₽ Заказать рекламу
Астрал
Индивидуальный предприниматель

Регистрация ИП через личный кабинет налогоплательщика

Регистрация ИП через личный кабинет налогоплательщика – это удобный способ управления расчётами с налоговыми органами и пользования услугами, предоставляемыми налоговой службой для бизнеса.
Регистрация ИП через личный кабинет налогоплательщика
Иллюстрация: Астрал

Регистрация личного кабинета

Регистрация личного кабинета ИП осуществляется через официальный веб-сайт ФНС. После регистрации предприниматель получает доступ к различным сервисам и услугам, доступным для физических и юридических лиц.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdXdo08BptFK09mQDNKovdsip74wfpWQXT8fgj5Qj6zyisesdlnq2-woIfYERGcjWQ9QCaGBz5cw7h7shneknDuAzA0C4aIVMp2IlyGfMfamjvqPeXHb3lUBakJ7V_H1gfLZIp8sAUqt749l8SQG8pBrDjHfoTERIxpBjD-?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

Индивидуальный предприниматель может использовать свою персональную страницу на сайте налоговой службы для выполнения ряда действий:

  1. Оплатить все обязательные налоги, пошлины и взносы.

  2. Получить информацию о налоговых номерах физических и юридических лиц.

  3. Использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчёта различных налогов, включая земельный, транспортный и имущественный налог, а также выбор оптимальной системы налогообложения.

  4. Получить доступ к данным из различных государственных реестров, включая ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестры субъектов малого и среднего бизнеса, информационную адресную систему и другие.

  5. Зарегистрировать свой бизнес.

  6. Проверить своих партнёров по бизнесу, чтобы минимизировать риски.

  7. Проверить ЭЦП, ознакомиться с актуальными формами документов, создавать и проверять электронные доверенности, а также функций электронного документооборота, которые можно использовать. Первичную информацию о налогах и деятельности ФНС можно получить из первых уст. 

  8. Записаться на приём, обратиться в ФНС, подать жалобу, разблокировать счёт или получить платёжные реквизиты.

Перечень услуг, которые предоставляются пользователям сервиса ФНС, постепенно расширяется.

Для открытия ИП доступны различные способы регистрации, включая применение электронной цифровой подписи и обращение в инспекцию ФНС. 

Кроме официального сайта налоговой службы, можно воспользоваться услугами других сервисов, например, «Регистрация бизнеса» от компании «Астрал Софт». Этот сервис позволяет подать заявление в налоговую инспекцию, выбрать налоговый режим, не тратя время на походы к нотариусу или уплату госпошлины.

Регистрация с помощью ЭЦП

Последовательность действий для регистрации личного кабинета (ЛК) индивидуального предпринимателя на портале налог.ру с использованием электронной цифровой подписи начинается с выбора соответствующего пункта в разделе для входа на веб-сайт.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeSQ37lPEffBhKYK2WV4zL-EcjWSJ0trpRfiDSReeZlqDvRgLELvXer8Zhstp6XmngKlF2JMVevfVNxgu39_vRhKi1LqB5WJ8VZddmaQ9goxxaLW1XDFU-9ORqSBozMESgDL2SjKDA9z6EFs8rcoGipT8Ls9i7vfi0N_hXU1A?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

Затем необходимо подключить электронный носитель к компьютеру и подписать соглашение об открытии доступа с использованием ЭЦП, вводя свой электронный адрес и проходя процедуру капчи. После этого во всплывающем окне следует проверить правильность введённых данных и убедиться в доставке уведомления на электронную почту, содержащего ссылку для завершения регистрации ЛК ИП при переходе по ней.

Регистрация в ФНС

Для оформления регистрации в ФНС, если возникли сложности с доступом к личному кабинету налогоплательщика, необходимо обратиться к сотрудникам налоговой инспекции. Для прохождения процедуры необходимы паспорт и ИНН. После обращения специалист ФНС выдаст специальную карту с информацией о вашем ИП, дате обращения, коде отделения налоговой службы, а также первоначальный логин и пароль для доступа к личному кабинету. Далее, нужно будет ввести этот логин и пароль на странице входа в личный кабинет, чтобы получить доступ ко всем функциям налоговой службы.

