносы за сотрудников

Налог на доходы физических лиц

Все индивидуальные предприниматели, которые наняли сотрудников по трудовому договору или исполнителей по договору гражданско-правового характера, должны платить НДФЛ с их заработной платы. Работодатель действует как налоговый агент: он удерживает НДФЛ с зарплат сотрудников и других выплат и сам перечисляет налог в бюджет. Также предприниматель обязан отправлять в ФНС уведомления об исчисленных суммах налога и сдавать отчёт 6-НДФЛ.

Ставка НДФЛ для налоговых резидентов РФ равна 13%. Если сумма всех выплат, которые сотрудник получил в течение года, составила более 5 млн рублей, с суммы превышения потребуется заплатить налог по ставке 15%.

Сроки сдачи формы 6-НДФЛ в 2024 году:

  • за 2023 год — до 26 февраля 2024 года;

  • за I квартал 2024 года — до 25 апреля 2024 года;

  • за I полугодие 2024 года — до 25 июля 2024 года;

  • за 9 месяцев 2024 года — до 25 октября 2024 года.

Страховые взносы

ИП, у которых есть сотрудники или исполнители на ГПХ, должны платить за них страховые взносы. Кроме того, ИП должны предоставлять отчётность о взносах за работников в ФНС и СФР. 

Предприниматели платят несколько видов взносов:

  • на обязательное медицинское страхование (ОМС): тариф 30% до достижения предельной величины базы, 15,1% — после достижения этой величины;

  • на обязательное пенсионное страхование (ОПС): 30% до достижения предельной величины, после 15,1%;

  • на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ): 30% до достижения предельной величины, после 15,1%;

  • на травматизм: тариф от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска. 

ИП на АУСН платят только взносы на травматизм. Для этого они переводят в СФР фиксированную сумму, которая в 2024 году составляет 2 434 рубля.

Сроки уплаты страховых взносов за сотрудников и сдачи отчётности

Вид взноса или отчёта

Куда платить или сдавать

Расчётный период

Крайний срок платежа или сдачи

Взносы на травматизм

Взносы не входят в ЕНП. Платить в СФР с помощью платёжного поручения

Месяц

15-е число месяца, следующего за отчётным

Уведомление об исчисленных суммах взносов на ОМС, ОПС и ВНиМ

В ФНС

Месяц

25-е число месяца, следующего за отчётным

Взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ

Взносы входят в ЕНП. Платить в ФНС

Месяц

28-е число месяца, следующего за отчётным

Персонифицированные сведения о физлицах

В ФНС

Месяц

25-е число месяца, следующего за отчётным

Расчёт по страховым взносам

В ФНС

Квартал

25-е число месяца, следующего за отчётным кварталом

ЕФС-1, раздел 2 (отчёт о взносах на травматизм)

В СФР

Квартал

25-е число месяца, следующего за отчётным кварталом

Совмещение налоговых режимов для ИП

Индивидуальные предприниматели могут использовать две системы налогообложения одновременно. Например, можно зарегистрировать ИП на упрощённой системе и приобрести патент для дополнительного вида деятельности. Это позволит снизить налоговую нагрузку по одному из видов деятельности.

Обратите внимание: совмещать с другими налоговыми режимами можно только патент. Патент могут приобрести ИП на ОСНО, УСН и ЕСХН.

Какие налоги и взносы ИП платят в 2024 году: таблица

Собрали в одну таблицу информацию о том, какие налоги и взносы платят ИП на разных системах налогообложения.

ОСНО

УСН

АУСН

ЕСХН

ПСН

НПД

Налог на имущество

+

+, но возможно освобождение

Транспортный и земельный налоги (если есть налогооблагаемый объект)

+

+

+

+

+

+

НДС

+

–, но есть исключения

+, но возможно освобождение

НДФЛ за себя

+

НДФЛ за сотрудников

+

+

+

+

+

Страховые взносы за себя

+

+

+

+

Страховые взносы за сотрудников

+

+

Только взносы на травматизм

+

+

Как ИП платит налоги в 2024 году

В 2024 году все налоги и страховые взносы от ИП и юридических лиц уплачиваются через Единый налоговый счёт. Предприниматели обязаны самостоятельно рассчитывать сумму налогов и периодически вносить средства на ЕНС, откуда их автоматически спишет налоговая. Исключение — взносы на травматизм. Их необходимо отдельно переводить на счёт регионального подразделения СФР с помощью платёжных поручений.

Кроме того, ИП должны подавать в налоговую службу уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов. С 2024 года уплата налогов с помощью платёжных поручений со статусом «02» запрещена. Для уплаты налогов и взносов ИП нужно:

  1. До 25-го числа подать в ФНС уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов. ИП, которые платят НДФЛ за работников, подают уведомление два раза в месяц.

  2. До 28-го числа пополнить Единый налоговый счёт на ту сумму, которая указана в уведомлении. Помните, что для некоторых налогов (например, для имущественных) установлен другой крайний срок платежа.

Отправить уведомления об исчисленных суммах, подать налоговые декларации, расчёты и другие виды отчётности можно онлайн с помощью решений от «Астрал». Модуль 1С-Отчётность позволит заполнять документы прямо в 1С и отправлять их в контролирующие органы, не выходя из привычной программы. А онлайн-сервис Астрал Отчёт 5.0 понравится тем, кто хочет хранить отчётность в облаке и получать доступ к ней с любого устройства.

Часто задаваемые вопросы

Как ИП без сотрудников платят налоги в 2024 году?

ИП без сотрудников избавлены от необходимости уплачивать налог на доходы физических лиц и страховые взносы за работников. Однако предприниматель всё равно обязан платить НДФЛ и страховые взносы за себя. Перечень налогов и взносов для ИП без сотрудников зависит от выбранной системы налогообложения. Например, ИП на ОСНО будет платить:

  • имущественные налоги;

  • НДС;

  • НДФЛ за себя;

  • страховые взносы за себя.

Какие льготы могут получить ИП при уплате страховых взносов?

На льготы по страховым взносам могут претендовать ИП из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Страховой тариф будет снижен, если зарплата сотрудников ИП превышает минимальный размер оплаты труда, установленный 1 января текущего года. В этом случае предприниматель платит взнос по ставке 30% с той части зарплаты, которая равна МРОТ, и по ставке 15% с той части, которая превышает МРОТ. Льгота не действует на взносы на травматизм.

Пониженные тарифы на страховые взносы также действуют в отдельных регионах страны. Дополнительную информацию можно найти в статье 427 Налогового кодекса РФ.

Как ИП могут уменьшить сумму налога?

ИП на УСН и патенте могут уменьшить размер налога за счёт страховых взносов за себя. Для этого предприниматели на «упрощёнке» должны отразить уплаченные взносы в декларации по УСН, а ИП на ПСН — подать в ФНС уведомление об уменьшении патентного налога (КНД 1112021).

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