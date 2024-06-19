Дивиденды — это часть прибыли компании, которая распределяется между её акционерами. Согласно Налоговому кодексу РФ, такие доходы подлежат налогообложению. Расскажем, как рассчитывается НДФЛ с дивидендов в 2024 году и какие факторы влияют на размер налога.

Правила налогообложения дивидендов

Акционеры компании, выплачивающей дивиденды, автоматически получает право на часть её прибыли. Размер и периодичность выплат устанавливаются компанией заранее и утверждаются на собрании акционеров.

Независимо от используемой системы налогообложения и статуса получателей, компания, осуществляющая выплаты, является налоговым агентом. В её обязанности входит расчёт, удержание и перечисление в государственный бюджет налога с дивидендов как для физических, так и для юридических лиц:

Влияние налогового статуса на налогообложение дивидендов

Размер налога зависит от налогового статуса получателя. Налоговые ставки для резидентов выглядят так:

13% — если объём выплат не превышает 5 млн рублей в год;

15% — если сумма выплат превышает 5 млн рублей.

Для нерезидентов ставка налога равна 15%, если специальные соглашения с иностранными государствами не предусматривают иных ставок во избежание двойного налогообложения.

Статус резидента или нерезидента зависит от количества дней, проведённых на территории РФ в течение года. Для признания лица налоговым резидентом РФ ему нужно прожить в России не менее 183 дней в течение года. Гражданство на определение статуса не влияет.

Налогообложение при выплате дивидендов физическим лицам

Размер НДФЛ с дивидендов зависит от налогового статуса физлица. Для резидентов ставка составляет 13% или 15% (при превышении лимита 5 млн рублей). Для нерезидентов ставка НДФЛ в любом случае равна 15%.

Расчёт и уплата налога на дивиденды происходит автоматически через налогового агента (компанию). В большинстве случаев физические лица получают выплаты уже после вычета НДФЛ, поэтому им не требуется самостоятельно вычислять и уплачивать налог.

Однако в некоторых случаях физическим лицам может потребоваться уплатить НДФЛ с дивидендов самостоятельно. Как правило, это необходимо в трёх случаях:

дивиденды передаются в имущественной форме;

компания ошибочно удержала налог по неправильной ставке;

физическое лицо получает выплаты от иностранных компаний.

В случае самостоятельной уплаты налога плательщику нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и предоставить её в ИФНС до 30 апреля следующего года после получения выплат. Уплата налога должна происходить до 15 июля.

Ниже представлен вариант заполнения 3-НДФЛ на сайте налоговой:

Ставка на дивиденды юридических лиц в 2024 году

В 2024 году налог на прибыль с дивидендов юрлиц может рассчитываться по ставкам 0%, 13% и 15%.

Особенности юридического лица Ставка налога на прибыль Материнская компания или организация, которая на момент принятия решения о выплате дивидендов владеет минимум 50% уставного капитала на протяжении 365 дней подряд (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) 0% Российские организации, не отвечающие условиям для получения нулевой ставки. А также организации, получающие выплаты по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками (подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ) 13% Иностранные компании, получающие дивиденды по акциям российских организаций или в иной форме от участия в капитале организации (подп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ) 15%

Расчёт налога с дивидендов

Рассмотрим два варианта вычисления суммы НДФЛ с дивидендов.

Вариант 1

Компания производит выплаты, но сама их не получает. Расчёт налога будет производиться в соответствии с п. 2.3 ст. 210 и п. 3, 4 ст. 214 НК по следующей формуле:

Вариант 2

Организация сначала получает дивиденды от других организаций, а потом платит их сама. Тогда налог считается сложнее (п. 5 ст. 275 НК), поскольку НДФЛ при таких условиях можно уменьшить на величину уплаченного налога на прибыль.

Сначала нужно рассчитать размер вычета:

Здесь:

величина «Д0» — дивиденды, начисленные участнику;

величина «Д1» — сумма дивидендов, начисленная всем участникам;

величина «Д2» — сумма дивидендов, которые получила компания (сюда включаются те выплаты, которые не облагались налогом на прибыль по ставке 0% или ранее не учитывались при расчёте налогов с выплат, осуществлённых ранее).

Теперь можно рассчитать НДФЛ с выплат, начисленных участнику, по формуле:

Сроки уплаты налога с дивидендов

Компании обязаны удержать и уплатить НДФЛ с дивидендов в те же сроки, что и прочие НДФЛ. В 2024 году уплата налога на доходы физлиц и сдача соответствующего уведомления ЕНП происходит в следующие сроки:

за период с 1 числа до 22 числа текущего месяца — не позднее 25 числа (сдача уведомления) и не позднее 28 числа (уплата налога);

за период с 23 числа до последнего дня месяца — не позднее 3 числа следующего месяца (сдача уведомления) и не позднее 5 числа следующего месяца (уплата налога);

за период с 23 по 31 декабря — до окончания последнего рабочего дня текущего года (сдача уведомления и уплата налога)

Порядок уплаты налогов с дивидендов в 2024 году

С 2024 года все налоги перечисляются в бюджет только по КБК Единого налогового платежа — 182 0 10 61201 01 0000 510. Но в уведомлении ЕНП по НДФЛ требуется указать КБК самого налога. Для резидентов код определяется исходя из используемой ставки налога:

КБК 182 1 01 02130 01 1000 110 — если 13%;

КБК 182 1 01 02140 01 1000 110 — если 15%.

Для нерезидентов в уведомлении ЕНП следует проставить КБК 182 1 01 02130 01 1000 110, независимо от суммы дохода.

Отчётность по выплате дивидендов

Все организации обязаны отражать дивиденды, выплаченные физическим лицам, в расчёте 6-НДФЛ. Информация фиксируется так:

в Разделе 1 указывается НДФЛ с выплат, которые должны быть переданы в течение каждого месяца отчётного квартала (отдельно для каждого КБК);

в Разделе 2 отражается сумма выплат, осуществлённых в отчётном периоде (отдельно для каждой ставки и для каждого КБК).

При заполнении годового расчёта информация по дивидендам фиксируется ещё и в Приложении 1.

Внимание! В 2024 году используется обновлённая форма 6-НДФЛ, которая была утверждена приказом ФНС России от 19 сентября 2023 года № ЕД-7-11/649@. Более подробная информация о работе с новой формой 6-НДФЛ приведена в нашей отдельной статье.

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