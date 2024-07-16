Программа 1С: что это и как в ней работать

В этой статье мы подробно рассмотрим особенности программы «1С». А также ознакомимся с её основными компонентами, выясним, в чём их отличие друг от друга, и обсудим процесс внедрения этой программы в организацию.

Компания «1С» занимает ключевую позицию на рынке программного обеспечения в России и странах СНГ. Она разрабатывает решения, которые широко применяются для автоматизации управленческого учёта и бухгалтерии в различных сферах деятельности.

Одним из таких программных решений является программа «1С». Она представляет собой бизнес-инструмент, который подходит для компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Программа упрощает рутинные операции и повышает производительность работы.

В этой статье мы подробно рассмотрим особенности программы «1С». А также ознакомимся с её основными компонентами, выясним, в чём их отличие друг от друга, и обсудим процесс внедрения этой программы в организацию.

«1C»: что это за программа, зачем она нужна и где применяется

«1С» – это обширный набор программных решений, созданных российским разработчиком компании «1С». Они предназначены для управления и бухгалтерии в организациях различной специализации и размера.

Термин «Программа 1С» включает в себя два компонента - платформу «1С: Предприятие», где происходит вся работа, и конфигурации, каждая из которых отвечает за определённую функцию. Все они могут быть применены в разнообразных областях:

взаимодействие с клиентами (база клиентов, CRM-аналитика, продажи и т.д.);

работа с внутренними сотрудниками (расчёт зарплаты, учёт персонала и т.д.);

обработка документов (создание внутренних документов и отчётности для надзорных организаций);

управление бизнесом (отслеживание ключевых показателей деятельности компании);

производство (анализ прибыльности, расчёт прибыли, учёт затрат и т.д.);

организация логистики (складской учёт, отслеживание движения товаров и т.д.);

планирование (расчёт смет, маркетинговые анализы доходов и расходов и т.д.);

менеджмент (взаимодействие между отделами внутри компании);

бухгалтерия и учёт (подача документов в ФНС, Росстат, ЕГАИС, СФР и т.д.).

Что значит «1С:Предприятие» и в чём отличия от «1С:Бухгалтерии 8»

«1С:Предприятие» – это ключевой продукт компании «1C», позволяющий эффективно управлять бизнес-процессами. Он обеспечивает возможность ведения финансового учёта, контроля производственных процессов, управления ресурсами и персоналом, ведения товарного учёта и так далее. Эта функциональность реализуется посредством различных конфигураций, таких как «1С:Налогоплательщик 8», «1С:Свод отчётов 8», «1С:Деньги 8» и других.

«1С:Предприятие» и его конфигурации, например, «1С:Бухгалтерия 8», отличаются технологической структурой. Проще говоря, «1С:Предприятие» – это основа или платформа, в которую интегрированы все конфигурации. Она может существовать отдельно, но конфигурации без платформы работать не будут.

В качестве аналогии можно привести наручные часы. Подумайте о часах как о платформе, а о стрелках как о конфигурациях. Без стрелок сам механизм часов по-прежнему будет существовать, но без них будет невозможно определить время. Стрелки не могут работать без основного механизма.

Пользуйтесь «1С:Бухгалтерия 8», в которой реализовано много функций, позволяющих автоматизировать бухгалтерский и налоговый учёт. Например, в ней можно формировать, обрабатывать и отправлять отчётные документы в ФНС и ЕГАИС. При появлении изменений в законодательстве программа своевременно обновляется и позволяет сдавать все документы правильно и вовремя.

Режим работы «1С»

Выделяют два режима работы – файловый и клиент-серверный. Чтобы понять, как это работает и чем они отличаются друг от друга, необходимо сравнить оба варианта.

Основные характеристики работы

Характеристика Файловый вариант работы 1С Клиент-серверный вариант работы 1С Сколько может работать людей Рассчитан на небольшое количество пользователей при работе в локальной сети (до 4). Подойдёт для малого бизнеса. Предназначен для работы большого количества пользователей (например, в рамках целой компании). Подойдёт для среднего и крупного бизнеса. Как осуществляется работа и подключение При работе с ней не нужно устанавливать дополнительно ещё программные средства, достаточно иметь лишь операционную систему и установить «1С:Предприятие 8». Нужен кластер серверов, который позволяет бесперебойно работать с огромной информационной базой. Как взаимодействовать с клиентским приложением Можно взаимодействовать с базой данных как через файл, так и с помощью веб-сервера (по протоколу HTTPS/HTTP). Возможно работать напрямую с кластером (по протоколу TCP/IP) или с помощью веб-сервера (по протоколу HTTPS/HTTP). Размер внутреннего файла базы Ограничен. В основном допустимо 4Гб. По факту может быть и больше (до 12 Гб), но в определённый момент программа откажет в запуске базы. Не ограничен.

Главное различие файлового и клиент-серверного вариантов работы – это возможности. Первый вариант имеет ограничения по пользователям. При этом выйдет намного дешевле, нежели более расширенный. Клиент-серверный же вариант работы не ограничен и считается универсальным.

Клиентская лицензия на рабочее место для программ «1С:Предприятие 8» уровня ПРОФ позволяет увеличить количество пользователей в одной базе. Более подробно обо всех тарифах вы можете узнать в нашем каталоге.