Для обеспечения безопасности рекомендуется сменить первичный пароль в течение первых 30 дней после его получения, иначе он будет заблокирован.

Как войти в личный кабинет налоговой для ИП

Вход в личный кабинет налоговой для индивидуальных предпринимателей возможен через портал Госуслуг, номер ИНН или с помощью электронной цифровой подписи.

Для ознакомления с регистрационной картой следует загрузить её образец.

Для доступа к персональному аккаунту в налоговой службе через портал государственных услуг, необходимо выбрать соответствующий вариант в окне входа.

Через Госуслуги

Авторизация на сайте Госуслуг проходит в несколько простых шагов. Нужно выбрать способ входа из предложенных сайтом ФНС вариантов.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfnXT_BwRYMnkwcANamGXz9WHbaWWboTbkIzVEt5R8UD7uiIc0Qj01c7zjdltgLV-mwsHLLkIcTXhI4P20bjOeMN0r_4jrUUjAU9FPYByNSL5YUSUWXX5EJpRLhyp_hiODkDVgv3w0om4WgSuphsEeC8aOV9P8PVKUmN-xr?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

Далее нужно авторизоваться на странице входа на портал Госуслуги.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfUXjW5zU3Y_ok--wrxf1-NHLmk8dp33CYEBDYmjQ9ljxCx75G0v_EhqtslA3ABYJRBil6sddBy5w79gWr9D9Ltu2CqDLFfSdJCrL3EushVGGT57arZkbyz0-ALNTniZ5qPI6T1wS3eDRxLPSZZ2YVi86kvyJmm8c1es77oHA?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

После успешной авторизации, система автоматически откроет ваш личный кабинет налогоплательщика. 

По ИНН

Для входа в Личный кабинет по ИНН необходимо выбрать соответствующий способ на странице входа. Следует ввести ИНН и пароль в соответствующие поля, который был предоставлен ФНС или вашим личным кабинетом, и затем нажать кнопку «Войти».

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeB7kVMg2L-n_HnPkSvuW8zNC-ONU3ZcXC-1-nFPusydHV5nlBxfIKu9Hvntvi-pqEg9jJQ5EA1YrLCYU9yTSWu8uhGKBPXO9ga3dSoFJfM_PSIO58HyFI2Y1gHCy3PKdOI0ocKIIEkPotC67gvIGj5sxk7uRwSW-8eIChc?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

Используя ЭЦП

Для доступа к личному кабинету налогоплательщика через ЭЦП необходимо выполнить несколько шагов. Вначале требуется активировать проверку сертификата, после чего ввести пароль хранилища ключей и выбрать нужный сертификат. Затем присоедините носитель ЭЦП к компьютеру и нажмите кнопку для входа в ЛК. 

Функции и разделы личного кабинета налогоплательщика для ИП

В личном кабинете налогоплательщика для ИП доступны различные функции и разделы.

Рассмотрим теперь структуру личного кабинета и его основные функции для ИП.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcr5OZWiRVqsFoLG0viAsM_VyC-grTOW0N32baiTnqh1Q07jUifhflv9FUBaLfMQS040d12Q-hwR_W_hI_N6zEBGgptUMrkxNY_zduY8d7tKDzSONog7Pdv_XYA1dphRjTqqBAFA_WNFvCoTAam4c43czQhxm7KF8XjQ1Tb?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

В разделе «Главная» вы можете увидеть информацию о выбранной системе налогообложения, обязательствах и доступных операциях по ней. Также здесь есть возможность пополнить Единый налоговый счёт (ЕНС). Если вы хотите узнать о камеральных проверках в отношении вашего ИП, вы можете перейти в соответствующий раздел, где будет отображена информация о незавершённых и завершённых проверках. Также здесь вы можете изменить систему налогообложения. В разделе «Почта» вы найдёте уведомления от ФНС и заявления, отправленные вами как индивидуальным предпринимателем.

