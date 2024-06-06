Возврат НДФЛ иностранцам

Иностранцы, легально работающие в России, уплачивают налог на доходы физлиц. Рассказываем об особенностях исчисления, уплаты и возврата НДФЛ для иностранных граждан.

Все иностранцы, легально работающие в России, уплачивают налог на доходы физлиц и в некоторых случаях имеют право на его возврат. В данном материале расскажем о специфике исчисления, уплаты и возврата НДФЛ иностранным гражданам.

Налоговые обязанности иностранцев

Иностранцы, проживающие и работающие в России, также обязаны уплачивать налоги. Часть из них нужно платить самостоятельно, а часть — через работодателя. К первой группе относятся земельный и транспортный налог, а также налог на имущество. При этом гражданство не влияет на размер ставки и порядок уплаты этих налогов. Важными остаются только характеристики имущества (транспорта, участка земли, недвижимости и т. д.).

Что касается НДФЛ, то его иностранцы уплачивают через работодателя, и статус работника в этом случае имеет большое значение при определении ставки.

Ставка НДФЛ для иностранных граждан

Используется три варианта ставок: 13%, 15% и 30%. Выбор тарифа определяется в соответствии со статусом налогового резидента РФ. Если он есть, ставка составит 13%, если нет — 30%.

Налоговым резидентом признаются лица, находящиеся на территории РФ более 183 календарных дней в году (см. п. 2 ст. 207 НК).

Нерезиденты могут платить НДФЛ по ставке 13%, только если они:

высококвалифицированные специалисты (ВКС);

работают по патенту;

работают на удалёнке (доступно с 2024 года);

участвуют в программе переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

имеют гражданство стран ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан).

Кроме того, иностранцы без статуса резидента могут оформить электронную подпись и расширить возможности своей деятельности в РФ.

С 2021 года введена повышенная ставка НДФЛ — 15%. Она применяется к той доле доходов, которая превышает 5 млн рублей в год. При этом неважно, есть ли у налогоплательщика статус резидента. Если доходы превышают указанный уровень, они облагаются этой ставкой.

Особенности уплаты НДФЛ на патенте

Некоторым иностранцам для легальной работы в РФ требуется патент — документ, подтверждающий право на работу. Например, его в обязательном порядке оформляют граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Абхазии.

Работник оформляет патент самостоятельно и при его получении заранее перечисляет платёж по НДФЛ. Сумма определяется на основании срока действия патента и трёх показателей:

коэффициент-дефлятор — учитывает изменение цен за прошлый период, обновляется ежегодно (в 2024 равен 2,4).

региональный коэффициент — отражает специфику трудового рынка по регионам;

фиксированный платёж (1200 рублей в месяц).

Формула следующая:

Фиксированный платёж × коэффициент-дефлятор × региональный коэффициент × количество месяцев действия патента

Рассмотрим пример.

Павел оформляет трудовой патент в Санкт-Петербурге на три месяца. Ему нужно заплатить: 1200 ₽ × 2,4 × 1,597223 (региональный коэффициент для Санкт-Петербурга) × 3 = 13 800 рублей (с учётом округления).

Условия возврата НДФЛ иностранному гражданину

Иностранец имеет право на возврат НДФЛ при следующих обстоятельствах:

он имеет источник дохода, облагаемого НДФЛ;

он является резидентом РФ или владеет трудовым патентом.

В соответствии со ст. 210 НК, нерезиденты не могут претендовать на налоговые вычеты. Однако для иностранцев на трудовом патенте установлен специальный порядок уплаты подоходного налога. Нерезидент, владеющий патентом иностранного гражданина (ст. 227.1 НК), имеет право на возврат НДФЛ.

