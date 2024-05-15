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Самозанятые

Запуск предпринимательской деятельности для самозанятых

Запуск предпринимательской деятельности для самозанятых предлагает лицам, работающим исключительно на себя, возможность легализации своего труда путём уплаты налога на профессиональный доход (НПД). В этой статье разберёмся в особенностях статуса самозанятого и расскажем про основные требования, которые закон предъявляет к плательщикам НПД.
Запуск предпринимательской деятельности для самозанятых
Иллюстрация: Астрал

Особенности статуса самозанятого

Статус самозанятого может быть присвоен только физическому лицу и только при удовлетворении ряда условий:

  • работа на себя без заключения трудовых договоров или ГПД с кем-либо;

  • продажа товаров собственного производства или предоставление услуг лично;

  • заработок не более 2,4 млн рублей в год;

  • отсутствие наёмных сотрудников.

Индивидуальный предприниматель также может получить статус самозанятого, соблюдая вышеперечисленные условия, поскольку он является физическим лицом. Однако ему следует отказаться от других налоговых режимов (УСН, ПСН и др.) и работать только на НПД.

Требования к самозанятым и порядок взаимодействия с налоговым органом указаны в Федеральном законе от 27 октября 2018 года № 422-ФЗ. Мы перечислим основные ситуации, в которых применение НПД запрещено:

  • перепродажа товаров стороннего производства;

  • продажа маркированных и подакцизных товаров;

  • добыча или реализация полезных ископаемых;

  • работа по договорам комиссии, поручения, по трудовым или агентским договорам.

Плательщики НПД должны формировать чеки для каждой финансовой операции в специальном приложении «Мой налог». Ставка налога зависит от того, кому самозанятый предлагает свои товары или услуги.

  • если физическим лицам — 4% от суммы чека;

  • если юридическим лицам или ИП — 6% от суммы чека.

Налог, накопившийся за месяц, следует заплатить не позднее 25 числа следующего месяца. В случае просрочки уплаты начинают начисляться пени. 

Если в течение расчётного периода у самозанятого не было финансовых операций, то НПД платить не требуется.

Варианты бизнеса для плательщиков НПД 

Главные условия для самих занятых в процессе ведения бизнеса — самостоятельное производство товаров и оказание услуг без посредников. Перечислим наиболее популярные варианты бизнеса для самозанятых.

Производство своей продукции

Можно производить любые товары, не входящие в список подакцизных или маркированных. Хорошими примерами такого бизнеса являются продажа дизайнерской одежды, аксессуаров и ювелирных изделий, а также приготовление тортов и различных сладостей на заказ.

Важно, чтобы самозанятый осуществляет производство самостоятельно. Например, он может приобрести белые кружки в качестве заготовочного материала и нанести на них авторские принты. Полученную продукцию он может продавать в рамках самозанятости, так как нарисовал рисунки сам. Если же он приобретает оптовую партию готовых кружек с целью последующей перепродажи по более высокой цене, подобная деятельность не будет считаться легальной на НПД. 

Информационные услуги

Информационные услуги включают в себя всё, что связано с рекламой, маркетингом и созданием контента. Самозанятые могут настраивать таргетированную рекламу для своих клиентов, работать над продвижением бизнеса в социальных сетях или заниматься копирайтингом.

Консультационные услуги

Если человек является экспертом в области права, он может предоставлять частные консультации и предоставлять широкий спектр услуг по юридической поддержке: помощь в решении различных деловых вопросов, оформлении документов, защите интересов клиентов в суде и т.д.

Однако есть несколько исключений. Адвокаты, медиаторы и нотариусы не могут вести свою деятельность в качестве самозанятых.

Финансы и недвижимость

Самозанятые могут работать в сфере финансов. Бухгалтер, например, может сотрудничать с различными предприятиями на условиях аутсорсинга, выполняя задачи по бухгалтерскому учёту и составлению отчётности для своих клиентов.

То же относится к риелторам. Ранее они могли осуществлять частную деятельность только как индивидуальные предприниматели. Но сейчас налоговые правила разрешают плательщикам НПД предоставлять риелторские услуги. Главное — соблюдать специальные требования:

  • не работать в интересах третьих лиц и не заключать агентские, поручительские или комиссионные договоры; 

  • не сотрудничать с бывшим работодателем после расторжения трудового договора в течение двух лет;

  • учитывать доход от сдачи в аренду коммерческой недвижимости и нежилых помещений.