Раздел «Профиль» предоставляет информацию о физическом лице (данные из реестра ЕГРИП, контактный номер, почтовый адрес). Здесь есть возможность внести изменения в данные о физическом лице и настроить личный кабинет.

В разделе «Как меня видит налоговая» отображаются разнообразные показатели для справочных и расчётных целей, расхождения в финансовой и налоговой отчётности, информация о хозяйственной деятельности.

Раздел «Сервисы» предоставляет перечень функций для подготовки различных документов и справок, изменения системы налогообложения, сроков оплаты, информацию о физическом лице, взносы в страховую, данные о сотрудниках, действия с ККТ, обращение в налоговую инспекцию и другие государственные органы, уплата госпошлины. В разделе «Мои кассы» отображается отчётность по ККТ для всех касс, используемых предпринимателем.

В разделе «Помощь» пользователь ЛК налогоплательщика сможет получить детальную информацию о функционировании сервиса и связаться с техподдержкой. Можно проверять деловых партнёров, следить за задолженностями или избыточными выплатами по налогам и взносам, просматривать историю налоговых взносов, пополнять Единый налоговый счёт, запрашивать выписку из ЕГРИП и выполнить другие действия, необходимые для ведения деловой деятельности. 

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf5KbxgzHY8kbO5O8Gy3r5F5g84-1BOI7dGuKUmi-HXrH13on0245aM6GXTIujzfJ8aD2Ry-4EPhx87cBg1SbUHm6S4tTn4NijJrv2C8REFFMym3qmzUG9Q1BjL7M3Dvf1C6UsvecX5omx0jnsCdZCWO_erAwfjB6H8UKLCfA?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeZq3Km7ozfqz0IO1CDggYQ75_QAsi02U_yB2ytVSmCQhfU0nHA3Ayz81i6dwAQnopC3kH45tC3A3VsAeaROaCWMrCI5F_RyN9p4bo2TB7-1i1DxZLOCdHCldgKuoUUgNkSS7F2kLmCDLrNFB85vg3F3abMUSDXR1pTRxhy1w?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

Мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»

Регистрация индивидуального предпринимателя в личном кабинете налоговой службы доступна не только через компьютер, но и через мобильное приложение, которое легко установить всего за несколько минут.

Благодаря этому приложению все возможности сервиса всегда под рукой. Оно доступно как для операционной системы Android, так и для IOS.

Приложение для Android

Для пользователей Android доступно приложение под названием «Личный кабинет предпринимателя», которое можно загрузить из магазинов Google Play или RuStore.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXci6b_m5XVckhPkDaxfRjEY9g3ze8PR5n7BIaXScwivBkp_6rYMNloqGNMbpn54j-e7FyvG2ws2F9Kai6f_ECB2rGU5tHtXLs52MOzqTHDABYSuVbPszNF9YhNv-zmCKQJT4cOlJis030PG1oZYDrazu7IZUqP1VAcS5a2r7g?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

После загрузки приложения необходимо запустить его, войти под своими учётными данными и начать пользоваться предлагаемыми функциями. Установка и использование приложения абсолютно бесплатны.

Приложение для IOS

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcBbk8EMHSUczhSPuJfI4DCssHkCLtzXAwDKG65t59ziNu1X4PjWNU--3GeXJGmIfTuwIAO9yLfm6Sd9G0AvGoYKyemEwDi_hassdEoI7TT4rTt-wQkM8Cis5BTi1SyNBXqXhEQqlMOE4rWXLXDp7SSUm5_snJF0oHArpLa0w?key=3GiWgdbD2ZPiHD59ddTgwQ

Магазин AppStore предлагает приложение для IOS, которое можно установить на устройства Apple, чтобы управлять налоговыми платежами. Загрузка занимает минуты, но при этом непременно стоит ознакомиться с характеристиками и описаниями приложения. Решение важных вопросов по налогообложению станет проще благодаря этому приложению. 

