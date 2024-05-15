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Астрал
Кассовые операции

ФФД 1.05 – определение, свойства и как его использовать

В данном тексте мы рассмотрим основные аспекты формата фискальных данных 1.05 – определение, свойства и правила использования. Также мы уделим внимание важности соблюдения этих правил для бизнеса и обеспечения прозрачности финансовых операций.
ФФД 1.05 – определение, свойства и как его использовать
Иллюстрация: Астрал

На 2024 году ФФД 1.05 стал следующим вариантом формата фискальных данных после версии 1.0. В настоящий момент компании имеют право использовать его, особенно если их бизнес не связан с маркировкой товаров.

В рамках данного текста мы изучим основные особенности формата фискальных данных 1.05 – его понятие, характеристики и условия использования. Мы также подчеркнём значимость соблюдения этих требований для поддержания честности и прозрачности финансовых операций в бизнесе.

Что такое ФФД

Стандартизированный формат фискальной информации позволяет представлять сведения о проводимых компаниями финансовых транзакциях. Чётко определены нормы и требования к структуре и основному содержанию данных, которые компания обязана зарегистрировать и передать в налоговые органы для управления и учёта налоговых платежей.

Существуют четыре версии оформления фискальных данных для работы с кассами: 1.0 (не применяется в настоящее время), 1.05, 1.1 и 1.2. Обоснование работы каждой версии вы сможете увидеть в нашем материале.

Почему отменили ФФД 1.0

В связи с отменой ФФД 1.0 произошёл переход к обновлённому и улучшенному формату ФФД 1.05 (согласно письму ФНС России от 03.04.2018 N ММВ-20-20/33@). Он был необходим из-за стремления улучшить и обновить процесс фискализации данных, призвав усовершенствовать эффективность и удобство его использования. 

В ФФД 1.0 было включено следующее:

  • Минимум реквизитов для более качественного отображения финансовых операций;

  • Ограниченность в возможности формирования чеков (например, невозможность создания чека по авансовым платежам).

Между тем последующую версию ФФД 1.05 отличает наличие новых реквизитов, изменённый порядок их размещения и прочие усовершенствования. Больше информации о новой версии можно узнать из следующей части текста.

Что улучшили в формате фискальных данных 1.05

пример распечатанного чека по ФФД 1.05

Были добавлены новые обязательные реквизиты, которые должны печататься в чеке: 

  • Сведения об агентах (при необходимости).

  • ФИО и ИНН человека, который работал на кассе.

  • Информация об организации, предоставляющей услуги (электронная почта, место расчёта и т.д.).

  • Способ оплаты (наличными, картой, аванс, предоплата и т.д.).

  • Версия ФФД.

  • Предмет расчёта (это может быть услуга, выигрыш в лотерею, ставки и т.д.).

Что требуется предпринять хозяину онлайн-кассы, поддерживающей устаревший ФФД

На 2024 год работа с ФФД 1.0 невозможна. Всем предприятиям необходимо перейти на новые версии – 1.05 и 1.1 (если вы работаете с немакрируемыми товарами), и 1.2 (при работе с продукцией, требующей нанесения специальных идентификационных кодов.).

Чтобы изменить формат фискального документа на актуальный, необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Закрыть рабочую смену на ККТ.

  2. Отправить все данные в ОФД. Чтобы проверить передачу информации, необходимо сформировать отдельный отчёт о закрытии смены.

  3. Обновить программное обеспечение и прошивку.

  4. Сформировать отчёт «Об изменении параметров регистрации ККТ», чтобы проверить правильность настройки. 

Как настроить онлайн-кассу

Если вы подключаете кассу впервые, вам необходимо зарегистрировать её в ФНС и перейти к настройкам ККТ. Для этого необходимо зайти в них и корректно внести все данные. 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Затем перейдите к подключению к ОФД. Внесите данные, согласно появившимся пунктам. 

Шаг 4

Финальным шагом настройки ККТ будет формирование отчёта о регистрации. Для этого необходимо напечатать чек и внести данные из трёх выделенных пунктов в личный кабинет в ФНС.

Шаг 5

Если вы хотите приобрести кассу, в интернет-магазине «Астрал ККТ» представлено множество моделей для бизнеса любого типа. При покупке ККТ можно оформить услугу технической поддержки оборудования. В течение года наши специалисты будут следить за состоянием вашей кассы: обновлять прошивку устройства и устанавливать драйверы, помогут заменить фискальный накопитель.

Что произойдёт, если ККМ вовремя не обновили для работы с ФФД 1.05

Если вы не обновили свой кассовый аппарат для совместимости с ФФД 1.05 в установленные сроки, предприятие может столкнуться с проблемами и последствиями. В частности:

Нарушение налоговых законов

Устаревшая версия ФФД может приводить к невыполнению требований законодательства в области налогообложения и финансовой отчётности. Это вызывает взыскание штрафов ФНС:

  • Для предпринимателей-индивидуалов и частных лиц – начиная с 10 000 рублей.

  • Для юридических лиц – от 30 000 рублей и выше.

Правильное взаимодействие с ККТ можно проверить в личном кабинете Астрал.ОФД. В нём расположены разделы, которые вам помогут – регистрация / перерегистрация онлайн-кассы, дата окончания работы с ОФД, история фискального накопителя и т.д. В личном кабинете есть интерактивные подсказки, которые укажут вам, когда необходимо что-то изменить, обновить или заключить новый договор. Это убережёт ваш бизнес от штрафов в дальнейшем.

Проблемы с отчётностью

Предприятие может столкнуться с трудностями в формировании и передаче отчётности в том формате, который требуется налоговыми органами. Это может вызвать дополнительные проверки и аудиты со стороны контролирующих органов.

Сервис 1С-Отчётность поможет корректно и вовремя сформировать и отправить необходимые документы в контролирующие органы. Так, например, конфигурация 1С поставит отметки об операции в ККТ автоматически. Происходит это на основании проводок, сформированных ПКО. Это сделает формирование документов несложным и безошибочным.

Ущерб репутации

Неспособность предприятия оперативно приспособить свою ККТ к работе с новым форматом ФФД негативно скажется на репутации бизнеса перед клиентами, партнёрами и контролирующими органами.

Популярные вопросы

Нужно ли менять фискальный накопитель при обновлении ФФД

Главный ответ заключается в том, соответствует ли ваш фискальный накопитель определённой модели. Если в вашу ККТ встроен ФН-М или ФН-1.2, тогда ничего менять не нужно.

Нужно ли перерегистрироваться в ФНС

Согласно письму ФНС от 20.01.2022 № ПА-4-20/523@, это делать не обязательно. Однако если помимо ФФД вы меняете другие реквизиты, то в таком случае вам нужно подать заявку на перерегистрацию в налоговую службу.

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