Сфера красоты 

Самозанятые часто выбирают для бизнеса сферу красоты. Плательщики НПД могут быть парикмахерами, мастерами маникюра, эпиляции и т.д. 

Часто специалисты этого направления предоставляют услуги самостоятельно, организуя собственное рабочее место дома либо арендуя специальное помещение.

Также самозанятые могут быть стилистами и предоставлять клиентам консультационные услуги.

Сфера здоровья

В сфере здоровья тоже есть возможность открыть свой бизнес самозанятому. Разрешено предоставлять услуги по поддержанию физического и ментального здоровья, принимая клиентов в собственном или арендованном помещении.

Таким образом, самозанятый может работать в роли массажиста, фитнес-тренера, инструктора по йоге, психолога, диетолога и др. 

Услуги для животных

Самозанятые также могут заниматься уходом за животными. Работа ветеринаром недоступна, так как требуется лицензия, однако можно предоставлять услуги груминга и передержки животных, работать зооняней, выгуливать животных, заниматься их дрессировкой и подготовкой к выставкам.

Обучение 

Самозанятый может использовать свои знания и опыт для обучения других. Например, проводить тренинги, мастер-классы и образовательные курсы. 

Особое место в этой сфере занимает репетиторство, всегда актуальное для разных дисциплин, особенно если речь идёт об иностранных языках или игре на музыкальных инструментах.

Профессиональные бытовые услуги

Бытовые услуги, такие как уборка и мелкий ремонт, также могут быть основой для бизнеса самозанятого. В эту сферу входят профессии уборщика, электрика, сантехника, специалиста по ремонту бытовой техники и т.п. 

Как правило, такую работу оплачивают в почасовом или посуточном режиме. 

Сфера развлечений

Организация праздников — ещё одна область, популярная среди самозанятых. Так, плательщик НПД может предоставлять услуги тамады, музыканта, танцора или аниматора, а также заниматься профессиональной фото- и видеосъёмкой. Подходит любая деятельность, связанная с организацией и проведением праздников, таких как свадьбы, дни рождения, корпоративы и т.д.

Товары, производство которых запрещено на НПД

В области производства для самозанятых возможностей много, однако часть товаров находится под запретом.

Подакцизные товары

Эта категория включает все изделия, на которые в соответствии с законом налагается обязательный акцизный налог. Список товаров может меняться из года в год, но некоторые позиции остаются всегда:

  • алкоголь, включая этиловый спирт и другую алкогольную продукцию;

  • алкогольные напитки, включая пиво и вино, изготовленные из винограда или фруктов;

  • табачные изделия и жидкость для электронных сигарет;

  • топливо, включая бензин и дизель.

Маркируемые товары

Этот сегмент включает все товары, которые требуют особой цифровой маркировки с использованием системы «Честный ЗНАК». Такая маркировка может быть выполнена только субъектом, имеющим статус ИП или юрлица, что исключает возможность работы самозанятых с такими товарами.

В нижеприведённом списке перечислены товары, которым необходима обязательная цифровая маркировка в 2024 году:

  • пиво и слабоалкогольные напитки;

  • молочные продукты;

  • упакованная вода;

  • безалкогольные и сахаросодержащие напитки;

  • парфюмерия;

  • шины;

  • одежда и обувь;

  • лекарства, БАДы и медицинские препараты;

  • табачная и никотиносодержащая продукция;

  • фотоаппараты и вспышки.

Упрощённая регистрация бизнеса для самозанятых

Все самозанятые могут пройти процесс регистрации ИП несколькими способами, которые не требуют личного присутствия. Первым шагом, независимо от способа, является установка приложения «Мой налог», после чего следует воспользоваться одним из перечисленных ниже вариантов.

  1. Регистрация по паспорту. В приложении требуется указать и подтвердить свой номер телефона, выбрать регион, в котором вы планируете вести свою деятельность, затем просто отсканировать паспорт. Ваши данные автоматически заполнятся, и вам просто нужно будет подтвердить их достоверность. Заметьте, что здесь также необходимо отправить фотографию своего лица для сверки с фотографией в паспорте.

