Подпись и МЧД для обособленных подразделений и филиалов  

Чтобы филиалу или обособленному подразделению сформировать и отправить отчетность, понадобится электронная подпись и машиночитаемая доверенность. Если с подписью все более или менее понятно, то оформление доверенности часто вызывает вопросы. Разберем, что нужно в ней указать и как ее сформировать.

Особенности оформления МЧД для обособленных подразделений

Обособленные подразделения компании — это представительства и филиалы юридического лица, которые территориально расположены вне места нахождения головной организации. Это не отдельные юрлица. Их руководителей назначает руководитель юрлица, действовать от имени организации они могут на основании доверенности (п. 3 ст. 55 ГК).

Доверенность должен подписать руководитель головной организации.

Для филиалов иностранных компаний в России действуют другие правила: их полномочия подтверждает доверенность от иностранной организации. Также руководители филиалов иностранных компаний могут выдавать своим сотрудникам машиночитаемую доверенность.

Если филиалу нужно отправлять отчетность в электронном виде, понадобится квалифицированная электронная подпись физлица и соответствующая машиночитаемая доверенность.

Если раньше сотрудники могли подписать и отправить документы с помощью сертификата, выданного по доверенности от юридического лица, то с 31 августа 2023 года они могут получить только сертификаты физических лиц. К ним нужна МЧД — ее подписывает руководитель головной организации.

В реквизитах такой доверенности нужно указать КПП обособленного подразделения. В данных о представляемой организации прописывают реквизиты филиала, а в сведениях о доверителе — информацию о руководителе головной компании. В данных об уполномоченном представителе тоже нужно указать реквизиты обособленного подразделения, а в информации о представителе — ответственного сотрудника филиала.

Если у обособленного подразделения меняется КПП, МЧД со старым КПП становится недействительной, поскольку связка ИНН/КПП не совпадает с теми, что указаны в доверенности. Тогда нужно будет сформировать новую доверенность с текущим КПП для этого филиала.

Если компания открывает обособленное подразделение, ему присваивается новый КПП, и для этого филиала тоже нужно выпустить МЧД. При этом для самого юрлица доверенность перерегистрировать не требуется, если ее выдали без учета определенных обособленных подразделений или филиалов.

Как сформировать доверенность от обособленного подразделения на сотрудника головной компании

Если нужно передать полномочия по работе с документацией подразделения в головной офис, проверьте, что доверенность, которая выдана филиалу от головной организации, содержит право передоверия.

В этом случае в реквизитах нужно указать КПП обособленного подразделения и перечень документов, с которыми работник головной компании может взаимодействовать, если этот перечень ограничен.

Как оформить подпись и МЧД для филиала

Электронную подпись на сотрудника можно получить в аккредитованном Минцифры удостоверяющем центре (УЦ).

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Выпустить доверенность для обособленного подразделения можно с помощью сервисов «1С-Отчетность» и «Астрал Доверенность». Варианты оформления МЧД зависят от того, кто подключен к сервису — головная компания или обособленное подразделение.

Первый вариант. К «1С-Отчетность» или «Астрал Доверенность» подключена головная компания или и головная компания, и обособленное подразделение. Если нужно выпустить доверенность на руководителя филиала, правила такие:

Доверенность оформляет головная компания.

В доверенности указывают реквизиты обособленного подразделения: КПП, адрес местонахождения.

Доверителем выступает руководитель головной компании, указанный в выписке из ЕГРЮЛ. Представитель — руководитель филиала.

Документ подписывает руководитель головной компании.

Чтобы дальше формировать и отправлять отчетность, нужно прописать МЧД в карточке компании в 1С.

Если вы отправили МЧД и в ответ пришел отказ с формулировкой: «Представление налогоплательщиком документа в налоговый орган, в компетенцию которого не входит прием этих документов», оформите доверенность по-другому:

В доверенности укажите реквизиты головной компании, в том числе ее КПП и адрес.

Доверителем выступает руководитель головной компании, представителем — руководитель филиала.

В поле «Органы, для которых действует доверенность» укажите «Действует для всех налоговых органов».

Передайте МЧД в налоговую службу, к которой относится головная организация.

Второй вариант. К «1С-Отчетность» или «Астрал Доверенность» подключено только обособленное подразделение. Порядок действий такой:

Доверенность формирует филиал.

В доверенности нужно указать реквизиты филиала.

Доверителем выступает руководитель головной компании, указанный в выписке из ЕГРЮЛ. Представитель — руководитель филиала.

Документ должен быть заверен подписью руководителя головной компании.

Чтобы дальше отправлять отчетность, нужно прописать доверенность в карточке компании в 1С.

Третий вариант. В выписке из ЕГРЮЛ у юридического лица в качестве руководителя указана управляющая компания.

Доверенность формирует и отправляет управляющая компания.

В доверенности прописывают реквизиты компании, на которую нужно оформить МЧД, — КПП, адрес и другие данные.

Доверителем выступает руководитель управляющей компании, а представителем — руководитель организации.

Документ нужно заверить подписью руководителя управляющей компании.

Чтобы формировать и передавать отчетность, нужно указать МЧД в карточке организации.

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