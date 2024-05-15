ФФД 1.05 – определение, свойства и как его использовать

На 2024 году ФФД 1.05 стал следующим вариантом формата фискальных данных после версии 1.0. В настоящий момент компании имеют право использовать его, особенно если их бизнес не связан с маркировкой товаров.
В рамках данного текста мы изучим основные особенности формата фискальных данных 1.05 – его понятие, характеристики и условия использования. Мы также подчеркнём значимость соблюдения этих требований для поддержания честности и прозрачности финансовых операций в бизнесе.
Что такое ФФД
Стандартизированный формат фискальной информации позволяет представлять сведения о проводимых компаниями финансовых транзакциях. Чётко определены нормы и требования к структуре и основному содержанию данных, которые компания обязана зарегистрировать и передать в налоговые органы для управления и учёта налоговых платежей.
Существуют четыре версии оформления фискальных данных для работы с кассами: 1.0 (не применяется в настоящее время), 1.05, 1.1 и 1.2. Обоснование работы каждой версии вы сможете увидеть в нашем материале.
Почему отменили ФФД 1.0
В связи с отменой ФФД 1.0 произошёл переход к обновлённому и улучшенному формату ФФД 1.05 (согласно письму ФНС России от 03.04.2018 N ММВ-20-20/33@). Он был необходим из-за стремления улучшить и обновить процесс фискализации данных, призвав усовершенствовать эффективность и удобство его использования.
В ФФД 1.0 было включено следующее:
Минимум реквизитов для более качественного отображения финансовых операций;
Ограниченность в возможности формирования чеков (например, невозможность создания чека по авансовым платежам).
Между тем последующую версию ФФД 1.05 отличает наличие новых реквизитов, изменённый порядок их размещения и прочие усовершенствования. Больше информации о новой версии можно узнать из следующей части текста.
Что улучшили в формате фискальных данных 1.05
пример распечатанного чека по ФФД 1.05
Были добавлены новые обязательные реквизиты, которые должны печататься в чеке:
Сведения об агентах (при необходимости).
ФИО и ИНН человека, который работал на кассе.
Информация об организации, предоставляющей услуги (электронная почта, место расчёта и т.д.).
Способ оплаты (наличными, картой, аванс, предоплата и т.д.).
Версия ФФД.
Предмет расчёта (это может быть услуга, выигрыш в лотерею, ставки и т.д.).
Что требуется предпринять хозяину онлайн-кассы, поддерживающей устаревший ФФД
На 2024 год работа с ФФД 1.0 невозможна. Всем предприятиям необходимо перейти на новые версии – 1.05 и 1.1 (если вы работаете с немакрируемыми товарами), и 1.2 (при работе с продукцией, требующей нанесения специальных идентификационных кодов.).
Чтобы изменить формат фискального документа на актуальный, необходимо выполнить несколько шагов:
Закрыть рабочую смену на ККТ.
Отправить все данные в ОФД. Чтобы проверить передачу информации, необходимо сформировать отдельный отчёт о закрытии смены.
Обновить программное обеспечение и прошивку.
Сформировать отчёт «Об изменении параметров регистрации ККТ», чтобы проверить правильность настройки.
Как настроить онлайн-кассу
Если вы подключаете кассу впервые, вам необходимо зарегистрировать её в ФНС и перейти к настройкам ККТ. Для этого необходимо зайти в них и корректно внести все данные.
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Затем перейдите к подключению к ОФД. Внесите данные, согласно появившимся пунктам.
Шаг 4
Финальным шагом настройки ККТ будет формирование отчёта о регистрации. Для этого необходимо напечатать чек и внести данные из трёх выделенных пунктов в личный кабинет в ФНС.
Шаг 5
Если вы хотите приобрести кассу, в интернет-магазине «Астрал ККТ» представлено множество моделей для бизнеса любого типа. При покупке ККТ можно оформить услугу технической поддержки оборудования. В течение года наши специалисты будут следить за состоянием вашей кассы: обновлять прошивку устройства и устанавливать драйверы, помогут заменить фискальный накопитель.
Что произойдёт, если ККМ вовремя не обновили для работы с ФФД 1.05
Если вы не обновили свой кассовый аппарат для совместимости с ФФД 1.05 в установленные сроки, предприятие может столкнуться с проблемами и последствиями. В частности:
Нарушение налоговых законов
Устаревшая версия ФФД может приводить к невыполнению требований законодательства в области налогообложения и финансовой отчётности. Это вызывает взыскание штрафов ФНС:
Для предпринимателей-индивидуалов и частных лиц – начиная с 10 000 рублей.
Для юридических лиц – от 30 000 рублей и выше.
Правильное взаимодействие с ККТ можно проверить в личном кабинете Астрал.ОФД. В нём расположены разделы, которые вам помогут – регистрация / перерегистрация онлайн-кассы, дата окончания работы с ОФД, история фискального накопителя и т.д. В личном кабинете есть интерактивные подсказки, которые укажут вам, когда необходимо что-то изменить, обновить или заключить новый договор. Это убережёт ваш бизнес от штрафов в дальнейшем.
Проблемы с отчётностью
Предприятие может столкнуться с трудностями в формировании и передаче отчётности в том формате, который требуется налоговыми органами. Это может вызвать дополнительные проверки и аудиты со стороны контролирующих органов.
Сервис 1С-Отчётность поможет корректно и вовремя сформировать и отправить необходимые документы в контролирующие органы. Так, например, конфигурация 1С поставит отметки об операции в ККТ автоматически. Происходит это на основании проводок, сформированных ПКО. Это сделает формирование документов несложным и безошибочным.
Ущерб репутации
Неспособность предприятия оперативно приспособить свою ККТ к работе с новым форматом ФФД негативно скажется на репутации бизнеса перед клиентами, партнёрами и контролирующими органами.
Популярные вопросы
Нужно ли менять фискальный накопитель при обновлении ФФД
Главный ответ заключается в том, соответствует ли ваш фискальный накопитель определённой модели. Если в вашу ККТ встроен ФН-М или ФН-1.2, тогда ничего менять не нужно.
Нужно ли перерегистрироваться в ФНС
Согласно письму ФНС от 20.01.2022 № ПА-4-20/523@, это делать не обязательно. Однако если помимо ФФД вы меняете другие реквизиты, то в таком случае вам нужно подать заявку на перерегистрацию в налоговую службу.
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