Налог на имущество организаций в 2024 году

Юридические лица, владеющие недвижимостью, обязаны уплачивать налог на имущество в соответствии с Главой 30 Налогового кодекса РФ. В этой статье мы рассмотрим особенности работы с этим налогом и последствия нарушения порядка уплаты и предоставления отчётности по нему.

Объекты налогообложения

Налог на имущество взимается с организаций, имеющих в собственности недвижимость. Определение движимого и недвижимого имущества содержится в статье 130 ГК. Например, к недвижимости относятся:

здания и сооружения, включая недостроенные объекты;

жилые и нежилые помещения с неотделимыми улучшениями (сооружениями, которые невозможно демонтировать без ущерба для самого объекта);

суда внутреннего плавания, а также морские и воздушные суда, подлежащие государственной регистрации.

Министерство финансов обращает внимание на необходимость наличия записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости или о невозможности его перемещения без значительного ущерба. Однако суды могут признать недвижимостью даже те объекты, которые не вписаны в ЕГРН.

Полный перечень облагаемых объектов приведён в статье 374 НК. Вот несколько признаков, указывающих на то, что объект подлежит обложению налогом на имущество организаций:

учёт объекта на бухгалтерском балансе на счёте 01 «Основные средства»;

учёт объекта на счёте 03 «Доходные вложения в материальные ценности»;

налогообложение объекта по среднегодовой стоимости в соответствии с пунктом 1 статьи 375 НК;

определение налоговой базы объекта как кадастровой стоимости в соответствии с пунктом 2 статьи 375.

Освобождение от уплаты налога

Организации освобождаются от уплаты налога на имущество, если:

недвижимость входит в перечень из пункта 4 статьи 374 НК (земельные участки, природные объекты, ледоколы, ядерные установки, космические объекты и т. д.);

предприятие применяет упрощённую систему налогообложения (УСН) и владеет объектами, облагаемыми по среднегодовой стоимости (статья 346.11 НК);

предприятие работает на специальном налоговом режиме ЕСХН и использует недвижимость в сельскохозяйственной деятельности (статья 346.1 НК).

Льготы по налогу на имущество

Налог на имущество организаций является региональным. Это значит, что власти субъектов Российской Федерации могут уменьшать базовые ставки, утверждать льготы и даже освобождать от налога отдельные категории плательщиков (п. 2 ст. 372 НК). Информацию о региональных льготах можно найти на официальном сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Также существуют виды предприятий, которые полностью освобождаются от уплаты указанного налога, например:

организации, относящиеся к религиозной или уголовно-исполнительной системе;

общероссийские общественные организации инвалидов;

управляющие компании Инновационного центра «Сколково» и организации, являющиеся его участниками;

производители фармацевтической продукции (ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями).

Полный перечень можно посмотреть в статье 381 НК.

Изменения 2024 года

Закон от 31 июля 2023 № 389-ФЗ внес изменения в порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Все они уже вступили в силу 1 января 2024 года.

Новые сроки сдачи декларации

Раньше налогоплательщики должны были сдавать декларацию не позднее 25 марта, следующего за отчётным годом. Теперь крайний срок — 25 февраля. Это означает, что больше нет необходимости подавать уведомление ЕНП по годовому платежу, так как декларация теперь сдаётся раньше крайнего срока уплаты (28 февраля).

Новые сроки подачи уведомления о выборе ИФНС

Если недвижимость организации, облагаемая по среднегодовой стоимости, находится на территориях разных ИФНС, но в пределах одного субъекта РФ, организация может подать уведомление о выборе одной инспекции для отчётности по всем таким объектам. Раньше уведомление нужно было сдавать не позднее 1 марта, но с 2024 года крайний срок перенесён на 1 февраля. Кроме того, срок рассмотрения уведомления сокращён с 30 рабочих дней до 10.

Изменения в базовых ставках

Размер ставок устанавливают субъекты РФ, но НК предусматривает некоторые ограничения. Например, максимально возможный размер ставки равен 2,2 %, а для объектов на основе кадастровой стоимости — 2 %.

С 2024 действует ещё одно ограничение: ставка для недвижимости личного фонда, принадлежащей ему на праве собственности и с налоговой базой, исчисляемой по кадастровой стоимости, не может быть больше 0,3 % (актуально только для объектов ценой менее 300 млн рублей).

Продление срока действия предельной налоговой ставки 1,6%

Перечень имущества, попадающего под ставку 1,6%, утвержден постановлением Правительства от 23 ноября 2017 № 1421. Сюда входят железнодорожные пути общего пользования и сооружения, являющиеся их неотъемлемой частью. Действие указанной ставки продлено до конца 2026.

