Как приобрести юридический адрес для регистрации ООО

Для успешной регистрации компании в Федеральной налоговой службе учредителям ООО нужно получить юридический адрес для организации, например, купить его. Обратите внимание на то, что ФНС имеет право отказать ООО в регистрации, если адрес компании вызывает подозрение. Рассмотрим процесс приобретения адреса для юридического лица и способы избежать проблем.

Необходимость юридического адреса

Для регистрации ООО учредители должны заполнить и подать в налоговую службу заявление по форме № Р11001. В этой форме необходимо указать полный адрес юридического лица, включая наименование субъекта РФ, муниципалитета, населённого пункта, улицы, номер дома и помещения. Указанный адрес будет внесён в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Если в заявлении о регистрации ООО не указан адрес, ФНС не примет документы и компания не будет зарегистрирована.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, по умолчанию считают местоположением офиса организации. Именно сюда госорганы и партнёры ООО будут направлять почту. Если компания столкнётся с проблемами, в это помещение придут инспекторы и приставы. Поэтому актуальность и достоверность адреса в реестре имеет большое значение. Если после регистрации ООО учредители решат переехать, они должны будут подать в регистрирующую ИФНС заявление об изменении юридического адреса в ЕГРЮЛ.

В этой статье мы используем термин «юридический адрес», хотя в российском законодательстве такого понятия нет. В законе используются формулировки «место нахождения» и «адрес ООО». Место нахождения — это населённый пункт, в котором зарегистрирована компания. Адрес компании — это её точные координаты, включая номер дома и помещения. В уставе ООО обычно указывается только место нахождения, а в ЕГРЮЛ — полная информация об адресе.

Как найти юридический адрес для регистрации ООО

Учредитель может зарегистрировать компанию в своей квартире, приобрести или арендовать офис, купить юридический адрес.

Приобретение или аренда офиса

Учредители ООО могут купить или арендовать офис в подходящем для коммерческой деятельности месте, например, в бизнес-центре. При этом необходимо обратить внимание на следующие моменты:

проверить, не относится ли выбранный адрес к адресам массовой регистрации;

выяснить, к какой инспекции ФНС будет привязана компания, если её зарегистрировать по этому адресу;

оценить состояние офиса: наличие дефектов, работу кондиционеров и вайфая.

Для регистрации компании по выбранному адресу вместе с заявлением по форме № Р11001 отправьте в налоговую выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на объект. Если учредители арендуют офис, им потребуется гарантийное письмо от собственника помещения. Собственник должен подтвердить в письме своё согласие на сдачу помещения в аренду ООО и на использование адреса в качестве юридического.

У этого способа получить юридический адрес есть несколько преимуществ и недостатков:

Плюсы Минусы У налоговой будет меньше причин отклонить заявление о регистрации Высокая стоимость аренды или покупки помещения Потенциальные контрагенты больше доверяют компаниям, которые зарегистрированы в нежилом помещении Участникам придётся платить за ремонт и уборку офиса Корреспонденция всегда будет приходить прямо по адресу ООО: её не придётся забирать у жильцов квартиры Отсутствие сопутствующих услуг. Собственник помещения не будет заниматься почтово-секретарским обслуживанием компании

Регистрация в жилом помещении

ООО можно зарегистрировать в обычной квартире. Однако в качестве офиса для компании можно использовать только жильё:

учредителя общества;

генерального директора или другого постоянно действующего исполнительного органа ООО.

При регистрации ООО в квартире необходимо предоставить в налоговую выписку из ЕГРН, в которой будут указаны все собственники жилья, а также согласие собственников на регистрацию компании в данном помещении. Некоторые ИФНС требуют дополнительно предоставить письменное согласие людей, прописанных по этому адресу.

Плюсы Минусы Нет расходов на аренду или покупку помещения Собственники и жильцы могут не дать согласие на регистрацию офиса в их квартире Зарегистрировать ООО можно, даже если учредитель просто прописан в квартире, а не владеет ей ИФНС может решить, что из-за вида деятельности компании её офис не может находиться «на дому». В этом случае ООО не зарегистрируют Не нужно платить за почтовое обслуживание При возникновении проблем у ООО инспекторы из госведомств и судебные приставы придут прямо в квартиру учредителя Потенциальные партнёры могут отказаться от сделки с компанией, так как по домашнему адресу часто регистрируют фирмы-однодневки

Аренда юридического адреса

Существуют компании, предлагающие услуги по аренде или покупке юридического адреса, а не офисного помещения. В данном случае продавец даёт разрешение на регистрацию ООО на его территории. При этом офис ООО по указанному адресу открывать не будут. Вместо этого компания будет платить за почтово-секретарское обслуживание: в указанном помещении будет присутствовать секретарь, который будет принимать входящую корреспонденцию и передавать её руководителю ООО.

Обратите внимание: идея купить юридический адрес может не понравиться вашей ИФНС. Если налоговая узнает, что по адресу, который вы указали в заявлении о регистрации, на самом деле нет офиса, юридический адрес ООО могут признать недостоверным. В этом случае ФНС не зарегистрирует компанию.

Плюсы Минусы Низкие расходы ФНС легко может проверить адрес на массовость и достоверность и отказаться регистрировать компанию Арендованный юридический адрес могут признать массовым или недостоверным уже после регистрации ООО. Это вызовет недоверие у контрагентов компании Предприятие рискует своей корреспонденцией: её будет получать третье лицо, которое может потерять документы или передать их директору ООО с опозданием

Как безопасно купить юридический адрес для ООО

Если вы всё же решили приобрести юридический адрес для вашего ООО, вам следует принять предосторожности:

Убедитесь, что выбранное вами помещение находится в здании, пригодном для работы, и соответствует требованиям СанПиН. ФНС проверит помещение перед официальной регистрацией вашего ООО. Если инспекторы обнаружат, что здание находится в аварийном состоянии, вам откажут в регистрации. Кроме того, проблемы могут возникнуть, если по указанному вами адресу находится госучреждение, поликлиника или воинская часть. Проверьте количество организаций, зарегистрированных по данному адресу. Для этого зайдите на сайт «Прозрачный бизнес», откройте вкладку «Адреса ЮЛ», выберите свой регион и введите адрес. Если по указанному вами адресу уже зарегистрировано большое количество компаний, он может быть признан массовым, и ФНС запретит вам использовать его. Перед покупкой адреса изучите репутацию продавца. Прочитайте отзывы о нём и свяжитесь с его предыдущими клиентами. Если продавец не принимает безналичную оплату или не выдаёт чеки, это может указывать на то, что он работает незаконно. Уточните, какие услуги предоставляет продавец. Необходимо, чтобы он обеспечивал своевременную обработку входящей корреспонденции и передачу её вам. Также важно, чтобы директор вашего ООО имел возможность посещать офис по этому адресу в случае проведения проверок.

Если вы планируете арендовать или купить юридический адрес, приложите к заявлению о регистрации гарантийное письмо от владельца и выписку из ЕГРН, подтверждающую его права на помещение. Также рекомендуется подготовить и представить проект договора аренды. Все документы должны содержать детальное описание юридического адреса, включая номер комнаты.

Если после регистрации налоговая служба обнаружит, что юридический адрес недостоверен, она внесёт соответствующую пометку в ЕГРЮЛ. В этом случае вам потребуется найти другое помещение и зарегистрировать новый юридический адрес в ЕГРЮЛ. Если это не будет сделано в течение 6 месяцев, ФНС может ликвидировать ваше предприятие.

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