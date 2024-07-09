Ознакомившись с этой статьей, вы получите полное представление о JaCarta LT и сможете принять взвешенное решение о его использовании для хранения контейнера закрытого ключа электронной подписи.

В современном мире, где электронная подпись становится все более популярной, безопасное хранение и управление ключами становится важным вопросом. JaCarta LT — это надежный USB-токен, предназначенный для хранения и защиты ключей электронной подписи, а также для удобной авторизации в различных системах.

Ознакомившись с этой статьей, вы получите полное представление о JaCarta LT и сможете принять взвешенное решение о его использовании для хранения контейнера закрытого ключа электронной подписи.

Что такое JaCarta LT?

JaCarta LT — это USB-токен, предназначенный для безопасного хранения и использования ключей электронной подписи. Он служит непроницаемым хранилищем для вашей ключевой информации, защищая ее от несанкционированного доступа.

Основные возможности токена:

может хранить ключевой контейнер сертифицированных российских СКЗИ, обеспечивая высокий уровень безопасности.

можно записать ключи, профили и пароли пользователей, что делает их недоступными для несанкционированного доступа.

JaCarta LT может хранить лицензионную информацию независимых разработчиков ПО, что делает ее более защищенной.

Как работает JaCarta LT?

JaCarta LT работает как независимый носитель ключа для доступа к важной

информации и как устройство аутентификации, подтверждающее вашу личность.

Его основные функции — это подпись электронных документов и идентификация пользователя в различных информационных системах.

Как использовать JaCarta LT: пошаговая инструкция

Чтобы использовать токен для подписи документов, вам необходимо сначала получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) в аккредитованном удостоверяющем центре:

Госслужащие: УЦ Казначейства

Представители финансового сектора: УЦ банка России

Юридические лица, ИП и нотариусы: УЦ ФНС и ее доверенные лица

Физические лица: коммерческий аккредитованный УЦ

После получения сертификата, вам необходимо записать ключи электронной подписи на контейнер JaCarta LT.

Использование носителя:

Установите программный криптопровайдер (СКЗИ) на ваш компьютер. Вставьте JaCarta LT в USB-порт. Теперь вы можете использовать JaCarta LT для аутентификации или подписи документов.

Для подписи цифровых документов рекомендуем квалифицированные электронные подписи от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлица могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

Какая память и габариты?

JaCarta LT обладает компактным корпусом размером 34х17х7 мм и весит всего 2,5 г, что делает его удобным в использовании и переноске. Несмотря на свои маленькие размеры, токен имеет 102 КБ памяти, доступной пользователю, что достаточно для хранения ключей электронной подписи и другой важной информации.

Нужны ли драйверы для токена?

Хотя JaCarta LT работает без установки дополнительных драйверов, мы рекомендуем установить Единый клиент JaCarta. Он предоставляет дополнительные функции и делает работу с токеном более удобной и эффективной.

Какое программное обеспечение нужно для работы?

Для работы с JaCarta LT вам потребуется установить следующее программное обеспечение:

Программный криптопровайдер (СКЗИ): Например, КриптоПро CSP

Плагин для браузера: КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Расширение для браузера: Версия расширения зависит от используемого браузера.

Выбрать подходящую лицензию КриптоПро CSP для электронной подписи рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку для бесплатной консультации специалиста.

Для удобного управления носителем, рекомендуется установить Единый Клиент JaCarta. С его помощью вы можете легко изменить пароль, настроить токен и выполнить другие операции по управлению.

С какими платформами совместим?

JaCarta LT совместим с широким спектром операционных систем, что делает его универсальным решением для разных пользователей: Microsoft Windows, включая серверные ОС Microsoft Windows Server, а также macOS и Linux..

Подходит для ЕГАИС?

JaCarta LT не подходит для работы в системе ЕГАИС. Для этой цели необходимо использовать токены со встроенными криптографическими функциями, например, Рутокен ЭЦП 3.0 или JaCarta 2 ГОСТ SE.

Какой срок службы?

Рекомендованный срок службы JaCarta LT составляет три года. Данные, записанные на токен, могут храниться в его памяти не менее десяти лет.

Подходит для получения сертификата квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС?

Да, JaCarta LT подходит для получения сертификата квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС. Токен имеет сертификат соответствия ФСТЭК России № 4446, что подтверждает его соответствие требованиям безопасности и формат USB тип-A, который требуется налоговой.

В чём преимущества JaCarta LT перед аналогами?

JaCarta LT отличается от других USB-токенов рядом преимуществ:

Повышенная электромагнитная безопасность. Разработчики предприняли меры для защиты токена от электромагнитных помех и разрядов статического электричества до 8 кВ.

Яркий дизайн. Оранжевый цвет дужки делает токен более заметным и помогает избежать забывания его в компьютере.

Где приобрести JaCarta LT?

Купить JaCarta LT можно в интернет-магазине компании «Калуга Астрал». Мы предлагаем только сертифицированные модели токенов, что гарантирует их качество и безопасность.

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