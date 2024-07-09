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Астрал
Электронные подписи

Рутокен Lite

В этой статье, ответим на самые популярные вопросы о Рутокен Lite и вы сможете принять взвешенное решение о его использовании для хранения своих данных.
Рутокен Lite
Иллюстрация: Астрал

В современном мире, где информация является ценным активом, безопасность данных стала ключевым вопросом. Хранение ключей квалифицированной электронной подписи (КЭП) требует надежной защиты от несанкционированного доступа. Здесь на помощь приходит Рутокен  Lite — это линейка USB-токенов, предназначенный для безопасного хранения контейнеров закрытого ключа КЭП.

В этой статье, ответим на самые популярные вопросы о Рутокен Lite и вы сможете  принять взвешенное решение о его использовании для хранения своих данных.

Что такое Рутокен Lite?

Рутокен Lite — это серия защищённых носителей базового уровня. Они предназначены для безопасного хранения ключей электронной подписи, паролей, а также для удобной аутентификации пользователей. Устройства разработаны в соответствии с российскими стандартами криптографической защиты информации.

Для чего нужен Рутокен Lite?

Рутокен Lite служит хранилищем для квалифицированных ключей электронной подписи. С помощью этого инструмента можно выполнять следующий спектр задач:

  • хранить ключи электронной подписи и сертификаты, а также защищать их от несанкционированного доступа;

  • проходить аутентификацию владельца КЭП в различных информационных системах;

  • подписывать электронные документы.

Чем Рутокен Лайт отличается от других моделей Рутокен?

Это базовые модели USB-токенов, которые предлагают простой и удобный способ хранения и защиты ключей электронной подписи. Они обладают ограниченной функциональностью по сравнению с моделями более высокого уровня. Например, такими, как Рутокен ЭЦП 3.0, которые являются полнофункциональными аппаратными средствами криптографической защиты информации (СКЗИ).

Какие функции выполняет Рутокен Lite?

 Рутокен Lite выполняет ряд важных функций:

  • хранит и защищает ключевую информацию от несанкционированного доступа;

  • работает с широким спектром программных криптопровайдеров;

  • усиливает безопасность с помощью дополнительной проверки подлинности — двухфакторной аутентификации.

Как работает Рутокен Lite?

Это защищенное хранилище, подобное сейфу для вашей цифровой информации. В нем может храниться ключевой контейнер электронной подписи, необходимый для подтверждения вашей личности в электронных системах. Чтобы получить доступ к этой важной информации, Рутокен Lite запрашивает у вас пароль или PIN-код.

Где приобрести Рутокен Lite?

Рутокен Lite можно приобрести у официальных дилеров компании «Актив» или прямо на официальном сайте производителя. 

Выбрать подходящий токен для хранения ключевой информации рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

Можно ли купить токен онлайн?

Да, приобрести Рутокен Lite онлайн вполне реально. В отличие от оформления сертификата квалифицированной электронной подписи, которое требует личного присутствия в удостоверяющем центре, покупка токена может быть осуществлена дистанционно.

Как убедиться, что ваш токен работает?

Проверить работоспособность ключевого носителя Рутокен довольно просто. Для этого можно воспользоваться специальными программами, такими как Драйверы Рутокен или КриптоПро CSP. Они помогут вам убедиться, что ваш токен правильно подключен и готов к использованию.

Выбрать подходящую лицензию КриптоПро CSP для электронной подписи рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку для бесплатной консультации специалиста.

Как использовать Рутокен Лайт для подписи электронных документов?

Чтобы использовать Рутокен для подписи документов, вам необходимо:

  1. Получить сертификат КЭП в УЦ и записать на носитель контейнер закрытого ключа.

  2. Установить на свой ПК необходимое программное обеспечение.

  3. Подключить токен к компьютеру через USB-порт. 

  4. Установить сертификат КЭП на компьютер.

  5. При подписи электронного документа или аутентификации в информационной системе достаточно вставить носитель в ПК и выбрать сертификат.

