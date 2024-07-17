Программа «1С:Предприятие 8» – что это такое

«1С:Предприятие 8» позволяет оптимизировать работу предприятия, увеличить эффективность управления и повысить конкурентоспособность компании. В данной статье мы более подробно рассмотрим особенности и преимущества этой программы.

«1С:Предприятие 8» – это многофункциональная бизнес-платформа, разработанная компанией «1С». Данный продукт представляет собой полноценное решение, призванное автоматизировать широкий спектр процессов компаний и повысить их эффективность.

Программа обладает широким функциональным арсеналом и включает в себя разнообразные конфигурации для различных видов деятельности. С помощью «1С:Предприятие 8» можно автоматизировать финансовый учёт, управление персоналом, складской учёт и многие другие процессы.

Основная цель использования этой программы – оптимизация работы компании, повышение её конкурентоспособности и улучшение управленческих решений. Далее в этой статье мы подробнее остановимся на особенностях и преимуществах «1С:Предприятие 8».

Функциональные возможности платформы «1С:Предприятие 8»

Программа 1С – это программный инструмент, который служит основой для работы различных конфигураций. Он предоставляет обширный спектр функций для автоматизации процессов управления на предприятии.

Ключевой особенностью платформы является аналитический компонент, который позволяет вести различные виды учёта - финансовый, налоговый и управленческий, а также формировать отчёты в соответствии с текущим законодательством. В состав программы «1С» входят также логистические конфигурации для управления складами и представительствами.

Не менее важную роль в программе играет модуль финансового планирования: аналитика продаж и закупок, бюджетирование и прочее. В ней также предусмотрены инструменты для автоматизации работы с персоналом: расчёт зарплаты сотрудникам, управление кадрами и многое другое.

Для чего нужна «1С:Предприятие 8»: области применения

В области финансов эта система обеспечивает управление бухгалтерскими операциями, составление отчётности и анализ финансовых данных.

В торговле программа помогает фиксировать продажи, контролировать товарные запасы, организовывать работу торговых точек и интернет-магазинов.

Например, производственные предприятия используют «1С:Предприятие 8» для взаимодействия со всеми ключевыми процессами: от учёта материалов и полуфабрикатов до контроля качества, от основных закупок до отгрузки товара.

Таким образом, «1С:Предприятие 8» представляет собой настраиваемую, универсальную и мощную систему для автоматизации основных процессов, которые происходят в организациях и предприятиях.

Структура «1С:Предприятие 8» позволяет настраивать и адаптировать её под конкретные потребности предприятия, добавляя новые модули и функции. Благодаря этому каждая компания может создать уникальное программное решение, полностью соответствующее своим бизнес-процессам и требованиям.

Что входит в «1С:Предприятие»: виды конфигураций

Конфигурация – это ПО, которое выполняет определённую функцию в «1С:Предприятие 8». Оно может отдельно отвечать за бухгалтерский учёт, кадровый процесс и т.д.

С точки зрения создания конфигураций, их можно разделить на 3 вида: типовые, нетиповые и отраслевые. Разберём подробнее каждый из них.

Описание видов конфигураций программы «1С:Предприятие 8»

Типовые конфигурации Отраслевые конфигурации Нетиповые конфигурации Кем производятся Компанией 1С Организациями-партнёрами 1С. Программистами компании, которой нужно бизнес-решение Как выглядят 1С разрабатывает универсальную целостную конфигурацию Берётся готовая программа 1С и видоизменяется. Обычно применяется основа типовой или отраслевой конфигурации и добавляется уникальное решение под конкретную задачу бизнеса (например, нужно формировать определённый отчёт, которого нет в базовых возможностях) Примеры продуктов компании 1С 1С:Бухгалтерия (финансовый учёт)

1С:Зарплата и управление персоналом (кадровый и воинский учёт)

1С:Управление торговлей (управление торговым предприятием)

1С:ЭДО (электронный документооборот с контрагентами)

1С:Управление нашей фирмой (работа малого бизнеса) 1С:Бухгалтерия СНТ (финансовый и налоговый учёт в садовых некоммерческих товариществах)

1С:Управление аптечной сетью (работа медицинских организаций, реализующих медикаменты)

1С:Страховая компания 8 КОРП (управление бизнесом страховых организаций)

1С:Управление образованием (хранение и управление информацией органов образования)

1С:Предприятие 8. Автосервис (автоматизация процессов компаний, занимающихся ремонтом машин)

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Облачные решения «1С:Предприятие» – что это такое

Облачный вариант «1С» – это инструмент, который использует облачные технологии для предоставления услуг через сеть Интернет, рассчитывая на хранение данных на удалённых серверах. Для доступа к такому решению не требуется установка дополнительного ПО.

