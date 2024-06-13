Штрафы за несдачу отчетности в 2024 году

Из статьи вы узнаете, какие предусмотрены штрафы за несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности, а также нарушения сроков отчётов по другим направлениям.

На законодательном уровне установлена обязанность индивидуальных предпринимателей и организаций предоставлять отчетность контролирующим органам. В их число входят Федеральная налоговая служба, Социальный фонд России, Росстат и многие другие ведомства. ИП и ООО обязаны сдавать отчетные документы строго в установленные сроки, нарушение которых влечет за собой ответственность.

Из статьи вы узнаете, какие предусмотрены штрафы за несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности, а также нарушения сроков отчетов по другим направлениям.

Штрафы за несдачу отчетности в ФНС

Ответственность за несдачу отчетности в ФНС применяется к организациям и ИП, которые не отчитались перед налоговой вовремя. Размеры штрафов за нарушение сроков сдачи налоговой отчетности установлены в статье 119 НК.

Налоговая инспекция накладывает финансовое взыскание за каждый полный или неполный месяц просрочки. Если у налогоплательщика имеются смягчающие обстоятельства, санкции могут быть уменьшены в соответствии с п. 1 ст. 112 и п. 3 ст. 114 НК.

Еще один вид наказания, применяемый ФНС к нарушителям — блокировка расчетного счета налогоплательщика. Она может быть инициирована налоговой службой в случае просрочки по сдаче документации более 10 рабочих дней, согласно п. 2 ст. 76 НК.

Помимо этого, должностное лицо компании может быть привлечено к ответственности, получив предупреждение или финансовое наказание, размер которого определен в ст. 15.5 КоАП.

ФНС предоставляется отчет об индивидуальных данных физических лиц, и за его несдачу применяются общие штрафы: 200 рублей за непредставление сведений для ООО и ИП и штраф для должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК возможно наложение штрафа за опоздание сдачи налоговой отчетности, а именно за представление декларации по итогам налогового периода после установленного срока. Если налогоплательщик не соблюдает сроки, ему придется выплатить штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц задержки. Даже за частично просроченный месяц взимается штраф. Максимальная сумма штрафа может достигать 30%, а минимальная — 1 000 рублей.

Размер финансового взыскания рассчитывается исходя из суммы неуплаченных налогов (штраф составляет 5% от этой суммы) и времени, прошедшего с момента, когда налоговая декларация должна была быть предоставлена в налоговую службу. В случае нарушения могут быть приняты меры к субъекту, занимавшему должность директора или бухгалтера. Размер взыскания за нарушение установлен в размере 200 рублей для налогоплательщика и 300-500 рублей для должностных лиц. При этом нарушении может быть применена блокировка банковского счета.

За нарушение периода сдачи декларации по авансовым платежам на организацию или индивидуального предпринимателя может быть наложен штраф в размере 200 рублей за несообщение налоговым органам необходимых данных для налогового контроля. Для должностного лица организации предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей согласно статье 15.6 КоАП.

Срок просрочки не учитывается при начислении штрафов. Блокировка счета для этого вида нарушения не применяется.

Предпринимателям грозит ответственность также и за неправильный формат декларации. Если сдать ее в бумажном виде вместо электронного, то возможно наложение штрафа в размере 200 рублей за нарушение способа подачи.

Если в бумажной форме будет сдана декларация по НДС, налоговая служба не учтет ее и наложит штраф за нарушение сроков подачи, согласно п. 5 ст. 174 НК.

Штрафы за несдачу отчетности в СФР

С начала 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились, создав новый Социальный фонд России. Теперь отчетность по застрахованным лицам требуется предоставлять в новом формате. Отчеты СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3 теперь объединены в форме ЕФС-1, а также добавился новый отчет — персонифицированные сведения о физических лицах. Его необходимо предоставлять в налоговую службу ежемесячно до 25 числа. Далее налоговая передает данные в Социальный фонд. За нарушение порядка предоставления формы ЕФС-1 предусмотрена ответственность по статье 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ.

Штраф в размере 500 рублей предусмотрен за несвоевременное представление документов или представление недостоверных данных о каждом работнике, включая работников по ГПД.

За нарушение порядка сдачи отчетов в форме электронных документов предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Если численность сотрудников, включенных в форму ЕФС-1, превышает 10 человек, документ необходимо предоставить в электронном виде.

Положения статьи 17 уточнены условиями, описывающими способы избежать ответственности за просрочку:

Если уточненка по уведомлению об устранении ошибок и несоответствий подается в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления.

Если работодатель сам обнаружил ошибки в поданных сведениях и подал уточнение.