Как работать в системе «1С»

При работе с программами могут возникнуть вопросы:

Что такое система «1С»?

И как в ней работать пользователю?

Система «1C» – это и есть сама платформа «1С:Предприятие», в которой происходит вся работа ПО. В программных решениях 1С обычно доступны три клиентских приложения – толстый и тонкий клиенты и веб-клиент. Разберём каждый из них поподробнее.

Функционал продуктов фирмы «1С»

Программы «1С» предоставляют разнообразные функциональные возможности. Ниже представлены некоторые из них:

выполнение разного рода учёта (бухгалтерского, финансового и налогового);

составление и отправка отчётности в электронной форме;

управление и надзор за процессами на уровне предприятия и в производственной сфере;

автоматизация кадровых вопросов (управление персоналом и отслеживание информации о сотрудниках);

формирование аналитических данных и управленческого учёта;

финансовые манипуляции (распределение бюджета, планирование финансовых вложений и анализ финансовых метрик);

управление логистикой внутри организации (закупочная политика, складская деятельность);

управление взаимоотношениями с клиентами (анализ в рамках CRM);

упрощение и ускорение обработки документации;

организация удалённого доступа к документам и т.д.

Виды конфигураций «1С»

Конфигурация под торговой маркой «1С» – это специфическое программное обеспечение, созданное на основе платформы «1С». Его основное назначение – учёт различных бизнес-процессов предприятия. Существуют две основные категории конфигураций: стандартные и нестандартные.

Стандартные конфигурации – это готовые программные решения, которые разрабатывает компания «1С». Для использования такого продукта пользователю нужно приобрести лицензию. В дополнение к этому, «1С» часто предлагает техническую поддержку и обучение. Примерами таких стандартных конфигураций являются «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3», «1С:Управление торговлей, редакция 11» и другие.

Нестандартные конфигурации – это решения, разработанные на заказ для определённой компании или задачи «1С». Эти продукты обычно разрабатывает партнёрская сеть франшиз «1С».

Чтобы определить, с каким типом конфигурации вы работаете, нужно перейти в основное меню, выбрать вкладку «Сервис и настройки» и кликнуть на строку «О программе». Здесь будет представлена вся необходимая информация о конфигурации.

Основные компоненты программных продуктов «1С»

Хоть и конфигурации могут выполнять различные функции, все продукты компании «1С» имеют общие составляющие. Основные элементы помогают успешно управлять программным окружением. Вот некоторые из них.

Популярные продукты фирмы «1С»

Как мы уже упоминали выше, продукты фирмы «1С» – это ПО, разработанное российской компанией «1С» для решения различных бизнес-задач. Ниже представлены ТОП-6 самых известных и широко применяемый продуктов.

Помимо отдельных конфигураций, компания «1С» разработала удобный способ работы в программе в качестве корпоративной учётной системы. Для этого пользователю лучше приобрести 1С: Фреш. Это облачное решение, для работы в котором нужен только интернет. Пользователю не нужно покупать дополнительно коробочное решение и устанавливать его на ПК.

В нашем каталоге представлены все тарифы и стоимости лицензий на программы 1С. Оформить заказ можно онлайн через корзину каталога. Если у вас возникнут вопросы, сотрудники помогут вам выбрать подходящее решение с помощью формы обратной связи.

Как проходит внедрение «1С» в компании

Для успешного внедрения продукта «1С» в бизнес-процесс компании необходимо выполнить ряд действий. Сначала нужно чётко определить, какую конкретную задачу требуется решить с помощью внедряемой программы. Например, вам нужно установить систему для начисления и выплаты зарплаты или аналитический инструмент для сектора продаж.

После того как выбор сделан, следует приобрести и установить программу на рабочие станции сотрудников. Для этих целей может потребоваться помощь специалистов из ИТ-отдела или системного администратора. Завершающим этапом бывает обучение сотрудников основам работы с системой «1С».

Если выбранная программа требует индивидуальной настройки под вашу задачу, тут может понадобиться помощь аналитиков от «1С». Такие специалисты изучают специфику работы вашего предприятия и ваши требования. В ходе работы они предоставят готовое решение или подготовят техническое задание для его доработки 1С-разработчиками. А итоговую версию программы установят на рабочие станции вашей компании и обучат сотрудников работе с ней.

Для более быстрого подключения к программе «1С» без коробочной системы и обучения используйте «1С: Фреш». Для работы необходимо только зайти в браузер через Интернет. Регистрируйтесь в сервисе и начинайте взаимодействие с размещёнными в сервисе приложениями из любой точки мира.

Подведём итоги

Что такое «1С»? «1С» – это набор программных решений, которым пользуются специалисты в области бухгалтерии, финансового анализа, управления и т.д.

Для чего служит «1С»? Её основная задача – автоматизация бизнес-процессов и управление организациями.

Что входит в состав «1С»? Она содержит базовую платформу «1С:Предприятие» и разнообразные конфигурации для решения различных задач бизнеса.

Как внедрить «1С» в своей компании? Сначала необходимо определить потребности компании. Затем следует приобрести выбранный продукт и обучить персонал его использованию. Кроме того, есть возможность разработки индивидуального решения для удовлетворения специфических требований бизнеса.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K2MjR