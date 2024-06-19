НДФЛ с дивидендов в 2024 году

Правила налогообложения дивидендов
Акционеры компании, выплачивающей дивиденды, автоматически получает право на часть её прибыли. Размер и периодичность выплат устанавливаются компанией заранее и утверждаются на собрании акционеров.
Независимо от используемой системы налогообложения и статуса получателей, компания, осуществляющая выплаты, является налоговым агентом. В её обязанности входит расчёт, удержание и перечисление в государственный бюджет налога с дивидендов как для физических, так и для юридических лиц:
выплаты физическим лицам (включая предпринимателей и самозанятых) облагаются НДФЛ (ст. 214 п. 3, ст. 226 п. 1 НК).
выплаты юридическим лицам облагаются налогом на прибыль (ст. 275 п. 3 НК);
Влияние налогового статуса на налогообложение дивидендов
Размер налога зависит от налогового статуса получателя. Налоговые ставки для резидентов выглядят так:
13% — если объём выплат не превышает 5 млн рублей в год;
15% — если сумма выплат превышает 5 млн рублей.
Для нерезидентов ставка налога равна 15%, если специальные соглашения с иностранными государствами не предусматривают иных ставок во избежание двойного налогообложения.
Статус резидента или нерезидента зависит от количества дней, проведённых на территории РФ в течение года. Для признания лица налоговым резидентом РФ ему нужно прожить в России не менее 183 дней в течение года. Гражданство на определение статуса не влияет.
Налогообложение при выплате дивидендов физическим лицам
Размер НДФЛ с дивидендов зависит от налогового статуса физлица. Для резидентов ставка составляет 13% или 15% (при превышении лимита 5 млн рублей). Для нерезидентов ставка НДФЛ в любом случае равна 15%.
Расчёт и уплата налога на дивиденды происходит автоматически через налогового агента (компанию). В большинстве случаев физические лица получают выплаты уже после вычета НДФЛ, поэтому им не требуется самостоятельно вычислять и уплачивать налог.
Однако в некоторых случаях физическим лицам может потребоваться уплатить НДФЛ с дивидендов самостоятельно. Как правило, это необходимо в трёх случаях:
дивиденды передаются в имущественной форме;
компания ошибочно удержала налог по неправильной ставке;
физическое лицо получает выплаты от иностранных компаний.
В случае самостоятельной уплаты налога плательщику нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и предоставить её в ИФНС до 30 апреля следующего года после получения выплат. Уплата налога должна происходить до 15 июля.
Ниже представлен вариант заполнения 3-НДФЛ на сайте налоговой:
Ставка на дивиденды юридических лиц в 2024 году
В 2024 году налог на прибыль с дивидендов юрлиц может рассчитываться по ставкам 0%, 13% и 15%.
Особенности юридического лица
Ставка налога на прибыль
Материнская компания или организация, которая на момент принятия решения о выплате дивидендов владеет минимум 50% уставного капитала на протяжении 365 дней подряд (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ)
0%
Российские организации, не отвечающие условиям для получения нулевой ставки. А также организации, получающие выплаты по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками (подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ)
13%
Иностранные компании, получающие дивиденды по акциям российских организаций или в иной форме от участия в капитале организации (подп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ)
15%
Расчёт налога с дивидендов
Рассмотрим два варианта вычисления суммы НДФЛ с дивидендов.
Вариант 1
Компания производит выплаты, но сама их не получает. Расчёт налога будет производиться в соответствии с п. 2.3 ст. 210 и п. 3, 4 ст. 214 НК по следующей формуле:
Вариант 2
Организация сначала получает дивиденды от других организаций, а потом платит их сама. Тогда налог считается сложнее (п. 5 ст. 275 НК), поскольку НДФЛ при таких условиях можно уменьшить на величину уплаченного налога на прибыль.
Сначала нужно рассчитать размер вычета:
Здесь:
величина «Д0» — дивиденды, начисленные участнику;
величина «Д1» — сумма дивидендов, начисленная всем участникам;
величина «Д2» — сумма дивидендов, которые получила компания (сюда включаются те выплаты, которые не облагались налогом на прибыль по ставке 0% или ранее не учитывались при расчёте налогов с выплат, осуществлённых ранее).
Теперь можно рассчитать НДФЛ с выплат, начисленных участнику, по формуле:
Сроки уплаты налога с дивидендов
Компании обязаны удержать и уплатить НДФЛ с дивидендов в те же сроки, что и прочие НДФЛ. В 2024 году уплата налога на доходы физлиц и сдача соответствующего уведомления ЕНП происходит в следующие сроки:
за период с 1 числа до 22 числа текущего месяца — не позднее 25 числа (сдача уведомления) и не позднее 28 числа (уплата налога);
за период с 23 числа до последнего дня месяца — не позднее 3 числа следующего месяца (сдача уведомления) и не позднее 5 числа следующего месяца (уплата налога);
за период с 23 по 31 декабря — до окончания последнего рабочего дня текущего года (сдача уведомления и уплата налога)
Порядок уплаты налогов с дивидендов в 2024 году
С 2024 года все налоги перечисляются в бюджет только по КБК Единого налогового платежа — 182 0 10 61201 01 0000 510. Но в уведомлении ЕНП по НДФЛ требуется указать КБК самого налога. Для резидентов код определяется исходя из используемой ставки налога:
КБК 182 1 01 02130 01 1000 110 — если 13%;
КБК 182 1 01 02140 01 1000 110 — если 15%.
Для нерезидентов в уведомлении ЕНП следует проставить КБК 182 1 01 02130 01 1000 110, независимо от суммы дохода.
Отчётность по выплате дивидендов
Все организации обязаны отражать дивиденды, выплаченные физическим лицам, в расчёте 6-НДФЛ. Информация фиксируется так:
в Разделе 1 указывается НДФЛ с выплат, которые должны быть переданы в течение каждого месяца отчётного квартала (отдельно для каждого КБК);
в Разделе 2 отражается сумма выплат, осуществлённых в отчётном периоде (отдельно для каждой ставки и для каждого КБК).
При заполнении годового расчёта информация по дивидендам фиксируется ещё и в Приложении 1.
Внимание! В 2024 году используется обновлённая форма 6-НДФЛ, которая была утверждена приказом ФНС России от 19 сентября 2023 года № ЕД-7-11/649@. Более подробная информация о работе с новой формой 6-НДФЛ приведена в нашей отдельной статье.
Специалисты «Астрал-Софт» разработали удобные решения для сдачи электронной отчётности для клиентов с самыми разными потребностями. Для организаций, которые пользуются программами «1С:Предприятие» отличным выбором станет интегрированный модуль «1С-Отчётность», позволяющий отправлять отчётность во все контролирующие органы без изменений привычного интерфейса. А онлайн-сервис «Астрал Отчёт 5.0» подойдёт тем, кто хочет работать с документами на разных устройствах и не устанавливать программу на каждое из них. Все сервисы «Астрал-Софт» используют только актуальные формы отчётности.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KcfyE
Начать дискуссию