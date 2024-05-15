Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно

Раньше выпустить квалифицированную электронную подпись удаленно могли только те, у кого был действующий сертификат ЭП. Теперь такая услуга стала доступна новым пользователям — подтвердить свою личность удаленно можно с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС).

Что такое ГИС ЕБС

ГИС ЕБС — единая биометрическая система — государственный реестр биометрических сведений физических лиц. Эта база собирает биометрию граждан с 2018 года, а с 2024 года ФНС запустила эксперимент по выпуску электронных подписей по данным ГИС ЕБС. Некоторые коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры, в том числе ГК «Астрал», с недавнего времени тоже выпускают электронную подпись через ЕБС для физических лиц и сотрудников организаций.

Биометрия — это способ идентифицировать человека по его физиологическим и биологическим характеристикам. Так, ГИС ЕБС работает по лицу и голосу. С помощью биометрии в ГИС ЕБС человек сможет оформить финансовые услуги, eSIM, электронную подпись, получить Карту болельщика, пройти авторизацию на Госуслугах, в дальнейшем — оплачивать покупки или проезд в метро, сдавать экзамены и т.д.

Зачем нужно получать КЭП с использованием ЕБС

Если биометрия физлица содержится в ГИС ЕБС, человек может выпустить КЭП, не выходя из дома, ему не нужно посещать удостоверяющий центр. Это упрощает и ускоряет процедуру изготовления подписи, например, если нужно срочно зарегистрировать бизнес.

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Для организации КЭП — это универсальный инструмент, который можно использовать для различных целей. Она подойдет для участия в торгах, сдачи налоговой отчетности и обращения в суд. Если компания или индивидуальный предприниматель хотят обмениваться документами с государственными органами удаленно, то им необходима именно КЭП. Теперь ее оформление станет проще.

Заказать сертификат электронной подписи для физлиц, руководителей, сотрудников организаций и предпринимателей, а также настроить рабочее место для работы с ЭП можно с помощью Астрал Подпись. Специалисты сервиса также помогут подобрать USB-токен и КриптоПро для вашей ЭП.

Что нужно для получения КЭП по биометрии

Для оформления КЭП с использованием данных ЕБС понадобится:

Подтвержденная запись на Госуслугах.

Подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Чтобы зарегистрироваться, нужно посетить банк из списка на сайте ЕБС.

Для выпуска КЭП упрощенная и стандартная биометрия не подойдут. Узнать наличие и тип своей биометрии можно в профиле записи на Госуслугах в разделе «Биометрия».

Компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном.

Токен — USB-носитель, на который будет записан КЭП.

Программа для формирования и проверки электронной подписи.

Чтобы не тратить время на выбор сертифицированного токена и СКЗИ КриптоПро CSP, закажите услугу «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС». Сотрудники удостоверяющего центра ГК «Астрал» проконсультируют вас, помогут подготовить нужные документы и отправить заявление. Также подберут подходящий под ваши цели сертифицированный носитель для записи электронной подписи и настроят компьютер для корректной работы с контролирующими органами, госпорталами и площадками. Оставить заявку

Как получить КЭП по ЕБС

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить биометрическую КЭП удаленно на сайте ФНС или через личный кабинет УЦ «Астрал». Это просто:

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете «Астрал Подпись», перейдите по ссылке. На этапе оформления «Выбор тарифа» в разделе «Данные электронной подписи» отметьте «Удаленное подтверждение биометрии». Затем в разделе «Подтверждение личности» нажмите «Подтвердить личность по биометрии». Вы перейдите на портал Госуслуг. Авторизуйтесь на нем и следуйте инструкциям. После подтверждения личности вы сможете перейти к оформлению сертификата КЭП.

Выпуск сертификата с использованием ЕБС значительно упрощает процесс получения ЭП для всех желающих. При этом идентификация личности через ЕБС гарантирует надежность и безопасность процесса.

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