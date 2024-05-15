Что делать, если компания на УСН не получила прибыль или весь год работала "в ноль"? Платить налог всё равно придётся. Рассказываем, что такое минимальный налог при УСН "Доходы минус расходы".

Упрощённая система налогообложения (УСН) — широко распространённый налоговый режим. Вместо НДС и подоходного налога компании и ИП на «упрощёнке» переводят в ФНС Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. Иногда налоговая требует заплатить не стандартный, а минимальный налог. Разберёмся в том, что такое минимальный налог при УСН «Доходы минус расходы» и когда нужно его платить.

Кто обязан платить минимальный налог при УСН

Столкнуться с необходимостью уплатить минимальный налог могут только юрлица и ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Существуют три ситуации, когда компаниям требуется уплатить минимальный налог:

Если годовой доход предпринимателя равен его годовым расходам. Если компания оказалась в убытке, и годовые расходы превысили доходы. Если за год предприниматель получил такую низкую прибыль, что обычный налог при УСН оказался меньше, чем минимальный налог.

Таким образом, все компании и ИП на упрощённой системе налогообложения обязаны уплатить налог в бюджет. Если у компании всё было благополучно в течение года, она платит обычный налог по ставке 15%. Если же «упрощенец» не получил прибыль, ему всё равно придётся перевести на счёт ФНС минимальный налог.

Авансовые платежи при минимальном налоге

Минимальный налог определяется в конце отчётного года на основе информации, собранной за этот период. Но ФНС и предприятие не могут заранее знать то, что в конце года компания окажется в убытке и будет обязана заплатить минимальный налог вместо обычного. По этой причине все компании и ИП обязаны вносить аванс по налогу на УСН в течение года.

Сумма авансового платежа определяется на основе данных, собранных за квартал. Она может быть нулевой (если расходы превысили доходы) или ненулевой (если предприятие получило прибыль). Стандартная ставка авансового платежа для предприятий и ИП на УСН «Доходы минус расходы» составляет 15%. Авансовые платежи считают нарастающим итогом.

Если компания уплатила аванс в течение года, налоговая зачтёт эту сумму в счёт минимального налога. Подавать заявление о зачёте при этом не нужно.

Как рассчитать минимальный налог при УСН «Доходы минус расходы»: примеры

Ставка минимального налога равна 1%. При его расчёте учитываются только доходы предприятия за год. Если компания или ИП одновременно работают в нескольких налоговых режимах, при расчёте учитываются только доходы, полученные при УСН.

Формула для расчёта минимального налога: сумма налога = доходы за год х 0,01.

Рассмотрим, как определить авансовые платежи и вычислить минимальный налог в режиме УСН «Доходы минус расходы» в различных ситуациях.

Расходы превышают доходы

ИП, занимающийся продажей товаров для животных и работающий на УСН 15%, заработал и потратил в 2024 году следующие суммы:

за I квартал: доход 15 000 рублей, расходы 10 000 рублей;

за II квартал: доход 5 000 рублей, расходы 20 000 рублей;

за III квартал: доход 10 000 рублей, расходы 10 000 рублей;

за IV квартал: доход 3 000 рублей, расходы 7 000 рублей.

Определим размер авансовых платежей. Под налоговой базой в режиме УСН «Доходы минус расходы» понимается разница между выручкой компании и её издержками. Авансовые платежи считают нарастающим итогом. Значит, они будут равны:

за I квартал: (15 000 – 10 000) x 0,15 = 750 рублей;

за I полугодие: (15 000 + 5 000 – 10 000 – 20 000) x 0,15 = –1 500 рублей;

за 9 месяцев: (15 000 + 5 000 + 10 000 – 10 000 – 20 000 – 10 000) x 0,15 = –1 500 рублей.

Таким образом, ИП обязан уплатить аванс только за I квартал, когда доходы от бизнеса были больше расходов. В следующих кварталах расходы предпринимателя превышали доходы, поэтому авансовый платёж не требовался.