Отмена заявлений на прекращение уплаты налога

Ранее в случае гибели или уничтожения облагаемого имущества необходимо было подавать заявление о прекращении исчисления и уплаты налога в инспекцию ФНС. Теперь это делать не нужно, так как налоговая будет получать всю необходимую информацию путём межведомственного взаимодействия и прекращать исчисление налога с первого числа того месяца, в котором имущество было уничтожено.

Как определить налоговую базу

При расчёте налога на имущество организаций налоговая база может определяться как среднегодовая или кадастровая стоимость.

Недвижимость облагается по среднегодовой стоимости, если она:

не может облагаться налогом каким-либо иным образом в соответствии с региональным законодательством;

принадлежит организации на правах собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения;

отражена на счетах 01 или 03 бухгалтерского баланса;

получена по концессионному соглашению и отражена на забалансовых счетах.

Перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом по кадастровой стоимости, можно найти в статье 378.2 НК. Региональные власти проводят оценку недвижимости и передают результаты в Росреестр, который вносит данные о кадастровой стоимости оценённых объектов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Если объект нигде не прописан, он облагается налогом, исходя из среднегодовой стоимости. Если объект указан в законодательстве, но его кадастровая стоимость не определена, то для расчёта также можно использовать среднегодовую стоимость.

Базовые ставки

В 2024 году налог на имущество организаций рассчитывается с использованием трёх базовых ставок:

2 % — при расчёте от кадастровой стоимости;

2,2 % — при расчёте по среднегодовой стоимости;

1,6 % — льготная ставка для объектов железнодорожной инфраструктуры.

Эти значения являются максимальными. Власти отдельных субъектов могут устанавливать более низкие ставки и предоставлять льготы для разных категорий плательщиков.

Как рассчитать налог на имущество организаций в 2024 году

Организации должны самостоятельно рассчитывать налог на недвижимость, в отличие от индивидуальных предпринимателей. Порядок расчёта зависит от налоговой базы конкретного объекта.

По кадастровой стоимости

Для этого расчёта нужно использовать данные, указанные в ЕГРН на 1 января отчётного года. Авансовый платёж рассчитывается по формуле:

Сумма для уплаты годового платежа будет рассчитываться иначе:

Если объект был приобретён или продан в течение налогового года, в формулу нужно будет добавить дополнительный множитель – коэффициент владения. Найти его можно так:

По среднегодовой стоимости

Чтобы рассчитать налог по этой налоговой базе, сначала нужно определить:

Здесь:

О1 — это суммарное значение остаточной стоимости объекта на 1 число каждого месяца отчётного года;

О2 – остаточная стоимость объекта на 31 декабря отчётного года.

Зная это значение, можно приступать к расчёту платежей:

Сроки уплаты налога на имущество

В 2024 году для налога на имущество организаций установлены следующие сроки уплаты:

авансовые платежи необходимо вносить не позже 28 числа месяца, который следует за кварталом;

годовой платёж должен быть совершён до 28 февраля следующего календарного года.

В случае если крайний срок приходится на нерабочий день, его можно перенести на следующий рабочий.

В 2024 году налог на имущество организаций включается в состав Единого налогового платежа (ЕНП). Форму платёжного поручения по ЕНП можно загрузить по предоставленной ссылке ниже:

Платёжное поручение по ЕНП в 2024 году.

Сроки подачи отчётности по налогу на имущество организаций в 2024 году

Основным документом, подтверждающим уплату налога, является декларация КНД 1152026, которая была утверждена приказом ФНС от 24 августа 2022 года № ЕД-7-21/766@.

С 2022 года отчётность по объектам с кадастровой стоимостью была отменена, и российские компании больше не заполняют третий раздел декларации. Тем не менее необходимо помнить о предоставлении Уведомления по ЕНП в ФНС при уплате авансовых и годовых платежей по таким объектам. Последний день подачи уведомления — 25-е число месяца, в котором производится платёж.

Для имущества, оцениваемого по среднегодовой стоимости, уведомление по ЕНП подаётся вместе с авансовыми платежами, а в конце года необходимо представить декларацию (до 25 февраля). Инструкции по заполнению документа содержатся в Приложении 3 к приказу № ЕД-7-21/766@.

Скачать бланк декларации КНД 1152026.

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Штрафы за нарушение сроков уплаты налога и подачи декларации:

Если организация не уплатила налог, ей полагается штраф в соответствии со статьёй 122 НК:

в случае занижения налоговой базы из-за неправильного учёта доходов и расходов или ошибок в расчётах — штраф составит 20% от суммы, которая должна была быть уплачена;

если неуплата налога произошла умышленно — штраф увеличивается до 40% от должной суммы;

За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф:

5% от суммы, указанной в декларации, за каждый месяц задержки (но не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы, которая должна была быть уплачена в срок) — для организаций;

от 300 до 500 рублей — для должностных лиц.

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