За непредставление сведений о трудовой деятельности на должностных лиц может быть наложено административное наказание в размере от 300 до 500 рублей в соответствии с пунктом 2 статьи 15.33.2 КоАП.

Если не представлены сведения о взносах на травматизм за каждый месяц, то придется заплатить 5% от начислений за последние 3 месяца в отчете, но не более 30% и не менее 1 000 рублей.

Каждый страхователь должен направить в СФР Раздел 2 формы 2 ЕФС-1, в котором указаны сведения о сумме начисленных страховых взносов за травматизм на производстве после первого квартала, а также через 6 и 9 месяцев.

Нарушение срока подачи отчета также может привести к возможному взысканию в размере 5% от общего объема взносов, начисленных за последние три месяца. Минимальная сумма штрафа составляет 1000 рублей, а максимальная – 30% от суммы взносов.

Неисполнение обязанности по представлению отчетности в установленный срок может повлечь за собой наложение штрафа на компанию или физическое лицо, отвечающее за своевременную подачу документов. Размер штрафа варьируется от 300 до 500 рублей.

Штрафы за несдачу отчетности в Росстат

Несоблюдение процедуры предоставления статистической информации или представление недостоверных данных карается административным штрафом в соответствии со статьей 13.19 КоАП, установленным для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Если нарушение допускается повторно, размер штрафных санкций увеличивается. При этом наложение штрафа не снимает с ООО или ИП обязанности предоставлять в ведомство статистические данные.

Штрафы за несдачу отчетности в Росприроднадзор

Штрафы за несдачу отчетности в Росприроднадзор применяются в случае нарушения представления требуемой документации. Главный документ для предоставления в Росприроднадзор – декларация по уплате налога за отрицательное воздействие на окружающую среду, которую необходимо представить ведомству ежегодно до завершения первого квартала.

С начала 2024 года вступили в силу новые правила сдачи отчетности по экосбору согласно закону от 04.08.2023 № 451-ФЗ.

В 2025 году компании должны представлять отчет об экосборе в обновленном формате, учитывающем как произведенную, так и ввезенную продукцию, подлежащую НВОС.

За несвоевременное представление отчета по НВОС предприятиям грозит штраф от 20 до 80 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям и руководителям — от 3 до 6 тысяч рублей.

Другая отчетность по налогам и взносам

При несвоевременной сдаче формы 6-НДФЛ налоговая инспекция взимает штраф в размере 1000 рублей за каждый прошедший месяц после даты, когда следовало предоставить документ. Если отчет не будет сдан вовсе, нарушителям грозит блокировка банковского счета.

Отсрочка в уплате РСВ подразумевает уплату штрафа в размере 5% от просроченной суммы за каждый месяц задержки. Максимальная сумма штрафа составляет 30%, а минимальная — не менее 1000 рублей.

Работодатель должен своевременно предоставлять персонифицированные данные о физических лицах, чтобы избежать штрафа в размере 200 рублей и в целях информирования Социального фонда о своих сотрудниках.

Бухгалтерская отчетность

В соответствии с Налоговым кодексом, размер штрафа за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности зависит от типа документации, не представленной в установленный срок, а также от уровня ответственности, предусмотренного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В статье 119 НК установлены штрафы за несдачу РСВ, а в ст. 19.7 КоАП — за непредставление налоговой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за год.

Виды нарушений и финансовой ответственности за них приведены в таблице.

Таблица: размеры штрафов за нарушения при сдаче отчетности в 2024 году

Оплата штрафов и пеней через ЕНП

При оплате штрафов через Единый налоговый платеж, ИФНС списывает его сумму с Единого налогового счета лица, нарушившего сроки отчетности перед контролирующими органами.

Автоматическое списание суммы штрафов происходит после того, как с ЕНС будут списаны текущие платежи по налогам, сборам, страховым взносам и авансам.

Как избежать штрафов за несдачу отчетности

Чтобы не платить штрафы, необходимо следить за сроками отправки бухгалтерской отчетности и других документов контролирующим органам. Лучший способ сделать это – воспользоваться сервисами электронного документооборота, чтобы быстро и эффективно передать все требуемые бумаги.

Помочь в этом могут два удобных сервиса компании «Калуга Астрал»: «Астрал Отчет 5.0» и «1С-Отчетность». Редактор отчетов в обоих сервисах поможет заполнить необходимые формы, выявить ошибки, оперативно реагировать на запросы контролирующих органов и избежать штрафов за несвоевременную сдачу отчетности или проводки. Также в них предусмотрена возможность работы с электронными больничными листами и заполнения электронных трудовых книжек.

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