Часто задаваемые вопросы о регистрации личного кабинета ИП в ФНС

Как узнать свой ИНН?

Для того чтобы узнать свой ИНН, есть несколько способов. Один из них - обратиться на сайт nalog.ru и ввести запрос в соответствующей строке. Другой вариант – зайти на портал Госуслуги и выбрать услугу «Узнать свой ИНН» в личном кабинете. Там нужно будет указать свои данные (имя, фамилию, отчество, место рождения, дату) и отправить запрос. Сервис выдаст в ответ цифры вашего ИНН. Таким же способом можно узнать ИНН предпринимателя, введя его данные в строку запроса. 

Где взять реквизиты ИФНС?

Для получения информации о реквизитах ИФНС, необходимых для уплаты государственной пошлины или других операций, доступен сервис налоговой службы под названием «Определение реквизитов органа государственной регистрации ИП и юрлиц, обслуживающих данный адрес». В этом сервисе вам потребуется указать тип налогоплательщика (физическое лицо или юридическое лицо), ввести свой адрес и указать регион. В ответе на ваш запрос сервис предоставит вам код отделения ИФНС, к которому вы относитесь как налогоплательщик, платёжные реквизиты, а также реквизиты отделения для регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, к которому вы территориально относитесь. Кроме того, вы также можете получить информацию о реквизитах, посетив лично ближайшее отделение налоговой службы.

Как записаться на приём в налоговую инспекцию?

Это можно сделать с помощью портала Госуслуги или на официальном сайте ФНС. На портале Госуслуги необходимо открыть личный кабинет, указать свои данные и выбрать тему обращения, а также удобное время и дату приёма в ИФНС. На сайте ФНС можно записаться, используя личный кабинет налогоплательщика. Для этого потребуется указать свой статус (юрлицо, предприниматель, гражданин), внести данные и выбрать время посещения налоговой инспекции. Это можно сделать как с компьютера, так и с мобильного устройства.

Каковы требования к ПО для установки КЭП?

Для установки КЭП необходимо иметь установленную версию программы КриптоПро CSP 5.0.12000 и плагин КриптоПро ЭЦП версии 2.0.14368 и выше. Также необходимо скачать корневой и подчинённый сертификаты Минцифры России и УЦ ФНС, а также личный сертификат для использования КЭП для ФНС. Операционная система ПК должна быть не менее Windows 7, и важно, чтобы браузер и криптопровайдер поддерживали алгоритмы сквозного шифрования. Для проверки всех требований к программному обеспечению рекомендуется обратиться на сайт ФНС.

Какие КСКПЭП должны быть использованы при подключении к ЛК?

Регистрация в ЛК ИП требует усиленной квалифицированной подписи, включая те, которые используются для бухгалтерской и налоговой отчётности через телекоммуникационные каналы. 

Сколько времени занимает создание личного кабинета налогоплательщика? 

Обычно процесс занимает до трёх дней после регистрации, необходимых для проверки данных. 

Подведём итоги

Личный кабинет налогоплательщика представляет собой удобный онлайн-инструмент для взаимодействия с налоговой службой.

Для доступа ко всем возможностям личного кабинета ИП, необходимо получить КЭП. Регистрацию персонального аккаунта в налоговой можно выполнить через портал Госуслуги, на веб-сайте налоговой службы или в офисе ИФНС.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KPC7s

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: бургеры подорожали на 58%, Telegram выпустил полезные обновления, а проливные дожди затопили Калининград

Подготовили обзор главных событий дня — 3 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

С дохода от продажи квартиры надо будет платить НДФЛ по ставке 13% или 15%

Сейчас доход от продажи недвижимости облагается по ставке 13% независимо от суммы такого дохода. С 2025 года ставка будет зависеть от его размера.

