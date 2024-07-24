УСН: что изменится с 2025 года

С 2025 года планируются изменения в уплате налогов на УСН (№ 176-ФЗ). Это может повлиять на деятельность компаний, использующих этот режим. Для более детального понимания ситуации и возможных последствий рассмотрим основные аспекты нововведений в УСН.

Упрощённая система налогообложения представляет собой налоговый режим, разработанный для облегчения взаимодействия с налоговой системой для представителей малого и среднего бизнеса. На УСН предприниматели могут платить налог на доходы или прибыль с использованием сниженных ставок в зависимости от характера их деятельности. Этот налоговый режим также предлагает упрощённую процедуру отчётности, что делает его более доступным и простым для понимания предпринимателей и бизнесов.

УСН является одним из самых популярных налоговых режимов для небольшого бизнеса в России. Однако с 2025 года планируются изменения в системе уплаты налогов по УСН (согласно закону № 176-ФЗ), что может повлиять на тех, кто использует этот режим. Для лучшего понимания ситуации и потенциальных последствий давайте рассмотрим основные моменты предполагаемых изменений в рамках Налоговой реформы.

Новые лимиты для применения УСН

Начиная с 2025 года, предприятия, выбравшие УСН, смогут увеличивать свою годовую выручку до 450 000 000 рублей вместо текущего лимита в 200 000 000 рублей. Ограничения на остаточную стоимость также увеличатся до 200 000 000 рублей (сейчас можно 150 000 000 рублей). Если предприятие превысит указанный лимит выручки, оно будет вынуждено отказаться от использования упрощённой системы налогообложения.

В то же время ограничения на количество сотрудников останутся без изменений – до 130 человек.

Фиксированные ставки налога на УСН в 2025 году

ИП и МСП будут иметь только два основных варианта при упрощённой системе налогообложения:

6% – для УСН «Доходы».

15% – для УСН «Доходы минус расходы»».

Вместе с этим региональное правительство также будет позволять использовать сниженные налоговые ставки (1% и 5%). Подробнее о них можно прочесть здесь.

Повышенные ставки (8% и 20%) на УСН будут полностью убраны.

Уплата налога на добавленную стоимость на УСН с 2025 года

С 2025 года все ИП на УСН обязаны платить новый для них налог – НДС. При этом размер налога будет рассчитываться из общего дохода бизнеса.

Доход до 60 000 000 рублей

Согласно ст.2 № 176-ФЗ, предприятия с соответствующим уровнем дохода, а также только что созданные компании и индивидуальные предприниматели получат освобождение от уплаты налога. Организации, занимающиеся подакцизными товарами (например, алкогольной и табачной продукцией, бензином, автомобилями и т.д.), также будут работать без учёта НДС, независимо от величины дохода.

Освобождение от налога будет происходить автоматически.

Доход от 60 000 000 рублей до 250 000 000 рублей

Налогооблагаемая ставка при таком уровне дохода может быть 5% или 20%. Какую из них применять, налогоплательщик может определить самостоятельно, опираясь на особенности своего бизнеса. Так, уменьшенная ставка в 5% подходит для предпринимателей и предприятий, которые почти не имеют дела с входящим НДС или его доля составляет менее 71%.

Входящий НДС – это налог, который бизнес платит при приобретении товаров или услуг для своих бизнес-операций.

Кроме того, ставка в 5% доступна для тех, кто получает доход не более 250 000 000 рублей в год. Если бизнес не отвечает этим двум условиям (присутствие входящего НДС и ограничение по доходу), то предприниматель или компания должны применять 20%.

Основным преимуществом стандартной ставки (20%) является то, что налогоплательщик имеет право учесть весь неиспользованный входящий НДС. Это означает, что если у предпринимателя или компании имеются неучтённые суммы входящего НДС, они могут требовать их возмещения. Возврат возможен для той части налога, которая не была затрачена на оплату товаров или услуг, относящихся к основному виду деятельности.

Доход от 250 000 000 рублей до 450 000 000 рублей

Ставки налогов для этих предприятий будут составлять 7% или 20%. Право на применение сниженной ставки предоставляется только тем компаниям, которые не применяют входной НДС или имеют налоговый показатель меньше 71% (согласно вышеупомянутому). Отличие заключается в общей сумме дохода, который не должен превысить 450 000 000 рублей.

Отчётность при сниженных ставках

Тем, кто определился с выбором ставки в размере 5% или 7%, следует особенно внимательно относиться к подготовке отчётности по НДС для избегания нарушений законодательства. Таким образом, индивидуальным предпринимателям и малым и средним предприятиям необходимо:

Включать в счета-фактуры данные о суммах по НДС. Фиксировать соответствующие документы в книге продаж. Осуществлять ежеквартальную сдачу декларации по НДС, причём важным моментом является необходимость её представления в электронном формате.

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Как перейти на особый порядок уплаты налогов на УСН

Речь идёт о сниженных налоговых ставках – 5% и 7%. Если ИП или компания решают переключиться на этот вариант УСН, они должны выполнить следующие шаги:

Подать в свою налоговую службу заявление о переходе, указав выбранную ставку. Данный документ должен быть отправлен не позже 20-го числа месяца, который следует за налоговым периодом, с которого налогоплательщик хочет начать использовать специальный режим. Безостановочно использовать выбранную ставку в течение 12 налоговых периодов после перехода на специальный режим.

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Для обрабатывающих производств из числа МСП снизят тариф страховых взносов

Если деятельность компании связана с физической или химической обработкой материалов (например, лесозаготовка, модификация сельхозпродукции, строительные работы и т.д.), размер взносов будет уменьшен до 7,6% (в соответствии со ст. 427 НК), в то время как сейчас бизнес платит 15%.

Однако есть два важных условия:

код ОКВЭД предприятия должен относиться к «Обрабатывающему производству»;

главный источник дохода должен составлять не менее 70% от общей деятельности до перехода на сниженный тариф. При этом этот показатель должен поддерживаться в течение рабочего квартала, полугода, 9 месяцев и год.

Переход на УСН

Для ИП или МСП, которые проявляют желание перейти на упрощённую систему налогообложения, важно обратить внимание на важнейший критерий – сумму доходов. Доходы за 9 месяцев 2024 года не должны превышать 337 000 000 рублей.

При этом если предприниматель или компания были исключены из упрощённой системы из-за увеличения дохода, они имеют возможность возврата к этой форме налогообложения уже в 2025 году. Раньше это было возможно лишь в 2026 году. Для этого потребуется заполнить и отправить в ФНС заявление по форме № 26.2-1.

Подводим итоги

Готовящиеся к введению с 2025 года изменения в систему УСН значительно скажутся на деловой среде и налоговом бремени индивидуальных предпринимателей, пользующихся этой системой. Предполагается установка новых ставок и особый порядок их оплаты, установлен будет предел доходов для упрощёнки. К тому же вступят в силу новые правила регистрации в УСН.

Предпринимателям и компаниям стоит уделить должное внимание предстоящим изменениям, провести тщательный анализ и принять необходимые меры по адаптации своего бизнеса к обновлённым условиям.

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