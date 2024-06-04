Регистрация ИП через личный кабинет налогоплательщика – это удобный способ управления расчётами с налоговыми органами и пользования услугами, предоставляемыми налоговой службой для бизнеса.

Регистрация личного кабинета

Регистрация личного кабинета ИП осуществляется через официальный веб-сайт ФНС. После регистрации предприниматель получает доступ к различным сервисам и услугам, доступным для физических и юридических лиц.

Индивидуальный предприниматель может использовать свою персональную страницу на сайте налоговой службы для выполнения ряда действий:

Оплатить все обязательные налоги, пошлины и взносы. Получить информацию о налоговых номерах физических и юридических лиц. Использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчёта различных налогов, включая земельный, транспортный и имущественный налог, а также выбор оптимальной системы налогообложения. Получить доступ к данным из различных государственных реестров, включая ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестры субъектов малого и среднего бизнеса, информационную адресную систему и другие. Зарегистрировать свой бизнес. Проверить своих партнёров по бизнесу, чтобы минимизировать риски. Проверить ЭЦП, ознакомиться с актуальными формами документов, создавать и проверять электронные доверенности, а также функций электронного документооборота, которые можно использовать. Первичную информацию о налогах и деятельности ФНС можно получить из первых уст. Записаться на приём, обратиться в ФНС, подать жалобу, разблокировать счёт или получить платёжные реквизиты.

Перечень услуг, которые предоставляются пользователям сервиса ФНС, постепенно расширяется.

Для открытия ИП доступны различные способы регистрации, включая применение электронной цифровой подписи и обращение в инспекцию ФНС.

Кроме официального сайта налоговой службы, можно воспользоваться услугами других сервисов, например, «Регистрация бизнеса» от компании «Астрал Софт». Этот сервис позволяет подать заявление в налоговую инспекцию, выбрать налоговый режим, не тратя время на походы к нотариусу или уплату госпошлины.

Регистрация с помощью ЭЦП

Последовательность действий для регистрации личного кабинета (ЛК) индивидуального предпринимателя на портале налог.ру с использованием электронной цифровой подписи начинается с выбора соответствующего пункта в разделе для входа на веб-сайт.

Затем необходимо подключить электронный носитель к компьютеру и подписать соглашение об открытии доступа с использованием ЭЦП, вводя свой электронный адрес и проходя процедуру капчи. После этого во всплывающем окне следует проверить правильность введённых данных и убедиться в доставке уведомления на электронную почту, содержащего ссылку для завершения регистрации ЛК ИП при переходе по ней.

Регистрация в ФНС

Для оформления регистрации в ФНС, если возникли сложности с доступом к личному кабинету налогоплательщика, необходимо обратиться к сотрудникам налоговой инспекции. Для прохождения процедуры необходимы паспорт и ИНН. После обращения специалист ФНС выдаст специальную карту с информацией о вашем ИП, дате обращения, коде отделения налоговой службы, а также первоначальный логин и пароль для доступа к личному кабинету. Далее, нужно будет ввести этот логин и пароль на странице входа в личный кабинет, чтобы получить доступ ко всем функциям налоговой службы.

Для обеспечения безопасности рекомендуется сменить первичный пароль в течение первых 30 дней после его получения, иначе он будет заблокирован.

Как войти в личный кабинет налоговой для ИП

Вход в личный кабинет налоговой для индивидуальных предпринимателей возможен через портал Госуслуг, номер ИНН или с помощью электронной цифровой подписи.

Для ознакомления с регистрационной картой следует загрузить её образец.

Для доступа к персональному аккаунту в налоговой службе через портал государственных услуг, необходимо выбрать соответствующий вариант в окне входа.

Через Госуслуги

Авторизация на сайте Госуслуг проходит в несколько простых шагов. Нужно выбрать способ входа из предложенных сайтом ФНС вариантов.

Далее нужно авторизоваться на странице входа на портал Госуслуги.

После успешной авторизации, система автоматически откроет ваш личный кабинет налогоплательщика.

По ИНН

Для входа в Личный кабинет по ИНН необходимо выбрать соответствующий способ на странице входа. Следует ввести ИНН и пароль в соответствующие поля, который был предоставлен ФНС или вашим личным кабинетом, и затем нажать кнопку «Войти».

Используя ЭЦП

Для доступа к личному кабинету налогоплательщика через ЭЦП необходимо выполнить несколько шагов. Вначале требуется активировать проверку сертификата, после чего ввести пароль хранилища ключей и выбрать нужный сертификат. Затем присоедините носитель ЭЦП к компьютеру и нажмите кнопку для входа в ЛК.

Функции и разделы личного кабинета налогоплательщика для ИП

В личном кабинете налогоплательщика для ИП доступны различные функции и разделы.

Рассмотрим теперь структуру личного кабинета и его основные функции для ИП.

В разделе «Главная» вы можете увидеть информацию о выбранной системе налогообложения, обязательствах и доступных операциях по ней. Также здесь есть возможность пополнить Единый налоговый счёт (ЕНС). Если вы хотите узнать о камеральных проверках в отношении вашего ИП, вы можете перейти в соответствующий раздел, где будет отображена информация о незавершённых и завершённых проверках. Также здесь вы можете изменить систему налогообложения. В разделе «Почта» вы найдёте уведомления от ФНС и заявления, отправленные вами как индивидуальным предпринимателем.