Лимиты по УСН

Власти увеличат порог для применения УСН

Предпринимателей с доходом свыше 60 млн рублей обяжут платить НДС. На выбор им предложат платить налог по ставке 20% и сохранить вычеты, либо отказаться от вычетов по НДС и платить 5 или 7%.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

У работающих родителей будет налоговый кешбэк, но нужно потерпеть до 2026 года. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1695

СФР будет возвращать работающим родителям НДФЛ — вот такая рокировочка. Будет вычет за значки ГТО, но смешной. Туристов будет сопровождать по маршруту проводник с аттестатом. Налоговая требует пояснения по уведомлению, но такой нормы в НК нет. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Дробление бизнеса

Амнистия по дроблению, какой ее видит Минфин в законопроекте

3 июня в Госдуму поступил минфиновский законопроект с масштабными изменениями в НК с 2025 года в рамках налоговой реформы.

Подакцизные товары

С 1 июня производители табака перестали клеить бумажные акцизы на сигареты

Теперь власти будут отслеживать налоговую базу компаний, которые платят акцизы на табак, через систему мониторинга.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Алексей Иванов
Ведение бизнеса

Панки, хой!

Присоединился к команде Клерка, чтобы развить и улучшить продукты платной подписки. «Клерк.Премиум» ждут изменения.

Панки, хой!
7
Стандартный вычет

Как изменятся стандартные вычеты на детей: таблица

С 2025 года вычеты на детей будут в 2 раза больше. Лимит дохода тоже вырастет. И получить вычеты можно будет без заявления.

Налоговые споры

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию

Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию
3-НДФЛ

Налоговики назвали пять частых ошибок в 3-НДФЛ

В ходе камеральной проверки деклараций 3-НДФЛ налоговики выявляют ошибки. В частности, люди неправильно отражают вычет как в первичной, так и уточненной декларации.

Социальная поддержка

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет

Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет
Juvelex
Инвестиции

Утверждены правила торговли слитками

Правительство утвердило постановление от 15.05.2024 № 604 «Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов».

Разборы законов

1 308
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Личные финансы

Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды

Новая квартира, машина или отсутствие долгов для многих являются желаемой перспективой, но не всегда легко реализуемой. Рассказываем, как поставить финансовую цель таким образом, чтобы ее достичь и не потерять мотивацию.

Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды
ВЭД

ФТС: информационный обмен с участниками ВЭД затруднен из-за DDoS-атаки

Операторы связи, с которыми сотрудничает таможня, попали под DDoS-атаку. Но взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности вернулось в штатный режим.

Самозанятые

Как ИП перейти с НПД на УСН

Перестать быть самозанятым можно при отказе от НПД или утрате права на его применение. Порядок для перехода на УСН для этих случаев разный.

Трудовое право

С 1 сентября усложнили выполнение квот по трудоустройству инвалидов

Правительство утвердило новые правила выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов.

Lexintel
Расчеты с работниками

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам наличными. Что нужно знать работодателю

В большинстве случаев выплачивать зарплату иностранным сотрудникам наличными нельзя — это нарушение валютного законодательства. Но из этого правила есть исключения. Как работодателю не получить штраф и какие доводы заявить в суде, рассказываем в статье.

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам наличными. Что нужно знать работодателю
Стандартный вычет

💪 Сотрудники со значком ГТО будут получать на 65 рублей больше

С 2025 года вводят новый вычет за выполнение норм ГТО.

10

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Пользователи интернета

Сайты госорганов перестали работать из-за сбоя

Пользователи не могут получить доступ к сайту Минфина и других государственных учреждений. Сбой связан с неполадками магистральной сети связи.

1

Интересные материалы

«Мои самозанятые»
Самозанятые

10 главных ошибок при сотрудничестве с самозанятыми

Рассказываем, какие ошибки часто допускают заказчики при сотрудничестве с исполнителями-плательщиками налога на профдоход, как избежать ошибок.

10 главных ошибок при сотрудничестве с самозанятыми