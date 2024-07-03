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Регистрация ИП

Регистрация печати ИП в налоговой

В статье мы рассказываем, в каких случаях печать может понадобиться предпринимателю, какой она должна быть и как её зарегистрировать в налоговой службе.
Регистрация печати ИП в налоговой
Иллюстрация: Астрал

Мы сразу отвечаем на вопрос, который могут задать читатели: обязательна ли регистрация печати для индивидуального предпринимателя? Ответ - нет, она не обязательна. Закон не заставляет ИП регистрировать печать. Индивидуальный предприниматель имеет право решить, нужно ли ему это по своему усмотрению.

В статье мы рассказываем, в каких случаях печать может понадобиться предпринимателю, какой она должна быть и как её зарегистрировать в налоговой службе.

Быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя можно с услугой Регистрация бизнеса онлайн. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

Зачем индивидуальному предпринимателю печать в 2024 году

Хотя законодательство не предусматривает обязательную регистрацию печати для индивидуальных предпринимателей, в ходе их бизнес-практики есть моменты, где печать может понадобиться для удостоверения документов.

Документы, подписанные без печати, например, договор на поставку или транспортная накладная, и так обладают законной силой. Однако различные государственные и банковские учреждения могут требовать печать. Это связано с защитой от поддельных документов и сохранением старых традиций, которые сложились до широкого распространения электронного документооборота.

Если предприниматель активно использует электронный документооборот, печать становится не нужна, поскольку на документах ставится электронная подпись. Тем не менее, собственная печать может быть необходима для некоторых документов. Это может помочь избежать юридических проблем, связанных с подлинностью документов. В случае, если у предпринимателя есть печать, но она не была поставлена на договоре, суд может признать документ недействительным.

На какие документы нужно ставить печать

Индивидуальные предприниматели могут по желанию ставить свою печать на различные документы, включая заявления на участие в торгах, контракты, путевые листы, бумажные формы трудовых книжек, договоры о расчетном счете и другие документы, связанные с контрагентами.

Однако стоит отметить, что законодательство не обязывает ИП использовать печать при подписании документов. Верным примером этого является недавний приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021, в соответствии с которым предусмотрено специальное поле для печати в бумажных трудовых книжках. Отметка печати должна быть сделана на обложке и на страницах с записями о найме и увольнении. Исключение составляют те случаи, когда у предпринимателя нет своей печати, тогда записи в трудовых книжках его сотрудников могут быть сделаны без нее и все же будут юридически действительны. Это не относится к предпринимателям, которые перешли на использование электронных трудовых книжек.

Нужна ли печати ИП регистрация в налоговой

Нет необходимости регистрировать печать или штампы в Федеральной налоговой службе, органах статистики или фондах. Официально, ФНС не ведет регистрацию печатей и не требует от индивидуальных предпринимателей их учета. 

Как работать с контрагентами без печати

Если ваш новый партнер предпочитает использовать бумажные документы, отправьте ему официальное уведомление о том, что у вас нет печати. Это поможет избежать любых споров при подписании договоров или актов приема-передачи в процессе обсуждения условий сотрудничества. Также необходимо уведомить об этом банк и государственные учреждения. Данное уведомление можно оформить в свободной форме.

В уведомлении о неиспользовании печати нужно указать следующие данные:

  • ваши полные имя, ИНН и ОГРНИП,

  • название и адрес получателя. Если это юридическое лицо, нужно указать Ф.И.О. его генерального директора,

  • в тексте уведомления делается ссылка на ГК РФ и Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001,

  • дата составления документа,

  • ваша подпись и расшифровка.

Что указать на печати

Если предприниматель выбрал путь использования печати, то она должна содержать следующую информацию:

  • ОГРНИП,

  • ИНН,

  • обозначение "ИП",

  • ФИО владельца предприятия,

  • Название места регистрации компании.

Нет специальных требований или стандартов к печати. Чаще всего отпечаток синего или черного цвета. Можно добавить уникальный логотип, если есть желание. Запрещено использовать гербы России, регионов или населенных пунктов, поскольку они могут быть использованы только государственными учреждениями. Также недопустимо использовать логотипы или торговые марки других компаний.

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