Как открыть расчётный счёт для ООО

Хотя российское законодательство не обязывает все ООО открывать банковский счёт, такой счёт будет полезен для компаний, которые хотят самостоятельно платить налоги и принимать безналичные платежи. Рассмотрим, как подать заявку на открытие расчётного счёта и какие документы необходимы для этого.

Различия между лицевым и расчётным счетами

Расчётный и текущий счета представляют собой различные виды банковских счетов, каждый из которых используется для своих уникальных целей.

Текущий счёт открывается на имя физического лица и обычно используется для личных операций. Этот вариант банковского счёта также называют лицевым. Его используют для некоммерческой деятельности, например, для получения зарплаты или стипендии.

Расчётный счёт — это счёт для коммерческой деятельности. Он помогает предприятиям и ИП принимать платежи от клиентов, уплачивать налоги и переводить средства контрагентам. К счёту можно подключить зарплатный проект, чтобы переводить деньги сотрудникам. Открыть такой счёт могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Почему ООО нужен расчётный счёт

Согласно части 4 статьи 2 закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ООО имеют право открывать расчётный счёт, но это не является обязательным требованием.

Тем не менее у компаний, которые не имеют расчётного счёта, существуют определённые ограничения. Без расчётного счёта бизнес не сможет:

самостоятельно платить налоги. Согласно статье 45 Налогового кодекса РФ, предприниматели должны переводить налоги, страховые взносы и иные платежи на счёт ФНС с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Некоторые виды налогов и взносов уплачиваются отдельно, однако большую часть средств можно перевести в ФНС только безналичным способом. Если у предприятия отсутствует расчётный счёт, уплатить налоги за организацию могут другие лица, но необходимость постоянно искать посредника может усложнить работу компании;

принимать безналичные платежи. Статья 16.1 закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» требует от организаций давать клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично. Для того чтобы магазин мог обрабатывать безналичную оплату, компания должна заключить договор с банком-эквайером, который будет переводить средства со счёта покупателя на счёт ООО. Это возможно только после открытия расчётного счёта;

заключать крупные сделки. Юридические лица и ИП могут расплачиваться наличными только в рамках небольших сделок. Исходя из пункта 4 указания Банка России № 5348-У, если сумма платежа по договору превышает 100 тысяч рублей, оплата должна производиться безналичным путём. Это относится ко всем сделкам, вне зависимости от вида валюты;

участвовать в госзакупках. Право на участие в госзакупках обычно предоставляется тем поставщикам услуг, у которых открыт расчётный счёт. Безналичные расчёты позволяют контролирующим органам следить за использованием бюджетных средств.

Как выбрать банк для открытия счёта

При выборе банка следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов:

Стоимость обслуживания счёта. Изучите предложения различных банков, сравните стоимость тарифов для бизнес-аккаунтов, размер комиссии за транзакции и расценки на дополнительные услуги. Количество отделений и банкоматов в вашем регионе. Физическое присутствие банка в вашем городе способствует более быстрому и удобному решению всех вопросов. Функциональность онлайн-банка. Практически у всех банков есть мобильные приложения. Узнайте, как с их помощью можно управлять расчётным счётом.

Какие документы требуются для открытия расчётного счёта ООО

Открытие расчётного счёта для ООО является более сложной задачей, чем открытие текущего счёта для физического лица. Компания должна подготовить пакет документов, в то время как гражданину обычно требуется только паспорт. Для открытия расчётного счёта банк может запросить у юридического лица:

протокол общего собрания участников ООО, на котором было принято решение открыть компанию. Если у юрлица только один учредитель, потребуется предоставить письменное решение единственного участника общества;

устав организации;

выписку из ЕГРЮЛ;

свидетельство о постановке ООО на учёт в ФНС;

документы, которые подтверждают полномочия заявителя. Например, если расчётный счёт оформляет директор компании, нужно приложить к документам приказ о его назначении;

документы, которые подтверждают личность заявителя, например, паспорт и ИНН;

карточку с образцами подписи директора и оттиска печати ООО. Форму карточки и образец её заполнения можно найти на сайте банка.

Полный список документов для открытия расчётного счёта зависит от конкретного банка. Например, банковский сотрудник может запросить документы, подтверждающие юридический адрес компании. Рекомендуем заранее связаться с представителями банка и уточнить у них необходимый перечень документов.

Как завести расчётный счёт для бизнеса

В 2024 году есть возможность открыть счёт для бизнеса как в банковском отделении, так и онлайн. Рассмотрим оба этих варианта.

Открытие счёта для ООО в банке

Открытие счёта проходит одинаково для любого бизнеса: и малого, и крупного. В общем случае компании нужно:

Выяснить, какие документы требуется предоставить для открытия расчётного счёта. Принести в банк оригинальные документы и их копии. Под руководством банковского сотрудника заполнить заявку на открытие расчётного счёта или анкету клиента. Подождать, пока документы пройдут проверку. Этот процесс может занять несколько дней. Совершить повторный визит в банк, чтобы подписать договор об открытии счёта и получить банковскую карту.

С 2014 года банк сам уведомляет ФНС и СФР об открытии расчётного счёта.

Открытие счёта для ООО в интернете

Чтобы осуществить открытие расчётного счёта для ООО онлайн, оставьте заявку на сайте выбранного вами банка. После этого с вами свяжется банковский менеджер, который объяснит, что делать дальше.

Если генеральный директор компании ранее владел счётом в выбранном банке, заявку можно подать через его Личный кабинет. После этого останется лишь предоставить дополнительные документы, необходимые для открытия счёта. Некоторые банки разрешают передавать документы и подписывать договор онлайн. В этом случае посетить банк потребуется только для получения бизнес-карты.

Почему банк отказался открывать счёт для бизнеса

Банк вправе отказать в предоставлении услуги по открытию расчётного счёта после проверки информации о компании. Возможны следующие причины для отказа:

в документах, предоставленных для открытия счёта, обнаружены ошибки. В этом случае необходимо исправить их и повторно обратиться в банк;

компания предоставила неполный пакет документов;

юридический адрес компании относится к адресам массовой регистрации;

паспорт руководителя ООО недействителен;

у компании плохая кредитная история: например, были зафиксированы подозрительные операции на других расчётных счётах.

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