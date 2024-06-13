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Больничные

Больничный в отпуске с последующим увольнением: как рассчитать сотрудника

Из статьи вы узнаете, можно ли открыть больничный во время отпуска с последующим увольнением по собственному желанию, а также о выплатах, получаемых сотрудником в таких ситуациях.
Больничный в отпуске с последующим увольнением: как рассчитать сотрудника
Иллюстрация: Астрал

Основания для увольнения

Разрыв трудовых отношений может произойти даже при временной потере трудоспособности или в период отпуска, хотя есть случаи, когда работодатель не может уволить сотрудника, взявшего больничный или отпуск.

По закону нельзя уволить сотрудника после отпуска по болезни, как это оговорено в пункте 6 статьи 81 Трудового кодекса

Существует определённые правила, согласно которым сотрудник может уволиться, уходя в отпуск. В этом случае работник вправе написать заявление об увольнении по собственному желанию либо уволиться по согласованию сторон. Работодатель не может уволить сотрудника, если его отсутствие связано с болезнью или отпуском и не совпадает с ликвидацией компании или прекращением деятельности ИП.

Можно сократить сотрудника в период его пребывания в отпуске или на больничном

Нельзя увольнять работника во время его отпуска или больничного

Если проводится процесс ликвидации компании, либо ИП прекратил деятельность

Если расторжение трудовых отношений инициирует работодатель (кроме случаев ликвидации компании или прекращения деятельности ИП) по причине:

  • сокращения численности сотрудников;

  • получения неудовлетворительного результата испытания работника;

  • прогула работника;

  • принятия решения о досрочном прекращении трудового договора.

По обоюдному согласию работодателя и работника

По собственной инициативе работника

По истечении срока действия трудового договора

По причине сторонних обстоятельств, которые не зависят от воли работодателя и работника

Как уволиться сотруднику, уходящему в отпуск

Чтобы уволиться, будучи в отпуске, необходимо написать заявление в произвольной форме, указав ФИО адресата, причину увольнения, дату и свою подпись. Отправить заявление адресату нужно за две недели до запланированной даты завершения трудовых отношений, а если сотрудник находится на испытательном сроке, то за три дня. Срок отработки начинается со дня, когда начальник принимает заявление. Если сотрудник взял отпуск с последующим увольнением и заболел, дни отпуска учитываются как отработанные, и при этом он не продлевается на срок больничного. Работнику нет необходимости посещать своё рабочее место для отработки 14 дней, предусмотренных законом.

Чтобы правильно оформить увольнение и не оказаться уволенным по статье за прогулы, сотруднику желательно представить заявление непосредственному руководителю или директору компании. Чтобы зафиксировать дату начала отсчёта периода отработки, лучше составить заявление в двух экземплярах и попросить поставить отметку о приёме документа на обеих копиях. После наступления даты увольнения составляется приказ со стороны работодателя, который сотрудник должен просмотреть и подписать. После этого в электронной трудовой книжке делается соответствующая отметка и производятся расчёты с работником, который уволен. 

Допускается ли уход на больничный с последующим увольнением? Да, закон не запрещает этого. Сотрудник, временно потерявший трудоспособность, имеет право подать заявление об увольнении по личному желанию.

Отпуск с последующим увольнением: когда произвести расчёт

Когда работник получает отпуск перед увольнением, работодатель должен выплатить ему компенсацию в день, предшествующий началу отпуска. Эта дата определена не случайно, так как после этого срока работодатель и бывший сотрудник уже не будут иметь рабочих отношений.

В отпуске с последующим увольнением работник заболел: оплатят ли больничный

Если работник заболел во время годового оплачиваемого отпуска, он имеет право на больничный лист согласно статье 124 Трудового кодекса. В этом случае продолжительность его отпуска увеличивается на время болезни.

Когда уход с должности происходит в отпуске с последующим увольнением, в котором сотрудник открывает больничный, он и работодатель прекращают свои трудовые отношения в последний рабочий день перед отпуском. В связи с этим фирма больше не обязана продлевать оплачиваемый отдых работнику во время болезни. Однако согласно статье 255-ФЗ, она должна выплатить пособие по временной нетрудоспособности в течение 30 дней после расторжения трудового договора.

Для тех, кто уволился и находится на больничном, первые 3 дня болезни оплачивает работодатель, а за последующие дни расходы на себя берёт СФР. 

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Как определить размер пособия по больничному для увольняемых в отпуске

В статье «Расчёт больничного листа в СФР» подробно описаны правила определения размера выплат при отсутствии работника по причине болезни.

Отпуск и увольнение в случае болезни сотрудника не продлеваются, однако обязанность оплаты больничного уволившемуся работник за компанией остаётся. Размер компенсации зависит от заработной платы работника за два предыдущих года. Путём определения среднего заработка в день и умножения его на количество дней больничного и на 60%, рассчитывается выплата за весь период нетрудоспособности.

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Когда увольнять и выплачивать пособия: сроки и даты

Сроки увольнения и выплаты пособий регламентируются ст. 127 ТК

Прекращение трудового договора наступает в последний день отпуска, предоставленного работнику, планирующему увольнение, и не изменяется даже в случае отпуска с последующим увольнением и открытием больничного листа. После расторжения соглашения с увольняющимся сотрудником бухгалтер начисляет и выплачивает ему пособие.

Отпускные

Уплачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска с последующим увольнением

Заработная плата за отработанные дни

Выплачивается в последний рабочий день перед отпуском с последующим уходом с должности

Пособие по болезни

Больничный лист во время отпуска с последующим увольнением по собственному желанию оплачивается не позже дня, идущего за датой его предъявления 

Продлевается ли отпуск с последующим увольнением

Работодатель не обязан увеличивать отпускной период сотруднику, который открывает больничный, будучи в отпуске с последующим увольнением. В этом случае срок расторжения трудового договора или график отпусков других сотрудников не пересматриваются.

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