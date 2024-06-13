Водный налог в 2024 году

Расскажем, в каких случаях за использование воды необходимо платить водный налог и какие ставки актуальны в 2024 году.

Потребление водных ресурсов в России контролируется со стороны государства и облагается специальным налогом в соответствии с главой 25.2 НК. Ставка зависит от вида деятельности юрлица или предпринимателя, а также от особенностей забора воды. Расскажем, в каких случаях за использование воды необходимо платить водный налог и какие ставки актуальны в 2024 году.

Кто является плательщиком водного налога

Водный налог относится к прямым платежам и направляется в бюджет государства без каких-либо посредников.

Уплачивают его только те лица, которые используют водные ресурсы в рамках деятельности, подлежащей лицензированию — это могут быть организации, индивидуальные предприниматели или физлица. При этом статус налогоплательщика не влияет на величину тарифа и не предполагает каких-либо послаблений.

Водный налог занесен в список федеральных налоговых платежей. Размеры ставок для каждого региона страны указаны в статье 333.12 НК (1 пункт).

Виды водопользования, облагаемые налогом

В список видов водопользования, которые подлежат обложению налогом, входят:

забор воды;

использование акваторий водоёмов;

гидроэнергетическая деятельность;

лесосплав с использованием плотов и кошелей.

Однако в некоторых ситуациях указанные виды водопользования налогом не облагаются. Например:

орошение земель сельскохозяйственного назначения, пастбищ и полей;

тушение пожаров;

возведение летних детских лагерей и санаториев;

использование прилегающих земель для охоты и рыболовства.

Налоговая база при налогообложении водопользования

Налоговая база определяется для каждого водного объекта и вида водопользования отдельно. Единицы для вычислений следующие:

забор воды за 1 ед. объёма — 1000 куб. м воды;

использование акватории за 1 ед. площади — 1 кв. км водного пространства;

гидроэнергетическая деятельность за 1 ед. — 1000 кВтч электричества;

лесосплав с использованием плотов и кошелей за 1 ед. — 1000 куб. м леса за 100 км его сплава.

Ставки водного налога в 2024 году

В отличие от большинства других платежей, налог на водные ресурсы не рассчитывается по процентной ставке. Вместо этого размер ставки указывается в рублях за единицу налоговой базы и зависит от множества параметров, таких как способ забора воды, экономическая зона расположения объекта, бассейны рек, озёр, морей и пр.

Все действующие налоговые ставки приведены в упомянутой статье 333.12 НК. В зависимости от времени и обстоятельств, они могут меняться.

Дополнительно каждый год происходит индексация базовой ставки водного налога: коэффициент за 2024 год составляет 4,05, а в 2025 году он увеличится до 4,65.

Ставка водного налога для обеспечения водоснабжения населения устанавливается отдельно. Она также пересматривается на ежегодной основе. Так, в 2023 году она составляла 246 рублей за 1000 куб м воды, а в 2024 году — уже 283 рубля.

Повышающие коэффициенты для водного налога

Ставки водного налога могут быть увеличены в условиях специфического использования воды за счёт применения дополнительных повышающих коэффициентов.

Вид забора воды Дополнительный коэффициент Превышение установленного лимита забора воды 5 (применяется только к той части объёма воды, которая превышает установленный лимит) Отсутствие специальных средств для измерения объёмов используемой воды 1,1 Добыча подземных вод для последующей переработки и перепродажи 10

Эти коэффициенты используются вместе с ежегодным базовым коэффициентом. Иными словами, для расчёта ставки потребуется перемножить все применимые к текущим условиям коэффициенты.

Пример расчета водного налога

Налогоплательщик обязан рассчитывать сумму налога самостоятельно за каждые три месяца. Формула для расчётов такая:

ВН = Налоговая база х Ставка налога (с учетом всех коэффициентов).

Разберем пример вычисления размера ставки водного налога в 2024 году.

Компания «Водица» имеет лицензию на забор воды для нужд производства из скважины в бассейне реки Печора. Производство оборудовано средствами измерения объёмов воды. Квартальный лимит водопользования — 320 000 куб. м. За 1 квартал 2024 года «Водица» использовала 360 000 куб. м воды. Как рассчитать налог на добычу воды за 1-й квартал 2024 года?

В течение квартала «Водица» превысила лимит забора воды. Его величина составляет:

360 000 – 320 000 = 40 000 куб. м.

