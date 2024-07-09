Что выбрать: Рутокен, eToken, JaCarta

Выбор USB-токена для ЭЦП может показаться сложным, так как многие модели предлагают похожие функции. В этой статье мы сравним популярные варианты, такие как Рутокен, JaCarta и eToken, чтобы помочь вам определиться с наилучшим выбором.

Сравнение Рутокен, eToken и JaCarta по основным характеристикам

Рутокен, JaCarta и eToken — это все популярные USB-токены для хранения ключей электронной подписи. Хотя они похожи по назначению, существуют различия в дизайне, объеме памяти и дополнительных функциях.

Производитель

Рутокен — производится российской компанией "Актив", которая также выпускает средства аутентификации и защиты программного обеспечения под брендами Рутокен и Guardant.

JaCarta — разрабатывается российской компанией "Аладдин Р.Д.", предлагающей широкий спектр продуктов, включая USB-токены, смарт-карты, мобильные приложения, программное обеспечение и другие решения.

eToken — это продукт международной компании "Safenet", которая теперь входит в состав "Gemalto".

Аппаратная криптография

Некоторые USB-токены имеют встроенные криптографические модули, которые выполняют все необходимые операции с шифрованием. Это позволяет использовать такие токены для работы в системах, где требуется высокий уровень безопасности, например, в ЕГАИС. Вам не нужно устанавливать дополнительные программы (криптопровайдеры) на компьютер, так как все операции выполняются непосредственно на токена.

Для ЕГАИС подойдут такие модели, как JaCarta-2 SE и Рутокен ЭЦП 3.0.

Внешний вид

Внешний вид USB-токенов может отличаться в зависимости от производителя. Рутокен, JaCarta и eToken имеют свой стиль и эргономику. Они различаются по форме, размеру, а также по наличию дополнительных элементов, например, светодиодных индикаторов.

Рутокен: обычно белого или красного цвета, с логотипом производителя на лицевой стороне.

JaCarta: чаще всего выполнены в сочетании черного с другим цветом, например, оранжевым.

Хотя внешний вид не влияет на функциональность устройства, яркие цвета могут сделать токен более заметным, что поможет уберечь его от потери.

Объём защищённой памяти

Объем памяти USB-токена для ЭЦП определяет, сколько ключей электронной подписи вы можете хранить на нем.

Важно: Ключи, выданные ФНС, нельзя перенести на другой токен.

Множество ключей: Некоторые токены позволяют хранить несколько ключей (например, от ФНС и коммерческого УЦ).

Объем памяти: JaCarta - от 80 до 144 Кб, Рутокен - от 64 до 128 Кб, eToken - от 80 Кб.

Выбирайте токен с достаточным объемом памяти, чтобы хранить все ваши ключи ЭЦП.

Программное обеспечение и поддержка операционных систем

Все устройства работают с самыми популярными операционными системами: Windows, Mac OS и GNU/Linux.

О том, как настроить рабочее место для работы с квалифицированной электронной подписью, мы писали здесь.

Для работы с USB-токенами могут потребоваться дополнительные программы:

Рутокен: Драйверы для некоторых моделей Рутокен не нужны, но их установка не повредит и может упростить работу с устройством.

JaCarta: Рекомендуется установить "Единый клиент JaCarta", который обеспечивает управление токенами.

eToken: Хорошо совместим с международными стандартами, но может иметь ограничения в работе с некоторыми российскими сервисами.

Если токен не имеет встроенных криптографических функций, вам потребуется установить программный криптопровайдер (например, КриптоПро CSP) и плагин для браузера (например, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in).

Рутокен и JaCarta хорошо совместимы с российскими системами и сервисами, такими как Госуслуги, ФНС, СФР, ЕГАИС.

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Поддержка ГОСТ-2012 и УЦ ФНС

Важно учитывать законодательные требования к USB-токенам для ЭЦП:

Новый стандарт — в 2019 году вступил в силу новый стандарт ГОСТ-2012. Старые токены, работающие с ГОСТ-2001, могут не подходить для хранения новых ключей.

Сертификация — ФНС требует, чтобы USB-токены имели сертификацию ФСТЭК или ФСБ России. eToken, например, не имеет такой сертификации и не подойдет для работы с налоговой.

Перед покупкой нового USB-токена или использованием старого, проверьте его соответствие законодательным требованиям.

Дополнительные опции

USB-токены для ЭЦП могут иметь дополнительные функции, например:

Больший объем памяти для хранения нескольких ключей.

Светодиодный индикатор для визуального подтверждения работы токена.

RFID-метка для удобной идентификации.

Некоторые производители и поставщики также предлагают услуги по нанесению гравировки или наклеек на корпус токена.

Как выбрать носитель

Выбор между Рутокен, JaCarta и eToken зависит от того, как вы планируете использовать токен, какие у вас требования к размеру, объему памяти и функциям. Все три компании предлагают разные модели, так что вы обязательно найдете подходящий вариант.

Если вы используете ноутбук, вам подойдет компактный токен. Если вам нужно хранить много ключей ЭЦП, выбирайте токен с большим объемом памяти. Для работы с ЕГАИС потребуется токен со встроенной криптографией, а для получения электронной подписи в налоговой - токен с сертификацией ФСТЭК или ФСБ России.

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Таблица различий eToken, JaCarta и Рутокен

eToken Рутокен JaCarta Поддержка операционных систем MS Windows Mac OS X, GNU/Linux MS Windows Mac OS X, GNU/Linux MS Windows Mac OS X, GNU/Linux Объём защищённой памяти 80 КБ от 64 до 128 КБ от 80 до 144 КБ Количество контейнеров КриптоПро CSP до 10 от 7 до 31 до 30 Аппаратная поддержка RSA eToken 5110 1024 bit

2048 bit Рутокен ЭЦП 3.0 1024 bit

2048 bit

4096 bit JaCarta PKI Сертификация нет ФСТЭК, ФСБ ФСТЭК, ФСБ Форма выпуска USB-ключ

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