Раздел «Профиль» предоставляет информацию о физическом лице (данные из реестра ЕГРИП, контактный номер, почтовый адрес). Здесь есть возможность внести изменения в данные о физическом лице и настроить личный кабинет.

В разделе «Как меня видит налоговая» отображаются разнообразные показатели для справочных и расчётных целей, расхождения в финансовой и налоговой отчётности, информация о хозяйственной деятельности.

Раздел «Сервисы» предоставляет перечень функций для подготовки различных документов и справок, изменения системы налогообложения, сроков оплаты, информацию о физическом лице, взносы в страховую, данные о сотрудниках, действия с ККТ, обращение в налоговую инспекцию и другие государственные органы, уплата госпошлины. В разделе «Мои кассы» отображается отчётность по ККТ для всех касс, используемых предпринимателем.

В разделе «Помощь» пользователь ЛК налогоплательщика сможет получить детальную информацию о функционировании сервиса и связаться с техподдержкой. Можно проверять деловых партнёров, следить за задолженностями или избыточными выплатами по налогам и взносам, просматривать историю налоговых взносов, пополнять Единый налоговый счёт, запрашивать выписку из ЕГРИП и выполнить другие действия, необходимые для ведения деловой деятельности.

Мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»

Регистрация индивидуального предпринимателя в личном кабинете налоговой службы доступна не только через компьютер, но и через мобильное приложение, которое легко установить всего за несколько минут.

Благодаря этому приложению все возможности сервиса всегда под рукой. Оно доступно как для операционной системы Android, так и для IOS.

Приложение для Android

Для пользователей Android доступно приложение под названием «Личный кабинет предпринимателя», которое можно загрузить из магазинов Google Play или RuStore.

После загрузки приложения необходимо запустить его, войти под своими учётными данными и начать пользоваться предлагаемыми функциями. Установка и использование приложения абсолютно бесплатны.

Приложение для IOS

Магазин AppStore предлагает приложение для IOS, которое можно установить на устройства Apple, чтобы управлять налоговыми платежами. Загрузка занимает минуты, но при этом непременно стоит ознакомиться с характеристиками и описаниями приложения. Решение важных вопросов по налогообложению станет проще благодаря этому приложению.

Часто задаваемые вопросы о регистрации личного кабинета ИП в ФНС

Как узнать свой ИНН?

Для того чтобы узнать свой ИНН, есть несколько способов. Один из них - обратиться на сайт nalog.ru и ввести запрос в соответствующей строке. Другой вариант – зайти на портал Госуслуги и выбрать услугу «Узнать свой ИНН» в личном кабинете. Там нужно будет указать свои данные (имя, фамилию, отчество, место рождения, дату) и отправить запрос. Сервис выдаст в ответ цифры вашего ИНН. Таким же способом можно узнать ИНН предпринимателя, введя его данные в строку запроса.

Где взять реквизиты ИФНС?

Для получения информации о реквизитах ИФНС, необходимых для уплаты государственной пошлины или других операций, доступен сервис налоговой службы под названием «Определение реквизитов органа государственной регистрации ИП и юрлиц, обслуживающих данный адрес». В этом сервисе вам потребуется указать тип налогоплательщика (физическое лицо или юридическое лицо), ввести свой адрес и указать регион. В ответе на ваш запрос сервис предоставит вам код отделения ИФНС, к которому вы относитесь как налогоплательщик, платёжные реквизиты, а также реквизиты отделения для регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, к которому вы территориально относитесь. Кроме того, вы также можете получить информацию о реквизитах, посетив лично ближайшее отделение налоговой службы.

Как записаться на приём в налоговую инспекцию?

Это можно сделать с помощью портала Госуслуги или на официальном сайте ФНС. На портале Госуслуги необходимо открыть личный кабинет, указать свои данные и выбрать тему обращения, а также удобное время и дату приёма в ИФНС. На сайте ФНС можно записаться, используя личный кабинет налогоплательщика. Для этого потребуется указать свой статус (юрлицо, предприниматель, гражданин), внести данные и выбрать время посещения налоговой инспекции. Это можно сделать как с компьютера, так и с мобильного устройства.

Каковы требования к ПО для установки КЭП?

Для установки КЭП необходимо иметь установленную версию программы КриптоПро CSP 5.0.12000 и плагин КриптоПро ЭЦП версии 2.0.14368 и выше. Также необходимо скачать корневой и подчинённый сертификаты Минцифры России и УЦ ФНС, а также личный сертификат для использования КЭП для ФНС. Операционная система ПК должна быть не менее Windows 7, и важно, чтобы браузер и криптопровайдер поддерживали алгоритмы сквозного шифрования. Для проверки всех требований к программному обеспечению рекомендуется обратиться на сайт ФНС.

Какие КСКПЭП должны быть использованы при подключении к ЛК?

Регистрация в ЛК ИП требует усиленной квалифицированной подписи, включая те, которые используются для бухгалтерской и налоговой отчётности через телекоммуникационные каналы.

Сколько времени занимает создание личного кабинета налогоплательщика?

Обычно процесс занимает до трёх дней после регистрации, необходимых для проверки данных.

Подведём итоги

Личный кабинет налогоплательщика представляет собой удобный онлайн-инструмент для взаимодействия с налоговой службой.

Для доступа ко всем возможностям личного кабинета ИП, необходимо получить КЭП. Регистрацию персонального аккаунта в налоговой можно выполнить через портал Госуслуги, на веб-сайте налоговой службы или в офисе ИФНС.

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