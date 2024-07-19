Проведение инвентаризации по ФСБУ 28/2023 в 2024 году

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств с апреля 2025 года будет проводиться по новым правилам, утверждённым ФСБУ 28/2023. Однако руководители предприятий могут принять решение о досрочном применении нового стандарта. Рассказываем, как осуществить переход на ФСБУ 28/2023 в 2024 году и к каким изменениям следует подготовиться.

С 1 апреля 2025 года больше не будут применяться Методические указания по инвентаризации, их место займёт новый федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 28/2023. До этого момента у предприятий есть возможность выбирать между этими двумя документами, так как приказ Минфина от 13 января 2023 года № 4н, утверждающий ФСБУ, уже вступил в силу.

Разберёмся, какие изменения привносит новый стандарт, и расскажем, как перейти на ФСБУ 28/2023 уже в 2024 году.

Регулирование инвентаризаций в законодательстве

Инвентаризация — это процесс, в ходе которого компания проверяет свои обязательства и имущество с целью обновления информации об их реальном состоянии и наличии, а также для оценки точности отражения этих сведений в отчётных и бухгалтерских документах. Отнюдь не только Методические указания или ФСБУ регулируют порядок проведения инвентаризации, есть и другие нормативно-правовые акты, которые прямо или косвенно обуславливают особенности этого процесса. Например:

Закон № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учёте» содержит указания о необходимости проведения инвентаризации для предприятий и определяет права на установление сроков и порядков её проведения.

Приказ Минфина от 29 июля 1998 года № 34н устанавливает основные правила ведения бухучёта и составления отчётности для юридических лиц.

Постановление Госкомстата от 18 августа 1998 года № 88 утверждает стандартные формы первичных учётных документов для отражения кассовых операций и результатов проверок.

Нововведения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Изменения, внесённые новым стандартом, касаются только тех проверок, которые обязательными. ФСБУ уточняет основные понятия и вводит новые термины.

Объектами инвентаризации выступают имущество и обязательства компании, включающие:

активы;

внешние долговые обязательства;

источники финансирования;

объекты бухучёта, которые не являются ни активами, ни обязательствами, но заносятся на забалансовые счета и (или) отмечаются в бухгалтерской отчётности;

имущественные формы, права и обязательства, не учтённые предприятием.

Под фактическим наличием объектов понимается реальное существование и состояние объектов инвентаризации, связанное с обоснованностью их пребывания на предприятии.

Документы инвентаризации — это документация, которая содержит информацию о фактическом состоянии объектов, позволяет сравнить её с данными бухгалтерских регистров, а также отображает результаты проведённых проверок.

Результатом инвентаризации становятся все отклонения, выявленные в процессе.

Под квалификацией результатов подразумевается разграничение таких категорий, как:

объекты, оказавшиеся в излишке;

потерянные или испорченные объекты;

испорченные объекты, которые ещё можно использовать или реализовать;

пересортица активов;

основания для возмещения дефицита, для признания дебиторской задолженности как сомнительной или безнадёжной, для списания или начисления объектов бухучёта.

Сроки проведения — это промежуток времени между датой начала и датой завершения проверки.

Материально ответственными лицами (или МОЛ) признаются сотрудники, несущие материальную ответственность за объекты инвентаризации, а также руководители и члены коллектива (если ответственность распределена между несколькими лицами).

Кто должен использовать ФСБУ 28/2023

Начиная с апреля 2025 года, все коммерческие организации независимо от выбранной системы налогообложения и размера бизнеса должны будут применять ФСБУ 28/2023.

При желании индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли, также могут использовать положения ФСБУ для контроля безопасности своих товаров. В случае обнаружения несоответствий при инвентаризации, проведённой по нормам федерального стандарта, эти данные могут служить уликой в судебном разбирательстве против продавца, кладовщика или иного МОЛ.

ФСБУ 28/2023 не распространяется на организации бюджетной сферы, поскольку для них в рамках системы госрегулирования действует отдельный пакет стандартов.

Чем отличается ФСБУ 28/2023 от Методических указаний

Новый стандарт имеет два ключевых отличия:

неприменим для бюджетного сектора;

доступен для индивидуальных предпринимателей, ведущих бухгалтерский учёт.