  2. Регистрация через личный кабинет на сайте налоговой службы. В приложении «Мой налог» также потребуется указать номер телефона и регион деятельности, а затем ввести свой ИНН и пароль от ЛК налогоплательщика. Этот метод регистрации предпочтительнее предыдущего, поскольку он проще и удобнее для пользователей, к тому же не требует фотографии паспорта и лица.

  3. Регистрация через «Госуслуги». Этот метод является самым простым: достаточно ввести логин и пароль от своего аккаунта на Госуслугах, и все необходимые поля автоматически заполнятся после входа в систему.

Если вам дополнительно требуется регистрация в качестве ИП, рекомендуем воспользоваться сервисом «Регистрация бизнеса» от «Астрал Софт». Подготовку пакета документов и взаимодействие с ФНС специалисты сервиса возьмут на себя, вам потребуется только подписать необходимые документы после их проверки. 

Кроме того, вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь в получении электронной подписи (КЭП) ФНС. Достаточно оставить заявку на сайте, и специалисты сервиса свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по всем вопросам получения КЭП.

Как эффективно продвигать бизнес в сети

Статус самозанятого часто предоставляет возможность работы из дома. Привлечение клиентов в таком случае происходит через интернет. Разберём основные варианты продвижения бизнеса для самозанятого.

  • Профили в социальных сетях — самая простая платформа для общения с будущими клиентами и привлечения новых покупателей через рекламу и рекомендации друзей. Основные достоинства соцсетей – это доступность и простота использования. Вместе с тем, высокая конкурентная среда и большое количество людей, не имеющих отношения к вашей целевой аудитории, могут затруднять работу.

  • Маркетплейсы — платформы, которые люди посещают специально для совершения покупок. Здесь важны доступность целевой аудитории и готовая инфраструктура. Однако есть и недостатки: высокая конкуренция и необходимость подстраиваться под правила размещения товаров на маркетплейсе. 

  • Лэндинг (одностраничник) — веб-страница, созданная с целью продвижения специфического торгового предложения, привлечения клиентов и сбора заявок. Разработать лэндинг легко благодаря готовым шаблонам. Но такой инструмент не поможет расширить бизнес и возможности продвижения будут ограничены.

  • Собственный веб-магазин — много возможностей для расширения бизнеса, автоматизации продаж и интеграции с другими полезными системами (например, 1С). Недостаток заключается в сложности создания с нуля, а также в том, что для нормальной работы сайта потребуется техническое обслуживание профессионала на постоянной основе.

Как вести торговлю офлайн

Самозанятые имеют право арендовать помещения для устройства обычного магазина. Но на практике оказывается нерентабельным снимать целый магазин для таких целей. Слишком высока стоимость аренды, а товарооборот не настолько велик. Обычно самозанятому мастеру физически сложно создавать столько товаров, чтобы полностью заполнить магазин. При этом налог всегда списывается с дохода, и если арендатор тратит значительную часть своего заработка на место под магазин, это не учтёт налоговая служба.

По этой причине из-за особенностей налогового законодательства многие самозанятые располагают свою продукцию на реальных прилавках лишь на временных мероприятиях вроде ярмарок, или арендуют небольшую полку или стойку в магазине, который предлагает товары схожего типа.

Специалистам, нуждающимся в площадке не для продажи товара, а для предоставления услуги, часто приходится арендовать место только на необходимый период: от часа (психологическая консультация) до нескольких дней (тренинг или мастер-класс).

Плюсы и минусы самозанятости

В таблице ниже приведены основные преимущества и недостатки бизнеса на НПД.

Плюсы

Минусы

Низкая налоговая ставка

Ограничения годового дохода

Нет необходимости платить страховые взносы (но можно делать это по собственному желанию, чтобы иметь возможность выхода на больничный)

Прерывание страхового стажа на время работы самозанятым

Не нужно использовать онлайн-кассу

Нельзя уйти на больничный, если не оплачивать страховые взносы

Не нужно работать с отчётностью

Нет возможности совмещения НПД с другими системами налогообложения

Не нужно вести учёт и исчислять налог

Ограничения по видам деятельности и производству товаров

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