Теперь налог будет складываться из двух составляющих: плата за основной лимит и плата за сверхлимит.

Считаем плату за использованный лимит. Мы знаем его объем. Ставку для 1000 куб. м воды, забранной из бассейна реки Печора, узнаем в пункте 1 статьи 333.12 НК. Годовой коэффициент на 2024 тоже известен — 4,05.

320 000 куб. м × 300 рублей ÷ 1 000 куб. м × 4,05 = 388 800 рублей

Считаем сверхлимит по той же схеме и дополнительно умножаем его на 5.

40 000 куб. м × 300 рублей ÷ 1 000 куб. м × 4,05 × 5 = 243 000 рублей

Складываем обе суммы и получаем ВН за 1 квартал 2024 года:

388 800 + 243 000 = 631 800 рублей.

Когда платить водный налог

Водный налог переводится в бюджет до 28 числа месяца, следующего после отчетного квартала. Если последний день выплаты приходится на выходной или праздничный день, то допускается перенос крайнего срока на ближайший рабочий день. Точные даты для 2024 года следующие:

за первый квартал — до 29 апреля включительно;

за второй квартал — до 29 июля включительно;

за третий квартал — до 28 октября включительно;

за четвёртый квартал — до 28 января 2025 года включительно.

Оплату водного налога в 2024 году можно осуществить только через Единый налоговый счёт (ЕНС).

Согласно установленным правилам, для правильного распределения средств, поступивших на ЕНС, налогоплательщик должен предоставить в ФНС специальное Уведомление по ЕНП. Однако по водному налогу такое уведомление подавать не нужно, так как его функцию выполняет специальная декларация.

Сдача декларации по водному налогу в 2024 году

Обязательства по уплате водного налога всегда сопровождаются необходимостью представления декларации. Даже если в течение отчетного квартала компания не проводила операций по забору воды, декларацию все равно нужно сдать, пусть и с нулевыми показателями.

Если предприниматель или юридическое лицо решает прекратить использование водного объекта, они должны аннулировать лицензию, тем самым освободив себя от необходимости сдавать отчётность по водопользованию.

Форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@. По ссылке ниже можно скачать актуальный бланк для заполнения:

Скачать бланк (форма по КНД 1151072).

В 2024 году отчетность по водному налогу необходимо представить в следующие сроки:

за первый квартал — до 25 апреля включительно;

за второй квартал — до 25 июля включительно;

за третий квартал — до 25 октября включительно;

за четвёртый квартал — до 27 января (с учётом выходных дней и переносов).

Декларацию следует представить в ИФНС по месту использования водного объекта. Если среднесписочная численность работников организации за предыдущий год не превышает 100 человек, допустима бумажная форма декларации. В противном случае — только электронный формат.

С помощью сервисов «Калуга Астрал» можно формировать и сдавать электронную отчётность во все контролирующие органы. Для организаций, работающих в программах «1С:Предприятие», рекомендуем интегрированный модуль «1С-Отчётность». А для тех, кто не использует «1С» — онлайн-сервис «Астрал Отчёт 5.0», позволяющий работать с документами без привязки к одному рабочему месту.

Ответственность за нарушение порядка работы с водным налогом

Налоговое законодательство предусматривает штрафы за нарушение условий оплаты водного налога и представления отчётности.

Неуплата налога из-за ошибки в расчетах или незнания о необходимости платежа. Штраф может быть равен 20% недостающей суммы или 40%, если выяснится, что недоплату произвели намеренно.

Непредставление декларации и просрочка платежа. Штраф составляет 5% от суммы неполученного налога в течение каждого полного или неполного месяца. Максимальный штраф в этом случае составляет 30% от суммы неполученного налога в соответствии с декларацией, минимальный — 1000 рублей.

Своевременная оплата налога при задержке декларации. ФНС имеет право наложить штраф на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Представление декларации в некорректном формате. Если организация должна была отправить отчётность в электронном виде, но отправила на бумаге, ФНС имеет право наложить штраф в размере 200 рублей.

Использование водных объектов без лицензии. Незаконное использование водных ресурсов, приносящее прибыль более 2,250 млн рублей, карается штрафов до 300 000 рублей или обязательными работами. Если доход превышает 9 млн рублей, это может привести к штрафу в размере 500 000 рублей и обязательным работам сроком до 5 лет.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K1H2K