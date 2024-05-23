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Астрал
Самозанятые

Самозанятые в 2024 году

В 2024 году всё больше людей выбирают самозанятость как форму малого бизнеса. Специальный налоговый режим позволяет им работать на себя, самостоятельно определять график и условия труда, а также получать доход от любимого дела. В статье мы рассмотрим ключевые особенности этого налогового режима.
Самозанятые в 2024 году
Иллюстрация: Астрал

Что такое налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход (НПД) — это относительно новый вид налогообложения, который был введён в качестве эксперимента с 2019 года. С 2024 года он действует на территории всей России. Этот налоговый режим предназначен для граждан, работающих на себя, без работодателя и наёмных работников. Сюда же относится доход от использования имущества.

НПД похож на упрощённую систему налогообложения (УСН) «Доходы», в которой налоговая база формируется только из полученных доходов без учёта расходов. Однако для самозанятых предусмотрено больше ограничений по сравнению с УСН «Доходы».

Размер налога на профессиональный доход определяется типом клиента самозанятого. Доход, полученный от физического лица, облагается налогом по ставке 4%. В то же время доход от юридического лица или индивидуального предпринимателя облагается налогом по ставке 6%.

Кто может стать самозанятым

Чтобы применять налог на профессиональный доход (НПД), нужно учитывать следующие требования:

  • Лимит по доходу. Годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

  • Ограничения по виду деятельности. Можно заниматься оказанием услуг, сдачей в аренду недвижимости, продажей товаров собственного производства и другой деятельностью, разрешённой для самозанятых.

  • Самостоятельность. Самозанятый работает один, без наёмных работников.

  • Возраст. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 18 лет, если нет судебного решения о недееспособности. С 14 лет требуется согласие родителей, опекунов или усыновителей, а с 16 лет — свидетельство о браке или решение суда об эмансипации несовершеннолетнего.

Быть самозанятым могут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели. При этом плательщики НПД не имеют права оказывать услуги или выполнять работы для заказчика, который являлся их работодателем менее двух лет назад. Эта мера реализована, чтобы предотвратить массовое увольнение сотрудников и их последующий перевод в статус самозанятых.

Законодательство не содержит полного списка видов деятельности, разрешённых для перехода на налог на профессиональный доход. Тем не менее в пункте 2 статьи 4 Федерального закона №422-ФЗ перечисляются лица, которые не могут получить статус самозанятых. Среди них — посредники и агенты, продавцы подакцизных и маркируемых товаров, государственные служащие, арендодатели нежилых помещений и другие.

Государственные служащие, которым запрещено вести любую другую предпринимательскую деятельность, стать самозанятыми могут.

Чтобы осуществлять деятельность в качестве самозанятого, необходимо учитывать ряд ограничений. В частности, курьеры могут применять НПД только при перевозке уже оплаченных товаров, а доход они могут получать только за услуги по доставке.

Самозанятый курьер может взять деньги за покупку только при условии, что у него есть касса от магазина или производителя товара.

Если самозанятый работает по трудовому договору, то он не может оказывать услуги или продавать товары своему работодателю. Это правило действует даже после увольнения в течение двух лет.

Преимущества НПД

У специального налогового режима для самозанятых есть ряд преимуществ:

  • не нужно подавать налоговую декларацию, так как учёт доходов происходит автоматически в специальном мобильном приложении «Мой налог»;

  • не требуется контрольно-кассовая техника, чеки формируются в мобильном приложении;

  • нет обязательных платежей страховых взносов в СФР;

  • чтобы начать работать, не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя — доход подтверждается справкой из приложения;

  • зарегистрироваться можно онлайн;

  • возможность совмещать с работой по трудовому договору — зарплата не учитывается при расчёте налога, а трудовой стаж по основному месту работы не прерывается.

Налоговые льготы для самозанятых

Граждане, впервые регистрирующиеся в качестве самозанятых, имеют право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Это значит, что при расчёте налогов будет применяться сниженная ставка: 3 % при расчётах с физическими лицами и 4 % — с юридическими. Однако как только сумма сэкономленных налогов достигнет 10 тысяч рублей, ставка увеличится до стандартных значений: 4 % при расчётах с физическими лицами и 6 % — с юридическими.