Определим разницу между доходами и расходами предпринимателя за год: (15 000 + 5 000 + 10 000 + 3 000) – (10 000 + 20 000 + 10 000 + 7 000) = –14 000 рублей. Так как расходы предпринимателя превышают доходы, ему необходимо уплатить не стандартный, а минимальный налог. Сумма минимального налога составит: (15 000 + 5 000 + 10 000 + 3 000) x 0,01 = 330 рублей. Таким образом, за год ИП потребуется уплатить 330 рублей. ФНС зачтёт в счёт минимального налога авансовый платёж за I квартал.

Доходы равны расходам

Если доходы и расходы ИП за 2024 год были равны и составили по 50 тысяч рублей, он должен уплатить минимальный налог. Размер налога составит 50 000 x 0,01 = 500 рублей.

Доходы больше расходов

Если за 2024 год ИП получил прибыль, ему необходимо определить, что больше: сумма стандартного или минимального налога. Предположим, что доходы предпринимателя в течение года составили 60 тысяч рублей, а расходы — 58 тысяч рублей. Определим, какой налог больше:

налог при УСН: (60 000 – 58 000) x 0,15 = 300 рублей;

минимальный налог: 60 000 x 0,01 = 600 рублей.

Так как сумма минимального налога больше, ИП должен уплатить именно его. Если бы расходы предпринимателя в течение года составили, к примеру, только 40 тысяч рублей, то стандартный платёж был бы больше, и в этом случае предпринимателю следовало бы уплатить обычный налог по ставке 15%.

Как отразить минимальный налог по УСН в декларации

Все ИП и компании, использующие УСН, обязаны сдавать налоговую декларацию. Декларацию от ИП налоговая ждёт до 25 апреля, от организаций — до 25 марта того года, который следует за отчётным.

В налоговой декларации необходимо заполнить титульный лист и разделы 1.2 и 2.2. В разделе 1.2 потребуется заполнить:

строку 100, если размер минимального налога больше, чем сумма авансовых платежей, но меньше, чем размер обычного взноса (или если суммы минимального и стандартного платежей равны);

строку 110, если минимальный налог больше стандартного, но меньше авансовых платежей;

строку 120, если минимальный налог больше и обычного налога, и суммы авансов.

Сумму минимального налога указывают в строке 280 раздела 2.2.

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Как отразить минимальный налог при УСН в бухгалтерском учёте

Вести бухучёт обязаны только юридические лица. ИП могут заполнять документы по желанию. Минимальный налог на УСН учитывается так же, как и стандартный налог и авансовые платежи — на счёте 68 «Расчёты по налогам и сборам». При этом используют следующие проводки:

Дт 99 Кт 68 (начисление налога);

Дт 68 Кт 51 (уплата налога).

Срок уплаты минимального налога на УСН «Доходы минус расходы»

Сроки уплаты минимального налога совпадают со сроками перечисления обычного налога на УСН:

для ИП — до 28 апреля года, следующего за отчётным;

для юрлиц — до 28 марта года, следующего за отчётным.

Минимальный налог включён в Единый налоговый платёж (ЕНП). Для уплаты подайте в ФНС налоговую декларацию и переведите на свой Единый налоговый счёт нужную сумму.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Кто освобождён от уплаты минимального налога?

Минимальный налог не платят ИП и компании на УСН «Доходы». Кроме того, от уплаты любых налогов освобождены ИП на налоговых каникулах.

Возможно ли обжаловать сумму минимального налога при УСН «Доходы минус расходы»?

Уплата налога — это обязанность каждого налогоплательщика на «упрощёнке». Даже если в отчётном году компания получила небольшую прибыль или вовсе работала в убыток, перевести средства в ФНС необходимо.

Какой КБК у минимального налога?

КБК минимального налога такой же, как и КБК налога при УСН «Доходы минус расходы»: 182 1 05 01021 01 1000 110.

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