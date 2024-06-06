НДФЛ для удалённых работников в 2024 году

Сотрудники, работающие дистанционно, попадают под все нормы ТК РФ. Однако выполнение трудовых обязанностей за пределами офиса компании предполагает некоторые особенности (гл. 49.1 ТК). В данном материале мы рассмотрим принципы исчисления НДФЛ и налогообложения компенсаций для удалённых сотрудников в 2024 году.

Место работы сотрудника на удалёнке

Сначала стоит выяснить, что именно Трудовой кодекс определяет как место работы дистанционного сотрудника. В соответствии со ст. 312.1 ТК, работа на удалёнке включает выполнение задач, указанных в трудовом договоре, на территории, которая:

не является местом расположения работодателя;

не является филиалом или отдельным подразделением компании, в которой занят работник;

не является особым рабочим местом под непосредственным или косвенным надзором работодателя.

Важное условие удалённой работы — взаимодействие сотрудника и работодателя через интернет с помощью различных каналов связи. Поэтому в трудовом договоре как «рабочее место» достаточно указать город или населённый пункт, где сотрудник будет фактически проживать и работать.

Как выплачивается НДФЛ для работников на удалёнке в 2024 году

Дистанционная работа, как любая другая легитимная трудовая деятельность, подлежит обложению НДФЛ и страховыми взносами. Подоходный налог на удалёнке рассчитывается в общем порядке по ст. 226 НК: работодатель удерживает сумму НДФЛ из зарплаты работника и переводит её в бюджет по месту учёта организации. Но в 2024 году были внесены некоторые изменения, и для части удалённых работников налог рассчитывается по новым правилам.

Теперь НДФЛ удалённых сотрудников облагается в соответствии с поправками к НК, принятыми Федеральным законом от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ. Доходы всех удалённых работников, получающих официальный доход от источников в РФ, облагаются НДФЛ по стандартной ставке 13% (15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год), а налоговый статус при этом не имеет значения.

Стоит отметить, что налоговый статус бывает двух типов: резидент и нерезидент. Резидентами признаются те, кто находится в России минимум 183 календарных дня в году (не обязательно подряд). Ранее удалённые сотрудники российских компаний, которые проживают за границей, должны были отслеживать свой налоговый статус, поскольку доходы нерезидентов облагались подоходным налогом с повышенной ставкой 30%. Закон № 389-ФЗ отменил эти условия, поэтому НДФЛ удалённых работников теперь исчисляется одинаково как для резидентов, так и для нерезидентов РФ.

Кроме того, указанный закон внёс уточнения о том, что считать доходами от источников в России. В эту категорию входят выплаты, которые полагаются работнику на основании договора:

с российской организацией;

с подразделением иностранной организации, зарегистрированным в России.

Согласно такому определению, российские компании, зарегистрированные за границей, в этот список не попадают. Поэтому выплаты, осуществлённые ими, не могут считаться доходами от источников РФ.

Налогообложение компенсаций при дистанционной работе

Глава 49.1 ТК содержит важную особенность для тех, кто трудится дистанционно — возможность получения финансовой компенсации за приобретение оборудования и ПО. Таким образом регламентируется обязанность работодателя по обеспечению дистанционного сотрудника всем необходимым для выполнения рабочих функций: компьютерной техникой, оборудованием, ПО и т.д. Чтобы сотрудник мог получить компенсацию, должны быть соблюдены следующие условия:

правила выплаты компенсаций зафиксированы в нормативных актах (в локальном НПА, трудовом договоре или в дополнительном договоре к нему);

сотрудник самостоятельно купил или взял в аренду необходимое оборудование и обладает подтверждающей документацией о понесённых расходах;

сотрудник использует полученное оборудование в интересах и с согласия работодателя.

Ранее упоминаемый Федеральный закон № 389-ФЗ внёс коррективы в процесс налогообложения сотрудников на удалёнке не только по ставкам НДФЛ. Также были изменены принципы налогообложения дистанционных компенсаций. Давайте рассмотрим эти изменения подробнее.

Налог на доходы физических лиц

До 2024 года компенсации облагались подоходным налогом в объёмах, определённых локальным нормативным актом, коллективным или трудовым договором. Но с 2024 года указанные документы могут устанавливать размеры компенсаций, которые не будут облагаться подоходным налогом. Единственное ограничение — общая сумма таких компенсаций не должна превышать 35 рублей за каждый рабочий день или объёма фактически произведённых расходов сотрудника (п. 1 ст. 217 НК).

Страховые взносы

С 1 января 2024 года для страховых взносов применяются те же правила, что и для НДФЛ: корпоративные нормативные акты могут определять размеры компенсаций, которые не облагаются страховыми взносами. Ограничения такие же: не более 35 рублей за каждый день или не более суммы документально подтверждённых расходов (п.п.2 п.1 ст. 422 НК).

Налог на прибыль

По вопросу налога на прибыль компенсационные выплаты теперь тоже учитываются исходя из допустимых ограничений или документально подтверждённых затрат, правила возмещения которых фиксируются в корпоративных НПА. Правило действует с 31 августа 2023 года, его можно расшифровать так: суммы в виде компенсаций, выплачиваемых дистанционному сотруднику, для целей налогообложения учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством или продажами, но не более 35 рублей за каждый рабочий день или суммы, равной документируемым затратам сотрудника.

Ставка НДФЛ для удалённых работников по договору ГПХ

Правила расчёта подоходного налога для дистанционных работников, работающих на основе гражданско-правового договора, в 2024 году остались без изменений. Основное значение имеет их налоговый статус:

резиденты, работающие на российского работодателя, обязаны самостоятельно уплачивать подоходный налог по стандартной ставке 13% (или 15%, если сумма дохода превышает 5 млн рублей);

нерезиденты по гражданско-правовому договору не обязаны платить подоходный налог.

Однако с 1 января 2025 года будет введено новое правило: доходы от выполнения работ по ГПД с использованием российских интернет-ресурсов или программного обеспечения, техническая база которого находится в РФ, будут признаваться доходами от российских источников. НДФЛ нужно будет уплачивать, если соблюдается хотя бы одно из указанных условий:

работник по договору ГПХ является налоговым резидентом РФ;

работник получает доход на банковский счёт, открытый в российском банке;

заказчиком выступает субъект, зарегистрированный в РФ (организация, предприниматель, адвокат, нотариус и даже филиал иностранной организации).

Ставка НДФЛ для удалённых работников, работающих по ГПД, составит 13% или 15% (в зависимости от того, превышает доход лимит или нет), независимо от их налогового статуса. Более того, обязанность уплаты подоходного налога в бюджет перейдёт на налоговых агентов. Таким образом, начиная с 2025 года, порядок расчёта и уплаты НДФЛ для работников на удалёнке станет одинаковым для всех.

Специалисты «Астрал-Софт» предлагают удобные решения для сдачи электронной отчётности, которые подойдут клиентам с самыми разными потребностями. Для организаций, использующих программы «1С:Предприятие» отличным выбором станет интегрированный модуль «1С-Отчётность», позволяющий отправлять документы во все контролирующие органы без изменений привычного интерфейса 1С. А онлайн-сервис «Астрал Отчёт 5.0» подойдёт тем, кто хочет работать с документами на разных устройствах и не устанавливать программу на каждое из них. Все сервисы «Астрал-Софт» используют только актуальные формы отчётности.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KLS5g