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Возврат НДФЛ для налогового резидента РФ

Если иностранец обладает статусом резидента и платит НДФЛ по ставке 13% или 15%, его права на налоговые вычеты аналогичны правам граждан РФ. Он имеет возможность использования всех вычетов, предусмотренных НК:

Возврат НДФЛ иностранцу при переплате налога

Иностранец может переплатить НДФЛ, если он стал резидентом и перешёл с налоговой ставки 30% на стандартную ставку 13%. Если по итогам года у иностранца будет фиксироваться переплата, он может обратиться в налоговую службу за возвратом переплаты НДФЛ в соответствии со ст. 231 НК.

Возврат НДФЛ иностранным работникам на патенте

Поскольку иностранец на патенте уплачивает НДФЛ заранее, он может рассчитывать на налоговый вычет (ст. 227.1 НК). При выплате зарплаты работодатель снизит НДФЛ работника на ту сумму, которую он уже уплатил в качестве предварительного платежа.

Как вернуть НДФЛ иностранцу самостоятельно

Вернуть НДФЛ иностранец может за последние три календарных года. Если, допустим, иностранный гражданин понёс расходы на лечение в 2023 году, то он имеет право вернуть НДФЛ до конца 2026 года. При этом важно, чтобы в момент осуществления затрат иностранный гражданин был налоговым резидентом России.

Оформить возврат можно, подав в ФНС документы, включающие:

декларацию 3-НДФЛ;

справку 2-НДФЛ о доходах (за год, в котором были расходы);

заявление о возврате денег;

документы, подтверждающие траты (чеки, лицензии медицинских или образовательных учреждений и пр.);

реквизиты карты для возврата денег.

Можно предоставить документы налоговой лично, отправить почтой или воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС, загрузив сканы перечисленных документов.

Рассмотрение запроса на возврат НДФЛ занимает три месяца. Если все документы в порядке, деньги будут переведены на карту, указанную иностранцем в запросе. Если налоговая выявит ошибки или потребует дополнительной информации, весь пакет документов нужно будет отправить заново.

Как вернуть НДФЛ иностранцу, работающему по патенту

Возврат НДФЛ для иностранца, работающего по патенту, возможен только через его работодателя, поскольку только он может учесть ранее уплаченные авансовые платежи по НДФЛ в счёт текущих выплат.

Но такие пересчёты не проводятся автоматически. Сначала иностранец должен оформить заявление работодателю о возврате НДФЛ и приложить квитанцию об уплате авансовых платежей. После этого работодатель должен обратиться в ФНС и получить разрешение на возврат НДФЛ по патенту. Только в этом случае бухгалтерия компании, где работает иностранец, сможет произвести дополнительные расчёты и вычесть ранее уплаченный НДФЛ.

Если иностранец работает сразу в нескольких местах, то он может рассчитывать на возврат НДФЛ только у одного работодателя.

Есть случаи, когда ФНС может отказать в возврате НДФЛ иностранцу, работающему по патенту:

если разрешение на возврат уже было выдано другому работодателю;

если налоговая не получила от МВД доказательств того, что указанный гражданин владеет патентом.

Работодателю удобнее и быстрее отчитываться по НДФЛ в электронном виде. «Калуга Астрал» предлагает клиентам удобные решения для сдачи электронной отчётности. «Астрал Отчёт 5.0» — это удобный онлайн-сервис, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна и работать с документами без привязки к одному рабочему месту, а «1С-Отчётность» можно использовать в привычном интерфейсе 1С.

Подведение итогов

НДФЛ для работников из других стран может быть рассчитан по ставке 13%, 15% или 30% в зависимости от налогового статуса и размера дохода.

Некоторые иностранцы для работы должны оформить патент, оплатив установленный авансовый платёж по НДФЛ. Размер платежа зависит от срока действия патента и некоторых дополнительных коэффициентов.

Возврат НДФЛ возможен для иностранного гражданина, если у него есть патент, статус резидента или переплата по НДФЛ.

Налоговый вычет доступен только за последние три года.

Для возврата НДФЛ иностранцу, работающему по патенту, нужно обратиться к работодателю, чтобы он учёл ранее уплаченные авансы в счёт текущих выплат.

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