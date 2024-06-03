Государственная регистрация при ликвидации юридического лица – это полное прекращение существования предприятия. Как провести эту процедуру и быть уверенным в её правильном выполнении?

Причины, по которым требуется государственная регистрация при ликвидации юридического лица

Когда лучше ликвидировать ООО, а не реорганизовывать? Если бизнес не приносит ожидаемую прибыль или сфера коммерческой деятельности, выбранная при регистрации ООО, утратила актуальность, то имеет смысл задуматься о закрытии компании путём её ликвидации.

Также причиной ликвидации компании могут стать разногласия между учредителями. ФНС может принудительно ликвидировать компанию при выявлении нарушений налогового законодательства.

Если в учредительных документах был установлен срок действия компании, его истечение может послужить причиной закрытия бизнеса.

Кто такой ликвидатор компании

Ликвидатор компании – это лицо, которое уполномочено решать все вопросы, связанные с прекращением деятельности ООО.

Он может быть назначен как отдельный специалист или один из участников ООО. Он обладает всеми необходимыми полномочиями для реализации активов, погашения долгов, представления компании в суде и регистрации ликвидации. Работа этого специалиста может занять от нескольких месяцев до года, во течение которых он действует от имени и в интересах ликвидируемой компании, несущей ответственность перед всеми участниками процесса.

Процедура закрытия ООО регламентирована в законе № 129-ФЗ от 08.08.2001 (последняя редакция от 25.12.2023 года).

Ликвидация ООО пошагово

Чтобы снять с регистрации ООО, нужно выполнить несколько действий. Начнём с принятия решения учредителями, затем проинформируем ведомства и персонал о прекращении деятельности. Следующий шаг – закрытие расчётного счёта, рассчитаться с долгами и обратиться в ФНС для исключения ООО из реестра.

Давайте рассмотрим каждый этап подробнее, начиная с протокола общего собрания.

Составление протокола общего собрания

Для вынесения решения о прекращении функционирования фирмы необходимо провести собрание учредителей ООО и составить протокол, в котором будут фиксироваться все утверждённые моменты. В тексте протокола, помимо обычной информации (дата, место проведения, участники, повестка), должна содержаться информация о принятом решении, назначении ликвидатора и установлении срока процедуры.

Все участники собрания подписывают документ, который заверяется печатью организации. Если устав не предусматривает того, что решения собрания участников ООО не требуют нотариального заверения, то протокол нужно будет заверить у нотариуса.

Принятие решения

Принятие решения о ликвидации компании может происходить из различных источников, включая совет учредителей, директора или участников общества. Чтобы принятое решение вступило в силу, необходимо, чтобы все за него проголосовали единогласно. Если у ООО только один учредитель, то он может принять решение о ликвидации компании лично.

Отправка уведомления о ликвидации юрлица в налоговую и фонды

В течение трёх рабочих дней после принятия решения об окончании деятельности компании следует отправить в налоговую и фонды заявление по форме Р 15056, а также приложить к нему документ о ликвидации.

Форму Р 15056 нужно будет направлять в налоговую инспекцию неоднократно с указанием различных причин её подачи.

На основе предоставленных документов налоговая инспекция отмечает в ЕГРЮЛ, что компания находится на стадии ликвидации. После получения уведомления от ФНС, налоговая проверяет, когда последний раз проводилась проверка ликвидируемой компании, и при необходимости назначает новую проверку. СФР также может провести проверку в отношении начисления заработной платы, страховых выплат и взносов.

Публикация уведомления в Федресурсе

Необходимо разместить уведомление на Федресурсе в течение трех дней после принятия решения о ликвидации компании. Для этого нужно пройти регистрацию в едином федеральном реестре, оплатить государственный сбор и запросить опубликование информации.

В случае пропуска этой процедуры организация может быть оштрафована на сумму от 5 до 10 тысяч рублей или получить отказ в проведении ликвидации.

Оповещение всех кредиторов

Отправить уведомление о ликвидации нужно и всем кредиторам, которые имеют долговые обязательства перед компанией. Кредиторами могут быть как физические, так и юридические лица. Сообщить им о прекращении деятельности компании нужно в письменном виде. Желательно продублировать информацию публикацией в СМИ, чтобы её могли увидеть все, перед кем у компании есть долговые обязательства.

Публикация уведомления о ликвидации в средствах массовой информации

Ликвидируемая компания обязана отправить извещение в «Вестник государственной организации» в момент, когда в реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появляется пометка о начале прекращения её деятельности.

Публикация уведомления о ликвидации в средствах массовой информации происходит одновременно с публикацией заметки о завершении деятельности в специализированных СМИ.

Для размещения извещения на онлайн-платформе «Вестника» необходимо пройти регистрацию, заполнить специальную анкету, предоставить необходимые документы, оплатить обязательный сбор и дождаться публикации. После этого обращений от кредиторов компания может ожидать в течение 60 дней.

Уведомление сотрудников и службы занятости

При планируемом закрытии фирмы руководство обязано уведомить своих сотрудников за два месяца до фактического увольнения. В случае если в офисе работает более 15 человек, их увольнение при ликвидации будет рассматриваться как коллективное или массовое. В таких ситуациях компания должна сообщить об этом сотрудникам и службе занятости за три месяца до запланированного закрытия.