Сравнить Методические указания и новый ФСБУ поможет специальная таблица:

Параметры сравнения Методические указания ФСБУ 28/2023 Применяющие субъекты Организации как коммерческого, так и бюджетного типа Только коммерческие предприятия и ИП (по желанию) Случаи применения При любой инвентаризации Общие требования, приведённые в Разделе 2 — при любой инвентаризации. Положения Раздела 3 — при обязательной Объекты, подлежащие проверке Имущество и обязательства (без каких-либо уточнений) Объекты инвентаризации как новое понятие. Для разных случаев обязательной проверки устанавливаются свои перечни объектов Способы определения фактического наличия Традиционные (перевес, пересчёт, проверка документов) Помимо традиционных методов, прописаны и альтернативные — например, видео- и фотофиксация Случаи обязательной инвентаризации Все случаи прописаны в п. 1.5 указаний. Кроме тех, что указаны в методических указаниях: возврат имущества из аренды;

передача (возврат) в управление, безвозмездное пользование. Реорганизация предприятия в форме преобразования, наоборот, исключена из случаев обязательной инвентаризации Сроки проведения Не прописаны Прописаны для разных случаев обязательной проверки Правила проведения Прописаны по видам имущества и обязательств Прописаны только общие правила. Каждое предприятие может прописать под себя более подробный порядок и закрепить его в учётной политике Требования к комиссии Необходима во всех случаях, за исключением тех, которые предполагают малый объём работ. В состав комиссии могут входить работники администрации, бухгалтерии и прочие специалисты. При проведении проверки обязательно присутствие всех членов комиссии Комиссия нужна только при обязательной инвентаризации, но предусмотрены случаи, когда комиссию можно вовсе не создавать — например, если из работников организации есть только директор и бухгалтер. Требований к составу нет. При проведении обязательной проверки достаточно присутствие 4/5 состава Оформление Приведены названия соответствующих документов, требования к их содержанию и заполнению Наименования и формы документов не утверждены. Требования предъявляются только к документу о фактическом наличии объектов Оценка результатов Не прописано Порядок оценки прописан в зависимости от квалификации результатов

Переход предприятия на ФСБУ 28/2023

Обязательное применение ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» начинается 1 апреля 2025 года. Тем не менее компаниям предоставляется возможность перехода на новый формат уже в 2024 году.

Если решение о переходе было принято, организация должна внести соответствующие изменения в свою учётную политику.

Первым шагом будет издание приказа, в котором указываются основания и дата внедрения нового стандарта ФСБУ 28/2023 для проведения инвентаризации. Затем уточняются положения в УП и локальных нормативных актах компании. Все ссылки на Методические указания следует заменить ссылками на федеральный стандарт. Если же новый метод значительно отличается от предыдущего, стоит подготовить дополнительные справочные материалы для сотрудников, вовлечённых в процесс инвентаризации.

Внутренние документы о проведении инвентаризации

Федеральный стандарт определяет только общие принципы инвентаризации. Ввиду особенностей бизнеса порядок проведения проверки может сильно различаться у разных предприятий. Поэтому необходимо уделить пристальное внимание внутреннему регламенту.

В учётной политике необходимо зафиксировать:

порядок и нормы проведения инвентаризаций;

формы сопутствующих документов (как приложение к учётной политике).

Ещё один важный документ — Приказ о проведении инвентаризации, который составляется непосредственно перед каждой проверкой. В нём указываются основания и сроки проведения, объекты для проверки, состав комиссии и материально ответственные лица.

Утверждение вышеупомянутой документации является обязательным, вне зависимости от специфики бизнеса и объектов инвентаризации. По желанию компании в регламент могут быть добавлены следующие документы:

Положение о проведении инвентаризаций — подробная инструкция, объясняющая особые условия и нюансы, не указанные в УП.

План или график предстоящих инвентаризаций — документ обычно составляется на год вперёд и заранее утверждает время проведения проверок с учётом отпусков ответственных лиц.

Приказ о создании постоянной инвентаризационной комиссии — если в течение года планируется много проверок, целесообразно сформировать состав комиссии и прописать имена всех её участников в отдельном приказе.

Журнал контроля за соблюдением порядка инвентаризации — документ, который помогает контролировать соответствие и своевременность проведения проверок (можно использовать унифицированную форму ИНВ-23).

Кто устанавливает обязательство и периодичность проведения инвентаризации

ФСБУ определяет, когда инвентаризация является необходимой, однако конкретные сроки её реализации должны быть определены руководством компании. Стандарт может лишь подсказать, на какую дату ориентироваться в зависимости от целей проверки.

В таблице ниже приведены ситуации, требующие обязательной инвентаризации согласно п. 15 ФСБУ 28/2023:

Причины проведения Дата, на которую следует проводить Составление годовой бухгалтерской отчётности Проверка проводится по состоянию на конец 31 декабря. Исключение составляют: активы, относящиеся к основным средствам, нематериальным активам, капитальным вложениям, запасам, которые уже инвентаризировались после 1 октября отчётного года;

основные средства, которые инвентаризируются раз в три года;

библиотечный фонд, который инвентаризируется раз в пять лет;

запасы предприятия, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненной к ним местности, если их инвентаризация проводится в периоде наименьшего остатка. Передача (возврат) активов в аренду, управление, безвозмездное пользование, при продаже. Непосредственно перед указанными событиями При смене материально ответственного лица (МОЛ). На день приёмки-передачи ответственности Смена руководителя или уход более половины членов коллектива. На день приёмки-передачи дел По требованию одного или нескольких членов (в случае коллективной ответственности). По факту этого требования Установление факта утраты или порчи активов Сразу же после установления такого факта Компания пострадала от пожара, аварии, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации По возможности сразу после окончания указанного события При реорганизации или ликвидации фирмы До даты составления соответствующих документов

Как проводить инвентаризацию

Рассмотрим процесс проведения инвентаризации, условно разделив его на три этапа.