Ярким представителем данного облачного решения «1С:Предприятие» является «1С:Фреш». Этот программный продукт предоставляет возможность вести бухгалтерию и кадровый учёт, обмениваться электронными документами и выполнять прочие операции через Интернет. «1С:Фреш» отлично подходит для малого и среднего бизнеса.

Режимы запуска и интерфейс «1С:Предприятие 8»

В «1С:Предприятие 8» есть два режима запуска: пользовательский (для работников компании) и через «Конфигуратор» (для системных аналитиков и разработчиков 1С).

В случае использования первого варианта пользователь получает доступ к нужному функционалу программы. В режиме «1С:Предприятие» он может пользоваться справочниками, формировать отчёты и т.д.

В режиме «Конфигуратор» же обычно работают специалисты компании 1С. В ней они могут проводить технические работы, например, формировать новые модули.

пример, как происходит редактирование в системе запуска «Конфигуратор»

Сам же интерфейс выглядит следующим образом. Здесь пользователь может выбрать нужную папку для работы, а также воспользоваться журналом, справочниками, отчётами и т.д.

Особенности внедрения

Для успешного внедрения «1С:Предприятие 8» в вашем бизнесе следуем выполнить ряд необходимых действий. Сначала приобретите соответствующее программное обеспечение. Последующим этапом станет установка ПО на компьютеры вашего предприятия системным аналитиком. Завершением будет организация корпоративного тренинга для сотрудников по работе с «1С:Предприятие 8».

Если в вашей компании возникнет потребность в уникальном дополнительном решении, вы всегда можете обратиться к специалистам компании «1С». Они изучат ваши требования и сформулируют техническое задание для разработчиков. Затем они создадут запрашиваемое программное обеспечение и передадут его вам для установки.

Как осуществить настройку «1С:Предприятие 8»: пошаговая инструкция

Установить платформу и конфигурацию 1С. Для этого нужно запустить программу на ПК. Выполнить настройку нормативно-справочной информации и параметров нужных сторон учёта (продажи/закупки, склад, зарплата и кадры, регламентированный учёт, план счетов и т.п.).

пример заполнения плана счетов

3.Заполнить справочники (организация, контрагенты, номенклатура, сотрудники и пр.).

пример заполнения карточки организации

4.Создать пользователей и настроить их права для работы в программе (например, выбрать функциональность программы).

Готово! «1С:Предприятие 8» установлено на ПК.

Основные особенности платформы

Поскольку программа «1С» представляет собой универсальную программу, предназначенную для автоматизации различных задач, она имеет несколько особенностей.

Пользуйтесь платформой «1С:Предприятие 8», которая позволяет автоматизировать бухгалтерскую деятельность и процессы управления предприятием. При приобретении клиентской лицензии на рабочее место вы сможете увеличить число пользователей для работы в одной базе. Это поможет увеличить возможности в программе и улучшить эффективность работы сотрудников.

Популярные вопросы

На каких операционных системах работают программы «1С:Предприятие»?

ПО «1С:Предприятие 8» поддерживает работу не только на операционных системах Windows, Linux и OS X, но и в браузерах Internet Edge, Mozilla Firefox и Safari. Для мобильных устройств доступны клиенты под операционные системы Android, iOS и Windows.

Почему единая платформа выгодна для бизнеса?

Вот несколько ключевых преимуществ:

удобство в управлении (даже если специфика использования программы меняется, управление остаётся постоянным);

унифицированное обучение (нет необходимости постоянно обучаться для использования программы);

быстрое внедрение (программа легко разрабатывается и применяется в бизнесе, так как этап разработки основывается на хорошо изученной методике);

экономия средств (так как разработка не начинается с нуля, разработчики тратят меньше ресурсов на создание платформы и индивидуализацию решений).

Как поддерживается программа со стороны компании «1С»?

Компания «1С» постоянно совершенствует свои программы и платформы, разрабатывая новые конфигурации и индивидуальные решения.

В дополнение к техническим аспектам разработчик также организует дополнительную подготовку для свежих программистов. Эти специалисты способны не только внедрить платформу и обучить сотрудников компании, но ещё и предложить консультационные услуги, включающие рекомендации по улучшению работы, разработку ТЗ для специфических решений, разработанных под индивидуальный запрос и т.д.

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