Чтобы воспользоваться этой льготой, не нужно подавать дополнительные заявления — она предоставляется автоматически, но только один раз. Если вы повторно зарегистрируетесь как самозанятый, налоговый вычет уже не будет доступен. Однако если при первичной регистрации вы не использовали всю сумму вычета, то при повторной регистрации вы можете использовать оставшуюся часть.

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого

Предусмотрено несколько способов зарегистрироваться в качестве самозанятого:

  • через приложение «Мой налог» — нужен только телефон с выходом в интернет, чтобы пройти несложную процедуру регистрации;

  • в личном кабинете на сайте ФНС — для этого нужен доступ к личному кабинету налогоплательщика;

  • на портале «Госуслуги» — зарегистрироваться могут те, у кого есть учётная запись на портале;

  • через банки-партнёры ФНС — некоторые банки предлагают упрощённую процедуру регистрации в качестве самозанятого.

Порядок уплаты НПД

После регистрации вы можете передавать информацию о своих доходах и оплачивать налоги через личный кабинет самозанятого на сайте ФНС или мобильное приложение «Мой налог».

Для этого необходимо вносить данные обо всех поступлениях, включая наличные платежи. Внесённая информация синхронизируется, поэтому можно указать часть сведений в приложении, а часть — в личном кабинете на сайте налоговой.

Ежемесячно ФНС направляет самозанятым уведомления в приложение или личный кабинет на своём сайте. В этих уведомлениях содержится информация о сумме, которую необходимо уплатить в качестве налога на профессиональный доход (НПД). Размер налога рассчитывается ФНС на основе данных о платежах за месяц, предоставленных самозанятым.

Срок уплаты налога — не позднее 25 числа каждого месяца. Это можно сделать двумя способами:

  • в приложении с помощью банковской карты;

  • сформировать квитанцию и оплатить её в банке.

Чеки создаются автоматически, как только продавец вносит информацию о получении оплаты в приложении или личном кабинете, поэтому контрольно-кассовая техника не требуется. Чтобы предоставить чек клиенту, его можно распечатать, отправить по электронной почте или в любой мессенджер, а также создать QR-код.

В дополнение к информации, предоставленной самозанятыми в приложении и личном кабинете на сайте ФНС, налоговая служба может получать данные о доходах от специализированных сайтов, используемых для поиска клиентов и размещения заказов. Эти сайты автоматически удерживают налог с самозанятых. Но для этого плательщику НПД необходимо дать соответствующее разрешение в приложении «Мой налог», банковском приложении или на сайте ФНС. Перечень сервисов, которые могут отправлять информацию о доходах и уплачивать налог за самозанятых, размещён на сайте налоговой службы.

НДФЛ и НДС

Физические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в качестве самозанятых в соответствии с установленным порядком, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России.

Граждане, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых (НПД), не обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением ситуаций, связанных с импортом товаров в Россию, когда уплата НДС обязательна.

Заключение

В России самозанятость — это активно развивающаяся часть экономики, которая даёт людям возможность законно заниматься предпринимательством с минимальными бюрократическими трудностями.

Этот налоговый режим имеет ряд преимуществ: простота регистрации, низкие налоги, отсутствие отчётности и бухучёта. Самозанятые также могут использовать удобное приложение для учёта доходов и создания чеков, что облегчает их взаимодействие с клиентами.

Но есть и ограничения. Например, годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей, что может помешать некоторым видам деятельности. Кроме того, самозанятые не могут нанимать сотрудников и не получают социальных гарантий, таких как оплачиваемый отпуск или больничный.

Несмотря на это, популярность самозанятости растёт. Она имеет большой потенциал для развития малого бизнеса. Поэтому можно ожидать, что правовое регулирование станет ещё более удобным, а возможности для самозанятых граждан расширятся.

Комментарии

1
  • Никита Ящук
    Владелец

    Самозанятость подходит не для всех. услуги да, а если у вас уже какой то полноценный бизнес, то тут только ИП или ООО.

Борис Мальцев

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Самозанятые

Самозанятые в 2024 году

В 2024 году всё больше людей выбирают самозанятость как форму малого бизнеса. Специальный налоговый режим позволяет им работать на себя, самостоятельно определять график и условия труда, а также получать доход от любимого дела. В статье мы рассмотрим ключевые особенности этого налогового режима.

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