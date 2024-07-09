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Астрал
Электронные подписи

Что такое JaCarta LT

Ознакомившись с этой статьей, вы получите полное представление о JaCarta LT и сможете принять взвешенное решение о его использовании для хранения контейнера закрытого ключа электронной подписи.
Что такое JaCarta LT
Иллюстрация: Астрал

В современном мире, где электронная подпись становится все более популярной, безопасное хранение и управление ключами становится важным вопросом. JaCarta LT — это надежный USB-токен, предназначенный для хранения и защиты ключей электронной подписи, а также для удобной авторизации в различных системах.

Ознакомившись с этой статьей, вы получите полное представление о JaCarta LT и сможете принять взвешенное решение о его использовании для хранения контейнера закрытого ключа электронной подписи.

Что такое JaCarta LT?

JaCarta LT — это USB-токен, предназначенный для безопасного хранения и использования ключей электронной подписи. Он служит непроницаемым хранилищем для вашей ключевой информации, защищая ее от несанкционированного доступа.

Основные возможности токена:

  • может хранить ключевой контейнер сертифицированных российских СКЗИ, обеспечивая высокий уровень безопасности.

  • можно записать ключи, профили и пароли пользователей, что делает их недоступными для несанкционированного доступа.

  • JaCarta LT может хранить лицензионную информацию независимых разработчиков ПО, что делает ее более защищенной.

Как работает JaCarta LT?

JaCarta LT работает как независимый носитель ключа для доступа к важной 

информации и как устройство аутентификации, подтверждающее вашу личность.

Его основные функции — это подпись электронных документов и идентификация пользователя в различных информационных системах.

Как использовать JaCarta LT: пошаговая инструкция

Чтобы использовать токен для подписи документов, вам необходимо сначала получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) в аккредитованном удостоверяющем центре:

  • Госслужащие: УЦ Казначейства

  • Представители финансового сектора: УЦ банка России

  • Юридические лица, ИП и нотариусы: УЦ ФНС и ее доверенные лица

  • Физические лица: коммерческий аккредитованный УЦ

После получения сертификата, вам необходимо записать ключи электронной подписи на контейнер JaCarta LT.

Использование носителя:

  1. Установите программный криптопровайдер (СКЗИ) на ваш компьютер.

  2. Вставьте JaCarta LT в USB-порт.

  3. Теперь вы можете использовать JaCarta LT для аутентификации или подписи документов.

Для подписи цифровых документов рекомендуем квалифицированные электронные подписи от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлица могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

Какая память и габариты?

JaCarta LT обладает компактным корпусом размером 34х17х7 мм и весит всего 2,5 г, что делает его удобным в использовании и переноске. Несмотря на свои маленькие размеры, токен имеет 102 КБ памяти, доступной пользователю, что достаточно для хранения ключей электронной подписи и другой важной информации.

Нужны ли драйверы для токена?

Хотя JaCarta LT работает без установки дополнительных драйверов, мы рекомендуем установить Единый клиент JaCarta. Он предоставляет дополнительные функции и делает работу с токеном более удобной и эффективной.

Какое программное обеспечение нужно для работы?

Для работы с JaCarta LT вам потребуется установить следующее программное обеспечение:

  • Программный криптопровайдер (СКЗИ): Например, КриптоПро CSP

  • Плагин для браузера: КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

  • Расширение для браузера: Версия расширения зависит от используемого браузера.

Выбрать подходящую лицензию КриптоПро CSP для электронной подписи рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку для бесплатной консультации специалиста.

Для удобного управления носителем, рекомендуется установить Единый Клиент JaCarta. С его помощью вы можете легко изменить пароль, настроить токен и выполнить другие операции по управлению.

С какими платформами совместим?

JaCarta LT совместим с широким спектром операционных систем, что делает его универсальным решением для разных пользователей: Microsoft Windows, включая серверные ОС Microsoft Windows Server, а также macOS и Linux..

Подходит для ЕГАИС?

JaCarta LT не подходит для работы в системе ЕГАИС. Для этой цели необходимо использовать токены со встроенными криптографическими функциями, например, Рутокен ЭЦП 3.0 или JaCarta 2 ГОСТ SE.

Какой срок службы?

Рекомендованный срок службы JaCarta LT составляет три года. Данные, записанные на токен, могут храниться в его памяти не менее десяти лет. 

Подходит для получения сертификата квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС?

Да, JaCarta LT подходит для получения сертификата квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС. Токен имеет сертификат соответствия ФСТЭК России № 4446, что подтверждает его соответствие требованиям безопасности и формат USB тип-A, который требуется налоговой.

В чём преимущества JaCarta LT перед аналогами?

JaCarta LT отличается от других USB-токенов рядом преимуществ:

  • Повышенная электромагнитная безопасность. Разработчики предприняли меры для защиты токена от электромагнитных помех и разрядов статического электричества до 8 кВ.

  • Яркий дизайн. Оранжевый цвет дужки делает токен более заметным и помогает избежать забывания его в компьютере.

Где приобрести JaCarta LT?

Купить JaCarta LT можно в интернет-магазине компании «Калуга Астрал». Мы предлагаем только сертифицированные модели токенов, что гарантирует их качество и безопасность.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K73LC

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