Этап 1. Подготовка документации

На этой начальной стадии проверяем наличие всех необходимых документов и решаем вопросы, связанные с составом комиссии. МОЛ предоставляют расписки, подтверждающие:

сдачу всех первичных учётных документов о движении активов в бухгалтерию или их передачу комиссии;

оприходование всех активов, которые были вверены, и списание выбывших активов.

Председатель комиссии должен заверить все первичные документы, которые не были сданы в бухгалтерию до начала проверки. После того как все документы, касающиеся движения активов, отражены в учётной системе, сотрудники бухгалтерии должны подготовить для комиссии инвентаризационные описи и акты.

Этап 2. Установление фактического наличия объектов

Инвентаризацию основных средств, капитальных вложений, запасов и денежных документов проводят при участии материально ответственных лиц.

При проведении проверки ключевое значение имеет соблюдение тех методов, которые устанавливает ФСБУ для каждого конкретного типа объектов. Поэтому для установления фактического наличия запасов требуется провести осмотр, подсчёт, взвешивание, измерение. Аналогично для дебиторской задолженности требуется проверка документов и проведение расчётов.

Если инвентаризация занимает несколько дней, необходимо ограничить доступ к объектам до окончания работы комиссии.

Фактическое наличие активов записывается в документах, которые подготовили в бухгалтерии. Если материально ответственный работник обнаружит ошибку в итоговых документах после окончания процесса, он должен предъявить заявление комиссии до того, как будет восстановлен доступ к помещению. В случае подтверждения ошибки информацию в документах следует исправить.

Этап 3. Сопоставление полученного результата с учётными данными

По результатам инвентаризации выявленные расхождения (излишки, недостатки) отмечаются в сличительных ведомостях. Создавать для этого отдельный документ необязательно, можно вписать ведомости в ранее подготовленные описи и акты. Также следует приложить документы, разъясняющие полученные результаты: расчёты, пояснительные записки комиссии, технические документы и пр. Предложения комиссии о способах устранения расхождений оформляются в виде протокола заседания о зачёте излишков и недостач.

Руководитель должен ознакомиться с пакетом документов, предоставленных комиссией, изучить предложения и оформить приказ об утверждении результатов инвентаризации.

Квалификация и учёт полученных результатов

Если результатом проверки стало выявление расхождений между фактическим наличием и данными бухучёта, эти данные необходимо квалифицировать и принять к учёту на дату проведения инвентаризации в следующем порядке:

Квалификация результата Порядок учёта Излишек активов Включить в доходы по их справедливой или балансовой стоимости либо по балансовой стоимости аналогичных объектов Недостача активов Отнести на виновных лиц, если есть основания для возмещения, или на расходы, если таких оснований нет. Обе операции проводятся на основании балансовой стоимости объектов Расхождения в суммах дебиторской задолженности и обязательств Доначислить или досписать в суммах, которые указаны в документах, подтверждающих задолженности и обязательства Расхождения в оценочных обязательствах, отложенных налоговых активах и обязательствах Доначислить или досписать по суммам, которые подтверждены расчётами

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Штрафы за уклонение от обязательной инвентаризации

Законодательство не устанавливает какой-либо ответственности за непроведение инвентаризации на предприятии. Однако отсутствие своевременной проверки активов может повлечь за собой много неприятных последствий.

Последствия Возможный ущерб для предприятия Искажение показателей бухгалтерской отчётности Штраф от 5 000 до 10 000 рублей для руководителя. При повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 рублей (в соответствии со ст. 15.11 КоАП) Нарушение порядка учёта доходов и расходов, а также объектов, подлежащих налогообложению Штраф от 10 000 до 30 000 рублей для организации или ИП в зависимости от длительности нарушения (на основании ст. 120 НК) Искажение данных налогового учёта, способствующее занижению налоговой базы и нарушению порядка уплаты налогов Штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога и пени (ст. 75, 120, 122 НК) Модифицированное аудиторское заключение — говорит о том, что в достоверности отчётности есть большие сомнения Снижение кредитоспособности и инвестиционного потенциала организации, а также возможные вопросы со стороны налоговой Невыявленные кражи имущества работниками Невозможность привлечь виновных к ответственности за неимением подтверждающих документов и, как следствие, убытки бизнеса

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