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Электронные подписи

«Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ

4 августа 2023 года президент подписал поправки к закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Теперь удостоверяющие центры обязаны по требованию заявителя выдавать квалифицированные сертификаты электронной подписи сроком на 12 лет.
«Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расскажем, как это повлияет на работу организаций, и в чем польза «длинных сертификатов».

Что такое «длинный сертификат»

Максимальный срок, в течение которого действует КЭП — 15 месяцев. По завершении данного периода сертификат необходимо перевыпустить, иначе подпись перестанет действовать, а бизнес-процессы в компании просто остановятся.

Чтобы продлить срок действия КЭП, нужно направить электронное заявление через личный кабинет, подписанное электронной подписью. Но сделать это могут только те, кто ранее получил КЭП в Удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц. При этом, если срок действия сертификата закончился, дистанционно продлить подпись не получится — придется оформить новую КЭП. Физлица (сотрудники компании) получают ЭП через аккредитованные коммерческие УЦ — процесс схож с получением подписи для юрлица или ИП, но сделать это через ФНС физические лица не могут.

Для пользователей сервиса Астрал Подпись замена ЭП происходит еще проще — через расширение «Быстрый старт»получить новую подпись можно всего за 1 час после обращения. 

«Длинный» сертификат электронной подписи — в отличие от стандартного — будет действовать не 15 месяцев, а 12 летс момента оформления.

Соответствующие поправки (закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ) вступили в силу с августа 2023 года. Теперь «длинный» сертификат можно получить при обращении в установленном порядке, если у аккредитованного УЦ есть такая техническая возможность.

Плюсы и минусы 12-летних сертификатов ЭП

Очевидное и самое главное преимущество, которое сразу приходит на ум после этой новости — удобство для владельцев ЭП. Получается, можно не обращаться за перевыпуском электронной подписи целых 12 лет? Но не стоит обольщаться: обязанность по продлению закрытого ключа ЭП осталась прежней, то есть каждые 15 месяцев его все равно придется обновлять.

Предполагается, что поправки упростят хранение документов «сроком годности» до 10 лет (таковыми являются, например, большинство первичных финансовых и бухгалтерских документов), а также применение трансграничного ЭДО. Сейчас пока сложно оценить реальную пользу и востребованность «длинных» сертификатов на практике.

Если говорить о преимуществах, то главный плюс «длинных» сертификатов — проверять подписи на таком сертификате можно тоже в течение долгих лет.

Если сертификат выпущен на 12–15 месяцев, то при подписании стандартные средства электронной подписи могут проверять действительность подписи на файлах, пока срок сертификата не истек. В ином случае результат проверки будет отрицательным, даже несмотря на то, что на дату подписания подпись была верной.

Есть альтернатива «длинным» сертификатам — метки времени. Метка времени позволяет зафиксировать значимые события, в том числе создание электронного документа, формирование его подписи, отправку документа по ЭДО с целью фиксации времени выполнения операции.

Если ЭП включает метку времени, то действительность подписи проверяется на дату и время визирования документа. Если ЭП не содержит метку времени, проверка подписи осуществляется на дату и время проведения проверки. При истечении срока действия подписи в таком случае результат проверки ее действительности будет отрицательным (даже если на дату подписания документа подпись была действительной). Разъяснения на этот счет есть в письме ФНС от 01.03.2022 № ЕА-4-26/2465.

Но поскольку устанавливать метку времени технически непросто и для этого нужна специальная настройка программного обеспечения, ее используют не все пользователи ЭП. Поэтому предусмотрен дополнительный способ проверки подписи с помощью «длинного» сертификата.

Среди минусов «длинного» сертификата:

  • необходимость обновления ПО Удостоверяющих центров;

  • затраты на адаптацию информационных систем, которые используют КЭП;

  • отсутствие решения для архивного хранения документов с более длительным сроком — от 15 до 50 лет, до закрытия фирмы или постоянно.

Возникает также вопрос криптостойкости алгоритмов на протяжении всех 12 лет. Сможет ли технология электронной подписи в целом гарантировать надежную защиту документов, подписанных такими сертификатами, от подделок — пока дать однозначный ответ сложно.

Время покажет, будут ли широко применяться на практике двенадцатилетние сертификаты, и как законодатель поработает над совершенствованием правоприменительной базы.

Другие актуальные поправки в закон № 63-ФЗ

  • Иностранные ЭП могут быть признаны усиленными при наличии соответствующего соглашения между участниками трансграничной сделки. ФНС опубликовала Методические рекомендации по трансграничному ЭДО с Республикой Беларусь.

  • Усилены требования к Удостоверяющим центрам, теперь минимальный размер капитала УЦ должен составлять не менее 2 млрд руб. 

Напомним, что УЦ Астрал имеет аккредитацию в соответствии с законом, и вправе выдавать все виды ЭП для юрлиц и граждан, в том числе с использованием данных ЕБС (биометрией).

  • Поправки от 4 августа 2023 года также содержат много нюансов, касающихся внедрения МЧД. Откладывать переход на ЭП физлиц законодатель дальше не намерен, но старается сделать его максимально плавным и снизить издержки на развитие ЭДО между контрагентами.

Заказать сертификат для физлиц, ИП или руководителей организаций можно с помощью сервиса Астрал Подпись. Специалисты не только расскажут о порядке использования ЭП, но и помогут подобрать USB-токен и КриптоПро конкретно для вашей электронной подписи.

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