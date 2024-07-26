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НДС

НДС в 2025 году

С вступлением в силу Федерального закона от 12.07.2024 №176-ФЗ, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, с 2025 года уплата НДС станет обязательной для ООО и ИП, работающих по упрощённой системе налогообложения. До этого момента участники УСН были освобождены от обязанности уплаты НДС.
НДС в 2025 году
Иллюстрация: Астрал

Уплата и учёт НДС при УСН с 2025 года

В следующем году для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения, будет действовать нескольких вариантов уплаты НДС: 

  • налоговое освобождение;

  • ставка 5% или 7%; 

  • ставка 20%. 

Если доходы организации после индексации находятся в диапазоне от 60 до 250 миллионов рублей, то применяется ставка 5%. Для организаций с доходами свыше 250 миллионов, но не превышающими 450 миллионов рублей, действует ставка 7%. В других случаях ставка НДС составляет 20% или 10%, в зависимости от категории товаров или услуг, на которые распространяется данный налог.

Как организации и предприниматели на УСН уплачивают НДС с 2025 года

С 1 апреля 2025 года предприниматели, работающие по УСН, обязаны вносить НДС в случае, если их прибыль за предыдущий год превысила 60 миллионов рублей. В этом случае они уплачивают налог на добавленную стоимость по сниженной ставке 5% или 7% без учёта «ввозного» или «входного» налога, либо, по стандартной ставке 20%.

 В 2025 году не будет изменений в ставке НДС 0% для международных перевозок и экспорта товаров. С апреля 2025 года будет действовать упрощённый порядок подтверждения нулевой ставки.

Освобождение от НДС для УСН с 2025 года

В 2025 году ИП и ООО на УСН получат право на освобождение от НДС, если доход компании не превышает 60 миллионов рублей. Однако, если годовая прибыль превысит 60 миллионов рублей, освобождение от НДС будет аннулировано.

Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость действует также в отношении вновь открытых или только что созданных ИП и ООО. 

Порядок освобождения от уплаты НДС определён в подпункте «а» пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.07.2024 №176-ФЗ. 

Сохраняется обязанность платить НДС для компаний, которые ввозят товары на территорию России, налоговых агентов по НДС и организаций, выставивших счёт-фактуру с указанием налога на добавленную стоимость.

Нужно ли организациям и ИП на УСН сдавать декларации по НДС в 2025 году

В 2025 году организации и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощённой системе налогообложения, освобождены от обязанности подавать декларации по НДС, если они не совершают операции, на которые распространяется данный налог. 

Однако, если доход компании за год превышает 60 миллионов, она обязана уплатить НДС по ставкам 5%, 7% или 20% и, соответственно, сдавать декларацию. В случае если организация, освобождённая от уплаты НДС, реализует товары или услуги, на которые распространяется налог, она всё равно должна представить декларацию.

Для компаний, уплачивающих НДС по разным ставкам и не освобождённых от его уплаты, также обязательно вести книгу продаж.  Если компания не освобождена от обязанности по уплате НДС, но оказывает услуги или продаёт товары, подпадающие под статью 149 Налогового кодекса, необходимо указать их в декларации. 

Компании, занимающиеся разными видами деятельности, должны вести учёт отдельно.

Чтобы избежать любых сложностей с подготовкой декларации, можно воспользоваться удобными сервисами «Астрал Софт» «Астрал Отчёт 5.0», если вы ведёте несколько организаций одновременно или  «1С-Отчётность», который позволяет продолжить работу в привычном интерфейсе 1С. 

Порядок уплаты НДС на УСН с 2025 года

Уплата НДС на УСН с 2025 года будет проводиться в обычном порядке перечислением ЕНП. Налогоплательщики должны перечислить сумму налога равными частями в течение трёх месяцев после отчётного периода. Платёж следует производить не позднее 28 числа каждого месяца, и в случае попадания этой даты на нерабочий или праздничный день, оплата должна быть произведена в ближайший рабочий день.

Платёж НДС может быть совершён в единовременном порядке до 28 числа следующего месяца после окончания отчётного периода, без разделения на части. Если компания, освобождённая от уплаты НДС, выставила счёт-фактуру с указанием налога, она должна оплатить его до 28 числа квартала. 

Неуплата НДС в срок может повлечь за собой начисление штрафов и пеней. Превышение срока подачи декларации на более чем 20 дней может привести к временной приостановке банковских операций, электронных переводов и операций с цифровой валютой.

Как рассчитывать доходы для налога по УСН: с НДС или без него

В соответствии с законодательством, для расчёта суммы НДС, который предприниматель обязан уплатить в бюджет по ставке 5% или 7%, используется формула:

 НДС к уплате = Исчисленный НДС + Восстановленный НДС,

согласно с п. 1 ст. 173 НК РФ, пп. пп. «а» п. 6, п. 7 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ.

Для организаций, применяющих обычную ставку НДС (10% или 20%), процедура расчёта НДС, уплачиваемого в бюджет, отличается. Здесь необходимо вычесть НДС к вычету из суммы исчисленного налога, а затем добавить восстановленный НДС.

Важно быть в курсе всех нововведений в налоговом законодательстве, чтобы отслеживать все изменения в налоговых ставках и быть готовым к расчётам налоговых обязательств. Подписывайтесь на каналы «1С- Отчётность» и «Астрал Отчёт», где всегда доступна актуальная информация по сдаче отчётности и налоговым нововведениям. 

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