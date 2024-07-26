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Онлайн-кассы

Разрешительный режим на онлайн-кассах

Новые требования к продаже маркированных товаров – разрешительный режим на кассах, вступил в силу 1 апреля 2024 года. Он будет внедрён поэтапно и затронет различные группы маркированных продуктов. О сроках и порядке активации режима на онлайн-кассах расскажет наша статья.
Разрешительный режим на онлайн-кассах
Иллюстрация: Астрал

Что такое разрешительный режим на кассе

Отклик кассового аппарата при реализации маркированных товаров – это разрешительный режим на кассе. Он введён как мера контроля над незаконным оборотом товаров в розницу и искусственным повышением цен.

При продаже товаров с маркировкой касса обращается к системе Честный ЗНАК для проверки валидности кода. Если товар запрещён к реализации, то через кассу его продажа не будет осуществлена. Проверка кода проводится онлайн и офлайн. В режиме онлайн ККТ напрямую обращается к системе Честный ЗНАК, а в режиме офлайн – к базам системы маркировки, которые загрузил продавец. 

Как включить разрешительный режим на кассах АТОЛ Sigma и Эвотор, а также в 1С

Для активации разрешительного режима на кассах АТОЛ Sigma и Эвотор, а также в программе 1С необходимо создать в Личном кабинете Честного Знака и внести в настройки кассы или 1С токен авторизации. 

Сначала нужно зайти в личный кабинет и открыть раздел «Профиль» в верхнем правом углу, где указаны ваши ФИО. Затем нужно выбрать строку «Токен для кассовой техники», где следует нажать кнопку «Сгенерировать токен». 

Для кассы АТОЛ Sigma, чтобы проверить маркированную продукцию, вам необходимо активировать соответствующую опцию в разделе «Маркировка» и настроить ККТ на проверку статуса и кода владельца. 

Для активации режима на кассах Эвотор необходимо открыть раздел «Маркировка» и выбрать функцию «Настройка торговли». Затем следует перейти в раздел «Проверка марки перед продажей», выбрать «Изменить» и самостоятельно установить порядок. В типовых конфигурациях программы 1С разрешительный режим автоматически включится при обновлении на новую версию, однако администраторам базы 1С рекомендуется регулярно актуализировать CDN-площадки. Для этого необходимо открыть раздел «Администрирование» в базе 1С, раскрыть список в разделе «См. также», затем перейти в раздел «CDN-площадки ГИС МТ» под подразделом «Обмен с ИС МП». Актуализацию CDN-площадок можно настроить для работы в фоновом режиме, установив частоту обновления в разделе «Интеграция с ИС МП».

Сроки запуска разрешительного режима (РР) и перечень товаров, для которых он действует

Сроки активации разрешительного режима (РР) и перечень товаров, для которых он будет применяться, приведены в таблице.

В каких случаях разрешительный режим не используется

Перечислим несколько случаев, когда требования разрешительного режима не применяются:

  • Отсутствие возможности передачи фискальных документов в Честный ЗНАК и ФНС через ОФД из-за особенностей работы ККТ.

  • Торговля мороженым, разливными безалкогольными напитками, питьевой водой и молоком ведётся в ларьках на труднодоступных территориях.

  • В заведениях общественного питания, где в порядке предоставления услуг между заказом и выдачей готовой продукции предусмотрен временной промежуток. 

  • Торговля через специальные автоматы. 

  • В случае ведения продаж по образцам дистанционно или с отгрузкой со склада. При таком способе продажи важно учитывать информацию в системе маркировки Честный ЗНАК для уведомления о выводе товара из оборота. 

  • Работа продавцов, чья деятельность регулируется Законом о применении контрольно-кассовой техники при расчётах в Российской Федерации.

Как разрешительный режим работает в 1С

Процесс работы специального режима в программе 1С при продаже товаров:

  1. Сканирование штрих-кода товара происходит на кассе оператором.

  2. После настройки системы, 1С обращается к серверу Честного Знака для проверки статуса маркировки и разрешения на продажу от соответствующих органов.

  3. В случае успешной проверки, кассовый чек оформляется, а информация о проведённой проверке сохраняется в базе данных программы.

  4. Если проверка маркировки не прошла, чек не оформляется, а пользователь получает уведомление об ошибке.

  5. Если истекло максимальное время ожидания ответа от сервера Честного Знака, установленное в настройках 1С, и ответ так и не получен, чек будет сформирован без необходимой проверки.

Как подготовиться к внедрению РР на кассе в ПО 1С:Розница, 1С:РМК, 1С:УНФ

Для корректного запуска РР на кассе в ПО 1С:Розница, 1С:РМК, 1С:УНФ, необходимо убедиться в наличии установленного токена от системы маркировки Честный ЗНАК для каждой организации, занимающейся розничной торговлей. Перед использованием этого режима на ККТ важно проверить готовность программного обеспечения, а также убедиться, что выполняется ряд условий:

  • Регулярно обновляемые CDN-площадки и сетевые инфраструктуры доступны для использования.

  • Для правильного установления даты начала действия продукции, относящейся к категории, подпадающей под разрешительный режим, необходимо перенести или установить соответствующую дату для других категорий товаров. Исключения следует устанавливать, если продукт не подпадает под действие разрешительного режима.

  • Функция «Продажи маркированной продукции» активирована в настройках РМК.

  • Особенности учёта каждой категории маркируемых товаров правильно указаны.

  • Опция «Хранить успешные операции при разрешительном режиме» в журнале проверки кодов активирована. 