Для подписания цифровых документов рекомендуем квалифицированные электронные подписи от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлица могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

Нужен ли драйвер для Рутокен Lite?

Нет, для работы с Рутокен Lite установка дополнительных драйверов не требуется. Устройство автоматически распознается операционной системой, и вы можете использовать его сразу после подключения.

Однако, для более удобной работы с Рутокен Lite, мы рекомендуем установить программу Драйверы Рутокен. Она предоставляет дополнительные функции и повышает удобство использования токена.

Как подключить Рутокен Лайт к компьютеру?

Подключение Рутокен Лайт к ПК — это очень просто. Просто подсоедините его к USB-порту компьютера, и система автоматически распознает его.

Однако, для работы с электронной подписью, вам потребуется установить дополнительное программное обеспечение, включая криптопровайдер, плагин и расширение для браузера.

С какими операционными системами работает Рутокен Lite?

Рутокен Lite совместим с широким спектром операционных систем, включая Windows, Linux и macOS. Это делает его универсальным решением для различных пользователей и платформ.

Как надежно защищает Рутокен Lite?

Он обеспечивает базовый уровень защиты, который идеально подходит для большинства задач, связанных с электронной подписью. Если вам требуется более высокий уровень безопасности, вы можете выбрать более защищенные модели компании Актив.

Можно ли потерять данные, хранящиеся на Рутокен Lite?

Данные, хранящиеся на Рутокен Lite, защищены от потери или несанкционированного доступа. Однако важно помнить, что физическая безопасность вашего токена также важна. Не теряйте его и не передавайте третьим лицам.

Какой объем памяти у токенов?

Объем памяти устройств зависит от модели. В зависимости от вашего выбора, вы можете получить токен с памятью 64 КБ или 128 КБ.

Можно ли использовать Рутокен Лайт как обычную флешку?

Токен предназначен исключительно для хранения ключей электронной подписи и сертификатов. На него нельзя записать обычные файлы, такие как фото, видео или аудио. Он не является флешкой и не предназначен для хранения других типов данных.

Сертифицированы ли Рутокен Lite ФСБ или ФСТЭК?

Да, Рутокен Lite сертифицирован ФСТЭК России. Это означает, что он соответствует строгим требованиям безопасности и может использоваться для защиты конфиденциальной информации.

Вы можете найти подробную информацию о сертификации на сайте производителя. Кроме того, вам предоставят документы, подтверждающие сертификацию ФСТЭК, при покупке токена.

Можно ли использовать Рутокен Lite для ЕГАИС?

Нет. Рутокен Lite не подходит для работы в системе ЕГАИС. Для этой цели необходимы токены со встроенными криптографическими функциями, например, Рутокен ЭЦП 3.0.

Подходит ли Рутокен Lite для получения сертификата ЭП в УЦ ФНС?

Да, клиенты УЦ ФНС могут оформить сертификат КЭП с Рутокен Lite.

Для получения электронной подписи в налоговой подходят следующие модели:

  • 1010

  • 64 КБ

  • metal 64 КБ

Особенности файловой системы Рутокен Lite

Файловая система Рутокен Lite отличается от стандартных файловых систем, используемых в компьютерах. Она предназначена исключительно для хранения ключей электронной подписи и сертификатов, а не для обычных файлов, таких как фото, видео или документы.

Кроме того, Рутокен Lite отличается компактными размерами, что делает его удобным в использовании и переноске.

Кому подходит Рутокен Lite

Рутокен Лайт — это базовая модель USB-токена. Несмотря на то, что он обладает более ограниченной функциональностью по сравнению с моделями более высокого уровня, устройства остается отличным выбором для широкого круга пользователей, в частности:

  • Для тех, кто ищет бюджетный вариант защиты данных.

  • Для физических лиц, которым не требуется выполнение сложных криптографических операций внутри токена.

  • Для ИП и юрлиц, которые используют токен для подписи электронных документов и авторизации в системах.

Рутокен Лайт обеспечивает высокий уровень безопасности и удобства использования по доступной цене, что делает его идеальным выбором для широкого круга пользователей.

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