Для отправки уведомления в центр занятости требуется зарегистрироваться на портале «Работа России» как работодатель. Отчёт о ликвидации компании включает увольнение даже тех сотрудников, которые обычно не могут быть уволены работодателем, таких как сотрудники в декретном отпуске или на длительном больничном.

Увольнение сотрудников официально оформляется приказом, который регистрируется в трудовой книжке с отметкой о прекращении трудовых отношений из-за ликвидации компании. Ликвидируемая организация также обязана выплатить сотрудникам соответствующие взносы и предоставить отчёт в Социальный фонд, а также запросить у фонда проверку расчётов для уточнения отсутствия задолженностей.

Снятие онлайн-кассы с учёта и закрытие расчётного счёта

Чтобы снять онлайн-кассу с учёта, в налоговую направляется соответствующее заявление. Рассмотрение этого заявления может занять до 10 рабочих дней. В случае ликвидации ООО налоговая автоматически проведёт снятие с учёта кассы. Дополнительного заявления по этому поводу не требуется.

Для завершения процедуры закрытия расчётного счёта в банк нужно направить соответствующее уведомление.

Расчёт по задолженностям

Передача денежных средств с расчётного счёта ООО для урегулирования долгов перед кредиторами должна быть проведена до полного прекращения существования компании. В случае недостаточности средств, ликвидационная комиссия инициирует продажу активов фирмы. Если даже после продажи активов задолженности не покрываются полностью, то целесообразно инициировать банкротство компании.

Подготовка промежуточного ликвидационного баланса

Промежуточный ликвидационный баланс, который должен быть представлен налоговой службе в форме заявления Р15016 с указанием кода причины «4» через два месяца после публикации о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации».

В этом документе содержатся сведения о расчётах по задолженностям перед кредиторами и имущество компании. Он составляется в ведомости произвольной формы и может быть оформлен по образцу на фото.

Согласно утверждённому промежуточному балансу, компания должна удовлетворить все требования её кредиторов. Порядок удовлетворения запросов установлен следующим образом:

в первую очередь компания рассчитывается с гражданами, перед которыми она несёт ответственность за причинение морального или физического вреда;

во второй очереди идут расчёты по заработной плате и выходным пособиям;

далее компания рассчитывается с бюджетом и фондами;

в конце проводятся расчёты с остальными кредиторами.

Формирование пакета необходимых документов

Для завершения процесса регистрации ликвидации юридического лица необходимо собрать определённый набор документов. В этот пакет включены следующие бумаги:

Итоговый ликвидационный баланс, который формируется после взаиморасчётов с кредиторами и утверждается соответствующим решением. Последние налоговые отчёты. Форма заявления Р15016, в которой причину ликвидации отмечена цифрой «7», представленная как в бумажном, так и в электронном формате. Квитанция об уплате государственного сбора в размере 800 рублей за регистрацию ликвидации.

Получив все бумаги, специалисты налоговой службы выдают расписку, а затем в течение пяти дней после их приёма в ЕГРЮЛ делается запись о завершении деятельности компании. Налоговая инспекция предоставляет выписку из единого реестра и уведомляет о прекращении деятельности юридического лица.

Отправка документов в налоговую

После подготовки всех необходимых документов, возможно доставить их в налоговую инспекцию лично ликвидатору компании или поручить передать их нотариусу. Также можно отправить документы по почте, но важно приложить к ним подробное описание и отправить их с заявленной ценностью.

Кроме этого, для передачи документов можно использовать онлайн-сервис на сайте налоговой службы. При этом они должны быть заверены электронной подписью и снабжены описью.

Передача документов в архив и уничтожение печати ООО

Для передачи документов в архив и уничтожения печати ООО требуется выполнить несколько шагов.

После принятия решения о прекращении государственной регистрации юридического лица и ликвидации компании, ООО обязано передать свои документы в архив. Сюда включаются устав, приказы, касающиеся персонала, трудовые договоры, личные дела сотрудников, расчётные счета и ведомости, оригиналы трудовых книжек и другие личные документы персонала. Также необходимо передать договоры страхования, решение о ликвидации и протокол собрания, на котором оно было принято, а также ОГРН, ИНН, и выписки из ЕГРЮЛ.

При закрытии ООО нужно устранить печать компании. Выбор способа её уничтожения – по собственному усмотрению представителей ООО, так как официального утверждённого способа для этого нет.

Проверка выписки ЕГРЮЛ

Проверка выписки ЕГРЮЛ включает получение расписки от налоговой инспекции с указанием предполагаемой даты снятия компании с государственного учёта. Основываясь на этой дате, можно осуществлять проверку ЕГРЮЛ на наличие изменений в записях о ликвидируемом ООО с ограниченной ответственностью. При подаче документов на ликвидацию в налоговую инспекцию, можно указать предпочтительный способ получения расписки от ФНС: почтой или в электронном формате.

Сервис «Регистрация бизнеса» от компании «Астрал-Софт» – простой и быстрый способ открыть ООО после ликвидации. Заполнить все необходимые формы, проверить их на ошибки, подготовить устав и отправить в ФНС здесь можно, не оплачивая государственную пошлину.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KNSHX