  • Версии конфигурации 1С, драйвера ККТ и прошивки ККТ должны быть актуальными для корректной работы системы.

Для обеспечения правильной работы системы необходимо учитывать следующие требования по версиям программного обеспечения:

- Минимальная версия для 1С:Розница 2.3 составляет 2.3.18;

- Для 1С:Розница 3.0 и Управление нашей фирмой 3.0 необходимо иметь версию минимум 3.0.7;

- 1С:Управление торговлей 11.5 версии 11.5.16.91 как минимум;

- Для 1С:Комплексная автоматизация 2.5 и 1С:ERP Управление предприятием 2.5 необходимо иметь версию 2.5.16.91 как минимум;

- Минимальная версия для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 – 3.0.150. 

В облачном решении 1С:Фреш всегда актуальные версии 1С:РМК, 1С:УНФ и 1С:Розницы без необходимости дополнительного обновления. Цены на лицензии и стоимость программ помогут подобрать оптимальное ПО для вашего бизнеса.

Штрафы за нарушение разрешительного режима

Штрафы за нарушение разрешительного режима предусмотрены в соответствии со статьёй 15.12.1 Кодекса об административных нарушениях РФ. Юридические и физические лица, не соблюдающие правила продажи маркированных товаров, подпадают под штраф в размере от 1000 до 10 000 рублей для физлиц и от 50 до 300 000 для юрлиц.

Исключить штрафы поможет программное обеспечение «Астрал.Маркировка», интегрированное с системой маркировки Честный ЗНАК. Этот комплексный набор решений предлагает различные пакеты для различных целей и финансовых возможностей. Оставьте заявку, и наши эксперты помогут вам подобрать оптимальное оборудование и программное обеспечение для вашего бизнеса.

Подводим итог

Новый порядок ведения розничной торговли маркированными товарами начал действовать в апреле 2024 года. Этот процесс будет внедряться поэтапно в текущем и следующем году. Разрешительный режим на кассах — это инновационный метод контроля за ценами и предотвращения продажи поддельных товаров. 

Чтобы успешно внедрить нововведение, нужно обучить кассиров работать с ним, установить необходимые настройки на ККТ, проверить актуальность маркировочных кодов и настроить прикладные решения 1С. Важно также уведомить персонал обо всех этапах нововведения и действиях, которые им следует предпринимать в различных ситуациях. 

Популярные вопросы

Рассмотрим популярные вопросы, связанные с реализацией маркированной продукции.

В каких случаях реализация маркированной продукции невозможна? 

Запрет на продажу продукции с маркировкой вступает в силу, если отсутствуют сведения о маркировочных идентификационных средствах товара или информация о продукте и его маркировочных кодах.

При возникновении неполадок с РР, процедура онлайн-проверки маркировки приостанавливается. На товары, цены которых ниже или выше установленной максимальной стоимости, запрещена продажа по закону. Продукция, срок годности которой истёк, изъята из обращения, также не реализуется. Кроме того, если проверочный код в коде маркировки не соответствует средствам идентификации, продажа товара запрещена. 

Как работать с РР при сбоях?

В случае аварийной обстановки в системе маркировки, разрешительный режим приостанавливается на три дня с момента возникновения нештатной ситуации. Важно, чтобы система маркировки фиксировала любые нештатные ситуации, и временное аварийное прекращение действия РР считается допустимым для продавца.

С 1 марта 2025 года продавцы должны будут проверять коды офлайн в случае возникновения непредвиденных ситуаций, а для безалкогольных напитков и соков это требование вступит в силу с 1 июня 2025 года. 

[М+] в чеке означает, что РР активирован или нет?

Если на чеке отмечено [М+], это не гарантирует активации РР. Товар с такой отметкой может быть запрещён к продаже.

Как проверить правильность настроек РР и корректность подачи сведений?

Для проверки правильности настроек и корректности подачи информации следует обратиться в личный кабинет системы Честный ЗНАК и перейти в раздел «Счётчик отклонений». Если система выявляет какие-либо отклонения, это может означать, что работа в новой системе на ККТ ещё не активирована или уведомление о дате проверки не функционирует. В таких ситуациях необходимо проверить настройки кассы и в случае необходимости обновить программное обеспечение. 

Что делать продавцам, если разрешительный режим на товары, которые они продают, начинается с 01.11.2024 или с 05.02.2025?

Продавцам необходимо учитывать дату начала разрешительного режима на товары, которую следует активировать в ПО для розничной торговли. Важно убедиться, что функции активации соответствуют требованиям РР на определённую категорию продукции перед вступлением его в действие.

Что делать при возврате товара, код маркировки которого уже был отсканирован при продаже?

При возврате товара, у которого уже был сканирован код маркировки при продаже, следует провести проверку маркировочных кодов и указать реквизиты для запроса маркировки перед повторной продажей. При возврате маркированного товара кассир оформляет возврат по чеку, а продукт с кодом маркировки попадает в продажу. 

Есть ли существенная разница между проверкой ККТ ФФД 1.2 и через ПО? 

Программное обеспечение позволяет использовать более широкий набор проверяемых параметров. Например, запрет на продажу из-за просрочки годности не учтётся при проверке через ОИСМ по ФФД 1.2, но это приведёт к блокировке формирования чека из-за активации разрешительного режима.

Действует ли РР для облачных касс? 

Он действует для всех касс, за исключением указанных в разделе 3 инструкции ППР 1944 от 21.11.2023, о которых было рассказано ранее.

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