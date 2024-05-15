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Индивидуальный предприниматель

Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности ИП

После регистрации своего бизнеса индивидуальный предприниматель должен сообщить в соответствующие органы о старте коммерческой деятельности. Итак, каким бизнесам необходимо направить уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности ИП, а каким нет?
Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности ИП
Иллюстрация: Астрал

Какому бизнесу нужно уведомлять Роспотребнадзор о начале работы

Для того чтобы узнать, кто из предпринимателей может обойтись без уведомления в Роспотребнадзор о начале деятельности, необходимо изучить список видов деятельности, для которых требуется отправка уведомления в данное ведомство.

В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 16.07.2009 №584 приведён полный перечень видов деятельности, требующих обязательной регистрации в Роспотребнадзоре.

Некоторые из них включают:

  • оказание услуг в области красоты и здоровья;

  •  производство одежды, обуви, аксессуаров из меха, кожи, текстиля, резины;

  • ремонт бытовых приборов, компьютеров, техники, телекоммуникационного оборудования;

  • розничная и оптовая торговля;

  • услуги по фотографии, фотопечати;

  • услуги по шитью и ремонту одежды, текстильных изделий;

  • предоставление услуг в сфере общественного питания;

  • производство строительных конструкций и материалов, гипса, керамической плитки;

  • разработка и выпуск различных категорий пищевых продуктов;

  • организация туристической и гостиничной деятельности;

  • производство кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, выпечки;

  • производство цемента, черепицы, извести.

Это лишь некоторые сферы деятельности, представители которых должны быть зарегистрированы. Все виды деятельности, связанные с обслуживанием потребителей, включены в этот перечень. Для уточнения включён ли ваш бизнес в этот список, сопоставьте свой ОКВЭД с перечнем, указанным в Положении.

Как направить в Роспотребнадзор уведомление о начале деятельности

Для уведомления Роспотребнадзора о начале деятельности необходимо заполнить специальный бланк в двух экземплярах. Один экземпляр оставляется ведомству, второй — с отметкой о регистрации.

В уведомлении указываются следующие данные:

  1. Паспортные данные предпринимателя, открывшего бизнес.

  2. ИНН.

  3. Номер ОГРН.

  4. Коды экономической деятельности согласно ОКВЭД.

  5. Адрес фактического проведения бизнеса (магазина, офиса, салона, в зависимости от вида деятельности предпринимателя).

  6. Отделение РПН, куда направляется уведомление.

Для уведомления о начале деятельности предприятия в Роспотребнадзоре существует несколько вариантов отправки:

1. Посещение отделения РПН.

2. Обращение в МФЦ.

3. Использование услуг Почты России.

4. Отправка по электронной почте с усиленной квалифицированной электронной подписью.

5. Направление через Госуслуги.

Уведомление может быть представлено как в электронном, так и в бумажном формате. Рассмотрим подачу документа в обоих вариантах более подробно.

Как отправить уведомление в Роспотребнадзор

Для удобства обращения можно выбрать между бумажным и электронным форматом уведомления. Если вы предпочитаете бумажный формат, то для передачи уведомления в РПН или МФЦ необходимо заполнить и подписать два экземпляра документа. Точный адрес и почтовый индекс отделения можно узнать на официальном сайте ведомства. Что касается электронного формата, то отправить уведомление можно через портал Госуслуги или по электронной почте, заверив бланк уведомления УКЭП. Этот способ не требует посещения отделений и позволяет сэкономить время, так как все действия можно совершить прямо из дома или офиса за несколько минут.

Необходимо уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности вашей компании, чтобы соответствовать законодательству и нормам. Это поможет избежать проверки и штрафов за несоблюдение требований и других негативных последствий. 

Как Роспотребнадзор узнаёт об ИП, работающих без уведомления

Предпринимателям могут быть назначены проверки Роспотребнадзором как плановые, так и внеплановые, в зависимости от различных ситуаций. Причиной для проверки могут быть жалобы от потребителей на различные нарушения, такие как некачественное обслуживание, несоблюдение санитарных норм, отсутствие достоверной информации о товарах или продажа просроченных товаров. Роспотребнадзор обязан уведомить предпринимателя о предстоящей проверке не позднее чем за сутки до её начала. Уведомление может быть отправлено заказным письмом или в электронном виде.

Инспекторы ведомства могут явиться без предупреждения, если возникнут серьёзные проблемы, угрожающие здоровью потребителей. Штраф грозит тем, кто не уведомил Роспотребнадзор о начале своей работы. Регулярные проверки РПН проводятся для ИП, занимающихся общепитом, производством продуктов питания и другими видами деятельности, где высокие требования к качеству услуг и товаров.

В какие сроки нужно уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности

Для успешного старта предпринимательской деятельности необходимо учитывать время, требуемое на подготовку помещения и закупку оборудования. Сообщение о начале ведения бизнеса в Роспотребнадзор следует отправлять непосредственно перед началом работы. Это позволит избежать проблем с проверками. Поэтому, если у вас уже есть зарегистрированный бизнес, но вы ещё не готовы открыть салон красоты или кафе, не стоит волноваться. Уделите время на подготовку и отправьте уведомление в Роспотребнадзор в нужный момент, то есть за день до фактического приёма первых посетителей.

Для экономии времени и денег при открытии бизнеса можно воспользоваться услугой компании «Астрал Софт» под названием «Регистрация бизнеса». С помощью этого сервиса можно быстро подготовить заявление и отправить необходимые документы. 

Если бизнесмен, работающий в сфере, подлежащей обязательной регистрации в Роспотребнадзоре, не отправил уведомление о начале деятельности, ему грозит штраф.

Штраф за неподачу уведомления РПН о начале деятельности

Размеры штрафов за нарушения при подаче уведомления различаются для индивидуальных предпринимателей и организаций. Неверные данные в уведомлении могут привести к наложению штрафа, даже если уведомление было подано. Роспотребнадзор имеет право отклонить уведомление в случае ошибок в заполнении формы или указания неправильных данных. Однако после принятия уведомления ведомство не имеет права отказать в предоставлении услуги или приостановить её действие. Закрытие ИП может быть причиной снятия с учёта в РПН, если организация была зарегистрирована в нём.

Краткий итог

  1. Открытие бизнеса и начало деятельности требует уведомления в Роспотребнадзор, если ваш код ОКВЭД включён в Приложение к Постановлению №584.

  2. Уведомление можно отправить за день до старта работы ИП.

  3. Игнорирование уведомления или предоставление неверных сведений приведёт к штрафу.

  4. В уведомлении необходимо указать название компании, коды ОКВЭД и дату открытия.

  5. Получение ответа от РПН о приёме документа перед началом работы не требуется.

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