Астрал расширяет возможности обмена электронными перевозочными документами: реализован Роуминг с операторами Контур и Тензор (СБИС)

Мы стараемся предоставить нашим клиентам не только саму технологию, но и сервис, который позволит быстрее получать экономический эффект от внедрения технологии безбумажного документооборота на транспорте с применением ГИС ЭПД.



Технология Роуминга между операторами ИС ЭПД предназначена для тех наших клиентов и их контрагентов, кому не достаточно автоматизации ЭПД в своих системах управления на базе 1С, применения Проектного решения 1С для доступа к 1С ЭПД АПИ, а также Платформенного АПИ для SaaS решений в сфере автоматизации на транспорте.