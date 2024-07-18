Астрал расширяет возможности обмена электронными перевозочными документами: реализован Роуминг с операторами Контур и Тензор (СБИС)

Мы стараемся предоставить нашим клиентам не только саму технологию, но и сервис, который позволит быстрее получать экономический эффект от внедрения технологии безбумажного документооборота на транспорте с применением ГИС ЭПД.
Технология Роуминга между операторами ИС ЭПД предназначена для тех наших клиентов и их контрагентов, кому не достаточно автоматизации ЭПД в своих системах управления на базе 1С, применения Проектного решения 1С для доступа к 1С ЭПД АПИ, а также Платформенного АПИ для SaaS решений в сфере автоматизации на транспорте.
Антон Шевченко, руководитель направления «Электронные перевозочные документы» ГК «Астрал».
Пользователи 1С-ЭПД могут получить экономический эффект за счет:
Повышения операционной эффективности: благодаря переходу на безбумажную технологию документооборота стоимость обслуживания для каждого перевозочного документа снизится до 60%.
Ускорению операционного цикла: вследствие мгновенной доставки цифровых оригиналов документов взаиморасчёты ускорятся в несколько раз — с 30–60 дней до 1–5 дней.
Технология безбумажного документооборота (ИС ЭПД)
ГК «Астрал» уже доступна в сервисе 1С-ЭПД в составе продукта 1С-ЭДО, а также в ближайшем времени будет доступна в продукте «Доки».
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